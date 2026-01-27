Résultat des municipales 2026 à Metz : les dernières actus

Résultat des élections municipales 2020

Municipales 2020 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
François Grosdidier François Grosdidier (40 élus) Utile pour metz 10 001 45,13%
Xavier Bouvet Xavier Bouvet (12 élus) Unis pour metz ! 9 804 44,24%
Françoise Grolet Françoise Grolet (3 élus) Le bon sens pour metz 2 355 10,62%
Participation au scrutin Metz
Taux de participation 32,37%
Taux d'abstention 67,63%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 22 606

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
François Grosdidier François Grosdidier Utile pour metz 6 377 29,76%
Xavier Bouvet Xavier Bouvet Unis pour metz ! 5 352 24,97%
Françoise Grolet Françoise Grolet Le bon sens pour metz 2 527 11,79%
Richard Lioger Richard Lioger Metz au coeur 1 535 7,16%
Béatrice Agamennone-L'horset Béatrice Agamennone-L'horset Energies pour metz 1 327 6,19%
Thomas Scuderi Thomas Scuderi Metz en confiance 1 315 6,13%
Jérémy Aldrin Jérémy Aldrin Agir pour metz 1 199 5,59%
Emmanuel Lebeau Emmanuel Lebeau Emmanuel lebeau intensement metz 1 058 4,93%
Jean-Hugues Nyalendo Jean-Hugues Nyalendo Metz commune libre 493 2,30%
Mario Rinaldi Mario Rinaldi Lutte ouvriere-faire entendre le camp des travailleurs 245 1,14%
Participation au scrutin Metz
Taux de participation 31,43%
Taux d'abstention 68,57%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 21 950

Résultat des élections municipales 2014

Municipales 2014 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Dominique Gros Dominique Gros (40 élus) Fiers d' etre messins 16 008 43,22%
Marie-Jo Zimmermann Marie-Jo Zimmermann (11 élus) Liste une ambition pour metz 15 238 41,14%
Françoise Grolet Françoise Grolet (4 élus) Rassemblement bleu marine pour metz 5 790 15,63%
Participation au scrutin Metz
Taux de participation 53,03%
Taux d'abstention 46,97%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,99%
Nombre de votants 38 179

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Dominique Gros Dominique Gros Fiers d' etre messins 12 441 35,68%
Marie-Jo Zimmermann Marie-Jo Zimmermann Liste une ambition pour metz 11 939 34,24%
Françoise Grolet Françoise Grolet Rassemblement bleu marine pour metz 7 433 21,31%
Jacques Marechal Jacques Marechal A metz, l humain d abord 1 244 3,56%
Stéphane Aurousseau Stéphane Aurousseau Basta ! 1 154 3,30%
Mario Rinaldi Mario Rinaldi Lutte ouvriere faire entendre le camp des travailleurs 473 1,35%
Marie-Jeanne Becht Marie-Jeanne Becht Unite et resistance soutenue par le parti ouvrier independant 182 0,52%
Participation au scrutin Metz
Taux de participation 49,92%
Taux d'abstention 50,08%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,98%
Nombre de votants 35 936
