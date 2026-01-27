Résultat des municipales 2026 à Metz : les dernières actus
Le résultat de l'élection municipale 2026 à Metz (57000) est dévoilé les 15 et 22 mars 2026. Suivez la campagne dans la ville avec notre revue de presse jusqu'aux résultats…
11:08 - La gratuité des transports en commun au programme Jérémy Roques
Jérémy Roques, candidat à la mairie de Metz, propose d'instaurer la gratuité des transports en commun, inspiré par le modèle du Luxembourg. Il envisage une mise en œuvre progressive, en commençant par les moins de 26 ans et les personnes précaires, tout en préservant des investissements dans le réseau de transports. Roques souhaite également améliorer les horaires pour mieux servir les usagers. Lire sur actu.fr
10:06 - Metz se prépare pour les élections municipales de 2026
Les élections municipales de 2026 à Metz auront pour but d'élire les conseillers municipaux, responsables de la gestion locale. Le nouveau conseil municipal sera composé de conseillers qui éliront également le maire et ses adjoints. Ce scrutin est crucial pour l'avenir de la ville et ses projets locaux. Lire sur republicain-lorrain.fr
Résultat des élections municipales 2020
Municipales 2020 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|François Grosdidier (40 élus) Utile pour metz
|10 001
|45,13%
|Xavier Bouvet (12 élus) Unis pour metz !
|9 804
|44,24%
|Françoise Grolet (3 élus) Le bon sens pour metz
|2 355
|10,62%
|Participation au scrutin
|Metz
|Taux de participation
|32,37%
|Taux d'abstention
|67,63%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|22 606
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|François Grosdidier Utile pour metz
|6 377
|29,76%
|Xavier Bouvet Unis pour metz !
|5 352
|24,97%
|Françoise Grolet Le bon sens pour metz
|2 527
|11,79%
|Richard Lioger Metz au coeur
|1 535
|7,16%
|Béatrice Agamennone-L'horset Energies pour metz
|1 327
|6,19%
|Thomas Scuderi Metz en confiance
|1 315
|6,13%
|Jérémy Aldrin Agir pour metz
|1 199
|5,59%
|Emmanuel Lebeau Emmanuel lebeau intensement metz
|1 058
|4,93%
|Jean-Hugues Nyalendo Metz commune libre
|493
|2,30%
|Mario Rinaldi Lutte ouvriere-faire entendre le camp des travailleurs
|245
|1,14%
|Participation au scrutin
|Metz
|Taux de participation
|31,43%
|Taux d'abstention
|68,57%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|21 950
Résultat des élections municipales 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Dominique Gros (40 élus) Fiers d' etre messins
|16 008
|43,22%
|Marie-Jo Zimmermann (11 élus) Liste une ambition pour metz
|15 238
|41,14%
|Françoise Grolet (4 élus) Rassemblement bleu marine pour metz
|5 790
|15,63%
|Participation au scrutin
|Metz
|Taux de participation
|53,03%
|Taux d'abstention
|46,97%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,99%
|Nombre de votants
|38 179
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Dominique Gros Fiers d' etre messins
|12 441
|35,68%
|Marie-Jo Zimmermann Liste une ambition pour metz
|11 939
|34,24%
|Françoise Grolet Rassemblement bleu marine pour metz
|7 433
|21,31%
|Jacques Marechal A metz, l humain d abord
|1 244
|3,56%
|Stéphane Aurousseau Basta !
|1 154
|3,30%
|Mario Rinaldi Lutte ouvriere faire entendre le camp des travailleurs
|473
|1,35%
|Marie-Jeanne Becht Unite et resistance soutenue par le parti ouvrier independant
|182
|0,52%
|Participation au scrutin
|Metz
|Taux de participation
|49,92%
|Taux d'abstention
|50,08%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,98%
|Nombre de votants
|35 936
