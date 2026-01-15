Résultat des municipales à Moulins : les infos clés de la campagne avant le 1er tour

Résultat des élections municipales 2020

Municipales 2020 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Pierre-André Perissol Pierre-André Perissol (25 élus) Moulins au coeur, plus forts ensemble 2 307 48,14%
Stefan Lunte Stefan Lunte (5 élus) Pour moulins 1 477 30,82%
Yannick Monnet Yannick Monnet (3 élus) Moulins, ma cité 1 008 21,03%
Participation au scrutin Moulins
Taux de participation 38,04%
Taux d'abstention 61,96%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 4 905

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Pierre-André Perissol Pierre-André Perissol Moulins au coeur, plus forts ensemble 2 237 45,89%
Stefan Lunte Stefan Lunte Pour moulins 1 448 29,70%
Yannick Monnet Yannick Monnet Moulins, ma cité 1 064 21,83%
Philippe Outteryck Philippe Outteryck Lutte ouvrière - faire entendre le camp des travailleurs 125 2,56%
Participation au scrutin Moulins
Taux de participation 38,81%
Taux d'abstention 61,19%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 5 009

Résultat des élections municipales 2014

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Pierre-André Perissol Pierre-André Perissol (28 élus) Moulins pour tous 4 393 63,30%
Jacques Lahaye Jacques Lahaye (5 élus) 100% moulins 2 175 31,34%
Liliane Michaud Liliane Michaud Lutte ouvrière - faire entendre le camp des travailleurs 371 5,34%
Participation au scrutin Moulins
Taux de participation 53,11%
Taux d'abstention 46,89%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 4,41%
Nombre de votants 7 259
