Résultat des municipales à Moulins : les infos clés de la campagne avant le 1er tour
Le résultat de l'élection municipale 2026 à Moulins (03000) est dévoilé les 15 et 22 mars 2026. Suivez la campagne dans la ville avec notre revue de presse jusqu'aux résultats.
12:31 - Julien Carpentier refuse la liste de Cécile de Breuvand à Moulins
Julien Carpentier, conseiller municipal et départemental à Moulins, annonce qu'il ne rejoindra pas la liste de Cécile de Breuvand pour les élections municipales. Bien qu'il critique la continuité de la gestion de Pierre-André Périssol, il reconnait le travail accompli par l'équipe actuelle, notamment le projet Santé ville hôpital. Lire sur lamontagne.fr
Résultat des élections municipales 2020
Municipales 2020 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Pierre-André Perissol (25 élus) Moulins au coeur, plus forts ensemble
|2 307
|48,14%
|Stefan Lunte (5 élus) Pour moulins
|1 477
|30,82%
|Yannick Monnet (3 élus) Moulins, ma cité
|1 008
|21,03%
|Participation au scrutin
|Moulins
|Taux de participation
|38,04%
|Taux d'abstention
|61,96%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|4 905
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Pierre-André Perissol Moulins au coeur, plus forts ensemble
|2 237
|45,89%
|Stefan Lunte Pour moulins
|1 448
|29,70%
|Yannick Monnet Moulins, ma cité
|1 064
|21,83%
|Philippe Outteryck Lutte ouvrière - faire entendre le camp des travailleurs
|125
|2,56%
|Participation au scrutin
|Moulins
|Taux de participation
|38,81%
|Taux d'abstention
|61,19%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|5 009
Résultat des élections municipales 2014
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Pierre-André Perissol (28 élus) Moulins pour tous
|4 393
|63,30%
|Jacques Lahaye (5 élus) 100% moulins
|2 175
|31,34%
|Liliane Michaud Lutte ouvrière - faire entendre le camp des travailleurs
|371
|5,34%
|Participation au scrutin
|Moulins
|Taux de participation
|53,11%
|Taux d'abstention
|46,89%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|4,41%
|Nombre de votants
|7 259
