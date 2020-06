D'après les chiffres du ministère de l'Intérieur, sur 52,34% des bulletins dépouillés, la liste de Nathalie Appéré (union des gauches) est réélue à Rennes avec 64,76% des voix. Elle devance la tête de liste LREM, Carole Gandon (18,14%) et la tête de liste divers droite, Charles Compagnon (17,10%).

Selon Franceinfo, les bureaux de vote ont fermé à Rennes. Pour rappel, trois candidats se disputent la place de maire de la capitale bretonne : Nathalie Appéré (PS), Carole Gandon (LREM) et Charles Compagnon (centre-droit).

Selon Ouest France ce dimanche soir, le taux de participation à 17h au deuxième tour des municipales à Rennes s'élève à 24,44%. C'est plus de 10 points en-dessous du taux de participation national à 17h, évalué à 34,67% par le ministère de l'Intérieur.

Le chiffre de Rennes sera communiqué très rapidement, mais le taux de participation en Ille-et-Vilaine est quant à lui déjà connu. Il s'établissait à 17h à 24,23% des inscrits. Ce sont donc deux fois moins d'électeurs qui se sont rendus aux urnes par rapport au second tour des municipales 2014 à la même heure. Il s'élevait à l'époque à 55,63%.

17:34 - La gauche dirige Rennes depuis 1977

Rennes est une ville que les socialistes espèrent bien conserver à l'issue de ces élections municipales 2020. Le PS est à la tête de la capitale bretonne depuis 1977 et compte bien gérer la commune pour les 6 années prochaines. La maire sortante, Nathalie Appéré, se représente pour un nouveau mandat : elle devra composer avec la liste autonome de EELV, parti qui fait pourtant partie de la majorité municipale, et avec la faiblesse de son parti, qui n'est plus en mesure de s'afficher comme le principal parti d'opposition à l'échelle nationale.