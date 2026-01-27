Résultat des municipales 2026 à Orléans : ce qu'il faut retenir
Le résultat de l'élection municipale 2026 à Orléans (45000) est dévoilé les 15 et 22 mars 2026. Suivez la campagne dans la ville avec notre revue de presse jusqu'aux résultats…
17:02 - Le collectif "OSE" présente son projet pour Orléans
Le collectif Orléans Solidaire Écologique (OSE), dirigé par Jean-Philippe Grand, s'engage dans les élections municipales de 2026 à Orléans. Il propose une nouvelle gouvernance en promouvant la co-élaboration des décisions publiques pour inclure l'ensemble de la population. Les enjeux de mobilités, particulièrement axés sur le vélo et les transports décarbonés, seront centraux dans leur programme à venir. Lire sur actu.fr
16:42 - L'union de la gauche mobilisée à Orléans pour 2026
À Orléans, Yann Chaillou, leader de Tous Orléans, retire sa candidature aux élections municipales de 2026 pour soutenir une union avec la gauche et les écologistes. Ce rassemblement est considéré comme crucial pour contrer le maire sortant et l'extrême droite. Les priorités incluent le sport, la culture et la sécurité. Lire sur actu.fr
15:43 - La candidate Reconquête veut interdire le voile dans l'espace public
Isabelle Lamarque, candidate de Reconquête à Orléans pour les municipales de 2026, propose d'interdire le voile dans l'espace public sans base légale, s'appuyant sur des thèmes identitaires et sécuritaires. Son programme mettra également l'accent sur la sécurité et les finances locales, avec diverses mesures. Elle promet un programme détaillé à venir qui vise à redonner la ville aux Orléanais. Lire sur actu.fr
Résultat des élections municipales 2020
Municipales 2020 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Serge Grouard (39 élus) Les orleanais au coeur
|9 098
|40,29%
|Jean-Philippe Grand (9 élus) Orléans solidaire ecologique: le rassemblement de la gauche et des écologistes
|7 163
|31,72%
|Olivier Carré (7 élus) Orleans naturellement avec olivier carre
|6 318
|27,98%
|Participation au scrutin
|Orléans
|Taux de participation
|36,41%
|Taux d'abstention
|63,59%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|22 929
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Serge Grouard Les orleanais au coeur
|7 888
|35,62%
|Olivier Carré Orleans naturellement avec olivier carre
|5 339
|24,11%
|Jean-Philippe Grand Orleans solidaire ecologique
|4 254
|19,21%
|Baptiste Chapuis Faire respirer orleans - le rassemblement de la gauche et des écologistes
|2 862
|12,92%
|Nathalie Kerrien Nous, elle, orléans
|1 446
|6,53%
|Farida Megdoud Lutte ouvriere - faire entendre le camp des travailleurs
|354
|1,59%
|Participation au scrutin
|Orléans
|Taux de participation
|35,99%
|Taux d'abstention
|64,01%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|22 635
Résultat des élections municipales 2014
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Serge Grouard (44 élus) Orleans tout simplement
|17 603
|53,64%
|Corinne Leveleux-Teixeira (6 élus) Orléans à 100 %
|7 622
|23,22%
|Philippe Lecoq (3 élus) Orleans bleu marine
|3 384
|10,31%
|Michel Ricoud (2 élus) Orléans combatif et solidaire
|2 720
|8,28%
|Tahar Ben Chaabane Orleans pour tous
|1 060
|3,23%
|Farida Megdoud Lutte ouvrière - faire entendre le camp des travailleurs
|424
|1,29%
|Participation au scrutin
|Orléans
|Taux de participation
|53,90%
|Taux d'abstention
|46,10%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,47%
|Nombre de votants
|33 644
