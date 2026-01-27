Résultat des municipales 2026 à Orléans : ce qu'il faut retenir

Résultat des élections municipales 2020

Municipales 2020 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Serge Grouard Serge Grouard (39 élus) Les orleanais au coeur 9 098 40,29%
Jean-Philippe Grand Jean-Philippe Grand (9 élus) Orléans solidaire ecologique: le rassemblement de la gauche et des écologistes 7 163 31,72%
Olivier Carré Olivier Carré (7 élus) Orleans naturellement avec olivier carre 6 318 27,98%
Participation au scrutin Orléans
Taux de participation 36,41%
Taux d'abstention 63,59%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 22 929

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Serge Grouard Serge Grouard Les orleanais au coeur 7 888 35,62%
Olivier Carré Olivier Carré Orleans naturellement avec olivier carre 5 339 24,11%
Jean-Philippe Grand Jean-Philippe Grand Orleans solidaire ecologique 4 254 19,21%
Baptiste Chapuis Baptiste Chapuis Faire respirer orleans - le rassemblement de la gauche et des écologistes 2 862 12,92%
Nathalie Kerrien Nathalie Kerrien Nous, elle, orléans 1 446 6,53%
Farida Megdoud Farida Megdoud Lutte ouvriere - faire entendre le camp des travailleurs 354 1,59%
Participation au scrutin Orléans
Taux de participation 35,99%
Taux d'abstention 64,01%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 22 635

Résultat des élections municipales 2014

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Serge Grouard Serge Grouard (44 élus) Orleans tout simplement 17 603 53,64%
Corinne Leveleux-Teixeira Corinne Leveleux-Teixeira (6 élus) Orléans à 100 % 7 622 23,22%
Philippe Lecoq Philippe Lecoq (3 élus) Orleans bleu marine 3 384 10,31%
Michel Ricoud Michel Ricoud (2 élus) Orléans combatif et solidaire 2 720 8,28%
Tahar Ben Chaabane Tahar Ben Chaabane Orleans pour tous 1 060 3,23%
Farida Megdoud Farida Megdoud Lutte ouvrière - faire entendre le camp des travailleurs 424 1,29%
Participation au scrutin Orléans
Taux de participation 53,90%
Taux d'abstention 46,10%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,47%
Nombre de votants 33 644
