Résultat des municipales 2026 à Pau : les dernières actus de l'élection

Résultat des élections municipales 2020

Municipales 2020 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
François Bayrou François Bayrou (38 élus) Nous aimons pau 9 388 55,46%
Jérôme Marbot Jérôme Marbot (11 élus) Pau en commun 7 537 44,53%
Participation au scrutin Pau
Taux de participation 38,35%
Taux d'abstention 61,65%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 17 615

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
François Bayrou François Bayrou Nous aimons pau 7 235 45,83%
Jérôme Marbot Jérôme Marbot Pau rassemblé 3 470 21,98%
Jean-François Blanco Jean-François Blanco Pau arc-en-ciel 2020 2 309 14,62%
Denis Bouzon Denis Bouzon Choisir pau 1 094 6,93%
Patrice Bartolomeo Patrice Bartolomeo Pau citoyenne sociale et ecologique 847 5,36%
Joseph Damour Joseph Damour Rassemblement des palois, pau, le renouveau 476 3,01%
Cyrille Marconi Cyrille Marconi Lutte ouvriere - faire entendre le camp des travailleurs 355 2,24%
Participation au scrutin Pau
Taux de participation 35,45%
Taux d'abstention 64,55%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 16 264

Résultat des élections municipales 2014

Municipales 2014 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
François Bayrou François Bayrou (40 élus) Aimons pau avec francois bayrou 18 388 62,95%
David Habib David Habib (9 élus) Pau le mouvement 10 821 37,04%
Participation au scrutin Pau
Taux de participation 59,01%
Taux d'abstention 40,99%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 6,53%
Nombre de votants 31 249

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
François Bayrou François Bayrou Aimons pau avec francois bayrou 12 749 41,85%
David Habib David Habib Pau le mouvement 7 850 25,76%
Yves Urieta Yves Urieta Pau avant tout 4 024 13,20%
Georges De Pachtere Georges De Pachtere Pau bleu marine 2 054 6,74%
Eurydice Bled Eurydice Bled Liste ecologique passion audace urgence 1 629 5,34%
Olivier Dartigolles Olivier Dartigolles Une ville pour nos vies - front de gauche 1 621 5,32%
Mehdi Jabrane Mehdi Jabrane Pau'pulaire 535 1,75%
Participation au scrutin Pau
Taux de participation 58,68%
Taux d'abstention 41,32%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,64%
Nombre de votants 31 288
