Résultat des municipales 2026 à Pau : les dernières actus de l'élection
- Dernières infos municipale à Pau
- Résultat municipale 2020 Pau
- Résultat municipale 2014 Pau
- Bureaux de vote Pau
- Pau (toutes les informations sur la ville)
Le résultat de l'élection municipale 2026 à Pau (64000) est dévoilé les 15 et 22 mars 2026. Suivez la campagne dans la ville avec notre revue de presse jusqu'aux résultats des municipales…
18:45 - Les habitants de Pau divisés sur Bayrou
À Pau, les élections municipales de 2026 s'annoncent disputées avec la candidature de François Bayrou, actuel maire, souhaitant un nouveau mandat après 12 ans à la tête de la ville. Les habitants du quartier Saragosse se divisent sur son bilan, certains saluant les améliorations tandis que d'autres réclament des changements. Six candidats se sont déjà déclarés en opposition à sa réélection. Lire sur francebleu.fr
18:33 - Jean-François Blanco gagne des soutiens à quelques semaines des élections
À Pau, Jean-François Blanco reçoit le soutien du Partit occitan et du mouvement Endavant pour les élections municipales de 2026. Ensemble, ils appuient des projets tels que la ligne Pau-Canfranc et s'opposent au projet E-Cho, jugé nuisible. Ils prônent aussi un projet culturel autour de la langue occitane. Lire sur larepubliquedespyrenees.fr
18:07 - Les citoyens à Pau expriment leurs préoccupations municipales
À Pau, les préoccupations des électeurs se concentrent sur le logement accessible et l'amélioration du quotidien. Martine, retraitée, déplore l'augmentation des loyers et les difficultés de se loger, tandis que Jérôme exprime des attentes pour une meilleure gestion du stationnement. Les candidats peinent à répondre aux enjeux locaux. Lire sur larepubliquedespyrenees.fr
17:36 - François Bayrou annonce sa candidature pour Pau
À Pau, le maire François Bayrou, qui brigue un troisième mandat aux élections municipales de 2026, se félicite de la métamorphose de la ville et de sa croissance démographique. Il présente des projets ambitieux incluant des infrastructures sportives et culturelles, ainsi qu'une attention particulière pour la protection des populations vulnérables. Pour Bayrou, la réussite passée justifie une nouvelle candidature pour continuer à développer une ville agréable à vivre. Lire sur sudouest.fr
Résultat des élections municipales 2020
Municipales 2020 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|François Bayrou (38 élus) Nous aimons pau
|9 388
|55,46%
|Jérôme Marbot (11 élus) Pau en commun
|7 537
|44,53%
|Participation au scrutin
|Pau
|Taux de participation
|38,35%
|Taux d'abstention
|61,65%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|17 615
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|François Bayrou Nous aimons pau
|7 235
|45,83%
|Jérôme Marbot Pau rassemblé
|3 470
|21,98%
|Jean-François Blanco Pau arc-en-ciel 2020
|2 309
|14,62%
|Denis Bouzon Choisir pau
|1 094
|6,93%
|Patrice Bartolomeo Pau citoyenne sociale et ecologique
|847
|5,36%
|Joseph Damour Rassemblement des palois, pau, le renouveau
|476
|3,01%
|Cyrille Marconi Lutte ouvriere - faire entendre le camp des travailleurs
|355
|2,24%
|Participation au scrutin
|Pau
|Taux de participation
|35,45%
|Taux d'abstention
|64,55%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|16 264
Résultat des élections municipales 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|François Bayrou (40 élus) Aimons pau avec francois bayrou
|18 388
|62,95%
|David Habib (9 élus) Pau le mouvement
|10 821
|37,04%
|Participation au scrutin
|Pau
|Taux de participation
|59,01%
|Taux d'abstention
|40,99%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|6,53%
|Nombre de votants
|31 249
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|François Bayrou Aimons pau avec francois bayrou
|12 749
|41,85%
|David Habib Pau le mouvement
|7 850
|25,76%
|Yves Urieta Pau avant tout
|4 024
|13,20%
|Georges De Pachtere Pau bleu marine
|2 054
|6,74%
|Eurydice Bled Liste ecologique passion audace urgence
|1 629
|5,34%
|Olivier Dartigolles Une ville pour nos vies - front de gauche
|1 621
|5,32%
|Mehdi Jabrane Pau'pulaire
|535
|1,75%
|Participation au scrutin
|Pau
|Taux de participation
|58,68%
|Taux d'abstention
|41,32%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,64%
|Nombre de votants
|31 288
- Pau (64000)
- Ecole primaire à Pau
- Maternités à Pau
- Crèches et garderies à Pau
- Classement des collèges à Pau
- Salaires à Pau
- Impôts à Pau
- Dette et budget de Pau
- Climat et historique météo de Pau
- Accidents à Pau
- Délinquance à Pau
- Inondations à Pau
- Nombre de médecins à Pau
- Pollution à Pau
- Entreprises à Pau
- Prix immobilier à Pau