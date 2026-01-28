Résultat des municipales 2026 à Quimper : les dernières actus de l'élection
- Dernières infos municipale à Quimper
- Résultat municipale 2020 Quimper
- Résultat municipale 2014 Quimper
- Bureaux de vote Quimper
- Quimper (toutes les informations sur la ville)
Le résultat de l'élection municipale 2026 à Quimper (29000) est dévoilé les 15 et 22 mars 2026. Suivez la campagne dans la ville avec notre revue de presse jusqu'aux résultats des municipales…
19:23 - La maire sortante évince Daniel Le Bigot et les élus écologistes de sa liste pour les municipales
À Quimper, Daniel Le Bigot exprime sa déception après son éviction par la maire sortante Isabelle Assih, qui a choisi de ne pas inclure les élus écologistes dans sa liste pour les municipales de 2026. Malgré son engagement et son expérience, Le Bigot reste incompris des raisons derrière cette décision. Il promet de s'expliquer davantage sur cette situation prochainement. Lire sur letelegramme.fr
18:50 - Isabelle Assih brigue un second mandat à Quimper
À Quimper, les élections municipales de 2026 se préparent avec la candidature d'Isabelle Assih, la maire sortante du Parti Socialiste et première femme élue en 2020. Elle souhaite continuer à œuvrer pour l'égalité des chances, soulignant l'importance de la politique dans la vie quotidienne. Son parcours, marqué par son rôle de psychologue scolaire, a influencé son engagement politique. Lire sur letelegramme.fr
18:15 - Les élections municipales de Quimper se dérouleront dans un contexte post-inondations
Les inondations à Quimper en janvier 2026 ont conduit la maire Isabelle Assih à présenter un bilan des événements. Malgré les 312 mm de pluie, des mesures préventives et des diagnostics de vulnérabilité sont mis en place pour limiter les dégâts. La municipalité prévoit de demander l'état de catastrophe naturelle face à de futurs débordements. Lire sur ouest-france.fr
Résultat des élections municipales 2020
Municipales 2020 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Isabelle Assih (37 élus) Quimper ensemble
|9 520
|51,24%
|Ludovic Jolivet (10 élus) Enthousiasmons quimper !
|7 344
|39,53%
|Annaïg Le Meur (2 élus) Avec annaig le meur, enfin de l'audace !
|1 713
|9,22%
|Participation au scrutin
|Quimper
|Taux de participation
|44,19%
|Taux d'abstention
|55,81%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|19 003
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Isabelle Assih Quimper ensemble
|5 277
|32,06%
|Ludovic Jolivet Enthousiasmons quimper !
|4 975
|30,22%
|Annaïg Le Meur Avec annaig le meur, enfin de l'audace !
|2 263
|13,75%
|Martine Petit Choisir l'ecologie pour kemper et son agglomeration
|1 158
|7,03%
|Isabelle Le Bal Vent d'ouest / avel gornôg
|972
|5,90%
|Sylvie Casimiro De San Leandro Cooperative ecologique et sociale pour kemper et son agglomeration
|770
|4,67%
|Christel Henaff Quimper rassemblement
|740
|4,49%
|Thomas Dagorn Da Silva Vivre quimper - kemper beo
|303
|1,84%
|Participation au scrutin
|Quimper
|Taux de participation
|39,63%
|Taux d'abstention
|60,37%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|17 019
Résultat des élections municipales 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Ludovic Jolivet (39 élus) Vive quimper !
|14 772
|56,65%
|Bernard Poignant (10 élus) Quimper pour vous
|11 303
|43,34%
|Participation au scrutin
|Quimper
|Taux de participation
|64,18%
|Taux d'abstention
|35,82%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|6,22%
|Nombre de votants
|27 804
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Ludovic Jolivet Osons quimper !
|7 264
|29,31%
|Bernard Poignant Quimper pour vous
|6 915
|27,90%
|Isabelle Le Bal Quimper viva'cité
|3 700
|14,93%
|Alain Delgrange Quimper rassemblement bleu marine
|2 086
|8,41%
|Daniel Le Bigot Kemper l'ecologie a gauche
|1 882
|7,59%
|Naïg Le Gars Vivre kemper
|1 501
|6,05%
|Patryk Szczepankiewicz Osons la democratie
|1 430
|5,77%
|Participation au scrutin
|Quimper
|Taux de participation
|59,64%
|Taux d'abstention
|40,36%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|4,10%
|Nombre de votants
|25 836
- Quimper (29000)
- Ecole primaire à Quimper
- Maternités à Quimper
- Crèches et garderies à Quimper
- Classement des collèges à Quimper
- Salaires à Quimper
- Impôts à Quimper
- Dette et budget de Quimper
- Climat et historique météo de Quimper
- Accidents à Quimper
- Délinquance à Quimper
- Inondations à Quimper
- Nombre de médecins à Quimper
- Pollution à Quimper
- Entreprises à Quimper
- Prix immobilier à Quimper