Résultat des municipales 2026 à Quimper : les dernières actus de l'élection

Résultat des élections municipales 2020

Municipales 2020 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Isabelle Assih Isabelle Assih (37 élus) Quimper ensemble 9 520 51,24%
Ludovic Jolivet Ludovic Jolivet (10 élus) Enthousiasmons quimper ! 7 344 39,53%
Annaïg Le Meur Annaïg Le Meur (2 élus) Avec annaig le meur, enfin de l'audace ! 1 713 9,22%
Participation au scrutin Quimper
Taux de participation 44,19%
Taux d'abstention 55,81%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 19 003

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Isabelle Assih Isabelle Assih Quimper ensemble 5 277 32,06%
Ludovic Jolivet Ludovic Jolivet Enthousiasmons quimper ! 4 975 30,22%
Annaïg Le Meur Annaïg Le Meur Avec annaig le meur, enfin de l'audace ! 2 263 13,75%
Martine Petit Martine Petit Choisir l'ecologie pour kemper et son agglomeration 1 158 7,03%
Isabelle Le Bal Isabelle Le Bal Vent d'ouest / avel gornôg 972 5,90%
Sylvie Casimiro De San Leandro Sylvie Casimiro De San Leandro Cooperative ecologique et sociale pour kemper et son agglomeration 770 4,67%
Christel Henaff Christel Henaff Quimper rassemblement 740 4,49%
Thomas Dagorn Da Silva Thomas Dagorn Da Silva Vivre quimper - kemper beo 303 1,84%
Participation au scrutin Quimper
Taux de participation 39,63%
Taux d'abstention 60,37%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 17 019

Résultat des élections municipales 2014

Municipales 2014 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Ludovic Jolivet Ludovic Jolivet (39 élus) Vive quimper ! 14 772 56,65%
Bernard Poignant Bernard Poignant (10 élus) Quimper pour vous 11 303 43,34%
Participation au scrutin Quimper
Taux de participation 64,18%
Taux d'abstention 35,82%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 6,22%
Nombre de votants 27 804

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Ludovic Jolivet Ludovic Jolivet Osons quimper ! 7 264 29,31%
Bernard Poignant Bernard Poignant Quimper pour vous 6 915 27,90%
Isabelle Le Bal Isabelle Le Bal Quimper viva'cité 3 700 14,93%
Alain Delgrange Alain Delgrange Quimper rassemblement bleu marine 2 086 8,41%
Daniel Le Bigot Daniel Le Bigot Kemper l'ecologie a gauche 1 882 7,59%
Naïg Le Gars Naïg Le Gars Vivre kemper 1 501 6,05%
Patryk Szczepankiewicz Patryk Szczepankiewicz Osons la democratie 1 430 5,77%
Participation au scrutin Quimper
Taux de participation 59,64%
Taux d'abstention 40,36%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 4,10%
Nombre de votants 25 836
