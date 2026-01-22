Résultat des municipales 2026 à Rennes : suivez les infos sur place

Résultat des élections municipales 2020

Municipales 2020 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Nathalie Appéré Nathalie Appéré (51 élus) Pour rennes avec nathalie appéré 23 352 65,35%
Carole Gandon Carole Gandon (5 élus) Révéler rennes 6 251 17,49%
Charles Compagnon Charles Compagnon (5 élus) Charles compagnon 2020 - libres d'agir pour rennes 6 130 17,15%
Participation au scrutin Rennes
Taux de participation 31,68%
Taux d'abstention 68,32%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 36 940

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Nathalie Appéré Nathalie Appéré Pour rennes avec nathalie appéré 14 840 32,77%
Matthieu Theurier Matthieu Theurier Choisir l'écologie pour rennes - une ville solidaire, verte et citoyenne 11 487 25,37%
Carole Gandon Carole Gandon Révéler rennes 6 470 14,29%
Charles Compagnon Charles Compagnon Charles compagnon 2020 - libres d'agir pour rennes 5 528 12,21%
Enora Le Pape Enora Le Pape Rennes en commun 3 413 7,53%
Emeric Salmon Emeric Salmon Rassemblement pour rennes 1 904 4,20%
Franck Darcel Franck Darcel Rennes bretagne europe 871 1,92%
Valérie Hamon Valérie Hamon Lutte ouvrière-faire entendre le camp des travailleurs 480 1,06%
Pierre Priet Pierre Priet Rennes 100% public 281 0,62%
Participation au scrutin Rennes
Taux de participation 39,64%
Taux d'abstention 60,36%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 46 167

Résultat des élections municipales 2014

Municipales 2014 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Nathalie Appéré Nathalie Appéré (48 élus) Rennes creative et solidaire 32 851 55,83%
Bruno Chavanat Bruno Chavanat (13 élus) Osons rennes avec bruno chavanat 25 990 44,16%
Participation au scrutin Rennes
Taux de participation 53,40%
Taux d'abstention 46,60%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 4,59%
Nombre de votants 61 669

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Nathalie Appéré Nathalie Appéré Rennes créative et solidaire 21 030 35,57%
Bruno Chavanat Bruno Chavanat Osons rennes avec bruno chavanat 17 810 30,12%
Matthieu Theurier Matthieu Theurier Changez la ville ! rennes citoyenne, de gauche et ecologiste 8 923 15,09%
Gerard De Mellon Gerard De Mellon Rennes bleu marine 4 949 8,37%
Caroline Ollivro Caroline Ollivro Rennes bretagne europe 2 261 3,82%
Rémy Lescure Rémy Lescure Rennes alternative 2 013 3,40%
Valérie Hamon Valérie Hamon Lutte ouvriere faire entendre le camp des travailleurs 997 1,68%
Alexandre Noury Alexandre Noury Solidarité et progrès 571 0,96%
Pierre Priet Pierre Priet Pour les services publics, democratie communale, laïcite, droit ouvrier, rupture avec l'u.e 568 0,96%
Participation au scrutin Rennes
Taux de participation 52,84%
Taux d'abstention 47,16%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,12%
Nombre de votants 61 024
