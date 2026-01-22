Résultat des municipales 2026 à Rennes : suivez les infos sur place
Le résultat de l'élection municipale 2026 à Rennes (35000) est dévoilé les 15 et 22 mars 2026. Suivez la campagne dans la ville avec notre revue de presse jusqu'aux résultats…
15:27 - Le RN dénonce "l'échec" en matière d'insécurité de la mairie
À Rennes, le Rassemblement National critique l'alliance des écologistes et du Parti socialiste pour les élections municipales de mars 2026. Julien Masson dénonce leur échec en matière d'insécurité et accuse les 'verts' de cacher un militantisme idéologique. Le RN lance un appel pour que Rennes mérite mieux que cette alliance, soulignant l'importance des prochaines élections. Lire sur rennes-infos-autrement.fr
15:26 - Les commerçants de Rennes doivent s'inscrire pour voter aux municipales
À l'approche des élections municipales de mars 2026, la liste Vivre Rennes! encourage les commerçants à s'inscrire sur les listes électorales. Charles Compagnon, candidat à la mairie, souligne l'importance de leur voix pour l'avenir de la ville face à la détérioration du commerce. Des mesures sont proposées pour revitaliser le secteur et améliorer l'espace public. Lire sur rennes-infos-autrement.fr
15:24 - Nathalie Appéré remercie les habitants "pour leur engagement"
À Rennes, deux mois avant les élections municipales de 2026, Nathalie Appéré n'a pas encore officialisé sa candidature malgré son désir de continuer son mandat. Lors d'une cérémonie de vœux, elle a évité de dévoiler son programme et a plutôt remercié les habitants pour leur engagement envers la ville. Avec des enjeux comme l'insécurité et le transport, son appel à l'unité s'inscrit dans un contexte électoral tendu. Lire sur 20minutes.fr
15:15 - Morgane Pernot Goarvot se lance dans les élections municipales
À Rennes, une nouvelle liste, dirigée par Morgane Pernot Goarvot, se prépare pour les élections municipales de 2026, dénonçant la privatisation des services publics et la dégradation de l’hôpital. Les militants socialistes appellent à défendre le service public face à une fermeture prévue de l'hôpital Sud, largement ignorée des citoyens. Ils critiquent également la municipalité sortante, accusée de complicité avec la politique de Macron sur les soins de santé et l’éducation populaire. Lire sur rennes-infos-autrement.fr
Résultat des élections municipales 2020
Municipales 2020 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Nathalie Appéré (51 élus) Pour rennes avec nathalie appéré
|23 352
|65,35%
|Carole Gandon (5 élus) Révéler rennes
|6 251
|17,49%
|Charles Compagnon (5 élus) Charles compagnon 2020 - libres d'agir pour rennes
|6 130
|17,15%
|Participation au scrutin
|Rennes
|Taux de participation
|31,68%
|Taux d'abstention
|68,32%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|36 940
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Nathalie Appéré Pour rennes avec nathalie appéré
|14 840
|32,77%
|Matthieu Theurier Choisir l'écologie pour rennes - une ville solidaire, verte et citoyenne
|11 487
|25,37%
|Carole Gandon Révéler rennes
|6 470
|14,29%
|Charles Compagnon Charles compagnon 2020 - libres d'agir pour rennes
|5 528
|12,21%
|Enora Le Pape Rennes en commun
|3 413
|7,53%
|Emeric Salmon Rassemblement pour rennes
|1 904
|4,20%
|Franck Darcel Rennes bretagne europe
|871
|1,92%
|Valérie Hamon Lutte ouvrière-faire entendre le camp des travailleurs
|480
|1,06%
|Pierre Priet Rennes 100% public
|281
|0,62%
|Participation au scrutin
|Rennes
|Taux de participation
|39,64%
|Taux d'abstention
|60,36%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|46 167
Résultat des élections municipales 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Nathalie Appéré (48 élus) Rennes creative et solidaire
|32 851
|55,83%
|Bruno Chavanat (13 élus) Osons rennes avec bruno chavanat
|25 990
|44,16%
|Participation au scrutin
|Rennes
|Taux de participation
|53,40%
|Taux d'abstention
|46,60%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|4,59%
|Nombre de votants
|61 669
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Nathalie Appéré Rennes créative et solidaire
|21 030
|35,57%
|Bruno Chavanat Osons rennes avec bruno chavanat
|17 810
|30,12%
|Matthieu Theurier Changez la ville ! rennes citoyenne, de gauche et ecologiste
|8 923
|15,09%
|Gerard De Mellon Rennes bleu marine
|4 949
|8,37%
|Caroline Ollivro Rennes bretagne europe
|2 261
|3,82%
|Rémy Lescure Rennes alternative
|2 013
|3,40%
|Valérie Hamon Lutte ouvriere faire entendre le camp des travailleurs
|997
|1,68%
|Alexandre Noury Solidarité et progrès
|571
|0,96%
|Pierre Priet Pour les services publics, democratie communale, laïcite, droit ouvrier, rupture avec l'u.e
|568
|0,96%
|Participation au scrutin
|Rennes
|Taux de participation
|52,84%
|Taux d'abstention
|47,16%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,12%
|Nombre de votants
|61 024
