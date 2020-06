D'après les chiffres du ministère de l'Intérieur, le maire sortant de Brest, F.Cuillandre (PS) est réélu avec 49,6% des voix. Il devance le candidat divers droite, B.Malgorn, de 13,2 points et le candidat LREM de 35,8 points.

21:21 - Résultats définitifs à Brest

Les résultats définitifs du second tour des municipales 2020 sont tombés à Brest : François Cuillandre (LUG) l’emporte avec 76,36% devant Bernadette Malgorn (LDVD) et 18,18% et Marc Coatanea (LREM) avec 5,45%.