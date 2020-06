Selon les données communiquées par le ministère de l'Intérieur à Linternaute.com, les résultats complets à Metz sont les suivants : François Grosdidier (LLR) est en tête avec 45,13% devant Xavier Bouvet (LVEC) à 44,24% et Françoise Grolet (LRN) à 10,63%.

Pour rappel, lors des précédentes élections municipales à Metz la participation à la fin du scrutin était de 49,92% au premier tour et 53,03% au second tour.

16:30 - Les résultats des dernières municipales à Metz

Lors des dernières municipales, Dominique Gros était arrivé en tête du premier tour à Metz avec 35,68% des voix devant Marie-Jo Zimmermann à 34,24%, Françoise Grolet à 21,31%, Jacques Marechal à 3,56%, Stéphane Aurousseau à 3,30%, Mario Rinaldi à 1,35% et Marie-Jeanne Becht à 0,52%. Au second tour, Dominique Gros avait remporté l'élection avec 43,22% des suffrages devant Marie-Jo Zimmermann à 41,14% et Françoise Grolet à 15,63%.