Selon la ville de Villeurbanne, la participation à 16h y était de 17,09% pour les municipales, et 16,46% pour les métropolitaines. Au premier tour, la participation à cette même heure s'élevait à 23,96% municipales et 23,37% pour les métropolitaines.

17:37 - Que disaient les sondages pour ce 2e tour des municipales à Villeurbanne ?

En mars, un sondage Ifop pour Le Progrès avait testé un second tour des municipales avec 4 listes. Il n'y en a que deux ce dimanche, mais les résultats de cette enquête restent instructifs. La liste du Parti Socialiste soutenue par La France Insoumise, le Parti Communiste, Génération.s et Place Publique et conduite par Cédric VAN STYVENDAEL était donnée à 33% pour ce second tour fictif, devant la liste d’Europe Ecologie Les Verts conduite par Béatrice VESSILLER à 29%, la liste de La République en Marche, du Modem et de l’UDI conduite par Prosper KABALO à 23% et la liste du Rassemblement National conduite par Thibaut GARNIER à 15%.