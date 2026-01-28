Résultat des municipales 2026 à Vénissieux : les dernières actus de l'élection

Voir aussi :
Sommaire

Résultat des élections municipales 2020

Municipales 2020 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Michèle Picard Michèle Picard (35 élus) Les venissians rassembles pour une ville humaine, ecologique, solidaire et citoyenne 2 945 40,02%
Yves Blein Yves Blein (9 élus) Nous, vénissieux 2 617 35,56%
Christophe Girard Christophe Girard (4 élus) La republique partout pour tous 1 231 16,73%
Damien Monchau Damien Monchau (1 élu) Le rassemblement venissian 565 7,67%
Participation au scrutin Vénissieux
Taux de participation 25,59%
Taux d'abstention 74,41%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 7 616

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Michèle Picard Michèle Picard Les vénissians rassemblés pour une ville humaine solidaire et citoyenne 2 330 28,37%
Yves Blein Yves Blein Nous, vénissieux ! 1 736 21,14%
Christophe Girard Christophe Girard La republique partout pour tous 1 177 14,33%
Sandrine Perrier Sandrine Perrier Pour venissieux ecologique et solidaire 844 10,27%
Damien Monchau Damien Monchau Le rassemblement venissian 832 10,13%
Pascal Dureau Pascal Dureau Vénissieux demain 730 8,89%
Yalcin Ayvali Yalcin Ayvali Tous ensemble pour l'avenir de venissieux avec uciv 422 5,13%
Marie-Christine Seemann Marie-Christine Seemann Lutte ouvrière - faire entendre le camp des travailleurs 140 1,70%
Participation au scrutin Vénissieux
Taux de participation 28,74%
Taux d'abstention 71,26%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 8 507

Résultat des élections municipales 2014

Municipales 2014 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Michèle Picard Michèle Picard (34 élus) Avec michèle picard rassembler les vénissians tenir le cap a gauche 4 967 37,64%
Christophe Girard Christophe Girard (8 élus) Osons le bon sens pour venissieux 4 012 30,40%
Lotfi Ben Khelifa Lotfi Ben Khelifa (5 élus) Ensemble pour vénissieux 2 862 21,68%
Yvan Benedetti Yvan Benedetti (2 élus) Venissieux fait front 1 355 10,26%
Participation au scrutin Vénissieux
Taux de participation 47,59%
Taux d'abstention 52,41%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,38%
Nombre de votants 13 658

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Michèle Picard Michèle Picard Avec michèle picard rassembler les vénissians tenir le cap a gauche 3 763 30,72%
Christophe Girard Christophe Girard Osons le bon sens pour venissieux 2 698 22,02%
Lotfi Ben Khelifa Lotfi Ben Khelifa Ensemble pour vénissieux 1 934 15,78%
Yvan Benedetti Yvan Benedetti Venissieux fait front 1 408 11,49%
Maurice Iacovella Maurice Iacovella Rendez-vous 2014 738 6,02%
Samia Hamdiken Ledesert Samia Hamdiken Ledesert Venissieux, une mairie pour tous 628 5,12%
Eléazar Bafounta Eléazar Bafounta Union des voix 463 3,77%
Marie-Christine Seemann Marie-Christine Seemann Lutte ouvriere faire entendre le camp des travailleurs 327 2,66%
Mounir Grami Mounir Grami Liste citoyenne venissieux 290 2,36%
Participation au scrutin Vénissieux
Taux de participation 44,25%
Taux d'abstention 55,75%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,55%
Nombre de votants 12 700
Autour des élections à Vénissieux
En savoir plus sur Vénissieux