Résultat des municipales 2026 à Vénissieux : les dernières actus de l'élection
Le résultat de l'élection municipale 2026 à Vénissieux (69200) est dévoilé les 15 et 22 mars 2026. Suivez la campagne dans la ville avec notre revue de presse jusqu'aux résultats des municipales…
13:13 - La crédibilité des colistiers remise en cause à Vénissieux
À Vénissieux, les élections municipales de mars 2026 suscitent des interrogations sur l'engagement des colistiers qui changent de camp. Malgré les critiques précédentes sur la gestion municipale, certains rejoignent des listes de la majorité actuelle, ce qui soulève des doutes sur leurs convictions. La crédibilité des candidats est mise en question, notamment ceux absents de la vie politique locale. Lire sur venissieuxinfos.fr
12:12 - Vénissieux aura Michèle Picard comme candidate en 2026
Michèle Picard, maire de Vénissieux, est désignée tête de liste pour les élections municipales de mars 2026, après avoir déjà été candidate en 2020. Bien que soutenue par des écologistes, sa candidature met en lumière les fractures au sein de la gauche, compliquant la construction d'une alliance durable. Les listes détaillées seront révélées prochainement. Lire sur venissieuxinfos.fr
Résultat des élections municipales 2020
Municipales 2020 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Michèle Picard (35 élus) Les venissians rassembles pour une ville humaine, ecologique, solidaire et citoyenne
|2 945
|40,02%
|Yves Blein (9 élus) Nous, vénissieux
|2 617
|35,56%
|Christophe Girard (4 élus) La republique partout pour tous
|1 231
|16,73%
|Damien Monchau (1 élu) Le rassemblement venissian
|565
|7,67%
|Participation au scrutin
|Vénissieux
|Taux de participation
|25,59%
|Taux d'abstention
|74,41%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|7 616
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Michèle Picard Les vénissians rassemblés pour une ville humaine solidaire et citoyenne
|2 330
|28,37%
|Yves Blein Nous, vénissieux !
|1 736
|21,14%
|Christophe Girard La republique partout pour tous
|1 177
|14,33%
|Sandrine Perrier Pour venissieux ecologique et solidaire
|844
|10,27%
|Damien Monchau Le rassemblement venissian
|832
|10,13%
|Pascal Dureau Vénissieux demain
|730
|8,89%
|Yalcin Ayvali Tous ensemble pour l'avenir de venissieux avec uciv
|422
|5,13%
|Marie-Christine Seemann Lutte ouvrière - faire entendre le camp des travailleurs
|140
|1,70%
|Participation au scrutin
|Vénissieux
|Taux de participation
|28,74%
|Taux d'abstention
|71,26%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|8 507
Résultat des élections municipales 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Michèle Picard (34 élus) Avec michèle picard rassembler les vénissians tenir le cap a gauche
|4 967
|37,64%
|Christophe Girard (8 élus) Osons le bon sens pour venissieux
|4 012
|30,40%
|Lotfi Ben Khelifa (5 élus) Ensemble pour vénissieux
|2 862
|21,68%
|Yvan Benedetti (2 élus) Venissieux fait front
|1 355
|10,26%
|Participation au scrutin
|Vénissieux
|Taux de participation
|47,59%
|Taux d'abstention
|52,41%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,38%
|Nombre de votants
|13 658
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Michèle Picard Avec michèle picard rassembler les vénissians tenir le cap a gauche
|3 763
|30,72%
|Christophe Girard Osons le bon sens pour venissieux
|2 698
|22,02%
|Lotfi Ben Khelifa Ensemble pour vénissieux
|1 934
|15,78%
|Yvan Benedetti Venissieux fait front
|1 408
|11,49%
|Maurice Iacovella Rendez-vous 2014
|738
|6,02%
|Samia Hamdiken Ledesert Venissieux, une mairie pour tous
|628
|5,12%
|Eléazar Bafounta Union des voix
|463
|3,77%
|Marie-Christine Seemann Lutte ouvriere faire entendre le camp des travailleurs
|327
|2,66%
|Mounir Grami Liste citoyenne venissieux
|290
|2,36%
|Participation au scrutin
|Vénissieux
|Taux de participation
|44,25%
|Taux d'abstention
|55,75%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,55%
|Nombre de votants
|12 700
