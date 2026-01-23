Résultat des municipales 2026 à Villeurbanne : dernières infos sur le scrutin
Le résultat de l'élection municipale 2026 à Villeurbanne (69100) est dévoilé les 15 et 22 mars 2026. Suivez la campagne dans la ville avec notre revue de presse jusqu'aux résultats…
11:15 - La France insoumise entre en campagne à Villeurbanne
Jean-Luc Mélenchon a récemment pris la parole à Villeurbanne, affirmant que sa formation politique, La France Insoumise, est désormais en campagne pour les élections municipales de mars 2026. Bien que le discours ait couvert divers sujets d'actualité, il a soigneusement évité de commenter directement les campagnes électorales. Son intervention fait partie d'une stratégie plus large pour structurer l'initiative politique à l'approche des élections locales. Lire sur leprogres.fr
10:35 - La droite change de candidat pour les municipales
À Villeurbanne, Sophie Cruz remplace Marc Fraysse comme candidate de la droite pour les élections municipales de 2026. Dans ce bastion de la gauche, Cruz devra faire face à un maire PS sortant et à d'autres concurrents de gauche. Lire sur lyonmag.com
09:20 - Les socialistes sont divisés pour les municipales de Villeurbanne
À Villeurbanne, le sénateur socialiste Gilbert-Luc Devinaz a annoncé son soutien au maire sortant Cédric Van Styvendael pour les élections municipales de 2026. Van Styvendael, en poste depuis 2020, affrontera son prédécesseur Jean-Paul Bret, ancien maire de 2001 à 2020. Cette compétition met en lumière des dynamiques internes au Parti socialiste. Lire sur leprogres.fr
08:38 - Villeurbanne organise un événement pour les primo-votants
À Villeurbanne, une soirée citoyenne a été organisée le 21 janvier pour les jeunes de dix-huit ans afin de leur remettre leur carte électorale. Cet événement visait à familiariser les nouveaux électeurs avec le processus de vote pour les élections municipales. Diverses activités, telles que des quiz et des ateliers, complétaient ce rendez-vous destiné à faire découvrir la vie citoyenne. Lire sur lyoncapitale.fr
Résultat des élections municipales 2020
Municipales 2020 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Cédric Van Styvendael (47 élus) Pour villeurbanne en commun
|14 115
|70,37%
|Prosper Kabalo (8 élus) Villeurbanne c'est vous !
|5 941
|29,62%
|Participation au scrutin
|Villeurbanne
|Taux de participation
|24,89%
|Taux d'abstention
|75,11%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|20 927
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Cédric Van Styvendael Villeurbanne en commun
|8 244
|33,29%
|Béatrice Vessiller Béatrice vessiller pour villeurbanne
|6 804
|27,48%
|Prosper Kabalo Villeurbanne c'est vous !
|3 691
|14,90%
|Thibaut Garnier Rassemblement pour villeurbanne
|1 889
|7,62%
|Emmanuelle Haziza Villeurbanne au coeur
|1 802
|7,27%
|Clément Charlieu Un nouvel élan pour villeurbanne
|1 154
|4,66%
|Philippe Vieira Villeurbanne 2020 - pourquoi pas?
|812
|3,27%
|Nadia Bouhami Lutte ouvriere-faire entendre le camp des travailleurs
|363
|1,46%
|Participation au scrutin
|Villeurbanne
|Taux de participation
|30,48%
|Taux d'abstention
|69,52%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|25 599
Résultat des élections municipales 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean-Paul Bret (41 élus) Villeurbanne, l'audace ensemble
|16 662
|45,46%
|Jean-Wilfried Martin (7 élus) Villeurbanne ville d'avenir
|9 157
|24,98%
|Stéphane Poncet (4 élus) Villeurbanne bleu marine
|5 823
|15,88%
|Béatrice Vessiller (3 élus) Le rassemblement citoyen pour villeurbanne
|5 004
|13,65%
|Participation au scrutin
|Villeurbanne
|Taux de participation
|46,83%
|Taux d'abstention
|53,17%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,43%
|Nombre de votants
|37 559
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean-Paul Bret Villeurbanne, l'audace ensemble
|14 872
|41,50%
|Jean-Wilfried Martin Villeurbanne ville d'avenir
|8 079
|22,54%
|Stéphane Poncet Villeurbanne bleu marine
|6 287
|17,54%
|Béatrice Vessiller Le rassemblement citoyen pour villeurbanne
|5 667
|15,81%
|Philippe Bruneau Lutte ouvriere faire entendre le camp des travailleurs
|929
|2,59%
|Participation au scrutin
|Villeurbanne
|Taux de participation
|45,87%
|Taux d'abstention
|54,13%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,60%
|Nombre de votants
|36 792
