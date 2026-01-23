Résultat des municipales 2026 à Villeurbanne : dernières infos sur le scrutin

Voir aussi :
Sommaire

Résultat des élections municipales 2020

Municipales 2020 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Cédric Van Styvendael Cédric Van Styvendael (47 élus) Pour villeurbanne en commun 14 115 70,37%
Prosper Kabalo Prosper Kabalo (8 élus) Villeurbanne c'est vous ! 5 941 29,62%
Participation au scrutin Villeurbanne
Taux de participation 24,89%
Taux d'abstention 75,11%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 20 927

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Cédric Van Styvendael Cédric Van Styvendael Villeurbanne en commun 8 244 33,29%
Béatrice Vessiller Béatrice Vessiller Béatrice vessiller pour villeurbanne 6 804 27,48%
Prosper Kabalo Prosper Kabalo Villeurbanne c'est vous ! 3 691 14,90%
Thibaut Garnier Thibaut Garnier Rassemblement pour villeurbanne 1 889 7,62%
Emmanuelle Haziza Emmanuelle Haziza Villeurbanne au coeur 1 802 7,27%
Clément Charlieu Clément Charlieu Un nouvel élan pour villeurbanne 1 154 4,66%
Philippe Vieira Philippe Vieira Villeurbanne 2020 - pourquoi pas? 812 3,27%
Nadia Bouhami Nadia Bouhami Lutte ouvriere-faire entendre le camp des travailleurs 363 1,46%
Participation au scrutin Villeurbanne
Taux de participation 30,48%
Taux d'abstention 69,52%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 25 599

Résultat des élections municipales 2014

Municipales 2014 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Paul Bret Jean-Paul Bret (41 élus) Villeurbanne, l'audace ensemble 16 662 45,46%
Jean-Wilfried Martin Jean-Wilfried Martin (7 élus) Villeurbanne ville d'avenir 9 157 24,98%
Stéphane Poncet Stéphane Poncet (4 élus) Villeurbanne bleu marine 5 823 15,88%
Béatrice Vessiller Béatrice Vessiller (3 élus) Le rassemblement citoyen pour villeurbanne 5 004 13,65%
Participation au scrutin Villeurbanne
Taux de participation 46,83%
Taux d'abstention 53,17%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,43%
Nombre de votants 37 559

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Paul Bret Jean-Paul Bret Villeurbanne, l'audace ensemble 14 872 41,50%
Jean-Wilfried Martin Jean-Wilfried Martin Villeurbanne ville d'avenir 8 079 22,54%
Stéphane Poncet Stéphane Poncet Villeurbanne bleu marine 6 287 17,54%
Béatrice Vessiller Béatrice Vessiller Le rassemblement citoyen pour villeurbanne 5 667 15,81%
Philippe Bruneau Philippe Bruneau Lutte ouvriere faire entendre le camp des travailleurs 929 2,59%
Participation au scrutin Villeurbanne
Taux de participation 45,87%
Taux d'abstention 54,13%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,60%
Nombre de votants 36 792
Autour des élections à Villeurbanne
En savoir plus sur Villeurbanne