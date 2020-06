Résultat des municipales à Brest : premiers indicateurs sur le 2e tour

12:05 - Suivez le 2e tour des élections municipales à Brest

Bonjour et bienvenue dans notre direct où nous allons suivre la suite des municipales à Brest jusqu'à l'arrivée des résultats dans la soirée. Marc COATANEA (La République en marche) est candidat pour ce second tour face à Bernadette MALGORN (Divers droite) et François CUILLANDRE (Union de la gauche).