Voici de nouveaux résultats partiels à Orléans (25,76% des bulletins dépouillés) communiqués par le ministère de l'Intérieur : Serge Grouard (LUD) en tête avec 43,59% devant Jean-Philippe Grand à 32,36% et Olivier Carré à 24,05%

Selon le ministère de l'Intérieur, le taux de participation dans le Loiret au second tour s'élève à 39,76%, contre 62,29% lors des précédentes municipales, en 2014.

D'après les chiffres du ministère de l'Intérieur, sur 18,18% des bulletins dépouillés, Serge Grouard (LUD) arrive en tête à Orléans avec 41,31% des voix, devant Jean-Philippe Grand (LUG) avec 34,29% et Olivier Carré (LREM) avec 24,39%.

D'après France 3 Centre-Val de Loire, le taux de participation à 17h à Orléans était de 31,3% sur 62 896 inscrits. A l'échelle nationale, le taux de participation à 17h au deuxième tour des municipales est de 34,67%, soit plus de trois points au-dessus d'Orléans.

Lors des dernières municipales à Orléans, Serge Grouard avait remporté le scrutin dès le premier tour avec 53,64% des voix devant Corinne Leveleux-Teixeira à 23,22%, Philippe Lecoq à 10,31%, Michel Ricoud à 8,28%, Tahar Ben Chaabane à 3,23% et Farida Megdoud à 1,29%.

14:46 - Le taux de participation s'écroule dans le Loiret à 13,90% à midi

Premier indicateur sur ces municipales au niveau local : la préfecture du Loiret a indiqué que le nombre de votants dans le département s'élevait à 13,90% des inscrits à la mi journée, pour ce 2e tour des municipales 2020. Un taux en dessous de la moyenne nationale (15,29%) mais aussi du même chiffre au premier tour (18,72%). La chute est encore plus flagrante si on compare à la participation du 2e tour des municipales il y a six ans, qui s'élevait à la même heure à 26,02%. Les chiffres pour Orléans devraient être communiqués prochainement.