Résultat des municipales à Rennes : découvrez le verdict (en direct)

12:21 - Suivez le 2e tour des élections municipales à Rennes

Bonjour et bienvenue dans ce direct consacré à la journée du 2e tour des municipales à Rennes. Les résultats de cette municipale dans la capitale bretonne seront connus après 20 heures, une fois les dépouillements terminés et les chiffres du ministère de l'Intérieur communiqués. Carole GANDON (La République en marche) et Charles COMPAGNON (Divers droite) veulent râvir la mairie à la sortante Nathalie APPÉRÉ (Union de la gauche).