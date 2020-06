Le taux de participation au second tour des élections municipales 2020 à 17 heures à Strasbourg était de 26,38% contre 28,93% au premier tour. Strasbourg affiche le taux de participation le plus bas de son histoire, fait savoir France 3 Alsace.

Lors des dernières municipales, Fabienne Keller était arrivé en tête du premier tour avec 32,92% des voix devant Roland Ries à 31,24%, Jean-Luc Schaffhauser à 10,94%, Alain Jund à 8,52%, François Loos à 7,55%, Jean-Claude Val à 3,96% et Tuncer Saglamer à 2,63%. Au second tour, Roland Ries avait remporté l'élection avec 46,96% des suffrages devant Fabienne Keller à 45,02% et Jean-Luc Schaffhauser à 8% lors d'uen triangulaire.

16:05 - Que disaient les sondages à Strasbourg au premier tour ?

Pour rappel, un sondage avait été réalisé par BVA pour Orange et Europe 1 avant le premier tour des municipales à Strasbourg et publié le 26 février. Il donnait les intentions de vote suivantes : LREM (Alain Fontanel) : 27% ; EELV (Jeanne Barseghian) : 25% ; PS (Catherine Trautman) : 17% ; LR (Jean-Philippe Vetter) : 15% des intentions de vote ; RN (Hombeline du Parc) : 10% ; LFI et Génération.s (Kévin Loquais) : 4% ; Chantal Cutajar : 2% ; UPR : 0,5%. Pour le second tour, selon un sondage Ifop daté de janvier, Jeanne Barseghian était donnée à 40% des intentions de vote devant LREM à 32%, LR à 16%, RN à 12%).