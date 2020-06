22:59 - Résultats partiels à Saint-Etienne Selon des données communiquées par le ministère de l'Intérieur à Linternaute.com, voici les résultats encore partiels à Saint-Etienne (90% des bulletins dépouillés) : Gaël Perdriau (LDVD) en tête avec 58,71% devant Pierrick Courbon (LDVG) à 41,29%.

17:36 - Que disaient les sondages pour ce 2e tour des municipales à Saint-Etienne ? Pour rappel, un sondage Ifop pour Le Progrès avait testé en mars dernier l'hypothèse d'un second tour à deux candidats comme c'est le cas ce dimanche. La liste de la majorité municipale Les Républicains conduite par Gaël PERDRIAU en tête à 60% devant la liste d’union du Parti Socialiste, Parti Communiste et Europe Ecologie Les Verts conduite par Pierrick COURBON et Olivier LONGEON à 40%.

17:30 - On connaît le taux de participation à 17h pour le département de la Loire D'après les chiffres communiqués par le ministère de l'Intérieur ce dimanche soir, le taux de participaiton dans le département de la Loire à 17h s'élevait à 33,07%, contre 55,60% en 2014. Pour comparaison, le taux de participation national à 17h est estimé ç 34,67%.

16:30 - Les derniers résultats des municipales à Saint-Etienne Lors des dernières municipales, Gaël Perdriau était arrivé en tête du premier tour avec 36,74% des voix devant Maurice Vincent à 31,33%, Gabriel De Peyrecave à 18,3%, Olivier Longeon à 5,4%, Belkacem Merahi à 4,17%, Hubert Patural à 2,38% et Romain Brossard à 1,63%. Au second tour, Gaël Perdriau avait remporté l'élection avec 47,7% des suffrages devant Maurice Vincent à 40,5% et Gabriel De Peyrecave à 11,79%.

16:03 - Quels étaient les pronostics au premier tour ? L'institut Ifop avait réalisé un sondage pour le Progrès et La Tribune avant le premier tour des élections municipales 2020 à Saint-Etienne. L'enquête avait alors été publiée le 21 février. Celle-ci donnait les intentions de votes suivantes : liste de GAËL PERDRIAU (Les Républicains) : 42% ; PIERRICK COURBON (Parti Socialiste et Parti Communiste) : 17% ; SOPHIE ROBERT (Rassemblement National) : 16% ; OLIVIER LONGEON (Europe Ecologie Les Verts) : 14% ; ANDRÉE TAURINYA (St-T La Citoyenne) (France Insoumise et Nouveau Parti anticapitaliste) : 6% ; PATRICK REVELLI (soutenu par La République en marche) : 4% ; ROMAIN BROSSARD (Lutte Ouvrière) : 1% ; ZARHA BENCHARIF (Parti Radical) : moins de 0,5%.

15:39 - Le résultat du premier tour de la municipale Gaël PERDRIAU, qui mène la liste "PREFERONS LE DEFI", était arrivé en première position au terme du premier tour de la municipale avec 46,88% des suffrages, précédant le candidat Divers gauche Pierrick COURBON (21,3% des votes) et le candidat Europe Ecologie-Les Verts Olivier LONGEON (12,42% des suffrages).

15:11 - Quel était le taux de participation au premier tour à Saint-Etienne ? En dépit du maintien du premier tour de l'élection municipale en pleine pandémie de coronavirus, une part non négligeable des électeurs de Saint-Étienne ont préféré ne pas risquer la contamination en prenant part au vote : par rapport aux municipales de 2014, l'abstention au 1er tour a bondi de 18.71 points. 28182 personnes se sont finalement déplacées dans les bureaux de vote pour voter lors du premier tour, ce qui représente une participation dans la ville de 32.01%.

14:33 - Taux de participation de 15,3% dans la Loire à midi C'est certes un indice très partiel du résultat qui sera dévoilé ce soir à Saint-Etienne, mais il a son importance : selon les premières données de ce scrutin, le taux de participation aux municipales dans le département de la Loire s'élevait à 15,3% ce dimanche midi, soit peu ou prou le même taux qu'au niveau nationale. Une participation très faible au regard des 22,9% au deuxième tour dans la Loire en 2014. Les chiffres concernant la ville de Saint-Etienne seront communiqués dès que possible dans ce direct.