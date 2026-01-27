Résultat des municipales 2026 à Roubaix : les actus de la campagne

Résultat des élections municipales 2020

Municipales 2020 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Guillaume Delbar Guillaume Delbar (42 élus) Roubaix avenir 5 776 56,20%
Karim Amrouni Karim Amrouni (11 élus) Roubaix en commun 4 500 43,79%
Participation au scrutin Roubaix
Taux de participation 22,75%
Taux d'abstention 77,25%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 10 673

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Guillaume Delbar Guillaume Delbar Roubaix avenir 4 152 41,22%
Karim Amrouni Karim Amrouni Roubaix en commun 1 490 14,79%
Paul Zilmia Paul Zilmia Decidez pour roubaix 950 9,43%
André Renard André Renard Allez roubaix 906 8,99%
Philippe Lambilliotte Philippe Lambilliotte Défendons roubaix 896 8,89%
Christian Carlier Christian Carlier Roubaix en vert et solidaire 609 6,04%
Christiane Fonfroide Christiane Fonfroide Unis pour roubaix 552 5,48%
Sylvane Verdonck Sylvane Verdonck Réinventons roubaix 209 2,07%
Maël Camerlynck Maël Camerlynck En avant roubaix ! 156 1,54%
Françoise Delbarre Françoise Delbarre Lutte ouvrière - faire entendre le camp des travailleurs 97 0,96%
Marc Dubrul Marc Dubrul Les anticapitalistes de roubaix 55 0,54%
Participation au scrutin Roubaix
Taux de participation 22,52%
Taux d'abstention 77,48%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 10 515

Résultat des élections municipales 2014

Municipales 2014 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Guillaume Delbar Guillaume Delbar (36 élus) Guillaume delbar un avenir pour roubaix 6 949 34,84%
Pierre Dubois Pierre Dubois (9 élus) Roubaix respectée 6 617 33,18%
Jean-Pierre Legrand Jean-Pierre Legrand (4 élus) Roubaix bleu marine 3 390 17,00%
André Renard André Renard (4 élus) Nous c'est roubaix 2 985 14,96%
Participation au scrutin Roubaix
Taux de participation 44,41%
Taux d'abstention 55,59%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,62%
Nombre de votants 20 691

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Guillaume Delbar Guillaume Delbar Guillaume delbar un avenir pour roubaix 3 647 21,25%
Pierre Dubois Pierre Dubois Roubaix respectee 3 498 20,38%
Jean-Pierre Legrand Jean-Pierre Legrand Roubaix bleu marine 3 313 19,31%
André Renard André Renard Nous c'est roubaix 1 736 10,11%
Slimane Tir Slimane Tir Ensemble le pouvoir d'agir 1 512 8,81%
Richard Olszewski Richard Olszewski J'aime roubaix 1 354 7,89%
Eric Mouveaux Eric Mouveaux Pour roubaix l'humain d'abord 704 4,10%
Philippe Delannoy Philippe Delannoy Roubaix 2014 ultime espoir 649 3,78%
Rachid Rizoug Rachid Rizoug Travail pour tous 422 2,45%
Françoise Delbarre Françoise Delbarre Lutte ouvrière faire entendre le camp des travailleurs 321 1,87%
Participation au scrutin Roubaix
Taux de participation 38,42%
Taux d'abstention 61,58%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 4,16%
Nombre de votants 17 900
