Résultat des municipales 2026 à Roubaix : les actus de la campagne

Le résultat de l'élection municipale 2026 à Roubaix (59100) est dévoilé les 15 et 22 mars 2026. Suivez la campagne dans la ville avec notre revue de presse jusqu'aux résultats…
14:09 - Alexandre Garcin se lance dans les élections municipales.
Alexandre Garcin, maire de Roubaix et candidat aux municipales de 2026, a inauguré son local de campagne. Il souhaite faire de ce lieu un espace de vie communautaire et de rassemblement pour les citoyens. Garcin a annoncé son projet d'une police municipale active 24 heures sur 24 pour renforcer la sécurité à Roubaix. Lire sur lavoixdunord.fr
08:59 - Céline Sayah et Maël Camerlynck s'allient à Roubaix
Les élections municipales de 2026 à Roubaix voient la candidate du Rassemblement national, Céline Sayah, s'allier avec Maël Camerlynck de Debout la France. Cette coopération à l'extrême droite suit un rapprochement récent entre des candidats de gauche. La campagne s'intensifie alors que les tensions partisanes se précisent. Lire sur lavoixdunord.fr
08:56 - La cantine gratuite pour tous les élèves proposée par un candidat aux municipales
Les élections municipales à Roubaix en 2026 sont marquées par la proposition de Karim Amrouni d'instaurer la cantine gratuite pour tous les élèves. Cette initiative suscite des débats sur son coût réel pour les fiances publiques, évalué à environ 13 euros par repas dans la ville. Le maire-candidat Alexandre Garcin et ses soutiens examinent les implications financières de cette promesse. Lire sur lavoixdunord.fr
Résultat des élections municipales 2020
Municipales 2020 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Guillaume Delbar (42 élus) Roubaix avenir
|5 776
|56,20%
|Karim Amrouni (11 élus) Roubaix en commun
|4 500
|43,79%
|Participation au scrutin
|Roubaix
|Taux de participation
|22,75%
|Taux d'abstention
|77,25%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|10 673
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Guillaume Delbar Roubaix avenir
|4 152
|41,22%
|Karim Amrouni Roubaix en commun
|1 490
|14,79%
|Paul Zilmia Decidez pour roubaix
|950
|9,43%
|André Renard Allez roubaix
|906
|8,99%
|Philippe Lambilliotte Défendons roubaix
|896
|8,89%
|Christian Carlier Roubaix en vert et solidaire
|609
|6,04%
|Christiane Fonfroide Unis pour roubaix
|552
|5,48%
|Sylvane Verdonck Réinventons roubaix
|209
|2,07%
|Maël Camerlynck En avant roubaix !
|156
|1,54%
|Françoise Delbarre Lutte ouvrière - faire entendre le camp des travailleurs
|97
|0,96%
|Marc Dubrul Les anticapitalistes de roubaix
|55
|0,54%
|Participation au scrutin
|Roubaix
|Taux de participation
|22,52%
|Taux d'abstention
|77,48%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|10 515
Résultat des élections municipales 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Guillaume Delbar (36 élus) Guillaume delbar un avenir pour roubaix
|6 949
|34,84%
|Pierre Dubois (9 élus) Roubaix respectée
|6 617
|33,18%
|Jean-Pierre Legrand (4 élus) Roubaix bleu marine
|3 390
|17,00%
|André Renard (4 élus) Nous c'est roubaix
|2 985
|14,96%
|Participation au scrutin
|Roubaix
|Taux de participation
|44,41%
|Taux d'abstention
|55,59%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,62%
|Nombre de votants
|20 691
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Guillaume Delbar Guillaume delbar un avenir pour roubaix
|3 647
|21,25%
|Pierre Dubois Roubaix respectee
|3 498
|20,38%
|Jean-Pierre Legrand Roubaix bleu marine
|3 313
|19,31%
|André Renard Nous c'est roubaix
|1 736
|10,11%
|Slimane Tir Ensemble le pouvoir d'agir
|1 512
|8,81%
|Richard Olszewski J'aime roubaix
|1 354
|7,89%
|Eric Mouveaux Pour roubaix l'humain d'abord
|704
|4,10%
|Philippe Delannoy Roubaix 2014 ultime espoir
|649
|3,78%
|Rachid Rizoug Travail pour tous
|422
|2,45%
|Françoise Delbarre Lutte ouvrière faire entendre le camp des travailleurs
|321
|1,87%
|Participation au scrutin
|Roubaix
|Taux de participation
|38,42%
|Taux d'abstention
|61,58%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|4,16%
|Nombre de votants
|17 900
