Résultat des municipales 2026 à Aurillac : le point complet avant les résultats

Le résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Étienne (42000) est dévoilé les 15 et 22 mars 2026. Suivez la campagne dans la ville avec notre revue de presse jusqu'aux résultats…
12:12 - Marc Chassaubéné reçoit le soutien du maire sortant
Marc Chassaubéné a officialisé sa candidature pour les élections municipales de 2026 à Saint-Etienne, soutenu par le nouveau maire Jean-Pierre Berger et l'ancien maire Gaël Perdriau. Chassaubéné, ancien adjoint à la Culture, souhaite se distancier des partis traditionnels et présente un programme axé sur la protection et la solidarité. Son projet se veut une continuité avec l'équipe sortante, mêlant des membres de la société civile. Lire sur mesinfos.fr
11:44 - Dino Cinieri veut revitaliser la Saint-Etienne
Dino Cinieri, candidat aux élections municipales de 2026 à Saint-Étienne, exprime son attachement à la ville et son désir de la voir renaître. Il souhaite redonner fierté aux Stéphanois, en évoquant son parcours personnel et professionnel. Cinieri insiste sur la nécessité d'un leadership visionnaire pour revitaliser la ville sur la scène nationale. Lire sur leprogres.fr
11:43 - Régis Juanico reçoit le soutien de François Paquet-Cauët
Régis Juanico annonce le soutien de François Paquet-Cauët, ancien bâtonnier du barreau de Saint-Etienne, à sa candidature pour les élections municipales de 2026. La liste fédérale rassemblant écologistes et communistes sera présentée le 5 février. Paquet-Cauët apportera son expérience et son engagement pour le renouveau démocratique. Lire sur mesinfos.fr
09:43 - LFI mise sur sa visibilité pour remporter les municipales
Valentine Mercier, candidate de La France Insoumise à Saint-Etienne pour les municipales de 2026, souligne la stratégie renforcée et la visibilité accrue du parti. Elle rappelle les succès précédents de LFI dans la ville, avec 33 % aux présidentielles et 21 % aux européennes. Pour ces élections, l'identité LFI sera clairement affichée, marquant une évolution par rapport à 2020. Lire sur leprogres.fr
Résultat des élections municipales 2020
Municipales 2020 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Gaël Perdriau (47 élus) Preferons le defi
|14 139
|58,91%
|Pierrick Courbon (12 élus) Saint-etienne demain
|9 861
|41,08%
|Participation au scrutin
|Saint-Étienne
|Taux de participation
|28,00%
|Taux d'abstention
|72,00%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|24 664
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Gaël Perdriau Preferons le defi
|12 984
|46,88%
|Pierrick Courbon Saint-etienne demain
|5 901
|21,30%
|Olivier Longeon Le temps de l'écologie
|3 440
|12,42%
|Sophie Robert Saint-etienne, c'est nous !
|2 560
|9,24%
|Patrick Revelli Saint-etienne avant tout
|1 308
|4,72%
|Andrée Taurinya St-t la citoyenne
|871
|3,14%
|Zahra Bencharif Reinventons saint-etienne
|338
|1,22%
|Romain Brossard Lutte ouvriere faire entendre le camp des travailleurs
|294
|1,06%
|Participation au scrutin
|Saint-Étienne
|Taux de participation
|32,01%
|Taux d'abstention
|67,99%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|28 182
Résultat des élections municipales 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Gaël Perdriau (44 élus) Provoquons l'avenir
|25 653
|47,70%
|Maurice Vincent (12 élus) Saint etienne pour tous
|21 779
|40,50%
|Gabriel De Peyrecave (3 élus) Saint-etienne bleu marine
|6 342
|11,79%
|Participation au scrutin
|Saint-Étienne
|Taux de participation
|55,27%
|Taux d'abstention
|44,73%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,35%
|Nombre de votants
|55 068
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Gaël Perdriau Provoquons l'avenir
|17 865
|36,74%
|Maurice Vincent Saint-etienne pour tous
|15 238
|31,33%
|Gabriel De Peyrecave Saint-etienne bleu marine
|8 900
|18,30%
|Olivier Longeon Saint-etienne en mieux
|2 629
|5,40%
|Belkacem Merahi Place au peuple
|2 031
|4,17%
|Hubert Patural Saint-etienne, c'est capital
|1 162
|2,38%
|Romain Brossard Lutte ouvriere faire entendre le camp des travailleurs
|797
|1,63%
|Participation au scrutin
|Saint-Étienne
|Taux de participation
|50,72%
|Taux d'abstention
|49,28%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,42%
|Nombre de votants
|49 828
