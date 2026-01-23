Résultat des municipales 2026 à Aurillac : le point complet avant les résultats

Voir aussi :
Sommaire

Résultat des élections municipales 2020

Municipales 2020 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Gaël Perdriau Gaël Perdriau (47 élus) Preferons le defi 14 139 58,91%
Pierrick Courbon Pierrick Courbon (12 élus) Saint-etienne demain 9 861 41,08%
Participation au scrutin Saint-Étienne
Taux de participation 28,00%
Taux d'abstention 72,00%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 24 664

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Gaël Perdriau Gaël Perdriau Preferons le defi 12 984 46,88%
Pierrick Courbon Pierrick Courbon Saint-etienne demain 5 901 21,30%
Olivier Longeon Olivier Longeon Le temps de l'écologie 3 440 12,42%
Sophie Robert Sophie Robert Saint-etienne, c'est nous ! 2 560 9,24%
Patrick Revelli Patrick Revelli Saint-etienne avant tout 1 308 4,72%
Andrée Taurinya Andrée Taurinya St-t la citoyenne 871 3,14%
Zahra Bencharif Zahra Bencharif Reinventons saint-etienne 338 1,22%
Romain Brossard Romain Brossard Lutte ouvriere faire entendre le camp des travailleurs 294 1,06%
Participation au scrutin Saint-Étienne
Taux de participation 32,01%
Taux d'abstention 67,99%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 28 182

Résultat des élections municipales 2014

Municipales 2014 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Gaël Perdriau Gaël Perdriau (44 élus) Provoquons l'avenir 25 653 47,70%
Maurice Vincent Maurice Vincent (12 élus) Saint etienne pour tous 21 779 40,50%
Gabriel De Peyrecave Gabriel De Peyrecave (3 élus) Saint-etienne bleu marine 6 342 11,79%
Participation au scrutin Saint-Étienne
Taux de participation 55,27%
Taux d'abstention 44,73%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,35%
Nombre de votants 55 068

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Gaël Perdriau Gaël Perdriau Provoquons l'avenir 17 865 36,74%
Maurice Vincent Maurice Vincent Saint-etienne pour tous 15 238 31,33%
Gabriel De Peyrecave Gabriel De Peyrecave Saint-etienne bleu marine 8 900 18,30%
Olivier Longeon Olivier Longeon Saint-etienne en mieux 2 629 5,40%
Belkacem Merahi Belkacem Merahi Place au peuple 2 031 4,17%
Hubert Patural Hubert Patural Saint-etienne, c'est capital 1 162 2,38%
Romain Brossard Romain Brossard Lutte ouvriere faire entendre le camp des travailleurs 797 1,63%
Participation au scrutin Saint-Étienne
Taux de participation 50,72%
Taux d'abstention 49,28%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,42%
Nombre de votants 49 828
Autour des élections à Saint-Étienne
En savoir plus sur Saint-Étienne