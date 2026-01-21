Résultat des municipales 2026 à Strasbourg : candidats, résultats des sondages et actus de l'élection

Voir aussi :
Sommaire

Résultat des élections municipales 2020

Municipales 2020 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Jeanne Barseghian Jeanne Barseghian (47 élus) Strasbourg ecologiste & citoyenne 21 592 41,70%
Alain Fontanel Alain Fontanel (11 élus) Unis pour strasbourg 18 099 34,95%
Catherine Trautmann Catherine Trautmann (7 élus) Faire ensemble strasbourg 12 080 23,33%
Participation au scrutin Strasbourg
Taux de participation 36,66%
Taux d'abstention 63,34%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 52 653

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Jeanne Barseghian Jeanne Barseghian Strasbourg ecologiste & citoyenne 13 532 27,87%
Alain Fontanel Alain Fontanel 100 % strasbourg 9 642 19,86%
Catherine Trautmann Catherine Trautmann Faire ensemble strasbourg 9 601 19,77%
Jean-Philippe Vetter Jean-Philippe Vetter Un nouveau souffle pour strasbourg (lr - les centristes - udi) 8 868 18,26%
Hombeline Du Parc Hombeline Du Parc Rassemblement pour strasbourg 3 044 6,27%
Kevin Loquais Kevin Loquais Strasbourg en commun 1 452 2,99%
Chantal Cutajar Chantal Cutajar Citoyens engagés 1 058 2,17%
Patrick Arbogast Patrick Arbogast Egalite active 583 1,20%
Clément Soubise Clément Soubise Strasbourg anticapitaliste et révolutionnaire 399 0,82%
Louise Fève Louise Fève Lutte ouvrière - faire entendre le camp des travailleurs 212 0,43%
Mathieu Le Tallec Mathieu Le Tallec Strasbourg 100 % services publics 149 0,30%
Participation au scrutin Strasbourg
Taux de participation 34,37%
Taux d'abstention 65,63%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 49 361

Résultat des élections municipales 2014

Municipales 2014 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Roland Ries Roland Ries (48 élus) Liste socialiste, ecologiste et republicaine 36 623 46,96%
Fabienne Keller Fabienne Keller (15 élus) A vos côtés ump-modem-udi 35 114 45,02%
Jean-Luc Schaffhauser Jean-Luc Schaffhauser (2 élus) Strasbourg bleu marine 6 243 8,00%
Participation au scrutin Strasbourg
Taux de participation 54,72%
Taux d'abstention 45,28%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,31%
Nombre de votants 79 821

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Fabienne Keller Fabienne Keller A vos cotés ump-modem 23 404 32,92%
Roland Ries Roland Ries Socialiste et républicaine 22 206 31,24%
Jean-Luc Schaffhauser Jean-Luc Schaffhauser Strasbourg bleu marine 7 779 10,94%
Alain Jund Alain Jund Vert strasbourg 6 059 8,52%
François Loos François Loos En avant strasbourg 5 371 7,55%
Jean-Claude Val Jean-Claude Val À strasbourg, l'humain d'abord! présentée par le front de gauche (parti communiste français, parti de gauche, gauche unitaire, ensemble, parti communiste des ouvriers de france, cercle communiste d'alsace, femmes egalité) 2 819 3,96%
Tuncer Saglamer Tuncer Saglamer Mouvement citoyen de strasbourg 1 870 2,63%
Armand Tenesso Armand Tenesso Osons le bon sens en action! 771 1,08%
Pierrette Morinaud Pierrette Morinaud Lutte ouvriere faire entendre le camp des travailleurs 519 0,73%
Elisabeth Del Grande Elisabeth Del Grande Unité pour la défense des conquêtes sociales. contre l'austérité. 283 0,39%
Participation au scrutin Strasbourg
Taux de participation 49,68%
Taux d'abstention 50,32%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,91%
Nombre de votants 72 466
Autour des élections à Strasbourg
En savoir plus sur Strasbourg