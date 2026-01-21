Résultat des municipales 2026 à Strasbourg : candidats, résultats des sondages et actus de l'élection
Le résultat de l'élection municipale 2026 à Strasbourg (67000) est dévoilé les 15 et 22 mars 2026. Suivez la campagne dans la ville avec notre revue de presse jusqu'aux résultats…
20/01/26 - 20:54 - Catherine Trautmann reçoit deux soutiens importants à Strasbourg
À Strasbourg, Paul Meyer et Nawel Rafik-Elmrini apportent leur soutien à Catherine Trautmann pour les élections municipales de 2026. Ce duo, ancien adjoint de Roland Ries, affirme que Trautmann est la seule capable de vaincre l'alliance Verts-LFI en présentant 104 propositions axées sur la vie quotidienne et l'innovation. Cette dynamique fait réfléchir à un retour vers les anciennes mandatures rassurantes de Ries. Lire sur pokaa.fr
20/01/26 - 20:54 - Vetter ne veut pas d'alliance pour les municipales
À Strasbourg, Jean-Philippe Vetter, candidat LR aux municipales de 2026, a annoncé qu'il ne fera aucune alliance au second tour, privilégie la clarté et la cohérence. Il a présenté des personnalités de la société civile sur sa liste, affirmant vouloir rassembler un large éventail. Son message laisse peu de place à d'éventuelles collaborations avec d'autres partis. Lire sur pokaa.fr
20/01/26 - 20:53 - Pierre Jakubowicz étudie le recouvrement de la M35
Lors de sa première réunion de campagne pour les élections municipales de 2026 à Strasbourg, le candidat Pierre Jakubowicz a proposé d'étudier le recouvrement partiel de la M35, perçue comme une 'fracture urbaine'. Il souhaite réunifier la ville en améliorant la qualité de l'air et en développant des logements et des espaces verts. Ce projet, soumis à des conditions strictes de circulation et de financement, sera précisé prochainement. Lire sur actu.fr
20/01/26 - 20:50 - Pia Imbs va changer de vie après les municipales
Pia Imbs, présidente de l'Eurométropole de Strasbourg, a annoncé la publication de son livre 'Plaidoyer pour l'engagement local' pour conclure son parcours politique. Ne souhaitant pas briguer de nouveaux mandats aux élections municipales de mars, elle se tourne vers des engagements académiques et associatifs. À presque 66 ans, elle met l'accent sur la responsabilité territoriale des entreprises. Lire sur dna.fr
Résultat des élections municipales 2020
Municipales 2020 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jeanne Barseghian (47 élus) Strasbourg ecologiste & citoyenne
|21 592
|41,70%
|Alain Fontanel (11 élus) Unis pour strasbourg
|18 099
|34,95%
|Catherine Trautmann (7 élus) Faire ensemble strasbourg
|12 080
|23,33%
|Participation au scrutin
|Strasbourg
|Taux de participation
|36,66%
|Taux d'abstention
|63,34%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|52 653
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jeanne Barseghian Strasbourg ecologiste & citoyenne
|13 532
|27,87%
|Alain Fontanel 100 % strasbourg
|9 642
|19,86%
|Catherine Trautmann Faire ensemble strasbourg
|9 601
|19,77%
|Jean-Philippe Vetter Un nouveau souffle pour strasbourg (lr - les centristes - udi)
|8 868
|18,26%
|Hombeline Du Parc Rassemblement pour strasbourg
|3 044
|6,27%
|Kevin Loquais Strasbourg en commun
|1 452
|2,99%
|Chantal Cutajar Citoyens engagés
|1 058
|2,17%
|Patrick Arbogast Egalite active
|583
|1,20%
|Clément Soubise Strasbourg anticapitaliste et révolutionnaire
|399
|0,82%
|Louise Fève Lutte ouvrière - faire entendre le camp des travailleurs
|212
|0,43%
|Mathieu Le Tallec Strasbourg 100 % services publics
|149
|0,30%
|Participation au scrutin
|Strasbourg
|Taux de participation
|34,37%
|Taux d'abstention
|65,63%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|49 361
Résultat des élections municipales 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Roland Ries (48 élus) Liste socialiste, ecologiste et republicaine
|36 623
|46,96%
|Fabienne Keller (15 élus) A vos côtés ump-modem-udi
|35 114
|45,02%
|Jean-Luc Schaffhauser (2 élus) Strasbourg bleu marine
|6 243
|8,00%
|Participation au scrutin
|Strasbourg
|Taux de participation
|54,72%
|Taux d'abstention
|45,28%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,31%
|Nombre de votants
|79 821
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Fabienne Keller A vos cotés ump-modem
|23 404
|32,92%
|Roland Ries Socialiste et républicaine
|22 206
|31,24%
|Jean-Luc Schaffhauser Strasbourg bleu marine
|7 779
|10,94%
|Alain Jund Vert strasbourg
|6 059
|8,52%
|François Loos En avant strasbourg
|5 371
|7,55%
|Jean-Claude Val À strasbourg, l'humain d'abord! présentée par le front de gauche (parti communiste français, parti de gauche, gauche unitaire, ensemble, parti communiste des ouvriers de france, cercle communiste d'alsace, femmes egalité)
|2 819
|3,96%
|Tuncer Saglamer Mouvement citoyen de strasbourg
|1 870
|2,63%
|Armand Tenesso Osons le bon sens en action!
|771
|1,08%
|Pierrette Morinaud Lutte ouvriere faire entendre le camp des travailleurs
|519
|0,73%
|Elisabeth Del Grande Unité pour la défense des conquêtes sociales. contre l'austérité.
|283
|0,39%
|Participation au scrutin
|Strasbourg
|Taux de participation
|49,68%
|Taux d'abstention
|50,32%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,91%
|Nombre de votants
|72 466
