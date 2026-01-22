Résultat des municipales 2026 à Toulon : ce qui faut savoir sur le 1er tour
Le résultat de l'élection municipale 2026 à Toulon (83000) est dévoilé les 15 et 22 mars 2026. Suivez la campagne dans la ville avec notre revue de presse jusqu'aux résultats…
16:35 - Les transports et la sécurité : les enjeux des municipales à Toulon
À Toulon, la précampagne pour les municipales de 2026 démarre sans programme défini, tandis que des équilibres politiques évoluent déjà. Les enjeux principaux de cette campagne porteront sur les transports et la sécurité, alors que la notoriété croissante du RN pourrait bouleverser le paysage électoral. Les discussions au sein des partis de gauche sont compliquées, créant un climat d'incertitude pour l'union. Lire sur info83.fr
16:35 - LFI présente son binôme pour Toulon en 2026
Aux élections municipales de 2026 à Toulon, le parti La France Insoumise (LFI) présente un binôme paritaire constitué d'Isaline Cornil et de Pierre-Yves Denis. Ils prévoient d'élaborer un programme participatif avec les habitants, tout en exprimant des critiques et des réserves sur la liste concurrente de Toulon en commun. La campagne de LFI vise à renforcer son influence locale et à préparer d'éventuelles alliances pour le second tour. Lire sur info83.fr
16:35 - Le Lostec veut être un porteur de voix locale à Toulon
Emmanuel Le Lostec et Mourad Boudjellal s'affrontent lors de la campagne municipale de Toulon 2026, abordant des thèmes tels que les quartiers populaires, l'identité provençale et le développement économique. Le Lostec, soutenu par divers mouvements, vise à être un porteur de voix locale. La campagne s'annonce pragmatique, avec un accent sur des solutions concrètes. Lire sur info83.fr
16:35 - Depallens présente son projet pour Toulon
Pierre-Jacques Depallens présente son projet pour Toulon 2026, visant à répondre aux défis de logement, de transports, et de sécurité. Il critique la gestion actuelle, prônant un endettement sécurisé pour améliorer les infrastructures et invite les Toulonnais à voter sur le nouveau tramway. La lutte contre la délinquance et le narcotrafic est également au cœur de ses propositions. Lire sur info83.fr
Résultat des élections municipales 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Hubert Falco (50 élus) Pour toulon, toujours plus forts ensemble !
|19 072
|61,39%
|Amaury Navarranne (4 élus) La force du renouveau pour toulon
|4 657
|14,99%
|Guy Rebec (3 élus) Toulon en commun. liste, citoyenne, ecologiste, sociale et solidaire
|2 835
|9,12%
|Cécile Muschotti (2 élus) Un vrai cap pour toulon
|2 276
|7,32%
|Olivier Lesage Oxygène toulon liste 100% ecologiste
|1 213
|3,90%
|Vincent Maurel Mon parti c'est toulon
|739
|2,37%
|Jean-Michel Ghiotto Lutte ouvriere-faire entendre le camp des travailleurs
|274
|0,88%
|Participation au scrutin
|Toulon
|Taux de participation
|30,67%
|Taux d'abstention
|69,33%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|31 580
Résultat des élections municipales 2014
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Hubert Falco (50 élus) Pour toulon, le meilleur est à venir
|32 583
|59,26%
|Jean-Yves Waquet (6 élus) Toulon bleu marine
|11 257
|20,47%
|Robert Alfonsi (3 élus) Liste de la gauche et des ecologistes
|5 561
|10,11%
|André De Ubeda La gauche citoyenne et ecologiste: l'alternative
|2 205
|4,01%
|Olivier Lesage Alliance écologiste indépendante
|1 678
|3,05%
|Geneviève Esquier Tous pour la famille
|1 246
|2,26%
|Renée Defrance Lutte ouvriere faire entendre le camp des travailleurs
|447
|0,81%
|Participation au scrutin
|Toulon
|Taux de participation
|52,22%
|Taux d'abstention
|47,78%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,98%
|Nombre de votants
|56 087
