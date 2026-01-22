Résultat des municipales 2026 à Toulon : ce qui faut savoir sur le 1er tour

Voir aussi :
Sommaire

Résultat des élections municipales 2020

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Hubert Falco Hubert Falco (50 élus) Pour toulon, toujours plus forts ensemble ! 19 072 61,39%
Amaury Navarranne Amaury Navarranne (4 élus) La force du renouveau pour toulon 4 657 14,99%
Guy Rebec Guy Rebec (3 élus) Toulon en commun. liste, citoyenne, ecologiste, sociale et solidaire 2 835 9,12%
Cécile Muschotti Cécile Muschotti (2 élus) Un vrai cap pour toulon 2 276 7,32%
Olivier Lesage Olivier Lesage Oxygène toulon liste 100% ecologiste 1 213 3,90%
Vincent Maurel Vincent Maurel Mon parti c'est toulon 739 2,37%
Jean-Michel Ghiotto Jean-Michel Ghiotto Lutte ouvriere-faire entendre le camp des travailleurs 274 0,88%
Participation au scrutin Toulon
Taux de participation 30,67%
Taux d'abstention 69,33%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 31 580

Résultat des élections municipales 2014

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Hubert Falco Hubert Falco (50 élus) Pour toulon, le meilleur est à venir 32 583 59,26%
Jean-Yves Waquet Jean-Yves Waquet (6 élus) Toulon bleu marine 11 257 20,47%
Robert Alfonsi Robert Alfonsi (3 élus) Liste de la gauche et des ecologistes 5 561 10,11%
André De Ubeda André De Ubeda La gauche citoyenne et ecologiste: l'alternative 2 205 4,01%
Olivier Lesage Olivier Lesage Alliance écologiste indépendante 1 678 3,05%
Geneviève Esquier Geneviève Esquier Tous pour la famille 1 246 2,26%
Renée Defrance Renée Defrance Lutte ouvriere faire entendre le camp des travailleurs 447 0,81%
Participation au scrutin Toulon
Taux de participation 52,22%
Taux d'abstention 47,78%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,98%
Nombre de votants 56 087
Autour des élections à Toulon
En savoir plus sur Toulon