Résultat des municipales 2026 à Tourcoing : l'essentiel avant les résultats
Le résultat de l'élection municipale 2026 à Tourcoing (59200) est dévoilé les 15 et 22 mars 2026. Suivez la campagne dans la ville avec notre revue de presse jusqu'aux résultats…
03:48 - Christophe Charlon (LO) veut défendre les travailleurs à Tourcoing
À Tourcoing, Christophe Charlon sera le candidat de Lutte ouvrière pour les élections municipales de mars 2026. Aide-soignant à l’hôpital Dron, il s'inscrit dans une continuité de lutte contre les politiques néfastes pour les services publics et les travailleurs. Charlon dénonce les politiciens "au service de la bourgeoisie", appelant ainsi à une mobilisation populaire. Lire sur lavoixdunord.fr
02:46 - Un débat sur affichage des candidats pour les municipales
À Tourcoing, les élections municipales de 2026 entraînent des débats sur l'affichage des candidats. Doriane Bécue et Katy Vuylsteker ont utilisé leurs visages sur leur local de campagne, suscitant interrogations sur la légalité. Parallèlement, d'autres listes choisissent de ne pas afficher leurs têtes de liste. Lire sur lavoixdunord.fr
01:52 - Gérald Darmanin ne sera pas tête de liste à Tourcoing
Gérald Darmanin, ministre de la Justice, ne sera pas tête de liste à Tourcoing lors des élections municipales de 2026, préférant se concentrer sur les affaires de l'État. Il a été maire de la ville et a exprimé sa tristesse de quitter cette ambition. La candidate de l'union de la gauche y voit la fin d'un cycle politique pour Tourcoing. Lire sur actu.fr
01:48 - La maire Doriane Bécue se lance à Tourcoing
Doriane Bécue, maire de Tourcoing, a officialisé sa candidature pour les élections municipales de 2026, soulignant son engagement envers la ville et ses habitants. Elle souhaite poursuivre son travail avec un programme ambitieux que les Tourquennois contribueront à façonner. Sa permanence de campagne sera inaugurée le 8 janvier. Lire sur lavoixdunord.fr
Résultat des élections municipales 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Gérald Darmanin (46 élus) Le choix de tourcoing avec gérald darmanin
|9 592
|60,88%
|Franck Talpaert (3 élus) Ambition commune tourcoing 2020
|1 698
|10,77%
|Katy Vuylsteker (2 élus) Tourcoing vert demain
|1 450
|9,20%
|Rémi Meurin (2 élus) Unis pour tourcoing
|1 323
|8,39%
|Maurice Devloo Tourcoing solidaire et engagée
|649
|4,11%
|William Roger Resistance populaire
|429
|2,72%
|Mansour Nechaf Tourcoing pour tous, tous pour tourcoing
|353
|2,24%
|Christophe Charlon Lutte ouvrière - faire entendre le camp des travailleurs
|259
|1,64%
|Participation au scrutin
|Tourcoing
|Taux de participation
|25,38%
|Taux d'abstention
|74,62%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|16 174
Résultat des élections municipales 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Gérald Darmanin (39 élus) Vive tourcoing avec gérald darmanin
|13 972
|45,61%
|Michel François Delannoy (11 élus) Un avenir pour chacun, une force pour tourcoing
|13 301
|43,42%
|Jean-François Bloc (3 élus) Tourcoing bleu marine
|3 358
|10,96%
|Participation au scrutin
|Tourcoing
|Taux de participation
|49,38%
|Taux d'abstention
|50,62%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,42%
|Nombre de votants
|31 392
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Michel François Delannoy Un avenir pour chacun, une force pour tourcoing
|10 849
|39,24%
|Gérald Darmanin Vive tourcoing avec gérald darmanin
|10 419
|37,68%
|Jean-François Bloc Tourcoing bleu marine
|4 843
|17,51%
|William Roger Front de resistance populaire de gauche
|1 107
|4,00%
|Oueb Leuchi Tourcoing c'est vous
|426
|1,54%
|Participation au scrutin
|Tourcoing
|Taux de participation
|44,89%
|Taux d'abstention
|55,11%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,13%
|Nombre de votants
|28 536
