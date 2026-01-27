Résultat des municipales 2026 à Tourcoing : l'essentiel avant les résultats

Résultat des élections municipales 2020

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Gérald Darmanin Gérald Darmanin (46 élus) Le choix de tourcoing avec gérald darmanin 9 592 60,88%
Franck Talpaert Franck Talpaert (3 élus) Ambition commune tourcoing 2020 1 698 10,77%
Katy Vuylsteker Katy Vuylsteker (2 élus) Tourcoing vert demain 1 450 9,20%
Rémi Meurin Rémi Meurin (2 élus) Unis pour tourcoing 1 323 8,39%
Maurice Devloo Maurice Devloo Tourcoing solidaire et engagée 649 4,11%
William Roger William Roger Resistance populaire 429 2,72%
Mansour Nechaf Mansour Nechaf Tourcoing pour tous, tous pour tourcoing 353 2,24%
Christophe Charlon Christophe Charlon Lutte ouvrière - faire entendre le camp des travailleurs 259 1,64%
Participation au scrutin Tourcoing
Taux de participation 25,38%
Taux d'abstention 74,62%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 16 174

Résultat des élections municipales 2014

Municipales 2014 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Gérald Darmanin Gérald Darmanin (39 élus) Vive tourcoing avec gérald darmanin 13 972 45,61%
Michel François Delannoy Michel François Delannoy (11 élus) Un avenir pour chacun, une force pour tourcoing 13 301 43,42%
Jean-François Bloc Jean-François Bloc (3 élus) Tourcoing bleu marine 3 358 10,96%
Participation au scrutin Tourcoing
Taux de participation 49,38%
Taux d'abstention 50,62%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,42%
Nombre de votants 31 392

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Michel François Delannoy Michel François Delannoy Un avenir pour chacun, une force pour tourcoing 10 849 39,24%
Gérald Darmanin Gérald Darmanin Vive tourcoing avec gérald darmanin 10 419 37,68%
Jean-François Bloc Jean-François Bloc Tourcoing bleu marine 4 843 17,51%
William Roger William Roger Front de resistance populaire de gauche 1 107 4,00%
Oueb Leuchi Oueb Leuchi Tourcoing c'est vous 426 1,54%
Participation au scrutin Tourcoing
Taux de participation 44,89%
Taux d'abstention 55,11%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,13%
Nombre de votants 28 536
