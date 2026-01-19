Résultat des municipales 2026 à Aurillac : les dernières actus de l'élection

Résultat des élections municipales 2020

Municipales 2020 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Pierre Mathonier Pierre Mathonier (28 élus) Unis pour aurillac 4 701 59,29%
Jean-Antoine Moins Jean-Antoine Moins (7 élus) Aurillac autrement 3 227 40,70%
Participation au scrutin Aurillac
Taux de participation 49,92%
Taux d'abstention 50,08%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 8 237

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Pierre Mathonier Pierre Mathonier Unis pour aurillac 3 461 48,00%
Jean-Antoine Moins Jean-Antoine Moins Reinventons aurillac 3 053 42,34%
Catherine Amalric Catherine Amalric Aurillac avec bon sens 695 9,64%
Participation au scrutin Aurillac
Taux de participation 45,77%
Taux d'abstention 54,23%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 7 551

Résultat des élections municipales 2014

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Pierre Mathonier Pierre Mathonier (27 élus) Aurillac pour tous 5 412 51,05%
Jean-Antoine Moins Jean-Antoine Moins (7 élus) Pour vous pour aurillac 4 294 40,50%
Stéphane Fréchou Stéphane Fréchou (1 élu) Vivantes 894 8,43%
Participation au scrutin Aurillac
Taux de participation 64,45%
Taux d'abstention 35,55%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 5,84%
Nombre de votants 11 258
