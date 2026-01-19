Résultat des municipales 2026 à Aurillac : les dernières actus de l'élection
Le résultat de l'élection municipale 2026 à Aurillac (15000) est dévoilé les 15 et 22 mars 2026. Suivez la campagne dans la ville avec notre revue de presse jusqu'aux résultats...
15:37 - Pierre Mathonier a présenté les projets pour les municipales
À Aurillac, le maire Pierre Mathonier a présenté les projets pour les élections municipales de 2026, soulignant des initiatives comme la rénovation du quartier Saint-Géraud et l'introduction de la vidéoprotection. Ces mesures visent à revitaliser la ville et à améliorer la qualité de vie. La préparation des municipales s'intensifie avec des projets concrets. Lire sur lamontagne.fr
14:41 - Valérie Rueda est pressentie pour remplacer Pierre Mathonier à Aurillac
Pierre Mathonier, maire d'Aurillac depuis 2013, a annoncé qu'il ne se représentera pas aux élections municipales de 2026, mais qu'il siègera sur la liste de gauche. Prônant le passage de relais, il évoque un bilan positif, incluant un accroissement démographique et de nombreux changements pour la ville. Valérie Rueda est pressentie pour le rôle de tête de liste. Lire sur france3-regions.franceinfo.fr
14:39 - Nicolas Authier se lance dans les élections municipales de 2026
Nicolas Authier, président du parti Renaissance du Cantal, sera la tête de liste aux élections municipales de mars 2026 à Aurillac. Il propose une approche politique inclusive, avec une attention particulière aux thématiques sociales, à la sécurité et à l'aménagement urbain. Sa candidature vise à dépasser les clivages politiques et à impliquer davantage les citoyens dans les décisions locales. Lire sur actu.fr
14:37 - Patrick Casagrande prépare les élections à Aurillac
À Aurillac, Patrick Casagrande a présenté sa liste "Un Cap pour Aurillac" lors d'une réunion publique, à deux mois des élections municipales de mars 2026. Avec 37 colistiers aux parcours diversifiés, il souhaite aborder les enjeux locaux en s'appuyant sur des expériences variées. Son équipe comprend des représentants des secteurs de la santé, de l'éducation et de l'économie. Lire sur actu.fr
Résultat des élections municipales 2020
Municipales 2020 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Pierre Mathonier (28 élus) Unis pour aurillac
|4 701
|59,29%
|Jean-Antoine Moins (7 élus) Aurillac autrement
|3 227
|40,70%
|Participation au scrutin
|Aurillac
|Taux de participation
|49,92%
|Taux d'abstention
|50,08%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|8 237
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Pierre Mathonier Unis pour aurillac
|3 461
|48,00%
|Jean-Antoine Moins Reinventons aurillac
|3 053
|42,34%
|Catherine Amalric Aurillac avec bon sens
|695
|9,64%
|Participation au scrutin
|Aurillac
|Taux de participation
|45,77%
|Taux d'abstention
|54,23%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|7 551
Résultat des élections municipales 2014
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Pierre Mathonier (27 élus) Aurillac pour tous
|5 412
|51,05%
|Jean-Antoine Moins (7 élus) Pour vous pour aurillac
|4 294
|40,50%
|Stéphane Fréchou (1 élu) Vivantes
|894
|8,43%
|Participation au scrutin
|Aurillac
|Taux de participation
|64,45%
|Taux d'abstention
|35,55%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|5,84%
|Nombre de votants
|11 258
