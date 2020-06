DIRECT. Résultat des municipales à Lyon : à la ville et à la métropole, toutes les estimations

20:06 - Un taux d'abstention record au niveau national Seuls 40% des électeurs se seraient déplacés aux urnes pour le second tour des élections municipales ce dimanche. Un bilan en baisse d'une quinzaine de points par rapport au premier tour du 15 mars (44,66 % d'abstention).

19:57 - La participation décisive pour la ville La deuxième agglomération de France retient son souffle, alors que le second tour des élections municipales se déroule ce 28 juin. La participation sera décisive, comme le rapporte Le Monde. Le second tour compte cinq triangulaires (avec le maintien des listes de Georges Képénékian, dissident La République en marche), deux duels et une liste unique.

19:44 - Taux de participation à 19h à Lyon Le taux de participation à 19h du côté de Lyon est de 35,28%, un chiffre en recul de quasiment 3 points par rapport au 1er tour (38,89).

19:28 - La participation à 19 heures LCI vient de donner les chiffres de la participation à 19h à Lyon à l'occasion de ce second tour des municipales 2020. 35,28% des électeurs s'étaient rendus en bureaux de vote (contre 38,89 au 1er tour).

19:00 - Pourquoi l'élection métropolitaine reste plus importante Si la figure de maire a toujours beaucoup de succès auprès de la plupart des d'électeurs, l'élection pour le président de la Métropole est primordiale, comme le rapporte le site Lyon Capitale. En effet, le rôle de cet élu est déterminant, car il jouit de pouvoirs élargis et d'un budget d'action largement supérieur aux municipalités.

18:20 - Quelle particularité pour les 2ème et 9ème arrondissements? Seuls les 2ème et 9ème arrondissements verront deux candidats s’affronter, comme le rapporte BFMTV. C’est dans ce dernier arrondissement que le maire sortant, Gérard Collomb, se présente aux élections métropolitaines. Il fera face à Camille Augey, candidate EELV arrivée en tête au premier tour, précise le média.

17:58 - 32 % de participation à 17h dans le Rhône Selon les chiffres de la préfecture du Rhône, le taux de participation à 17h dans le Rhône est de 32 %, soit deux points de moins que le taux de participation national.

17:28 - Un seul arrondissement sans suspense Sur les neuf arrondissements de la ville, seul un n’a aucun suspense pour le second tour des élections municipales, indique BFMTV : le 1er, où les deux listes qualifiées pour le second tour (EELV, divers gauche) ont fusionné.

16:40 - À la découverte du bureau de vote historique de Gérard Collomb Les Lyonnais ont "découvert" Gérard Collomb au bureau 910 de l’école Hector-Berlioz, à Lyon 9e, rapporte le Monde. C’est là que tout a commencé pour l’ancien ministre de l’Intérieur. En effet, élu en 1995 maire du 9e arrondissement, le prof de lettres classiques s’est fait connaître ici. Le 9e arrondissement est le seul où Gérard Collomb a maintenu au second tour sa liste intégrale, sous son nom, sans fusion avec les candidats LR avec qui il s’est allié pour battre les écologistes, précise le média.

16:06 - À quelle heure les résultats seront-ils disponibles ? Des premières réponses seront disponibles à partir de 20h dans les plus petites communes de la Métropole de Lyon, indique le site Lyon Capitale. Du côté de Lyon ou Villeurbanne, les résultats seront disponibles à partir de 22, voire 23 heures.

15:34 - Plusieurs communes déjà fixées depuis le premier tour Parmi les 59 communes de la Métropole de Lyon, certaines ont déjà élu leur maire, comme Caluire, Rillieux, Décines ou encore plusieurs communes du Val-de-Saône, rapporte le site Lyon Capitale. Le média précise que le suspense demeure entier à Lyon, Villeurbanne, Vénissieux, Vaulx-en-Velin, Chassieu, Bron, Meyzieu, Saint-Cyr-au-Mont-d'Or, Saint-Genis-Laval ou encore Oullins.

15:04 - Qui est Grégory Doucet, l’écologiste qui pourrait remplacer Gérard Collomb ? (2/2) Grégory Doucet travaille depuis dix ans au sein de l’ONG Handicap International. "Ce natif de Paris, diplômé de l’école de commerce de Rouen, a posé ses valises entre Rhône et Saône en 2009, fort d’une solide expérience dans l’humanitaire l’ayant conduit à vivre quatre ans aux Philippines, puis deux années à Katmandou, au Népal", précise le 20minutes.

14:54 - Qui est Grégory Doucet, l’écologiste qui pourrait remplacer Gérard Collomb ? (1/2) L’écologiste Grégory Doucet, 46 ans, favori au soir du premier tour des élections municipales à Lyon, a recueilli 28,5 % des suffrages et a largement distancé ses principaux challengers politiques. Père de trois garçons, Grégory Doucet a commencé à militer en 2007 lorsqu'il rejoint alors les Verts qu’il ne quittera plus. Fils d’une mère sténo-dactylo et d’un père cadre de l’industrie pétrochimique, "il avoue dans les colonnes du Monde, avoir eu la vocation relativement tôt", explique le 20minutes. "Enfant, j’ai vu les images de marées noires à la télé, mon père travaillait sur des produits pour lutter contre les nappes de pétrole, j’étais fier de lui", se souvient-il.

13:00 - Faible participation à Villeurbanne La ville de Villeurbanne a communiqué les premiers chiffres de participation pour ce second tour des municipales et métropolitaines, à 10h. Les taux sont de 4,56% pour les municipales et 4,26% pour les métropolitaines. L'abstention avait été énorme au premier tour à Villeurbanne, frôlant les 70%, comme le rapporte le site Lyon Capitale.