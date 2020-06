DIRECT. Résultat des municipales à Lyon : EELV gagnant à la ville et à la métropole ?

13:40 - La participation sera décisive pour la ville La deuxième agglomération de France retient son souffle, alors que le second tour des élections municipales se déroule ce 28 juin. La participation sera décisive, comme le rapporte Le Monde. Le second tour compte cinq triangulaires (avec le maintien des listes de Georges Képénékian, dissident La République en marche), deux duels et une liste unique.

13:00 - Faible participation à Villeurbanne La ville de Villeurbanne a communiqué les premiers chiffres de participation pour ce second tour des municipales et métropolitaines, à 10h. Les taux sont de 4,56% pour les municipales et 4,26% pour les métropolitaines. L'abstention avait été énorme au premier tour à Villeurbanne, frôlant les 70%, comme le rapporte le site Lyon Capitale.

12:14 - 16,69% de participation À midi, le taux de participation pour le département du Rhône s'établit à 16,69%, selon un tweet du préfet. Il était de 19,24% en 2014 à la même heure.

12:10 - Les écologistes favoris de la ville Les Verts pourraient bien rafler ce fief de la macronie lors de ces élections municipales, comme le rapporte Le Parisien. Forts d'un gros score le 15 mars, lors du premier tour, le candidat Europe Ecologie-les Verts (EELV) Grégory Doucet et ses alliés de gauche font figure de favori.

11:20 - Un contexte plus favorable qu’au premier tour Si le premier tour des élections municipales et de la métropole de Lyon s'est déroulé au début de l'épidémie de coronavirus, le 15 mars, le second tour, ce dimanche 28 juin, connaîtra un contexte sanitaire bien meilleur. Le site Lyon Capitale rapporte en effet que l'épidémie est en net recul dans le département du Rhône. Toutes les mesures ont été prises pour que le second tour des municipales se déroule dans les meilleures conditions possible.