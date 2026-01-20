Résultat des municipales 2026 à Lyon : candidats, résultats des sondages et actu de la campagne
- Dernières infos municipale à Lyon
- Résultat municipale 2020 Lyon
- Résultat municipale 2014 Lyon
- Bureaux de vote Lyon
- Lyon (toutes les informations sur la ville)
L'élection municipale 2026 à Lyon s'annonce comme un duel entre Jean-Michel Aulas et le maire sortant Grégory Doucet. Dans les résultats des sondages, l'un d'entre eux semble déjà tirer son épingle du jeu.
- Les élections municipales à Lyon promettent une bataille intense entre les différents candidats, notamment entre les deux principaux favoris à l'Hôtel de Ville et figures majeures de la ville : Jean-Michel Aulas, et le maire sortant Grégory Doucet.
- Les deux candidats majeurs à Lyon ont leurs soutiens : Aulas se présente sans étiquette mais a le soutien des Républicains, de Renaissance, Horizons, du Modem et de l'UDI. Doucet sera soutenu par les écologistes et une partie de la gauche.
- Les municipales 2026 à Lyon ont bel en bien commencé et les deux favoris n'hésitent pas à s'écharper sur leurs programmes, radicalement opposées. Quand Grégory Doucet promet de "faciliter la vie" des Lyonnais, Jean-Michel Aulas mise lui sur le régalien et la relance du projet de nouvelle ligne de métro, abandonné par les écologistes en 2022.
- Le résultat des municipales 2026 à Lyon sera connu les dimanches 15 et 22 mars prochain, à l'issue des deux tours de scrutin. Les sondages donnent déjà une avance à l'ancien président de l'OL.
16:47 - 62 militants de gauche rejoignent Jean-Michel Aulas
Comme révélé par le site d'informations local Lyon Mag, "62 militants de gauche, syndicalistes, politiques et associatifs, réunis dans un collectif baptisé "Peuples Lyonnais", annoncent rejoindre les rangs de Coeur Lyonnais", le mouvement de Jean-Michel Aulas. "Aujourd'hui, face aux défis immenses de notre métropole, l'heure n'est plus au sectarisme, mais à la grandeur", estiment les premiers signataires dans les colonnes du média.
"Nous répondons à l'appel au rassemblement lancé par Jean-Michel Aulas car nous partageons avec lui une passion dévorante pour cette ville, son rayonnement et sa fierté", précisent-ils. Parmi les personnalités ayant rejoint l'ex-président de l'Olympique lyonnais, on retrouve notamment l'ancien élu et politologue Romain Blachier qui a quitté le PS du Rhône ou Nordine Belhout, l'inventeur du tacos lyonnais.
12:32 - J.M. Aulas relance le projet de nouvelle ligne de métro à Lyon
Jean-Michel Aulas et son alliée LR à la Métropole Véronique Sarselli ont promis ce lundi 19 janvier de relancer le projet d'une cinquième ligne de métro abandonné par l'actuelle majorité écologiste. Le projet a été abandonné en 2022 car trop coûteux et surdimensionné pour la population concernée, selon le maire sortant Grégory Doucet.
"Je veux rappeler que la métropole lyonnaise est une grande métropole et que nous avons une vision qui est une vision beaucoup plus élitiste que celle qui a été pratiquée ces six dernières années", a déclaré l'ex-patron de l'OL, des propos relayés par Lyon Mag.La création d’une nouvelle ligne de métro E irait de l’ouest lyonnais à l’aéroport Lyon-Saint-Exupéry en desservant Bellecour sur la Presqu’île, la Part-Dieu, les communes de Décines et Meyzieu. Ce projet pourrait voir le jour à l'horizon 2040.
11:55 - Francis Lalanne candidat sur une liste d’extrême droite dans le 8e arrondissement
Selon les informations du quotidien Le Progrès - confirmant une révélation de Lyon People - Francis Lalanne va candidater à la mairie du 8e arrondissement de Lyon en se présentant sous la bannière Spartacus, présidé par l’ancien conseiller régional du Rassemblement national (RN) Michel Dulac. Pour rappel, le chanteur polémiste et ex-Gilet jaune a été déclaré inéligible pour 18 mois par le Conseil d’Etat en avril dernier pour défaut de compte de campagne dans sa candidature aux élections européennes de 2024. Il entend justement attaquer cette décision. "Le 8e c’est bien, c’est une population bien mélangée et il adore ça. C’est un gars qui a de grandes valeurs, c’est une locomotive pour nous", estime l'ex-conseiller régional d’extrême-droite auprès du journal local.
19/01/26 - 10:31 - Amine Kessaci annonce soutenir Grégory Doucet
Le militant écologiste marseillais et anti-narcotrafic, a apporté samedi son soutien au maire de Lyon Grégory Doucet dans la campagne pour la mairie de la Capitale des Gaules. La France "est à un point de bascule" et face au risque de voir s’établir une "narcocratie", "on a besoin d’espoir" et "de mener les débats qu’il faut", a lancé Amine Kessaci lors du premier meeting de l'écologiste. Pour rappel, le militant Amine Kessaci a perdu deux frères, dont un assassiné le 13 novembre sans doute pour le faire taire.
"Grégory, quand il se bat, il ne se bat pas contre, il se bat pour la dignité, il se bat pour l’égalité, il se bat pour l’équité, il se bat pour les transports qui accompagnent tout le monde, il se bat pour la justice sociale et la justice environnementale dans ses quartiers. En bref, il se bat pour notre vie", lance l'homme de 22 ans, des propos recueillis par Actu Lyon.
Tous les candidats aux municipales à Lyon
- Lutte Ouvrière : Delphine Briday
- NPA : Raphaëlle Mizony
- La France insoumise : Anaïs Belouassa-Cherifi
- Ecologistes, soutenus par le Parti socialiste, le Parti communiste et Place Publique : Grégory Doucet
- Lyon en commun, soutenu par le parti radical de gauche : Nathalie Perrin-Gilbert
- Lyon, quelle énergie : Georges Képénékian
- Liste soutenue par Les Républicains, Renaissance, Horizons, le Modem et l'UDI : Jean-Michel Aulas
- Liste soutenue par le Rassemblement national et l'UDR : Alexandre Dupalais
Résultats des sondages à Lyon : Aulas en tête
Le sondage Opinionway de décembre dernier pour Lyon Mag et Radio Espace donne Jean-Michel Aulas en tête au premier tour et gagnant au second. Le candidat sans étiquette, soutenu par la droite et le centre, est crédité de 46% des intentions de vote, comme indiqué dans le tableau issu de l'étude du sondeur, ci-dessous. Le maire écologiste sortant Grégory Doucet - entré en campagne avec l'union de la gauche - est crédité de 25 % d'intentions de vote, loin derrière son principal concurrent, l'ex-président de l'Olympique Lyonnais. Le candidat ciottiste soutenu par le RN, Alexandre Dupalais, progresse et atteint pour la première fois les 10 %. Juste derrière et en quatrième position, arrive la liste conduite par Anaïs Belouassa-Cherifi, soutenue par La France insoumise (LFI) à 9 %.
En queue de peloton dans ces élections municipales 2026 à Lyon, on retrouve la liste conduite par Nathalie Perrin-Gilbert, soutenue par "Lyon en commun" et le Parti Radical de Gauche à 4 %, la liste menée par Georges Képénékian (4 % également), puis la liste conduite par Raphaëlle Mizony, soutenue par le Nouveau Parti Anticapitaliste (2 %) et enfin, Delphine Briday soutenue par Lutte ouvrière avec moins de 1 % des intentions de vote.
Dans le détail, notons la légère chute de la candidate LFI par rapport au sondage d'octobre dernier, et de celle plus significative, de l’autre candidate de gauche, Nathalie Perrin-Gilbert (Lyon en commun). Elle passe de 7 à 4 % d’intentions de vote. La gauche hors majorité sortante ne totalise plus que 13 % des projections, contre 17 % il y a deux mois. Il est important de préciser que le sondeur OpinionWay ne teste qu’une seule hypothèse pour le second tour : un duel entre Jean-Michel Aulas et Grégory Doucet. Le premier cité en sortirait vainqueur avec 60 % des voix.
Résultat des élections municipales 2020
Lyon 1er Arrondissement - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Sylvain Godinot (4 élus) Ensemble, l'écologie pour lyon avec grégory doucet
|5 622
|100,00%
|Participation au scrutin
|Lyon 1er Arrondissement
|Taux de participation
|40,63%
|Taux d'abstention
|59,37%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|7 014
Lyon 2e Arrondissement - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Pierre Oliver (4 élus) Lyon, la force du rassemblement
|4 125
|55,09%
|Valentin Lungenstrass (1 élu) Ensemble, l'écologie pour lyon avec grégory doucet
|3 362
|44,90%
|Participation au scrutin
|Lyon 2e Arrondissement
|Taux de participation
|42,28%
|Taux d'abstention
|57,72%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|7 795
Lyon 3e Arrondissement - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Grégory Doucet (9 élus) Ensemble, l'écologie pour lyon avec grégory doucet
|10 442
|49,94%
|Béatrice De Montille (2 élus) Lyon, la force du rassemblement
|6 232
|29,81%
|Georges Kepenekian (1 élu) Respirations avec georges képénékian
|4 231
|20,23%
|Participation au scrutin
|Lyon 3e Arrondissement
|Taux de participation
|39,23%
|Taux d'abstention
|60,77%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|21 316
Lyon 4e Arrondissement - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Rémi Zinck (4 élus) Ensemble, l'écologie pour lyon avec grégory doucet
|5 464
|53,88%
|Sylvie Palomino (1 élu) Respirations avec georges képénékian
|2 821
|27,82%
|Anne Pellet Bleu blanc lyon étienne blanc, union de la droite, des républicains et du centre
|1 855
|18,29%
|Participation au scrutin
|Lyon 4e Arrondissement
|Taux de participation
|44,13%
|Taux d'abstention
|55,87%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|10 355
Lyon 5e Arrondissement - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Nadine Georgel (6 élus) Ensemble, l'écologie pour lyon avec grégory doucet
|4 381
|41,13%
|Yann Cucherat (1 élu) Lyon, la force du rassemblement
|3 381
|31,74%
|Béatrice Gailliout (1 élu) Respirations avec georges kepenekian
|2 889
|27,12%
|Participation au scrutin
|Lyon 5e Arrondissement
|Taux de participation
|38,44%
|Taux d'abstention
|61,56%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|10 867
Lyon 6e Arrondissement - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Pascal Blache (7 élus) Lyon, la force du rassemblement
|6 323
|50,02%
|Florence Delaunay (2 élus) Maintenant lyon pour tous les écologistes avec grégory doucet
|4 218
|33,37%
|Anne Brugnera Respirations avec georges képénékian
|2 099
|16,60%
|Participation au scrutin
|Lyon 6e Arrondissement
|Taux de participation
|40,79%
|Taux d'abstention
|59,21%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|12 943
Lyon 7e Arrondissement - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Fanny Dubot (8 élus) Ensemble, l'écologie pour lyon avec grégory doucet
|9 049
|61,01%
|Jean-Yves Secheresse (1 élu) Lyon, la force du rassemblement
|2 995
|20,19%
|Loïc Graber Respirations avec georges képénékian
|2 787
|18,79%
|Participation au scrutin
|Lyon 7e Arrondissement
|Taux de participation
|37,97%
|Taux d'abstention
|62,03%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|15 198
Lyon 8e Arrondissement - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Sonia Zdorovtzoff (9 élus) Ensemble, l'écologie pour lyon avec grégory doucet
|5 533
|49,87%
|Charles-Franck Levy (2 élus) Lyon, la force du rassemblement
|3 147
|28,36%
|Laura Ferrari (1 élu) Respirations avec georges képénékian
|2 413
|21,75%
|Participation au scrutin
|Lyon 8e Arrondissement
|Taux de participation
|29,38%
|Taux d'abstention
|70,62%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|11 462
Lyon 9e Arrondissement - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Camille Augey (8 élus) Ensemble, l'écologie pour lyon avec grégory doucet
|4 999
|63,23%
|Gérard Collomb (1 élu) Un temps d'avance avec yann cucherat
|2 907
|36,76%
|Participation au scrutin
|Lyon 9e Arrondissement
|Taux de participation
|31,66%
|Taux d'abstention
|68,34%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|8 310
Résultat des élections municipales 2014
Lyon 1er Arrondissement - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Nathalie Perrin-Gilbert (3 élus) Lyon citoyenne & solidaire premier arrondissement
|4 181
|44,52%
|Emeline Baume (1 élu) Evidemment lyon avec gerard collomb
|2 944
|31,34%
|Jean-Baptiste Monin Michel havard génération lyon 1e
|2 266
|24,12%
|Participation au scrutin
|Lyon 1er Arrondissement
|Taux de participation
|57,90%
|Taux d'abstention
|42,10%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,64%
|Nombre de votants
|9 548
Lyon 2e Arrondissement - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Denis Broliquier (4 élus) Michel havard génération lyon 2e
|5 248
|52,98%
|Roland Bernard (1 élu) Evidemment lyon avec gerard collomb
|3 637
|36,71%
|Aude Simian Lyon bleu marine
|1 020
|10,29%
|Participation au scrutin
|Lyon 2e Arrondissement
|Taux de participation
|59,97%
|Taux d'abstention
|40,03%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,08%
|Nombre de votants
|10 115
Lyon 3e Arrondissement - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Thierry Philip (10 élus) Evidemment lyon avec gerard collomb
|15 752
|53,81%
|Pierre Berat (2 élus) Michel havard génération lyon 3e
|10 259
|35,04%
|Romain Vaudan Lyon bleu marine
|3 259
|11,13%
|Participation au scrutin
|Lyon 3e Arrondissement
|Taux de participation
|57,64%
|Taux d'abstention
|42,36%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,63%
|Nombre de votants
|30 061
Lyon 4e Arrondissement - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|David Kimelfeld (4 élus) Evidemment lyon avec gerard collomb
|6 097
|47,03%
|Emmanuel Hamelin (1 élu) Michel havard génération lyon 4e
|4 857
|37,46%
|Aline Guitard Lyon citoyenne & solidaire - quatrième arrondissement
|2 010
|15,50%
|Participation au scrutin
|Lyon 4e Arrondissement
|Taux de participation
|59,07%
|Taux d'abstention
|40,93%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,73%
|Nombre de votants
|13 328
Lyon 5e Arrondissement - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Thomas Rudigoz (6 élus) Evidemment lyon avec gerard collomb
|8 120
|48,46%
|Michel Havard (2 élus) Michel havard génération lyon 5e
|7 140
|42,61%
|Nicole Hugon Lyon bleu marine
|1 493
|8,91%
|Participation au scrutin
|Lyon 5e Arrondissement
|Taux de participation
|60,40%
|Taux d'abstention
|39,60%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,25%
|Nombre de votants
|17 139
Lyon 6e Arrondissement - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Dominique Nachury (8 élus) Michel havard génération lyon 6e
|8 971
|50,06%
|Elvire Servien (1 élu) Evidemment lyon avec gerard collomb
|4 801
|26,79%
|Norbert Hekimian Lyon bleu marine 6ème arrondissement
|1 867
|10,41%
|Frédérique Jarret Inspirez lyon avec les écologistes
|1 110
|6,19%
|Pierre Gauthier Lyon pour tous, tous pour lyon avec eric lafond
|610
|3,40%
|Damien Broussard Lyon citoyenne & solidaire sixieme arrondissement
|561
|3,13%
|Participation au scrutin
|Lyon 6e Arrondissement
|Taux de participation
|58,74%
|Taux d'abstention
|41,26%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,75%
|Nombre de votants
|18 240
Lyon 7e Arrondissement - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Myriam Picot (8 élus) Evidemment lyon avec gerard collomb
|11 422
|58,08%
|Christophe Geourjon (1 élu) Michel havard génération lyon 7e
|5 774
|29,36%
|Agnès Marion Lyon bleu marine
|2 469
|12,55%
|Participation au scrutin
|Lyon 7e Arrondissement
|Taux de participation
|55,64%
|Taux d'abstention
|44,36%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,26%
|Nombre de votants
|20 328
Lyon 8e Arrondissement - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Christian Coulon (9 élus) Evidemment lyon avec gerard collomb
|10 183
|53,30%
|Stéphane Guilland (2 élus) Michel havard génération lyon 8e
|5 459
|28,57%
|Christophe Boudot (1 élu) Lyon bleu marine
|3 463
|18,12%
|Participation au scrutin
|Lyon 8e Arrondissement
|Taux de participation
|52,07%
|Taux d'abstention
|47,93%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,08%
|Nombre de votants
|19 712
Lyon 9e Arrondissement - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Gérard Collomb (8 élus) Evidemment lyon avec gerard collomb
|7 504
|59,58%
|Christelle Madeleine (1 élu) Michel havard génération lyon 9e
|3 382
|26,85%
|Daniel Mathieu Lyon bleu marine
|1 707
|13,55%
|Participation au scrutin
|Lyon 9e Arrondissement
|Taux de participation
|52,59%
|Taux d'abstention
|47,41%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,53%
|Nombre de votants
|12 920
- Lyon (69000)
- Ecole primaire à Lyon
- Maternités à Lyon
- Crèches et garderies à Lyon
- Classement des collèges à Lyon
- Salaires à Lyon
- Impôts à Lyon
- Dette et budget de Lyon
- Climat et historique météo de Lyon
- Accidents à Lyon
- Délinquance à Lyon
- Inondations à Lyon
- Nombre de médecins à Lyon
- Pollution à Lyon
- Entreprises à Lyon
- Prix immobilier à Lyon