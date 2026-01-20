Résultat des municipales 2026 à Lyon : candidats, résultats des sondages et actu de la campagne

En direct

16:47 - 62 militants de gauche rejoignent Jean-Michel Aulas Comme révélé par le site d'informations local Lyon Mag, "62 militants de gauche, syndicalistes, politiques et associatifs, réunis dans un collectif baptisé "Peuples Lyonnais", annoncent rejoindre les rangs de Coeur Lyonnais", le mouvement de Jean-Michel Aulas. "Aujourd'hui, face aux défis immenses de notre métropole, l'heure n'est plus au sectarisme, mais à la grandeur", estiment les premiers signataires dans les colonnes du média. "Nous répondons à l'appel au rassemblement lancé par Jean-Michel Aulas car nous partageons avec lui une passion dévorante pour cette ville, son rayonnement et sa fierté", précisent-ils. Parmi les personnalités ayant rejoint l'ex-président de l'Olympique lyonnais, on retrouve notamment l'ancien élu et politologue Romain Blachier qui a quitté le PS du Rhône ou Nordine Belhout, l'inventeur du tacos lyonnais.

12:32 - J.M. Aulas relance le projet de nouvelle ligne de métro à Lyon Jean-Michel Aulas et son alliée LR à la Métropole Véronique Sarselli ont promis ce lundi 19 janvier de relancer le projet d'une cinquième ligne de métro abandonné par l'actuelle majorité écologiste. Le projet a été abandonné en 2022 car trop coûteux et surdimensionné pour la population concernée, selon le maire sortant Grégory Doucet. "Je veux rappeler que la métropole lyonnaise est une grande métropole et que nous avons une vision qui est une vision beaucoup plus élitiste que celle qui a été pratiquée ces six dernières années", a déclaré l'ex-patron de l'OL, des propos relayés par Lyon Mag.La création d’une nouvelle ligne de métro E irait de l’ouest lyonnais à l’aéroport Lyon-Saint-Exupéry en desservant Bellecour sur la Presqu’île, la Part-Dieu, les communes de Décines et Meyzieu. Ce projet pourrait voir le jour à l'horizon 2040.

11:55 - Francis Lalanne candidat sur une liste d’extrême droite dans le 8e arrondissement Selon les informations du quotidien Le Progrès - confirmant une révélation de Lyon People - Francis Lalanne va candidater à la mairie du 8e arrondissement de Lyon en se présentant sous la bannière Spartacus, présidé par l’ancien conseiller régional du Rassemblement national (RN) Michel Dulac. Pour rappel, le chanteur polémiste et ex-Gilet jaune a été déclaré inéligible pour 18 mois par le Conseil d’Etat en avril dernier pour défaut de compte de campagne dans sa candidature aux élections européennes de 2024. Il entend justement attaquer cette décision. "Le 8e c’est bien, c’est une population bien mélangée et il adore ça. C’est un gars qui a de grandes valeurs, c’est une locomotive pour nous", estime l'ex-conseiller régional d’extrême-droite auprès du journal local.