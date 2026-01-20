Résultat des municipales 2026 à Lyon : candidats, résultats des sondages et actu de la campagne

Voir aussi :
Sommaire

Résultat des élections municipales 2020

Lyon 1er Arrondissement - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Sylvain Godinot Sylvain Godinot (4 élus) Ensemble, l'écologie pour lyon avec grégory doucet 5 622 100,00%
Participation au scrutin Lyon 1er Arrondissement
Taux de participation 40,63%
Taux d'abstention 59,37%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 7 014
Résultat municipales à Lyon 1er Arrondissement

Lyon 2e Arrondissement - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Pierre Oliver Pierre Oliver (4 élus) Lyon, la force du rassemblement 4 125 55,09%
Valentin Lungenstrass Valentin Lungenstrass (1 élu) Ensemble, l'écologie pour lyon avec grégory doucet 3 362 44,90%
Participation au scrutin Lyon 2e Arrondissement
Taux de participation 42,28%
Taux d'abstention 57,72%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 7 795
Résultat municipales à Lyon 2e Arrondissement

Lyon 3e Arrondissement - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Grégory Doucet Grégory Doucet (9 élus) Ensemble, l'écologie pour lyon avec grégory doucet 10 442 49,94%
Béatrice De Montille Béatrice De Montille (2 élus) Lyon, la force du rassemblement 6 232 29,81%
Georges Kepenekian Georges Kepenekian (1 élu) Respirations avec georges képénékian 4 231 20,23%
Participation au scrutin Lyon 3e Arrondissement
Taux de participation 39,23%
Taux d'abstention 60,77%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 21 316
Résultat municipales à Lyon 3e Arrondissement

Lyon 4e Arrondissement - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Rémi Zinck Rémi Zinck (4 élus) Ensemble, l'écologie pour lyon avec grégory doucet 5 464 53,88%
Sylvie Palomino Sylvie Palomino (1 élu) Respirations avec georges képénékian 2 821 27,82%
Anne Pellet Anne Pellet Bleu blanc lyon étienne blanc, union de la droite, des républicains et du centre 1 855 18,29%
Participation au scrutin Lyon 4e Arrondissement
Taux de participation 44,13%
Taux d'abstention 55,87%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 10 355
Résultat municipales à Lyon 4e Arrondissement

Lyon 5e Arrondissement - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Nadine Georgel Nadine Georgel (6 élus) Ensemble, l'écologie pour lyon avec grégory doucet 4 381 41,13%
Yann Cucherat Yann Cucherat (1 élu) Lyon, la force du rassemblement 3 381 31,74%
Béatrice Gailliout Béatrice Gailliout (1 élu) Respirations avec georges kepenekian 2 889 27,12%
Participation au scrutin Lyon 5e Arrondissement
Taux de participation 38,44%
Taux d'abstention 61,56%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 10 867
Résultat municipales à Lyon 5e Arrondissement

Lyon 6e Arrondissement - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Pascal Blache Pascal Blache (7 élus) Lyon, la force du rassemblement 6 323 50,02%
Florence Delaunay Florence Delaunay (2 élus) Maintenant lyon pour tous les écologistes avec grégory doucet 4 218 33,37%
Anne Brugnera Anne Brugnera Respirations avec georges képénékian 2 099 16,60%
Participation au scrutin Lyon 6e Arrondissement
Taux de participation 40,79%
Taux d'abstention 59,21%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 12 943
Résultat municipales à Lyon 6e Arrondissement

Lyon 7e Arrondissement - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Fanny Dubot Fanny Dubot (8 élus) Ensemble, l'écologie pour lyon avec grégory doucet 9 049 61,01%
Jean-Yves Secheresse Jean-Yves Secheresse (1 élu) Lyon, la force du rassemblement 2 995 20,19%
Loïc Graber Loïc Graber Respirations avec georges képénékian 2 787 18,79%
Participation au scrutin Lyon 7e Arrondissement
Taux de participation 37,97%
Taux d'abstention 62,03%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 15 198
Résultat municipales à Lyon 7e Arrondissement

Lyon 8e Arrondissement - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Sonia Zdorovtzoff Sonia Zdorovtzoff (9 élus) Ensemble, l'écologie pour lyon avec grégory doucet 5 533 49,87%
Charles-Franck Levy Charles-Franck Levy (2 élus) Lyon, la force du rassemblement 3 147 28,36%
Laura Ferrari Laura Ferrari (1 élu) Respirations avec georges képénékian 2 413 21,75%
Participation au scrutin Lyon 8e Arrondissement
Taux de participation 29,38%
Taux d'abstention 70,62%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 11 462
Résultat municipales à Lyon 8e Arrondissement

Lyon 9e Arrondissement - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Camille Augey Camille Augey (8 élus) Ensemble, l'écologie pour lyon avec grégory doucet 4 999 63,23%
Gérard Collomb Gérard Collomb (1 élu) Un temps d'avance avec yann cucherat 2 907 36,76%
Participation au scrutin Lyon 9e Arrondissement
Taux de participation 31,66%
Taux d'abstention 68,34%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 8 310
Résultat municipales à Lyon 9e Arrondissement

Résultat des élections municipales 2014

Lyon 1er Arrondissement - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Nathalie Perrin-Gilbert Nathalie Perrin-Gilbert (3 élus) Lyon citoyenne & solidaire premier arrondissement 4 181 44,52%
Emeline Baume Emeline Baume (1 élu) Evidemment lyon avec gerard collomb 2 944 31,34%
Jean-Baptiste Monin Jean-Baptiste Monin Michel havard génération lyon 1e 2 266 24,12%
Participation au scrutin Lyon 1er Arrondissement
Taux de participation 57,90%
Taux d'abstention 42,10%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,64%
Nombre de votants 9 548
Résultat municipales à Lyon 1er Arrondissement

Lyon 2e Arrondissement - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Denis Broliquier Denis Broliquier (4 élus) Michel havard génération lyon 2e 5 248 52,98%
Roland Bernard Roland Bernard (1 élu) Evidemment lyon avec gerard collomb 3 637 36,71%
Aude Simian Aude Simian Lyon bleu marine 1 020 10,29%
Participation au scrutin Lyon 2e Arrondissement
Taux de participation 59,97%
Taux d'abstention 40,03%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,08%
Nombre de votants 10 115
Résultat municipales à Lyon 2e Arrondissement

Lyon 3e Arrondissement - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Thierry Philip Thierry Philip (10 élus) Evidemment lyon avec gerard collomb 15 752 53,81%
Pierre Berat Pierre Berat (2 élus) Michel havard génération lyon 3e 10 259 35,04%
Romain Vaudan Romain Vaudan Lyon bleu marine 3 259 11,13%
Participation au scrutin Lyon 3e Arrondissement
Taux de participation 57,64%
Taux d'abstention 42,36%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,63%
Nombre de votants 30 061
Résultat municipales à Lyon 3e Arrondissement

Lyon 4e Arrondissement - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
David Kimelfeld David Kimelfeld (4 élus) Evidemment lyon avec gerard collomb 6 097 47,03%
Emmanuel Hamelin Emmanuel Hamelin (1 élu) Michel havard génération lyon 4e 4 857 37,46%
Aline Guitard Aline Guitard Lyon citoyenne & solidaire - quatrième arrondissement 2 010 15,50%
Participation au scrutin Lyon 4e Arrondissement
Taux de participation 59,07%
Taux d'abstention 40,93%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,73%
Nombre de votants 13 328
Résultat municipales à Lyon 4e Arrondissement

Lyon 5e Arrondissement - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Thomas Rudigoz Thomas Rudigoz (6 élus) Evidemment lyon avec gerard collomb 8 120 48,46%
Michel Havard Michel Havard (2 élus) Michel havard génération lyon 5e 7 140 42,61%
Nicole Hugon Nicole Hugon Lyon bleu marine 1 493 8,91%
Participation au scrutin Lyon 5e Arrondissement
Taux de participation 60,40%
Taux d'abstention 39,60%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,25%
Nombre de votants 17 139
Résultat municipales à Lyon 5e Arrondissement

Lyon 6e Arrondissement - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Dominique Nachury Dominique Nachury (8 élus) Michel havard génération lyon 6e 8 971 50,06%
Elvire Servien Elvire Servien (1 élu) Evidemment lyon avec gerard collomb 4 801 26,79%
Norbert Hekimian Norbert Hekimian Lyon bleu marine 6ème arrondissement 1 867 10,41%
Frédérique Jarret Frédérique Jarret Inspirez lyon avec les écologistes 1 110 6,19%
Pierre Gauthier Pierre Gauthier Lyon pour tous, tous pour lyon avec eric lafond 610 3,40%
Damien Broussard Damien Broussard Lyon citoyenne & solidaire sixieme arrondissement 561 3,13%
Participation au scrutin Lyon 6e Arrondissement
Taux de participation 58,74%
Taux d'abstention 41,26%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,75%
Nombre de votants 18 240
Résultat municipales à Lyon 6e Arrondissement

Lyon 7e Arrondissement - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Myriam Picot Myriam Picot (8 élus) Evidemment lyon avec gerard collomb 11 422 58,08%
Christophe Geourjon Christophe Geourjon (1 élu) Michel havard génération lyon 7e 5 774 29,36%
Agnès Marion Agnès Marion Lyon bleu marine 2 469 12,55%
Participation au scrutin Lyon 7e Arrondissement
Taux de participation 55,64%
Taux d'abstention 44,36%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,26%
Nombre de votants 20 328
Résultat municipales à Lyon 7e Arrondissement

Lyon 8e Arrondissement - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Christian Coulon Christian Coulon (9 élus) Evidemment lyon avec gerard collomb 10 183 53,30%
Stéphane Guilland Stéphane Guilland (2 élus) Michel havard génération lyon 8e 5 459 28,57%
Christophe Boudot Christophe Boudot (1 élu) Lyon bleu marine 3 463 18,12%
Participation au scrutin Lyon 8e Arrondissement
Taux de participation 52,07%
Taux d'abstention 47,93%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,08%
Nombre de votants 19 712
Résultat municipales à Lyon 8e Arrondissement

Lyon 9e Arrondissement - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Gérard Collomb Gérard Collomb (8 élus) Evidemment lyon avec gerard collomb 7 504 59,58%
Christelle Madeleine Christelle Madeleine (1 élu) Michel havard génération lyon 9e 3 382 26,85%
Daniel Mathieu Daniel Mathieu Lyon bleu marine 1 707 13,55%
Participation au scrutin Lyon 9e Arrondissement
Taux de participation 52,59%
Taux d'abstention 47,41%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,53%
Nombre de votants 12 920
Résultat municipales à Lyon 9e Arrondissement
Autour des élections à Lyon
En savoir plus sur Lyon