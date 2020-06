Municipales 2020 à Lyon : un 2e tour sous tensions, actus et résultats de l'élection

Qui prendra le fauteuil de Gérard Collomb le 28 juin ? Suivez la campagne des municipales à Lyon avec tous les résultats de l'élection.

Les élections municipales et métropolitaines à Lyon sont particulièrement animées : à la grande surprise de tous les observateurs politiques et de son propre parti, Gérard Collomb, maire sortant candidat à la métropole a annoncé une fusion de ses listes avec Les Républicains. Le maire (ancien PS) s'est mis d'accord avec Laurent Wauquiez, président de la région et les candidats de la droite à Lyon : Gérard Collomb s'efface derrière Etienne Blanc pour la métropole, en échange, LR laisse la tête de liste au poulain du maire sortant, Yann Cucherat. Gérard Collomb s'est vu retirer son investiture par LREM.

Les dernières infos essentielles sur les municipales à Lyon :

L'actu du 16 juin - A la métropole comme à la ville, EELV assume ses ambitions. Si les Verts sont bien partis pour la conquête de la ville de Lyon, c'est également le cas pour la métropole. L'ambition des candidats est affichée : réduire la place de la voiture dans la seconde agglomération française. "Réduire la part de l’automobile c’est l’objectif des Verts, en proposant des alternatives", a prévenu Jean-Charles Koolhaas, l'une des têtes de listes interrogé par France Inter. Quant à Bruno Bernard, le candidat EELV à la métropole, c'est tout Part-Dieu qu'il faut réinventer, ce quartier d'affaires devenu trop betonné. Un modèle qui "ne convient plus" estime-t-il.

L'actu du 15 juin - "L'élection n'est pas gagnée", assure Grégory Doucet. Interrogé par Interrogé par 20 Minutes , le candidat EELV aux municipales de Lyon estime que même en s'alliant avec une partie de la gauche, "cela ne suffit pas" pour lui assurer la victoire au second tour, après être arrivé en tête au premier tour. "On vient de passer plusieurs mois en confinement. Comment les électeurs vont réagir ? Quelles vont être leurs préoccupations ? Va-t-on encore avoir un taux d’abstention fort ? Il y a plein d’inconnues pour ce deuxième tour, déjà très particulier", explique l'écologiste, qui a annoncé que s'il est élu, Audrey Hénocque, tête de liste dans le 7eme arrondissement, sera sa première adjointe.

L'actu du 12 juin - La victoire probable des écologistes à Lyon ne plaît pas à tout le monde. Des acteurs du monde économique lyonnais s'inquiètent des bons scores d'EELV au premier tour, laissant penser à une victoire à la mairie et à la métropole au second tour. Comme le rapporte Les Echos, Acteurs de Lyon, un collectif de chefs d'entreprises, a lancé un appel à faire barrages aux écologistes, désormais alliés à LFI, au PS et au PCF. Le quotidien économique évoque un mail circulant dans les milieux d'affaires pour "alerter sur le risque de voir une idéologie verte, soutenue par l'extrême gauche, détruire implacablement ce qui fait la force de notre ville". Dans ce mail, on y retrouve l'exemple de Grenoble, qui a élu un maire écologiste en 2014 et qui aurait, selon le collectif, régressé dans les secteurs de l'économie, l'immobilier, la mobilité, et l'attractivité.

L'actu du 11 juin - Georges Képénékian défend sa position. Auprès de Lyon Capitale, le candidat LREM dissident a fait le point sur sa position, bloquée entre l'alliance entre la gauche et les écologistes d'une part et la fusion Collomb-Wauquiez de l'autre. Celui qui est arrivé quatrième au premier tour des municipales de Lyon entend symboliser "la juste voie face à une droite conservatrice incarnée par Laurent Wauquiez et un écologisme parfois teinté d'extrémisme gauchisant", estimant que la ville de Lyon "n'a jamais été sensible aux extrémismes".

L'actu du 8 juin - Copé "circonspect" à propos de l'alliance LR-Collomb. L'ancien président de l'UMP (ex-LR) s'est montré dubitatif, ce lundi sur Public Sénat, quant à l'alliance surprise formée par sa famille politique et celle de Gérard Collomb en vue du second tour des municipales, faisant le distinguo avec la fusion similaire ayant eu lieu à Bordeaux. Alliances LR et LREM #municipales : "A Lyon c'est une alliance avec Gérard Collomb qui a été décidée [...] Moi même je suis assez circonspect car Gérard Collomb est sorti 4e donc très contesté... C'est un pari" @jf_cope #BonjourChezVous pic.twitter.com/9bldllCzRR — Public Sénat (@publicsenat) June 8, 2020 L'ancien président de l'UMP (ex-LR) s'est montré dubitatif, ce lundi sur Public Sénat, quant à l'alliance surprise formée par sa famille politique et celle de Gérard Collomb en vue du second tour des municipales, faisant le distinguo avec la fusion similaire ayant eu lieu à Bordeaux.

L'actu du 5 juin - Grégory Doucet, favori, se prépare à gouverner. Le candidat EELV, fort de son premier tour en tête des voix et de son alliance avec la gauche, a déjà nommé sa première adjointe en cas de victoire au second tour des municipales. Un choix qui s'est porté sur Audrey Hénocque, 38 ans et ancienne directrice à la région Auvergne-Rhône-Alpes, comme l'indique Libération ce vendredi. Cette mère de famille présente la particularité d'être tétraplégique suite à un accidente de la route à 15 ans. Grégory Doucet a justifié son choix en évoquant une "vraie militante écolo" à la "très bonne connaissance des collectivités territoriales".

L'actu du 4 juin - La gauche s'allie avec EELV. Les écologistes lyonnais s'avancent encore un peu plus comme les grands favoris du second tour des municipales. Arrivé en tête du premier tour, Grégory Doucet, tête de liste, va pouvoir compter sur le soutien du vaste mouvement de la Gauche Unie (PS, PCF, Génération.s, Nouvelle Donne, Place publique), après fusion des listes. ""Nous proposons un rassemblement de femmes et d'hommes qui ont décidé d'agir ensemble, une coalition pour le climat, écologiste, sociale et démocratique, afin de mettre notre ville à la hauteur des enjeux du XXIe siècle", a déclaré Grégory Doucet. Sandrine Runel, du PS, a parlé d'une alliance qui "n'est pas une surprise, ni une alliance contre nature, contrairement à celle qui a été annoncée la semaine dernière" entre Gérard Collomb et la droite.

L'actu du 3 juin - Broliquier sur la liste LR/Collom-Cucherat. Selon les information du Progrès, Denis Broliquier, ex-maire de Lyon par intérim et candidat centriste au premier tour des municipales, a rejoint la liste née du rapprochement entre Gérard Collomb et la droite. Maire sortant du 2e arrondissement de la ville, il est en troisième position de la liste qui sera menée par Pierre Oliver (LR), précise Le Progrès.

L'actu du 2 juin - La gauche s'unie face à la droite pour la ville. L'alliance surprise entre Gérard Collomb et la droite n'est pas restée sans réponse de la gauche. Les listes soutenues par La France insoumise, le Parti socialiste et les écologistes vont fusionner et ne faire qu'une, indique le Huffpost ce mardi. Arrivé en tête des suffrages du premier tour, Grégory Doucet (EELV, 28%) s'avance donc en grand favori du second tour et pourrait donc faire passer la deuxième ville de France au vert. “Nous avons fait le choix de nous rassembler autour d’un projet ambitieux avec l’écologie comme boussole”, explique un communiqué de Grégory Doucet, Nathalie Perrin-Gilbert (LFI) et Sandrine Runel (PS), qui annonce une conférence de presse pour ce mercredi. Trois candidats vont donc se disputer la mairie lyonnaise au second tour : Grégory Doucet, qui reste tête de liste, Yann Cucherat, désormais soutenu par Les Républicains, et Georges Képénékian, LREM-dissident.

L'actu du 1er juin - Les radicaux de Lyon se rangent derrière David Kimelfeld. Après avoir dénoncé l'alliance "contre-nature" entre Collomb et les Républicains, Patrice Schoendorff, responsable du Parti radical de gauche à Lyon, invite à voter pour David Kimelfeld, président sortant de la métropole et candidat LREM dissident à la mairie. Cité par Lyon Capitale, il appelle "clairement les progressistes, les radicaux de Lyon-métropole et nos amis de la diversité à se ranger derrière David Kimelfeld, (...) seul désormais capable de les fédérer et de les rassembler pour constituer un pôle significatif en capacité de peser politiquement pour les échéances électorales à venir et conduire la politique la meilleure et la plus adaptée pour la métropole".