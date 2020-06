Municipales à Aubervilliers : les premiers résultats donnent Karine Franclet en tête

23:15 - Karine Franclet donnée en tête à Aubervilliers D'après des résultats partiels du ministère de l'Intérieur, à Aubervilliers, Karine Franclet (UDI) est donnée en tête avec 48,90% des voix. Elle devance Sofienne Karroumi (DVG) de 20,24 points et Mériem Derkaoui (LCOM) de 26,46 points.

17:01 - La Seine-Saint-Denis en tête de l'absention à 17h Selon les chiffres du ministère de l'Intérieur, le département qui a le moins voté au stade de 17h ce dimanche est la Seine-Saint-Denis, avec 21,47% de participation à cette heure-là au second tour (26,27% au premier tour à 17h).

16:30 - Derniers résultats des municipales à Aubervilliers Lors des dernières municipales, Pascal Beaudet était arrivé en tête du premier tour avec 32,9% des voix devant Jacques Salvator à 32,12%, Fayçal Menia à 12,29%, Samir Maizat à 7,12%, Thierry Augy à 6,86%, Stéphane Pelliccia à 5,97% et Michel Jouannin à 2,71%. Au second tour, Pascal Beaudet avait remporté l'élection avec 45,73% des suffrages devant Jacques Salvator à 38,91% et Fayçal Menia à 15,35%.

15:55 - Le résultat du premier tour de la municipale La candidate Union des Démocrates et Indépendants Karine FRANCLET était arrivée en tête du premier tour de la municipale gratifiée de 25,69% des votes, devançant Sofienne KARROUMI (Divers gauche) et ses 19,08% des voix ainsi que Mériem DERKAOUI (Parti communiste français) et ses 17,66% des voix.

15:28 - Quel était le taux de participation au premier tour à Aubervilliers ? À Aubervilliers, l'épidémie de coronavirus aura indubitablement eu un impact critique sur l'abstention à l'occasion du premier tour de l'élection municipale : par rapport à l'élection municipale de 2014, l'abstention au 1er tour a effectivement grimpé de 10 points. Le taux de participation s'élève à 32%. 9549 électeurs se sont in fine rendus aux urnes.