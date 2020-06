Municipales à Lyon : une révolution verte ? Les résultats des sondages

17:19 - Quand Grégory Doucet se défend d'être extrémiste Le candidat écologiste participait au débat ce mercredi soir, face à ses concurrents Georges Képénékian et Yann Cucherat. Devant ces derniers, Grégory Doucet s'est défendu de présenter un programme d'extrême gauche. "Moi j'ai un projet qui permettra à cette ville d'être verdoyante, d'être apaisée. Je ne cherche pas à cliver, je cherche à rassembler tous ceux et toutes celles qui veulent la transition écologique", a-t-il soutenu.

17:02 - Cucherat lance un appel aux abstentionnistes Ce jeudi sur BFM Lyon, Yann Cucherat a appelé les abstentionnistes à se mobiliser pour le second tour, considérant l'abstention comme "son principal adversaire" au premier tour, malgré un score décevant et une troisième place derrière Grégory Doucet et Etienne Blanc, avec qui le candidat de Gérard Collomb a fusionné sa liste. "Le premier tour s'est passé dans des conditions vraiment particulières. (...) Je comprends que les gens aient hésité avant de se rendre aux urnes. Les choses sont différentes maintenant, on a pris l'habitude de mettre des masques et d'adopter les gestes de distanciation sociale", a jugé l'ancien gymnaste, assurant qu'il n'y aura "pas de risque à aller voter dimanche".

15:22 - Yann Cucherat réagit aux propos de Grégory Doucet Dans une vidéo, Yann Cucherat a réagi aux propos de Grégory Doucet tenus ce mercredi soir lors d'un débat sur France 3. Le candidat écologiste, en passe de gagner les municipales, a considéré les attentats de 2015 comme "derrière nous". Je suis profondément scandalisé par les propos tenus par Grégory Doucet pic.twitter.com/9RHkmbI5Vt — Yann CUCHERAT (@YCUCHERAT) June 25, 2020

14:04 - Que dit le dernier sondage pour les métropolitaines ? Le raz-de-marée vert prévu à la mairie ne se reproduira peut-être pas aux métropolitaines, si l'on en croit un sondage Ifop-Fiducial pour Sud Radio et Lyon Capitale. En effet, si EELV, représenté par Bruno Bernard, est en tête des intentions de votes avec 37%, ce dernier est suivi de pas très loin par François-Noël Buffet, le candidat représenté par Les Républicains et Gérard Collomb, et ses 32%. Suit ensuite David Kimelfeld, le président de la métropole sortant et sans étiquette, avec 26%.

12:37 - Képénékian s'est expliqué sur l'absence d'alliance avec Cucherat Lors du débat ayant opposé les candidats aux municipales de Lyon, Georges Képénékian a évoqué les raisons qui ont empêché la formation d'une alliance avec Yann Cucherat, le candidat soutenu par LR. "On a échangé avec Yann Cucherat, et les conditions de rapprochement des listes n'ont pas trouvé un aboutissement sur un principe de valeurs. On a pressenti les tentations de cette équipe d'aller vers d'autres horizons, tout cela s'est confirmé très vite", a-t-il soutenu sur le plateau de France 3.