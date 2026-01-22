Résultat des municipales 2026 à Reims : les dernières actus de l'élection
Le résultat de l'élection municipale 2026 à Reims (51100) est dévoilé les 15 et 22 mars 2026. Suivez la campagne dans la ville avec notre revue de presse jusqu'aux résultats…
15:47 - Catherine Vautrin veut compter dans les municipales
Catherine Vautrin, ancienne présidente du Grand Reims, dévoile son intention d'influer sur les élections municipales de 2026 à Reims. Bien qu'elle ait quitté Les Républicains, elle reste en étroite collaboration avec Arnaud Robinet, espérant l'inclure dans un projet commun pour la ville. Actuellement ministre, elle assure que sa priorité reste son rôle gouvernemental jusqu'à la fin de l'année. Lire sur lunion.fr
15:47 - Le candidat Stéphane Lang veut clore les Promenades à Reims
À Reims, après l'agression de policiers sur les Promenades, le candidat aux municipales Stéphane Lang (LR) plaide pour clore ce lieu tous les soirs de 23 heures à 7 heures. Son projet inclut des grilles de sécurité, s'inspirant d'autres espaces de France. Cette proposition fait débat en période de pré-campagne municipale. Lire sur lunion.fr
15:45 - Stéphane Lang propose un déménagement de la maison d'arrêt de Reims
En vue des élections municipales de mars 2026 à Reims, le candidat Stéphane Lang propose de déplacer la maison d'arrêt pour requalifier le quartier Robespierre, une idée vivement critiquée par le syndicat FO Justice pour son manque de réalisme et de consultation. Lang insiste sur l'importance de ce projet pour apaiser le secteur, malgré les réactions négatives. Le syndicat dénonce une utilisation politique de la question pénitentiaire, soulignant l'absence de financements et de faisabilité. Lire sur lunion.fr
15:45 - Quénard veut "redynamiser Reims"
Éric Quénard a officialisé sa candidature aux élections municipales de mars 2026 à Reims, s'engageant pour une ville plus verte et plus juste. Il critique la gestion de la municipalité sortante et pointe les problèmes de population et de sécurité. Sa campagne se centera sur la cohésion sociale et la démocratie vivante. Lire sur lunion.fr
Résultat des élections municipales 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Arnaud Robinet (53 élus) Reims naturellement
|19 645
|66,32%
|Eric Quenard (4 élus) Faisons respirer reims
|3 649
|12,31%
|Léo Tyburce (1 élu) Reims verts l'avenir
|1 673
|5,64%
|Jean-Claude Philipot (1 élu) Reims avec le rn
|1 629
|5,49%
|Gérard Chemla Osons reims ! avec gérard chemla
|975
|3,29%
|Laure Manesse Reims en commun
|681
|2,29%
|Hadhoum Belaredj-Tunc Nous citoyens rémois
|626
|2,11%
|Thomas Rose Lutte ouvriere - faire entendre le camp des travailleurs
|406
|1,37%
|Fatima El Haoussine Union des rémois
|251
|0,84%
|Emmanuel Ludot "les oubliés de la politique"
|86
|0,29%
|Participation au scrutin
|Reims
|Taux de participation
|30,92%
|Taux d'abstention
|69,08%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|30 478
Résultat des élections municipales 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Arnaud Robinet (44 élus) Ensemble pour reims
|25 297
|46,19%
|Adeline Hazan (12 élus) Adeline hazan reims, une ville unie, une ville unique
|23 414
|42,75%
|Roger Paris (3 élus) Reims bleu marine
|6 050
|11,04%
|Participation au scrutin
|Reims
|Taux de participation
|55,77%
|Taux d'abstention
|44,23%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,15%
|Nombre de votants
|55 967
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Arnaud Robinet Ensemble pour reims
|20 159
|39,63%
|Adeline Hazan Adeline hazan reims, une ville unie, une ville unique
|19 477
|38,29%
|Roger Paris Reims bleu marine
|8 144
|16,01%
|Karim Mellouki Place au peuple à reims
|1 736
|3,41%
|Thomas Rose Faire entendre le camp des travailleurs lutte ouvriere
|1 347
|2,64%
|Participation au scrutin
|Reims
|Taux de participation
|51,94%
|Taux d'abstention
|48,06%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,42%
|Nombre de votants
|52 122
