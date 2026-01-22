Résultat des municipales 2026 à Reims : les dernières actus de l'élection

Résultat des élections municipales 2020

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Arnaud Robinet Arnaud Robinet (53 élus) Reims naturellement 19 645 66,32%
Eric Quenard Eric Quenard (4 élus) Faisons respirer reims 3 649 12,31%
Léo Tyburce Léo Tyburce (1 élu) Reims verts l'avenir 1 673 5,64%
Jean-Claude Philipot Jean-Claude Philipot (1 élu) Reims avec le rn 1 629 5,49%
Gérard Chemla Gérard Chemla Osons reims ! avec gérard chemla 975 3,29%
Laure Manesse Laure Manesse Reims en commun 681 2,29%
Hadhoum Belaredj-Tunc Hadhoum Belaredj-Tunc Nous citoyens rémois 626 2,11%
Thomas Rose Thomas Rose Lutte ouvriere - faire entendre le camp des travailleurs 406 1,37%
Fatima El Haoussine Fatima El Haoussine Union des rémois 251 0,84%
Emmanuel Ludot Emmanuel Ludot "les oubliés de la politique" 86 0,29%
Participation au scrutin Reims
Taux de participation 30,92%
Taux d'abstention 69,08%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 30 478

Résultat des élections municipales 2014

Municipales 2014 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Arnaud Robinet Arnaud Robinet (44 élus) Ensemble pour reims 25 297 46,19%
Adeline Hazan Adeline Hazan (12 élus) Adeline hazan reims, une ville unie, une ville unique 23 414 42,75%
Roger Paris Roger Paris (3 élus) Reims bleu marine 6 050 11,04%
Participation au scrutin Reims
Taux de participation 55,77%
Taux d'abstention 44,23%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,15%
Nombre de votants 55 967

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Arnaud Robinet Arnaud Robinet Ensemble pour reims 20 159 39,63%
Adeline Hazan Adeline Hazan Adeline hazan reims, une ville unie, une ville unique 19 477 38,29%
Roger Paris Roger Paris Reims bleu marine 8 144 16,01%
Karim Mellouki Karim Mellouki Place au peuple à reims 1 736 3,41%
Thomas Rose Thomas Rose Faire entendre le camp des travailleurs lutte ouvriere 1 347 2,64%
Participation au scrutin Reims
Taux de participation 51,94%
Taux d'abstention 48,06%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,42%
Nombre de votants 52 122
