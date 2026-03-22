Résultat de l'élection municipale 2026 à Limoges : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Limoges [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Limoges sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Limoges.
L'actu des élections municipales 2026 à Limoges
11:52 - Guillaume Guerin, Damien Maudet et Thierry Miguel forment le trio de tête à Limoges
À l'occasion du premier tour des élections municipales à Limoges dimanche dernier, dans le sillage d'une mobilisation en berne à l'échelle nationale, le rendez-vous s'est soldé par une participation de 58,78 % localement. Pour ce premier tour, c'est Guillaume Guerin (Divers droite) qui a pris la pole position avec 27,34 % des votes. À sa suite, Damien Maudet (Divers gauche) a pris la position de dauphin avec 24,86 %. Le duel s'est avéré serré. Du côté des autres candidats, en franchissant la barre des 10 %, Thierry Miguel (Union de la gauche) a atterri sur la troisième marche et pouvait, hors tractations d'entre-deux tours, poursuivre l'aventure. De son côté, Albin Freychet, avec la nuance Rassemblement National, a obtenu 12,54 % des voix, lui garantissant le cas échéant une place au second tour.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Limoges
Le deuxième tour des élections municipales à Limoges a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Damien Maudet
Liste divers gauche
Pour Limoges : Front Populaire - Union de la gauche sociale et écologiste
|
|
Albin Freychet
Liste du Rassemblement National
LIMOGES EN GRAND
|
|
Guillaume Guerin
Liste divers droite
LIMOGES EN PARTAGE
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Limoges
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Guillaume GUERIN (Ballotage) LIMOGES EN PARTAGE
|11 718
|27,34%
|Damien MAUDET (Ballotage) Limoges Front Populaire - Union de la gauche sociale et écologiste
|10 656
|24,86%
|Thierry MIGUEL (Ballotage) POUR LIMOGES THIERRY MIGUEL
|7 251
|16,92%
|Albin FREYCHET (Ballotage) LIMOGES EN GRAND
|5 375
|12,54%
|Emile Roger LOMBERTIE (Ballotage) Avec Lombertie, soyons Fiers de Limoges
|4 307
|10,05%
|Vincent LEONIE REUNIR LIMOGES
|1 921
|4,48%
|Marie DE FERLUC Nouveau Printemps pour Limoges
|1 195
|2,79%
|Elisabeth FAUCON LUTTE OUVRIERE - LE CAMPS DES TRAVAILLEURS
|434
|1,01%
|Participation au scrutin
|Limoges
|Taux de participation
|58,78%
|Taux d'abstention
|41,22%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,42%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,34%
|Nombre de votants
|44 075
Source : ministère de l’Intérieur
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