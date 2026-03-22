Résultat de l'élection municipale 2026 à Limoges : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Limoges

Le deuxième tour des élections municipales à Limoges a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Damien Maudet
Damien Maudet Liste divers gauche
Pour Limoges : Front Populaire - Union de la gauche sociale et écologiste
  • Damien Maudet
  • Soazig Villerbu
  • Thierry Miguel
  • Jackie Breuil
  • Eric Cluzeaud
  • Gülsen Yildirim
  • Gilbert Bernard
  • Sophie Lamardelle
  • Thibault Bergeron
  • Valérie Paulet
  • François Simonet
  • Gaëlle Santos-Perea
  • Jérôme Fraisse
  • Nabila Anis
  • Marc Meric de Bellefon
  • Elodie Gomez
  • Yasin Amrouche
  • Véronique Guilhat-Barret
  • Cédric Sous
  • Laurianne Leon
  • Yann Delmon
  • Amélie Gayou
  • Olivier Ducourtieux
  • Valérie Sarrazin
  • Jacques Migozzi
  • Corinne Pago
  • Philippe Pierre
  • Farida Chawad
  • Elis Bourriquet
  • Mathilde Rimaud
  • Soriba Sacko
  • Chloé Roche
  • Régis Bouyer
  • Sophie Lewisch
  • Adrien Pegourdie
  • Amélie Dorme
  • Pierre Blanchard
  • Kenza Derki
  • Francis Dauliac
  • Anna Labarre
  • Romain Couty
  • Hortense Rebérat
  • Clément Loignon
  • Joséphine Delegue
  • Robin Guibal
  • Zaineb Guesmi
  • Nicolas Hay
  • Amandine Ratier
  • Jules Orfèvre
  • Marianne Barry
  • Cyril Cognéras
  • Hélène Delarbre
  • Laurent Guery
  • Morgane Kabiry
  • Adrien Fargeas
  • Sylvie Toulzac
  • Thierry Berger
Albin Freychet
Albin Freychet Liste du Rassemblement National
LIMOGES EN GRAND
  • Albin Freychet
  • Christiane Gédoux
  • Thibaut Desbordes
  • Eliane Guillemot-Bandollier
  • Malcolm Jehne
  • Maëlys Penot
  • Romain Lescure
  • Françoise Prevost
  • Vivien Mandon
  • Ayline Aydin
  • Jean-Pierre Deriau
  • Corinne Murcia
  • Michel Quintana
  • Léa Bosc
  • Vincent Preghenella
  • Catherine Visus
  • Léo Doirat
  • Emma Vayssouze
  • Claude Delhoume
  • Sabrina Minguet
  • Antoine Faye
  • Sarah Lamardelle
  • Hubert Sabatier
  • Morgane Duchadeau
  • Jean-Jacques Cambefort
  • Jacqueline Gourgousse
  • Pierre-Damien Renaudeau
  • Céline Rolland
  • Patrick Mazeau
  • Sophie Robu
  • Christophe Faurie
  • Delphine Cruveilher
  • Bruno Queyroulet
  • Martine Diandet
  • Alexandre Lhote
  • Magdaléna Coudert
  • Willy Lesourd
  • Élodie Vialard
  • Christian Vayssouze
  • Cécile Aubin
  • Jérémie Bonnot
  • Eliane Néron
  • Jacques Peigné
  • Nicole Morange
  • Iurie Caijbirna
  • Catherine Séry
  • Jean Méral
  • Fanie Marie
  • Jean-Luc Lesieur
  • Bernadette Lafarge
  • Albert Desigaux
  • Marie-Louise Couade
  • Jean Vindels
  • Colette Bezaud
  • Patrick Perucaud
Guillaume Guerin
Guillaume Guerin Liste divers droite
LIMOGES EN PARTAGE
  • Guillaume Guerin
  • Carine Bourrel
  • Vincent Jalby
  • Bouchra Dahmani
  • Jérémy Eldid
  • Samia Riffaud
  • Philippe Besson
  • Elisabeth Cassagnolle
  • Charbel Mounayer
  • Nathalie Delage-Mézille
  • Vincent Brousse
  • Nathalie Bernikier
  • Philippe Pauliat-Defaye
  • Muriel Laskar
  • Rémy Viroulaud
  • Fabienne Caland
  • Eric Moulinot
  • Isabelle Maury
  • Henry Bruneau
  • Marie-Ève Tayot
  • Benjamin Battistini
  • Marilyne Debette-Gratien
  • Stéphane Cambou
  • Véronique Boutin
  • Jean-Marie Bost
  • Monique Boulestin
  • Nicolas Debrosse
  • Rhabira Ziani Bey
  • Christophe Coudert
  • Marie-Laure Atzemis
  • Cédric Rothkegel
  • Cécile Kiss
  • Charles Colas
  • Zarah Terqueux
  • Pascal Theillet
  • Sylvie Mounier
  • Laurent Oxoby
  • Mathilde Lagriffoul
  • Gilles Chatard
  • Angélique Jacottin
  • Jean-Luc Bayard
  • Clémentine Laucournet
  • Christophe Sencier
  • Christine Séchaud
  • Philippe Javerliac
  • Fidan Ozturk
  • Gilles Baron
  • Nicole Diakhate
  • Alexandre Brémaud
  • Valérie Cartau
  • Mathis Lafarge
  • Chrystelle Breuil
  • Chérif Lakel
  • Daïmida Abdou
  • Thierry Mourgues
  • Solange Botella
  • Michel Cubertafond

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Limoges

Tête de listeListe Voix % des voix
Guillaume GUERIN
Guillaume GUERIN (Ballotage) LIMOGES EN PARTAGE 		11 718 27,34%
Damien MAUDET
Damien MAUDET (Ballotage) Limoges Front Populaire - Union de la gauche sociale et écologiste 		10 656 24,86%
Thierry MIGUEL
Thierry MIGUEL (Ballotage) POUR LIMOGES THIERRY MIGUEL 		7 251 16,92%
Albin FREYCHET
Albin FREYCHET (Ballotage) LIMOGES EN GRAND 		5 375 12,54%
Emile Roger LOMBERTIE
Emile Roger LOMBERTIE (Ballotage) Avec Lombertie, soyons Fiers de Limoges 		4 307 10,05%
Vincent LEONIE
Vincent LEONIE REUNIR LIMOGES 		1 921 4,48%
Marie DE FERLUC
Marie DE FERLUC Nouveau Printemps pour Limoges 		1 195 2,79%
Elisabeth FAUCON
Elisabeth FAUCON LUTTE OUVRIERE - LE CAMPS DES TRAVAILLEURS 		434 1,01%
Participation au scrutin Limoges
Taux de participation 58,78%
Taux d'abstention 41,22%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,42%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,34%
Nombre de votants 44 075

Source : ministère de l’Intérieur

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