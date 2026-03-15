Résultat municipale 2026 à Saint-Etienne : les résultats publiés ce dimanche, toutes les infos
Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Étienne [EN DIRECT]
Les élections municipales 2026 sont lancées à Saint-Etienne ce dimanche 15 mars. Les résultats du 1er tour sont dévoilés dès ce soir. Suivez toute l'actu de cette journée d'élection jusqu'au résultat dans la ville.
L'actu des élections municipales 2026 à Saint-Étienne
18:01 - Marc Chassaubéné, candidat sans étiquette à Saint-Etienne pour les municipales 2026
Marc Chassaubéné, candidat sans étiquette, se lance dans les élections municipales de 2026 à Saint-Etienne avec une liste de 59 colistiers. Cette liste regroupe divers professionnels, allant d'entrepreneurs à des infirmiers, mettant en avant une équipe variée et engagée. Le projet, intitulé 'Grandir, vivre et transmettre', vise à mobiliser la population stéphanoise. Lire sur mesinfos.fr
10:34 - Siham Labich déplore le piratage de son site web avant les municipales à Saint-Étienne
À Saint-Étienne, la candidate Siham Labich déplore le piratage de son site web dans la dernière ligne droite de la campagne des élections municipales de 2026. Elle critique les attaques diffamatoires et la dégradation des affiches par d'autres candidats, soulignant les dangers pour la démocratie. Lire sur leprogres.fr
09:12 - Saint-Etienne plus design après les élections municipales ?
À l'approche des élections municipales à Saint-Etienne, le réseau Designer+ a exprimé des préoccupations sur l'importance du design dans le développement urbain. Les designers souhaitent que leur expertise soit intégrée dans les politiques publiques pour améliorer la ville, notamment après sa labellisation UNESCO. Ils plaident pour un rôle actif dans l'évolution de Saint-Etienne, propice à l'innovation industrielle. Lire sur if-saint-etienne.fr
13/03/26 - 19:52 - Eric Le Jaouen, candidat de centre-droit à Saint-Etienne
À Saint-Etienne, Eric Le Jaouen dirige la liste 'Relevons Saint-Etienne' pour les élections municipales de 2026, réunissant 59 colistiers de droite et du centre droit. Parmi eux, on trouve des professionnels variés tels que des chefs d'entreprise, des enseignants et des médecins. Cette candidature vise à redynamiser la ville et s'inscrit dans un contexte politique marqué par des enjeux locaux importants. Lire sur mesinfos.fr
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Saint-Étienne
|Tête de listeListe
|
Corentin Jousserand
Liste du Rassemblement National
RETROUVER SAINTÉ !
|
|
Siham Labich
Liste Divers
Coeur stéphanois
|
|
Dino Cinieri
Liste d'union à droite
Ensemble pour Saint-Etienne
|
|
Eric Le Jaouen
Liste divers centre
RELEVONS SAINT-ETIENNE
|
|
Régis Juanico
Liste d'union à gauche
Rassembler Saint-Etienne
|
|
Valentine Mercier
Liste de La France insoumise
Saint-Etienne insoumise
|
|
Romain Brossard
Liste d'extrême-gauche
Lutte ouvrière - Le camp des travailleurs
|
|
Marc Chassaubene
Liste divers droite
GRANDIR, VIVRE, TRANSMETTRE
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Gaël Perdriau (47 élus) Preferons le defi
|14 139
|58,91%
|
|Pierrick Courbon (12 élus) Saint-etienne demain
|9 861
|41,08%
|
|Participation au scrutin
|Saint-Étienne
|Taux de participation
|28,00%
|Taux d'abstention
|72,00%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|24 664
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Gaël Perdriau Preferons le defi
|12 984
|46,88%
|Pierrick Courbon Saint-etienne demain
|5 901
|21,30%
|Olivier Longeon Le temps de l'écologie
|3 440
|12,42%
|Sophie Robert Saint-etienne, c'est nous !
|2 560
|9,24%
|Patrick Revelli Saint-etienne avant tout
|1 308
|4,72%
|Andrée Taurinya St-t la citoyenne
|871
|3,14%
|Zahra Bencharif Reinventons saint-etienne
|338
|1,22%
|Romain Brossard Lutte ouvriere faire entendre le camp des travailleurs
|294
|1,06%
|Participation au scrutin
|Saint-Étienne
|Taux de participation
|32,01%
|Taux d'abstention
|67,99%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|28 182
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Gaël Perdriau (44 élus) Provoquons l'avenir
|25 653
|47,70%
|
|Maurice Vincent (12 élus) Saint etienne pour tous
|21 779
|40,50%
|
|Gabriel De Peyrecave (3 élus) Saint-etienne bleu marine
|6 342
|11,79%
|
|Participation au scrutin
|Saint-Étienne
|Taux de participation
|55,27%
|Taux d'abstention
|44,73%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,35%
|Nombre de votants
|55 068
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Gaël Perdriau Provoquons l'avenir
|17 865
|36,74%
|Maurice Vincent Saint-etienne pour tous
|15 238
|31,33%
|Gabriel De Peyrecave Saint-etienne bleu marine
|8 900
|18,30%
|Olivier Longeon Saint-etienne en mieux
|2 629
|5,40%
|Belkacem Merahi Place au peuple
|2 031
|4,17%
|Hubert Patural Saint-etienne, c'est capital
|1 162
|2,38%
|Romain Brossard Lutte ouvriere faire entendre le camp des travailleurs
|797
|1,63%
|Participation au scrutin
|Saint-Étienne
|Taux de participation
|50,72%
|Taux d'abstention
|49,28%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,42%
|Nombre de votants
|49 828
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