Résultat municipale 2026 à Saint-Etienne : les résultats publiés ce dimanche, toutes les infos

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Saint-Étienne

Tête de listeListe
Corentin Jousserand
Corentin Jousserand Liste du Rassemblement National
RETROUVER SAINTÉ !
  • Corentin Jousserand
  • Martine Morelli
  • Fabien Hurel
  • Laure Carrel-Billiard
  • Alexandre Vidal
  • Angelina La Marca
  • Alexandre Bacri
  • Nelly Ouchaoua
  • Kellian Andre
  • Céleste Liron
  • David Damin
  • Francette Moreau
  • Elie Mathevet
  • Catherine Vinrich
  • Louis Fournier
  • Noèle Guichard
  • Raphaël Cozic
  • Marie Mure-Ravaud
  • Maxime Bouikni
  • Michèle Lefèvre
  • Fabrice Auger
  • Eva Perez
  • Denis Barrer
  • Irène Duboeuf
  • Martin Poncet
  • Agnès de Pomès
  • Thierry Schmitt
  • Christine Liron
  • Giuseppe Bottaro
  • Gabrielle de la Grange
  • Jean-Michel Féola
  • Florence Anglade
  • Alain Journes
  • Geneviève Dieu
  • Yves Rey
  • Marie Schmitt
  • Patrice Barnoyer
  • Liliane Muller
  • Gérard Raberin
  • Jacqueline Ismondi
  • Romarick Drean
  • Géraldine Laurent
  • Maxime Tronel
  • Jocelyne Delville
  • Robert Arène
  • Marlène Cussac
  • Joseph Fumarola
  • Florence de Pomès
  • Jean-Louis Vinrich
  • Danielle Fournel
  • Christophe Battista
  • Clarisse Drevet
  • Louis Laroche
  • Sylvie Rouaix
  • André Ardaille
  • Antoinette Montcoudiol
  • Alain Drean
  • Marie-Thérèse Charbonnière
  • Nolan Lannic
  • Alice Victor
Siham Labich
Siham Labich Liste Divers
Coeur stéphanois
  • Siham Labich
  • Michel Dumoulin
  • Anne-Sophie Riou
  • Frédéric Durand
  • Catherine Grousson
  • Joseph Rolland
  • Diarra Kane
  • Christian Falconnier
  • Eloise Gobin
  • Charles Dallara
  • Zahia Dami
  • Thierry Nitcheu
  • Léa Gobin
  • Yann Serré
  • Brigitte Masson
  • Nicolas Quillon
  • Sandrine Ravoué
  • Toufik Benouadfel
  • Emeline Vicard Pilon
  • Rémy Girodon
  • Kelly Eulalio
  • Benjamin Cabut
  • Fanélie Farjon
  • Axel Hoyau
  • Corinne André
  • Metin Yildiz
  • Alice Haoues
  • Mickaël Janisset
  • Ingrid Porte
  • Stéphane Barrier
  • Sonia Lahoues
  • Christophe Camus
  • Nathalie Pereira
  • Yasser Ay
  • Monique Halleux
  • Xavier Riou
  • Chadia Ouaabi
  • Adil Essabitri
  • Yana Nikiforova
  • Christian Vacher
  • Émilie Michon
  • Brian Gordien
  • Maelya Mouhli
  • Mathieu Millet
  • Solange Chalaye
  • Gabriel de Almeida
  • Mathilde Vaz
  • Said Gilles Kelani
  • Fanny Rivey
  • Anthony Borderiau
  • Cyrine Makhlouf
  • Franck Verney
  • Claire Cipriani
  • Jean-Pierre Ville
  • Corinne Moulin
  • Abdelhalim Cherifi
  • Ariane Tcheutchoua Makougan
  • Didier Gontard
  • Florence Marcoux
  • Farès Khettab
Dino Cinieri
Dino Cinieri Liste d'union à droite
Ensemble pour Saint-Etienne
  • Dino Cinieri
  • Virginie Serrand
  • Lionel Boucher
  • Zahra Bencharif
  • Quentin Bataillon
  • Audrey Lyonnet
  • Alain Bertheas
  • Pascale Vassal
  • Jean-Luc Bertoglio
  • Marie-Camille Rey
  • Jean-Marie Caillat
  • Clémence Laur
  • Robert Karulak
  • Laurène Guillaume
  • Alexandre Dagnaud
  • Mireille Andrée Giunta
  • Laurent Canonico
  • Janique Postel
  • Guillaume Thiolliere
  • Faïza Beyret
  • Christian Brodhag
  • Fabienne Durand
  • Mabrouk Nekaa
  • Yildiz Cinar Demir
  • Bertrand Pascal Eugène Monnatte
  • Florence Gasparic
  • Antoine Poméon
  • Sarah Regine Meisels Piotraut
  • Stéphane Muller
  • Nicole Peycelon
  • Claude Liogier
  • Sylvie Jourget
  • Mohamed Moussa Abdirahman
  • Kenza Thiers
  • Cedric Cellier
  • Gaëla Rigault
  • Michel Granseigne
  • Cilia Lameche
  • Benoit Galliou
  • Nathalie Roulette Fernandes
  • Alain Schneider
  • Laure Jeanne Raymonde Coupat
  • Benjamin Chambe
  • Angelie Mouna Ashley Bally
  • Jean-Luc Miribel
  • Karima Sayad
  • Jean-Jacques Pauzon
  • Sylvie Mingot
  • Tony Gambacorta
  • Jacqueline Lissom
  • Grigori Penteleïtchouk
  • Micheline Chalaye
  • Emrys Thomas Oubihi
  • Laurence Eisner
  • Arthur Gauthier
  • Michèle Marie Claire Davier
  • Kamil-Lotfi Khial
  • Caroline Dubanchet
  • Didier Degraeuwe
Eric Le Jaouen
Eric Le Jaouen Liste divers centre
RELEVONS SAINT-ETIENNE
  • Eric Le Jaouen
  • Caroline Thouilly
  • Antoine Fouilloux
  • Narjesse Forestier
  • Thierry Pepinot
  • Alexandra Ribeiro Custodio
  • Damien Charitat
  • Malika Akhatar
  • Thierry Richard
  • Béatrice Cutayar
  • Paul-Lucas Caneca
  • Charlotte Um
  • Eric Rouvier
  • Annick Delwaulle
  • Hervé Mizzi
  • Ketty Baku
  • Jean Joumard
  • Isabelle Wary
  • André Mounier
  • Nydia Robin
  • Serge Bertozzi
  • Marie Chevalier
  • Christophe Coerchon
  • Celine Rome
  • Gerard d'Angelo
  • Laura Girard
  • Daniel Jacquemet
  • Frédérique Barret
  • Guillaume Oricelli
  • Nelly Serayet
  • Christophe Taton
  • Héléna Henry
  • Aziz Ikene
  • Peggy Exposito
  • Gatien Mantegna
  • Elsa Jacobs
  • Bertrand Grataloup
  • Hamel Larive
  • Jacques Muraz
  • Isabelle Ducreux
  • Philippe Lauria
  • Marie-Jeanne Kassi
  • Elie Krawczyk
  • Joelle Sordet
  • Rubens Pupier
  • Annie Derail
  • Alain Filliere
  • Nathalie Bonneaud
  • Lucas d'Alfonso
  • Romane Fouilloux
  • Yannick Foe Nguelet
  • Brigitte Huber
  • Alban Vivicorsi
  • Michele Oricelli
  • Philippe Hilaire
  • Martine Fontanilles
  • Jean-Pierre Surrel
  • Genevieve Guillemet
  • Paul Chauvet
Régis Juanico
Régis Juanico Liste d'union à gauche
Rassembler Saint-Etienne
  • Régis Juanico
  • Julie Tokhi
  • Pierrick Courbon
  • Valérie Atif
  • Yannis Bekhti
  • Laetitia Valentin
  • Olivier Longeon
  • Isabelle Dumestre
  • Ali Rasfi
  • Zohra Merzouk
  • Adrien Betou
  • Liliane Rivaux
  • Johann Cesa
  • Justine Fevre
  • Léo Vergier
  • Annick Jéhanne
  • Daniel Damart
  • Louisa Hareb
  • Anaclet Ngameni
  • Françoise Roche-Elmi
  • Karim Ben Younes
  • Christine Massard
  • Jean Duverger
  • Myriam Ulmer
  • Julien Ouguergouz
  • Carole Timstit
  • Badr Boukhrissi
  • Laure Bruhat
  • Alexandre Charroin
  • Sandrine Braz
  • Mehdi Benhammouda
  • Aurélie Adamski
  • Samuel Guitton
  • Nicole Sanchez
  • Olivier Thouret
  • Marie-Noëlle Janisset
  • Hubert Morenvillez
  • Jeyan Bichon
  • Sebastien Vacher
  • Ameline Shah
  • Damien Oliveras
  • Keziban Bolat
  • Philippe Banc
  • Aurélie Chêne
  • David Jacquemard
  • Ilona Pèpe
  • Alexandre Bazillac
  • Nassera Djebbar
  • Nordine Aït Zouaoua
  • Nicole Thivillier Berard
  • Loïs Moreira
  • Theodora Balmon
  • Louis Ollagnon
  • Naïma Benzeghadi
  • Amadou Coulibaly
  • Linda Martorina
  • Florian Duron
  • Marielle Garde
  • Eddie Haytayan
  • Janine Sarkissian
  • Christian Celette
Valentine Mercier
Valentine Mercier Liste de La France insoumise
Saint-Etienne insoumise
  • Valentine Mercier
  • Ulysse Hammache
  • Meryam Zenaf
  • Mourad Dehak
  • Ghislaine Jarrige
  • Mathieu Vermet
  • Garance Blettery
  • Yacine Bertache-Djenadi
  • Faema Berroukeche
  • Nadir Berkache
  • Corinne Bessette
  • Nicolas Kieffer
  • Sandra Suchet
  • Patrice Justin
  • Priscilla Nassar
  • Abdallah Samir Mouhli
  • Sophie Hite-Prat
  • Tristan Bride
  • Manelle Grange
  • Elie Degois
  • Coline Caniard
  • Samir Ben Lakhal
  • Cécile Debrand-Bonapetit
  • Bruno Dolik
  • Juliette Choual
  • Emilien Gallet
  • Claude Leprètre
  • Xavier Sadoulet
  • Nawel Bekhedda
  • Mikaël Rouzic
  • France Chabert
  • Dany Bayazid
  • Dominique Rochette
  • Grégory Grossemy
  • Samia Bessaa
  • David Baruchel
  • Elise Guilhot
  • Jean-Louis Poyatos
  • Eva Fayard
  • Patrick Garraud
  • Elissa Besson
  • Nicolas Laurenceau
  • Aurélie Durand
  • Guillaume Andre
  • Uwe-Ute Krzyjanski
  • Jude Essouabri
  • Julie Rebouillat
  • Louis Durey
  • Anaïs Enjalbert
  • Eddy Oullion
  • Marion Carlier
  • Louis Tavernier
  • Saule Fremin
  • Valentin Porte
  • Emmanuelle Ré
  • Vincent Delorme
  • Véronique Ferraro
  • Youssouf Ben Kiran
  • Fanette Contrino
  • Alice Guillot
  • Andrée Taurinya
Romain Brossard
Romain Brossard Liste d'extrême-gauche
Lutte ouvrière - Le camp des travailleurs
  • Romain Brossard
  • Nora Ibbari
  • Hervé Cayuela
  • Samiha Khodri
  • Thierry Araud
  • Meriem Eddahbi
  • Raphaël Sackur
  • Bernadette Jacquin
  • Christophe Picoto
  • Baya Khodri
  • Boris Pastewka
  • Marion Astorg
  • Kherdine Ounissi
  • Michèle Delorme
  • Fabrice Foucher
  • Florence Berger
  • Michel Gillet
  • Héloïse Perez
  • Lucas Bost
  • Margot Serraille
  • Tona Hen
  • Aouatef Salma
  • Mikail Sahiner
  • Virginie Baya
  • Clément Rousseaux
  • Marie-Thérèse Boyer
  • Jean-Sébastien Samard
  • Marie-Josèphe Lecuyer
  • Lucas Bustos-Topage
  • Claire Thiévent
  • Claude Jezequel
  • Aurida Fegutou
  • David Girard
  • Lolita Gueyte
  • Alain de Bayle Des Hermens
  • Nathalie Cardot
  • Maxence Bellanger
  • Ophélie Guillot
  • François Gully
  • Bernadette Charmant
  • Bertrand Renard
  • Stéphanie Denuzière
  • Paul Grefferat
  • Valérie Cayuela
  • Simon Colpaert
  • Chrystelle Sagnard
  • Mohammed Boughlaf
  • Ariane-Esther Samard-Carmignac
  • Patrick Ducruet
  • Dominique Rétif
  • Vincent Lecomte
  • Jannette Farah
  • Gilles Mesnard
  • Evelyne Saïki
  • Anafi Ouizem
  • Gaëlle Sollier
  • Gilbert Gavarin
  • Frédérique Pascal
  • Alain Chanal
  • Yolande Exbrayat
  • Pascal Bouchet
Marc Chassaubene
Marc Chassaubene Liste divers droite
GRANDIR, VIVRE, TRANSMETTRE
  • Marc Chassaubene
  • Marie-Josephe Perez
  • Jean-Jacques Rey
  • Sumeyye Bozkurt
  • Herve Revelli
  • Dominique Manin
  • Lionel Jouffre
  • Joelle Valencot
  • Joel Bignozet
  • Nicole Aubourdy
  • Aziz Tayakout
  • Evelyne Fuvel
  • François Allaigre
  • Veronique Falzone
  • Denis Michel
  • Laurence Ricciardi
  • Serge Blanc
  • Annick Liotier
  • Anthony Nicosia
  • Géraldine Ane
  • Laurent Barriere
  • Caroline Grenetier Puig
  • Diego Fernandez
  • Armine Hovsepyan
  • Medhi Medjani
  • Maryse Zoffo
  • Enzo Gioia
  • Colette Ducros
  • Gaetano Di Rosa
  • Salima Beriouni
  • Farik Mebarkia
  • Marithé Corallo
  • Jean-Pierre Kotchian
  • Mireille Perier
  • Loic Parisot
  • Elisabeth Bongrand
  • Edouard Ladaviere
  • Martine Calssacy
  • Ali Yahiaoui
  • Selima Bendjeddou
  • Hokacha Belatbi
  • Malika Moussaoui
  • Loic Fontfrere
  • Daniele Forest
  • Karen Darbinyan
  • Josephine Merle
  • Martial Thellier
  • Brigitte Regeffe
  • Raphael Micciche
  • Catherine Zadra
  • Abdil Ortaoren
  • Sylvie Lardon
  • Jean-Jacques Bonnefoy
  • Safia Abdelli
  • Arnaud Lefevre
  • Nadia Semache
  • Arold Zaplata
  • Christiane Jodar
  • Jean-Pierre Berger

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Gaël Perdriau
Gaël Perdriau (47 élus) Preferons le defi 		14 139 58,91%
  • Gaël Perdriau
  • Siham Labich
  • Gilles Artigues
  • Marie-Christine Buffard
  • Patrick Michaud
  • Nadia Semache
  • Claude Liogier
  • Christiane Michaud-Farigoule
  • Jean-Pierre Berger
  • Nora Berroukeche
  • Georges Hallary
  • Pascale Lacour
  • Marc Chassaubéné
  • Laura Cinieri
  • Frédéric Durand
  • Delphine Jusselme
  • Samy Kefi-Jérôme
  • Nicole Peycelon
  • Lionel Boucher
  • Nicole Aubourdy
  • Paul Corrieras
  • Laurence Ricciardi
  • Charles Dallara
  • Brigitte Masson
  • Robert Karulak
  • Marie-Jo Perez
  • Denis Chambe
  • Marie-Eve Goutelle
  • Tom Pentecôte
  • Catherine Grousson
  • Jean-Noël Cornut
  • Brigitte Regeffe
  • Jacques Guarinos
  • Véronique Falzone
  • Abdelouahb Bakli
  • Catherine Zadra
  • Pascal Demeure
  • Diarra Kane
  • Gabriel De Almeida
  • Fanny Rivey
  • Alain Schneider
  • Anne-Sophie Riou
  • Jacques Phrommala
  • Dominique Manin
  • Thierry Nitcheu
  • Cyrine Makhlouf
  • Jean-Pierre Kotchian
Pierrick Courbon
Pierrick Courbon (12 élus) Saint-etienne demain 		9 861 41,08%
  • Pierrick Courbon
  • Zineb Ouahmane
  • Olivier Longeon
  • Julie Tokhi
  • Ali Rasfi
  • Christel Pfister
  • Germain Collombet
  • Laetitia Valentin
  • Jean Duverger
  • Isabelle Dumestre
  • Michel Nebout
  • Danielle Teil
Participation au scrutin Saint-Étienne
Taux de participation 28,00%
Taux d'abstention 72,00%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 24 664

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Gaël Perdriau
Gaël Perdriau Preferons le defi 		12 984 46,88%
Pierrick Courbon
Pierrick Courbon Saint-etienne demain 		5 901 21,30%
Olivier Longeon
Olivier Longeon Le temps de l'écologie 		3 440 12,42%
Sophie Robert
Sophie Robert Saint-etienne, c'est nous ! 		2 560 9,24%
Patrick Revelli
Patrick Revelli Saint-etienne avant tout 		1 308 4,72%
Andrée Taurinya
Andrée Taurinya St-t la citoyenne 		871 3,14%
Zahra Bencharif
Zahra Bencharif Reinventons saint-etienne 		338 1,22%
Romain Brossard
Romain Brossard Lutte ouvriere faire entendre le camp des travailleurs 		294 1,06%
Participation au scrutin Saint-Étienne
Taux de participation 32,01%
Taux d'abstention 67,99%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 28 182

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Gaël Perdriau
Gaël Perdriau (44 élus) Provoquons l'avenir 		25 653 47,70%
  • Gaël Perdriau
  • Delphine Jusselme
  • Gilles Artigues
  • Christiane Jodar
  • Georges Ziegler
  • Francette Moreau
  • Michel Béal
  • Nicole Peycelon
  • Robert Karulak
  • Corinne L'harmet-Odin
  • Lionel Boucher
  • Nora Berroukeche
  • Claude Liogier
  • Brigitte Masson
  • Samy Kefi-Jerome
  • Marie-Christine Buffard
  • Denis Chambe
  • Caroline Montagnier
  • Marc Chassaubene
  • Anne-Françoise Viallon
  • Paul Corrieras
  • Siham Labich
  • Jean-Pierre Berger
  • Marie-Dominique Faure
  • Lionel Saugues
  • Hélène Letievant-Pibarot
  • Daniel Jacquemet
  • Alexandra Custodio
  • Alain Schneider
  • Nicole Aubourdy
  • Jean-Noël Cornut
  • Catherine Zadra
  • Charles Dallara
  • Marie-Eve Goutelle
  • Frédéric Durand
  • Janine Legat
  • Jean-Michel Lionard
  • Fabienne Perrin
  • Eric Bargain
  • Pascale Lacour
  • Cyril Mekdjian
  • Marie-Camille Rey
  • Patrick Neyret
  • Raymonde Allirot
Maurice Vincent
Maurice Vincent (12 élus) Saint etienne pour tous 		21 779 40,50%
  • Maurice Vincent
  • Jacqueline Neyme
  • Florent Pigeon
  • Pascale Marron
  • Alain Pecel
  • Nadia Semache
  • Olivier Longeon
  • Marie-Odile Sasso
  • André Friedenberg
  • Marie-Hélène Thomas
  • Pierre Fayol-Noireterre
  • Stéphanie Moreau
Gabriel De Peyrecave
Gabriel De Peyrecave (3 élus) Saint-etienne bleu marine 		6 342 11,79%
  • Gabriel De Peyrecave
  • Raphaëlle Jeanson
  • Serge Horvath
Participation au scrutin Saint-Étienne
Taux de participation 55,27%
Taux d'abstention 44,73%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,35%
Nombre de votants 55 068

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Gaël Perdriau
Gaël Perdriau Provoquons l'avenir 		17 865 36,74%
Maurice Vincent
Maurice Vincent Saint-etienne pour tous 		15 238 31,33%
Gabriel De Peyrecave
Gabriel De Peyrecave Saint-etienne bleu marine 		8 900 18,30%
Olivier Longeon
Olivier Longeon Saint-etienne en mieux 		2 629 5,40%
Belkacem Merahi
Belkacem Merahi Place au peuple 		2 031 4,17%
Hubert Patural
Hubert Patural Saint-etienne, c'est capital 		1 162 2,38%
Romain Brossard
Romain Brossard Lutte ouvriere faire entendre le camp des travailleurs 		797 1,63%
Participation au scrutin Saint-Étienne
Taux de participation 50,72%
Taux d'abstention 49,28%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,42%
Nombre de votants 49 828

Villes voisines de Saint-Étienne

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