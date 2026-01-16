Résultat des municipales à Rodez : toutes les infos avant le résultat du premier tour
Le résultat de l'élection municipale 2026 à Rodez (12000) est dévoilé les 15 et 22 mars 2026. Suivez la campagne dans la ville avec notre revue de presse jusqu'aux résultats...
13:56 - L'UDR cherche des soutiens pour les municipales
À Rodez, Jean-Philippe Chartier, candidat soutenu par l'Union des droites, exprime des inquiétudes concernant sa campagne pour les municipales de 2026. Bien qu'il continue ses rencontres avec les Ruthénois, il peine à rassembler les 35 personnes nécessaires pour présenter une liste. La date limite des candidatures approche, et les défis restent élevés pour mobiliser le soutien local. Lire sur centrepresseaveyron.fr
13:33 - Le maire et le député s'affrontent à Rodez
Christian Teyssèdre, maire de Rodez depuis 2008, se présente pour un quatrième mandat aux élections municipales de mars 2026. Sa candidature, centrée sur des enjeux comme la transition écologique et la sécurité, sera confrontée à celle de Stéphane Mazars, député et ancien adjoint au maire. Ce duel entre deux figures politiques de la région promet d'être décisif. Lire sur actu.fr
13:27 - "Rodez citoyen" a tiré au sort des candidats
À Rodez, l'initiative de tirage au sort pour les élections municipales de 2026 poursuit son objectif d'inclusion. Après le succès de 2020, Rodez citoyen a tiré au sort 360 candidats, permettant à des novices en politique de se faire entendre. Cinq de ces colistiers invités intégreront la liste du mouvement. Lire sur ladepeche.fr
Résultat des élections municipales 2020
Municipales 2020 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Christian Teyssedre (28 élus) Notre parti c'est rodez
|2 846
|55,16%
|Matthieu Lebrun (4 élus) Rodez citoyen
|1 375
|26,65%
|Serge Julien (3 élus) Rodez ensemble autrement
|938
|18,18%
|Participation au scrutin
|Rodez
|Taux de participation
|35,95%
|Taux d'abstention
|64,05%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|5 368
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Christian Teyssedre Notre parti c'est rodez
|2 378
|46,82%
|Matthieu Lebrun Rodez citoyen
|1 250
|24,61%
|Serge Julien Rodez ensemble autrement
|1 026
|20,20%
|Jean-Philippe Murat Rodez un projet de ville
|425
|8,36%
|Participation au scrutin
|Rodez
|Taux de participation
|35,99%
|Taux d'abstention
|64,01%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|5 374
Résultat des élections municipales 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Christian Teyssedre (26 élus) Ensemble reussir rodez christian teyssedre
|4 433
|48,50%
|Yves Censi (6 élus) Rodez uni rodez en grand avec yves censi
|3 220
|35,22%
|Bruno Berardi (3 élus) Rodez citoyen
|1 487
|16,26%
|Participation au scrutin
|Rodez
|Taux de participation
|64,45%
|Taux d'abstention
|35,55%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|4,31%
|Nombre de votants
|9 552
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Christian Teyssedre Ensemble reussir rodez christian teyssedre
|3 857
|42,48%
|Yves Censi Rodez uni rodez en grand avec yves censi
|2 666
|29,36%
|Bruno Berardi Rodez citoyen
|1 200
|13,21%
|Matthieu Danen Rassemblement pour rodez
|816
|8,98%
|Guilhem Serieys A rodez, l'humain d'abord
|540
|5,94%
|Participation au scrutin
|Rodez
|Taux de participation
|63,95%
|Taux d'abstention
|36,05%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|4,21%
|Nombre de votants
|9 478
