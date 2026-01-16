Résultat des municipales à Rodez : toutes les infos avant le résultat du premier tour

Résultat des élections municipales 2020

Municipales 2020 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Christian Teyssedre Christian Teyssedre (28 élus) Notre parti c'est rodez 2 846 55,16%
Matthieu Lebrun Matthieu Lebrun (4 élus) Rodez citoyen 1 375 26,65%
Serge Julien Serge Julien (3 élus) Rodez ensemble autrement 938 18,18%
Participation au scrutin Rodez
Taux de participation 35,95%
Taux d'abstention 64,05%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 5 368

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Christian Teyssedre Christian Teyssedre Notre parti c'est rodez 2 378 46,82%
Matthieu Lebrun Matthieu Lebrun Rodez citoyen 1 250 24,61%
Serge Julien Serge Julien Rodez ensemble autrement 1 026 20,20%
Jean-Philippe Murat Jean-Philippe Murat Rodez un projet de ville 425 8,36%
Participation au scrutin Rodez
Taux de participation 35,99%
Taux d'abstention 64,01%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 5 374

Résultat des élections municipales 2014

Municipales 2014 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Christian Teyssedre Christian Teyssedre (26 élus) Ensemble reussir rodez christian teyssedre 4 433 48,50%
Yves Censi Yves Censi (6 élus) Rodez uni rodez en grand avec yves censi 3 220 35,22%
Bruno Berardi Bruno Berardi (3 élus) Rodez citoyen 1 487 16,26%
Participation au scrutin Rodez
Taux de participation 64,45%
Taux d'abstention 35,55%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 4,31%
Nombre de votants 9 552

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Christian Teyssedre Christian Teyssedre Ensemble reussir rodez christian teyssedre 3 857 42,48%
Yves Censi Yves Censi Rodez uni rodez en grand avec yves censi 2 666 29,36%
Bruno Berardi Bruno Berardi Rodez citoyen 1 200 13,21%
Matthieu Danen Matthieu Danen Rassemblement pour rodez 816 8,98%
Guilhem Serieys Guilhem Serieys A rodez, l'humain d'abord 540 5,94%
Participation au scrutin Rodez
Taux de participation 63,95%
Taux d'abstention 36,05%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 4,21%
Nombre de votants 9 478
