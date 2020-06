Direct. Municipales à Paris : Hidalgo intouchable ? Actus et résultat des sondages

Pour l'heure, tous les sondages placent Anne Hidalgo en position de l'emporter au second tour des élections municipales à Paris. Il est important de noter que seul l'institut Ifop a effectué un sondage durant la campagne de 2e tour pour le moment, pour le Journal du DImanche et Sud Radio. Celui-ci, publié le 7 juin (effectué du 2 au 5 juin sur un panel de 974 électeurs) crédite la maire sortante de 44% des intentions de vote, devant Rachida Dati (33%) et Agnès Buzyn (20%).

12:30 - Agnès Buzyn : "l’urgence, c’est la relance économique" Dans un entretien accordé à 20Minutes, Agnès Buzyn, candidate LREM à la mairie de Paris, a présenté ses propositions post-crise du Covid. "L’urgence, c’est la relance économique. Il y a un plan gouvernemental, un plan européen, et Paris doit avoir son propre plan", a-t-elle affirmé. La candidate a notamment évoqué son "plan Marshall pour les commerçants et les artisans". Elle a proposé "une exonération complète des taxes pour la première année, éventuellement renouvelable" et "une libéralisation des horaires d’ouverture". Sa seconde priorité "ce sont les familles". Elle a détaillé : "On voit bien que l’accueil des enfants à l’école reste problématique, trop ponctuel, et les familles ont peur pour la rentrée." Selon l'ancienne ministre de la Santé, "On doit repenser nos écoles pour que les familles aient envie de rester à Paris."

11:51 - Cédric Villani est toujours en campagne Cédric Villani a décidé de maintenir sa candidature et de refuser toute alliance avec Anne Hidalgo ou avec Agnès Buzyn. Le candidat LREM dissident l'a annoncé au Parisien début juin, il est encore candidat dans le 14e arrondissement, le seul secteur où il pouvait se maintenir. "C'est une décision longuement mûrie et irrévocable", a prévenu le mathématicien, malgré "des négociations sincères" avec les camps LREM, dont il est issu, et de la gauche. "Je n’ai pas senti les garanties suffisantes pour pouvoir mener une action indépendante, conforme aux ambitions de mon projet", juge-t-il à propos de ses discussions avec les équipes de la maire sortante Anne Hidalgo. Rappelons que le député n'a pas obtenu les 10% à l'échelle de la ville qui lui aurait permis de présenter une candidature pour l'Hôtel de ville.

11:47 - Et si le PS remportait aussi le 5e arrondissement de Paris ? Le 5e arrondissement pourrait basculer à gauche. Comme le révèle CNews, un sondage Ifop donne Marie-Christine Lemardeley, candidate PS-EELV devant la maire sortante du 5e Florence Berthout, dans un duel serré (51% des intentions de vote contre 49%). Florence Bethout, qui a quitté LR pour LREM en trouvant un accord avec Benjamin Griveaux, a finalement trouvé un accord avec Les Républicains pour une fusion de liste au 2e tour, avec l'aval d'Agnès Buzyn. Un accord qui pourrait donc ne pas s'avérer suffisant pour conserver la mairie d'arrondissement, il s'agirait pour la liste d'Agnès Buzyn et celle de Rachida Dati d'un véritable revers.