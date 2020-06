Direct. Municipales à Paris : un débat et tout est relancé ? Résultat des sondages et actus

Anne Hidalgo est la candidate qui a le plus à perdre dans les deux débats organisés dans cette campagne de 2e tour. Suivez les dernières infos dans notre grand direct, avec notamment les résultats des sondages.

L'essentiel La campagne des municipales 2020 bât son plein dans la capitale, les Parisiens ont le choix, pour le 3e tour, entre les listes d'Anne Hidalgo (PS allié à EELV et au PC), de Rachida Dati (LR) et d'Agnès Buzyn (LREM).

Ce mercredi 17 juin, à 18h, France Info et France 3 Ile-de-France organise un débat entre les 3 candidates, qui s'annonce tendu.

Les sondages donnent Anne Hidalgo nettement en tête des intentions de vote pour le 2e tour des municipales à Paris.

A l'issue du 2e tour, les Conseillers de Paris voteront pour désigner le maire de la capitale. Les élus LREM pourraient-ils voter pour Rachida Dati si celle-ci arrive en 2e position ? Résultat des sondages des municipales à Paris Pour l'heure, tous les sondages placent Anne Hidalgo en position de l'emporter au second tour des élections municipales à Paris. Il est important de noter que seul l'institut Ifop a effectué un sondage durant la campagne de 2e tour pour le moment, pour le Journal du DImanche et Sud Radio. Celui-ci, publié le 7 juin (effectué du 2 au 5 juin sur un panel de 974 électeurs) crédite la maire sortante de 44% des intentions de vote, devant Rachida Dati (33%) et Agnès Buzyn (20%).

12:00 - Emmanuel Grégoire (PS) affirme "qu'Anne Hidalgo se prépare avec application et sérieux" au débat Ce mercredi 17 juin 2020, les trois candidates à la mairie de Paris — Agnès Buzyn (LREM), Anne Hidalgo (PS) et Rachida Dati (LR) — débotteront sur le plateau du service public (France3 Paris, FranceInfo, FranceBleu). Emmanuel Grégoire, directeur de campagne de la candidate socialiste, a déclaré au JDD : "Anne Hidalgo se prépare avec application et sérieux." Selon lui, ce débat a un "double enjeu" : "pédagogique, dans le contexte post-covid, et politique, dans la mesure où la maire doit assumer son rôle de candidate favorite." 11:00 - Pour Gaspard Gantzer, Anne Hidalgo "recolorie son programme en vert" Au lendemain de la présentation par "Paris en Commun" du "Manifeste pour Paris" - un document éminemment écologique -, Gaspard Gantzer, candidat LREM dans le VIe, a commenté dans Le Parisien : "Il y a manifestement une volonté d'Anne Hidalgo de recolorier son programme en vert après avoir très peu agi durant sa mandature sur la végétalisation et la lutte contre le bruit." La tête de liste dans le VIe a ajouté : "Quant à la généralisation des 30 km/h dans tout Paris, la maire l'avait déjà annoncée pour 2020 !"

Résultat des municipales à Paris à l'échelle de la ville

Lors du premier tour des élections municipales à Paris, ce sont les listes d'Anne Hidalgo (PS) qui sont arrivées en tête, avec 29,33% des suffrages exprimées, devant les listes de Rachida Dati (LR) qui a obtenu 22,72% des voix et les listes d'Agnès Buzyn (LREM), avec 17,26%. Viennent ensuite la tête de liste EELV David Belliard (10,79%), l'ex-LREM Cédric Villani (7,88%), la LFI Danielle Simonnet (4,59%), l'extrême droite Serge Ferderbusch (1,50%) et Marcel Campion (0,40%). Au second tour, Anne Hidalgo, à qui s'est alliée EELV demeure favorite (voir notre partie sondages du 2e tour).

Si l'on souhaite affiner les résultats du premier tour des municipales 2020 à Paris, on peut retenir que listes d'Anne Hidalgo sont majoritaires dans 9 secteurs du scrutin (12 arrondissements), que celles de Rachida Dati ont obtenu davantage de voix dans 6 secteurs de l'ouest et que les listes d'Agnès Buzyn sont arrivées en tête dans deux seecteurs.