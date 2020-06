DIRECT. Résultat des municipales à Paris : Anne Hidalgo triomphe

Agnès Buzyn qui était tête de liste dans le 17e arrondissement, n'obtiendrait pas de siège au conseil de Paris. Dans cet arrondissement, Geoffroy Boulard (ex-LR) obtiendrait 55,82% des suffrages. "Je prends acte des résultats et adresse mes sincères félicitations à Anne Hidalgo" a déclaré l'ancienne ministre de la Santé.

Maire sortant du 4e arrondissement, le socialiste Ariel Weil (PS) deviendrait le premier maire de Paris-Centre selon les premiers résultats. Sur les 2/3 des bureaux dépouillés et selon le Parisien, il obtiendrait 52 % des voix.

22:07 - Hidalgo : "Vous avez choisi un Paris qui respire"

Anne Hidalgo vient de s'exprimer sur le parvis de l'Hôtel de Ville et célèbre sa victoire. "Les circonstances exceptionnelles rendent ce moment très particulier. Vous avez choisi l'espoir. Vous avez choisi le rassemblement, vous avez choisi un Paris qui respire, un Paris plus agréable, une ville plus solidaire, qui ne laisse personne au bord du chemin."