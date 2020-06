DIRECT. Résultat des municipales à Paris : Hidalgo réélue ? Les tendances du 2e tour

La maire actuelle de Paris, Anne Hidalgo, part ultra-favorite ce dimanche 28 juin pour le second tour des municipales. Comme le rapporte CNews, elle se prépare déjà à l’après. "J'espère vraiment que, dimanche soir, il y aura un fait politique majeur dans ce pays : que cette vague écologiste progressiste, dans laquelle beaucoup de camarades socialistes, socio-démocrates sont engagés, j'espère qu'elle sera victorieuse", a-t-elle notamment déclaré.

L'ancienne ministre de la Santé et candidate aux élections municipales 2020 Agnès Buzyn a voté à Paris. Elle avait obtenu 17,26% des suffrages au premier tour, comme le rapporte BFMTV.

10:05 - La maire Anne Hidalgo a voté

Dès 8h ce matin, l’actuelle maire de Paris Anne Hidalgo s’est rendue au bureau de vote afin de voter au second tour des élections municipales à Paris. Dans un tweet, elle a déclaré : "A voté ! Les bureaux de vote sont ouverts depuis 8h et le seront jusqu’à 20h. Merci aux assesseurs, présidents et agents municipaux mobilisés toute cette journée. #Municipales2020."