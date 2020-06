DIRECT. Résultat des municipales à Paris : Hidalgo réélue ? Toutes les estimations

MUNICIPALE PARIS. Estimations, résultats partiels puis définitifs par arrondissement... Suivez en direct la remontée de tous les résultats du 2e tour de l'élection municipale à Paris.

L'essentiel Les résultats du 2e tour sont communiqués dans ce grand direct à partir de 20h. Attention, ce sont bien 17 élections municipales différentes qui se tiennent ce dimanche, dans les 17 secteurs de la capitale.

sont communiqués dans ce grand direct à partir de 20h. Attention, ce sont bien 17 élections municipales différentes qui se tiennent ce dimanche, dans les 17 secteurs de la capitale. Participation très faible au 2e tour. A Paris, le taux de participation devrait être très faible. Il s'élevait à 17h à 23,89% (contre 38,60%) en 2014.

A Paris, le taux de participation devrait être très faible. Il s'élevait à 17h à 23,89% (contre 38,60%) en 2014. L'élection très suivie dans le 5e et le 9e arrondissement de Paris, la gauche espère en effet s'emparer de ces deux mairies. La maire sortante du 5e, Florence Berthout, et celle du 9e, Delphine Bürkli, sont d'ex-édiles LR qui ont rallié LREM. Une défaite sonnerait comme un désaveu terrible pour Agnès Buzyn et la majorité présidentielle à Paris.

de Paris, la gauche espère en effet s'emparer de ces deux mairies. La maire sortante du 5e, Florence Berthout, et celle du 9e, Delphine Bürkli, sont d'ex-édiles LR qui ont rallié LREM. Une défaite sonnerait comme un désaveu terrible pour Agnès Buzyn et la majorité présidentielle à Paris. Retrouvez sur cette page les dernières actualités et les résultats des sondages (publiés cette semaine) sur l'élection à Paris. En direct Recevoir nos alertes live !

20:09 - Les bureaux de vote sont fermés Les bureaux de vote viennent de fermer dans tous les arrondissements de Paris. Les premières estimations devraient intervenir dans quelques minutes. 20:03 - Seulement 40% de participation au niveau national La participation au niveau national est extrêmement bas. Seuls 40% des électeurs se seraient déplacés aux urnes pour le second tour des élections municipales ce dimanche. Un bilan en baisse d'une quinzaine de points par rapport au premier tour du 15 mars (44,66 % d'abstention). 19:56 - Encore du monde dans les bureaux pour les dernières minutes Alors que les bureaux de vote ferment dans quelques minutes, il y a encore du monde qui vient voter dans plusieurs arrondissements. Voila pourquoi nous allons avoir des estimations et non des résultats définitifs à 20h. 19:46 - À quelle heure aura-t-on les premiers résultats ? Les premières estimations des résultats des municipales sont attendues comme prévu à partir de 20 heures pour la ville de Paris. Les résultats exacts seront communiqués plus tard dans la soirée. 19:00 - Le parvis de l'hôtel de ville est calme Comme l'évoque un journaliste du Figaro, pour le moment, le parvis de l'Hôtel de ville de Paris est assez calme. En revanche, en cas de victoire d'Anne Hidalgo, une "soirée" pourrait être organisée devant ce dernier. Ambiance très calme pour l’instant du côté de l’Hôtel de ville de Paris. Quelques journalistes sont déjà présents. En cas de beau temps et de victoire de la liste emmenée par Anne Hidalgo, la soirée pourrait s’organiser sur le parvis de la mairie, me précise-t-on. pic.twitter.com/Hz2erJYOL7 — Wally Bordas (@wallybordas) June 28, 2020 18:20 - Peu de monde dans le 20eme arrondissement Comme pour quasiment l'ensemble de la ville de Paris, peu de monde s'est rendu dans les bureaux de vote. "Il n'y a jamais eu aussi peu de monde" indique certaines personnes dans la mairie du 20e arrondissement selon Actu Paris. 18:18 - À quoi sert précisément le maire ? Quelles sont les fonctions d'un maire d'une commune en France ? Tout d'abord, rappelons que le maire est élu à bulletins secrets et à la majorité absolue lors de la première réunion du conseil municipal qui suit les élections municipales. Le maire est agent de l'Etat : il agit sous le contrôle du préfet ou du procureur de la République. Officier d'état-civil et de police judiciaire, il publie les lois et règlements, organise les élections, participe aux opérations de recensement, d'élections socio-professionnelles et délivre certaines autorisations (licences de débit de boissons...). Il célèbre les mariages, enregistre les déclarations de naissance et de décès et tient les registres d'état-civil.

Il est agent exécutif de la commune : ses attributions sont vastes et de plus en plus difficiles à assumer en raison de la charge de travail et des risques juridiques encourus. Chargé de l'exécution des décisions du conseil municipal, le maire prépare le budget, passe les marchés publics, signe des contrats, contracte des emprunts et représente la commune en justice. 17:40 - 23,89% de participation à 17 heures Le taux de participation dans Paris à 17h était de 23,89% pour ce second tour des élections municipales 2020, contre 38,60% en 2014. 17:05 - Les bureaux de vote peu fréquentés dans le 14ème arrondissement Alors que le second tour des élections municipales se déroule ce dimanche 28 juin, les bureaux de vote du 14ème arrondissement sont restés assez peu fréquentés. Les électeurs sont venus plus nombreux ce matin. 15:33 - Paris en queue de classement Alors que le taux de participation aux élections municipales est très disparate, comme le rapporte Le Parisien, la ville de Paris se situe en queue de classement, avec 8,34% à midi. La Seine-Saint-Denis (7,34 %), l'Ille-et-Vilaine (8,18 %), les Hauts-de-Seine (8,96 %) et le Val-d'Oise (9,66 %) enregistrent également des taux particulièrement bas. 14:32 - La demande des Républicains contre La République en marche rejetée par la justice Deux candidats LR à des mairies d’arrondissements de Paris ont été déboutés de leur demande par la justice samedi 27 juin, comme le rapporte Ouest France. Selon un article de Médiapart, Laetitia Avia, candidate aux municipales à Paris et députée LREM, aurait fait travailler ses assistants parlementaires sur la campagne des municipales. 13:10 - Rachida Dati a voté La maire du VIIe arrondissement de Paris, candidate à l'hôtel de ville pour les élections municipales 2020, a glissé son bulletin de vote peu après midi dans la capitale, indique Le Parisien. 12:24 - 8,34% de participation D’après les estimations, le taux de participation à Paris à 12h est de 8,34%. Dans un tweet, le préfet d’Ile-de-France rappelle qu’il était de 11,30% en 2014. 12:17 - Anne Hidalgo prépare l’après élections La maire actuelle de Paris, Anne Hidalgo, part ultra-favorite ce dimanche 28 juin pour le second tour des municipales. Comme le rapporte CNews, elle se prépare déjà à l’après. "J'espère vraiment que, dimanche soir, il y aura un fait politique majeur dans ce pays : que cette vague écologiste progressiste, dans laquelle beaucoup de camarades socialistes, socio-démocrates sont engagés, j'espère qu'elle sera victorieuse", a-t-elle notamment déclaré. 11:00 - Agnès Buzyn a voté à Paris L'ancienne ministre de la Santé et candidate aux élections municipales 2020 Agnès Buzyn a voté à Paris. Elle avait obtenu 17,26% des suffrages au premier tour, comme le rapporte BFMTV. LIRE PLUS

Les enquêtes d’opinion publiées durant la campagne municipale à Paris, laissaient présager une nette victoire de la maire sortante, Anne Hidalgo. D'après le dernier sondage Ifop publié vendredi 26 juin, la liste "Paris en commun / L’Ecologie pour Paris" soutenue par Anne Hidalgo et David Belliard recueille 44% des voix (44% lors du précédent sondage Ifop publié le 5 juin), suivie par la liste "Engagés pour changer Paris" des Républicains menée Rachida Dati avec 35% des suffrages (33% lors du précédent sondage Ifop publié le 5 juin). En troisième position : la liste "Paris ensemble" soutenue par Agnès Buzyn qui recueille 18% des voix (20% lors du précédent sondage Ifop publié le 5 juin).

Par ailleurs, un sondage BVA pour La Tribune et Europe 1 publié lundi 22 juin 2020, créditait la candidate socialiste de 45% des intentions de vote. Rachida Dati (LR) était donnée à 34% et Agnès Buzyn (LREM) à 18%. Cette tendance a été confirmée, le même jour, par un sondage Harris Interactive - Epoka pour LCI. Anne Hidalgo était encore donnée en tête avec 45% des voix. Un autre sondage Elabe pour BFMTV donnait sensiblement les mêmes chiffres.

Résultat des municipales à Paris à l'échelle de la ville

Lors du premier tour des élections municipales à Paris, ce sont les listes d'Anne Hidalgo (PS) qui sont arrivées en tête, avec 29,33% des suffrages exprimées, devant les listes de Rachida Dati (LR) qui a obtenu 22,72% des voix et les listes d'Agnès Buzyn (LREM), avec 17,26%. Viennent ensuite la tête de liste EELV David Belliard (10,79%), l'ex-LREM Cédric Villani (7,88%), la LFI Danielle Simonnet (4,59%), l'extrême droite Serge Ferderbusch (1,50%) et Marcel Campion (0,40%). Au second tour, Anne Hidalgo, à qui s'est alliée EELV demeure favorite (voir notre partie sondages du 2e tour).

Si l'on souhaite affiner les résultats du premier tour des municipales 2020 à Paris, on peut retenir que listes d'Anne Hidalgo sont majoritaires dans 9 secteurs du scrutin (12 arrondissements), que celles de Rachida Dati ont obtenu davantage de voix dans 6 secteurs de l'ouest et que les listes d'Agnès Buzyn sont arrivées en tête dans deux secteurs. Ces données seront mises à jour en temps réel ce dimanche 28 juin, dès promulgation des résultats du 2e tour.