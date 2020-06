Municipales à Paris : encore du suspense ! Résultat des sondages et actus

22:55 - Pourquoi les trois candidates ne se sont-elles pas alliées au second tour des municipales ? [Fin du direct] En conclusion du débat, les candidates sont revenues sur leur choix de ne pas s'allier au second tour des municipales à Paris. “Une élection, ce n’est pas une addition des votes. Je m’adresse à un électorat qui soutient le président, le Premier ministre, un électorat central et progressiste. Donner le vote aux Anne Hidalgo ou Rachida Dati, c’est faire monter l’opposition menée par le gouvernement. Je veux être maire de Paris, mais je ne soutiendrai pas une droite extrême, ce ne sont pas mes valeurs”, a soutenu Agnès Buzyn, interrogée sur le sujet. Son adversaire, Rachida Dati, a de son côté assuré qu’elle n’était pas la “candidate d’un clan, ni d’un camp”. “J’ai un ancrage politique, un ancrage locale. J’appartiens à la droite républicaine, mais je n’ai pas besoin d’un chaperon pour faire de la politique”, a-t-elle rétorqué.

22:49 - Anne Hidalgo : “Je veux continuer à faire de Paris une ville mixte” Sur la question des logements sociaux, enjeu crucial des municipales à Paris, Anne Hidalgo a défendu son bilan et a assuré vouloir continuer à construire des logements à des prix abordables. “Je veux continuer à faire de Paris une ville mixte”, a-t-elle affirmé. Un bilan que ses adversaires ont lourdement attaqué, Rachida Dati se disant “contre la politique de ghetto”, menée selon elle par la mairie de Paris. La candidate LR a également souligné sa volonté de rénover, réhabiliter les logements parisiens, notamment avec des matériaux écologiques. De son côté, Agnès Buzyn a insisté sur le fait de réserver des logements sociaux aux agents de la ville de Paris, qui ont des revenus légèrement supérieurs au plafond. “Il faut remonter le critère ’agent du service public’ dans le critère de l’allocation des logements sociaux”, a-t-elle martelé.

22:35 - Agnès Buzyn : “L’état des rues de Paris est déplorable” Alors qu’Anne Hidalgo a fait part de son intention d’augmenter le budget parisien pour la propreté de 500 millions d’euros et de laisser les maires d’arrondissement décider du montant des amendes, Agnès Buzyn a souligné l’état des rues “déplorable”, selon elle. Si elle remporte le second tour des municipales 2020 à Paris, la candidate LREM souhaite installer des poubelles de tri dans la ville, augmenter la capacité de recyclage, donner la possibilité à la police municipale de sanctionner les contrevenants et renouveler l’équipement qu’elle a jugé “obsolète”. Rachida Dati a, elle, mis en avant l’importance de réorganiser la direction de la propreté, de déléguer cette mission aux maires, et de créer une brigade dédiée aux lieux très utilisés.

22:24 - Rachida Dati : “Il faut apporter un aspect sanitaire aux salles de shoot” Si Anne Hidalgo a défendu le maintien des salles de shoot, Rachida Dati a estimé que s’il faut “mettre des salles, il faut y apporter un aspect sanitaire”. La candidate LR aux municipales à Paris a également pointé du doigt l’accompagnement, insuffisant selon elle, pour travailler sur la sortie des addictions.

22:10 - Faut-il armer ou non la police municipale ? Les trois candidates aux municipales à Paris se sont opposées sur cette question. Rachida Dati et Agnès Buzyn se sont dites favorables à l’armement des policiers, la candidate LREM soulignant que ces derniers “sont des cibles” et qu’elle ne peut “imaginer qu’ils se promènent la nuit sans arme”. Toutes deux se sont aussi prononcées en faveur d’un dispositif de vidéo protection, Agnès Buzyn proposant en outre une formation dispensée aux policiers, notamment en matière d’accompagnement aux toxicomanes. De son côté, Anne Hidalgo a fermement refusé l’idée d’une police municipale armée, mais la maire sortante souhaite déconcentrer les effectifs par arrondissement.

21:57 - Comment réduire la pollution dans la capitale ? Sur cette question, Anne Hidalgo a réaffirmé son intention de vouloir développer la pratique du vélo à Paris. Soulignant la création de 50 km de pistes cyclables supplémentaires “en un temps record”, la maire sortante a expliqué vouloir déployer davantage de parkings à vélos sécurisés dans la capitale. Face à elle, Agnès Buzyn s’est dite “favorable au vélo, mais pas à 100%, car c’est discriminatoire”. La candidate LREM aux municipales à Paris souhaite donc développer les aménagements pour les vélos, mais “en concertation avec les riverains, en anticipant les problèmes, en se préparant”. Rachida Dati, enfin, a plaidé pour un schéma de mobilité globale, estimant que “quand on est maire de Paris, on est maire de tous les parisiens, pas d’un segment de la population”.

21:44 - Agnès Buzyn veut expérimenter l’élargissement des horaires d’ouverture des commerces Alors qu’elle a présenté son projet de plan de soutien à l’économie, qui serait doté de 400 millions d’euros, Agnès Buzyn a expliqué vouloir renouveler l’année blanche d’exonération des taxes pour les commerçants, l’activation de fonds pour préempter les baux commerciaux, mais aussi expérimenter pendant un an l'élargissement des horaires d’ouverture commerces. L’objectif, “éviter l’afflux dans transports en commun, étaler affluence dans les commerces pour respecter la distanciation sociale”, a précisé la candidate LREM aux municipales 2020 à Paris. De son côté, Anne Hidalgo a également annoncé vouloir mettre en place un plan de soutien à l'économie de 200 millions d'euros.

21:28 - Anne Hidalgo : "Il faut soutenir le personnel hospitalier" Anne Hidalgo a apporté son soutien à l’hôpital public, en première ligne depuis le début de la crise du Covid-19. “Il faut soutenir le personnel hospitalier, revaloriser leurs salaires", a affirmé la maire sortante, candidate à sa réélection aux municipales à Paris, évoquant le lien découvert durant la crise entre l'hôpital et la médecine de ville qui permettra de "poser un cadre". Ce à quoi Rachida Dati a rétorqué qu'elle n'avait "pas vu d'initiatives ou d'actions faites en faveur du personnel hospitalier".

21:00 - Le débat entre Anne Hidalgo, Rachida Dati et Agnès Buzyn commence Après avoir reporté leur participation au débat du second tour des municipales 2020 à Paris, qui devait se tenir hier sur BFMTV, Anne Hidalgo, Rachida Dati et Agnès Buzyn présentent ce jeudi soir leurs propositions pour la capitale. Pour la maire sortante, Anne Hidalgo, l’enjeu majeur sera de défendre son bilan, sans que le débat ne se cristallise sur cette question, qui devrait être largement abordée par ses adversaires.

17:10 - LREM "a accumulé tout ce qu’il ne faut pas faire" selon un membre du gouvernement Agnès Buzyn est donnée aux alentours de 18% dans les sondages, loin derrière Anne Hidalgo et Rachida Dati. "Griveaux et Buzyn c’était une double erreur de casting et au passage ils ont esquinté Cédric", a tempêté auprès de Reuters un proche de Cédric Villani. Selon lui, "la fonction politique nécessite de la préparation, de l’envie, du travail, du sang-froid du professionnalisme: ni plus ni moins." Une députée LREM a regretté : "On avait de l’or dans les mains, on l’a transformé en plomb. Maintenant il nous faut de l’humilité, du boulot, et on verra dans six ans." Un membre du gouvernement a jugé : "On a accumulé tout ce qu’il ne faut pas faire. Ça pourrait faire un manuel d’histoire : comment perdre une élection en trois ans." Dans l’attente du verdict, dimanche 28 juin, une proche d’Agnès Buzyn a souri : "Depuis qu’un pangolin a arrêté la totalité de la planète, je ne m’étonne plus de rien et je sais que tout peut arriver."

15:10 - Rachida Dati veut "revoir le plan de mobilité à l'échelle de Paris et du Grand Paris" Invitée sur FranceBleuParis, Rachida Dati, candidate LR à la mairie de Paris, a réagi au pic de pollution à l’ozone annoncé ce jeudi. Selon elle, "il y a un vrai sujet à Paris : on a moins de voitures, mais on a plus de pollution, car on a plus d'embouteillages". L’ancienne ministre de la Justice a estimé que ce "n'est pas le tout de réduire la place de la voiture, il faut revoir le plan de mobilité à l'échelle de Paris et du Grand Paris." L’édile du VIIe arrondissement prévoit une révision "avec des études d'impact et des données." "On ne le fait pas comme le fait Mme Hidalgo, de manière autoritaire et sans étude d'impact", a-t-elle ajouté.

14:10 - Des procurations en hausse à Paris Selon une information du Parisien, 27 008 Parisiens ont fait établir une procuration pour le second tour des élections municipales — soit 54 de plus qu’au premier tour —. L’augmentation la plus importante est dans Ve arrondissement avec 1 301 procurations contre 1 064 au premier tour.