Résultat des municipales 2026 à Nanterre : les dernières actus de l'élection

Résultat des élections municipales 2020

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Patrick Jarry Patrick Jarry (43 élus) Nanterre pour toutes et tous 8 324 51,91%
Camille Bedin Camille Bedin (8 élus) Nanterre ensemble 4 628 28,86%
Adam Oubuih Adam Oubuih (2 élus) Nous sommes nanterre 1 537 9,58%
Rossana Morain Rossana Morain Nanterre en commun 593 3,69%
Fatia Bentot Fatia Bentot Agir pour ne plus subir a nanterre 329 2,05%
Faouzi Ahamada Faouzi Ahamada Nous aimons nanterre 274 1,70%
Laurent Strumanne Laurent Strumanne Lutte ouvriere - faire entendre le camp des travailleurs 236 1,47%
José Adrien Eloundou José Adrien Eloundou Nanterre 100% publique 113 0,70%
Participation au scrutin Nanterre
Taux de participation 33,87%
Taux d'abstention 66,13%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 16 567

Résultat des élections municipales 2014

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Patrick Jarry Patrick Jarry (42 élus) Nanterre pour tous 11 525 53,84%
Camille Bedin Camille Bedin (8 élus) Nanterre pour chacun 5 856 27,36%
Pierre Creuzet Pierre Creuzet (3 élus) Le grand rassemblement marre des blabas place a l'action 2 630 12,28%
Yann Le Merrer Yann Le Merrer Nanterre anticapitaliste 593 2,77%
Maryse Ramambason Maryse Ramambason Unité et résistance pour nanterre 447 2,08%
Laurent Strumanne Laurent Strumanne Lutte ouvriere faire entendre le camp des travailleurs 352 1,64%
Participation au scrutin Nanterre
Taux de participation 49,04%
Taux d'abstention 50,96%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 4,56%
Nombre de votants 22 425
