Résultat des municipales 2026 à Nanterre : les dernières actus de l'élection

Le résultat de l'élection municipale 2026 à Nanterre (92000) est dévoilé les 15 et 22 mars 2026. Suivez la campagne dans la ville avec notre revue de presse jusqu'aux résultats…
10:36 - Les détenus vont-ils pouvoir voter ?
À Nanterre, les élections municipales de 2026 soulèvent des inquiétudes quant à la participation des détenus suite à la suppression du vote par correspondance. La députée Elsa Faucillon souligne que les nouveaux procédés compliquent l’accès au vote, surtout pour les personnes vulnérables. La réforme récente pourrait drastiquement réduire le nombre de votants en prison, précédemment en forte hausse. Lire sur 94.citoyens.com
Résultat des élections municipales 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Patrick Jarry (43 élus) Nanterre pour toutes et tous
|8 324
|51,91%
|Camille Bedin (8 élus) Nanterre ensemble
|4 628
|28,86%
|Adam Oubuih (2 élus) Nous sommes nanterre
|1 537
|9,58%
|Rossana Morain Nanterre en commun
|593
|3,69%
|Fatia Bentot Agir pour ne plus subir a nanterre
|329
|2,05%
|Faouzi Ahamada Nous aimons nanterre
|274
|1,70%
|Laurent Strumanne Lutte ouvriere - faire entendre le camp des travailleurs
|236
|1,47%
|José Adrien Eloundou Nanterre 100% publique
|113
|0,70%
|Participation au scrutin
|Nanterre
|Taux de participation
|33,87%
|Taux d'abstention
|66,13%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|16 567
Résultat des élections municipales 2014
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Patrick Jarry (42 élus) Nanterre pour tous
|11 525
|53,84%
|Camille Bedin (8 élus) Nanterre pour chacun
|5 856
|27,36%
|Pierre Creuzet (3 élus) Le grand rassemblement marre des blabas place a l'action
|2 630
|12,28%
|Yann Le Merrer Nanterre anticapitaliste
|593
|2,77%
|Maryse Ramambason Unité et résistance pour nanterre
|447
|2,08%
|Laurent Strumanne Lutte ouvriere faire entendre le camp des travailleurs
|352
|1,64%
|Participation au scrutin
|Nanterre
|Taux de participation
|49,04%
|Taux d'abstention
|50,96%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|4,56%
|Nombre de votants
|22 425
