Résultat de l'élection municipale 2026 à Nantes : les chiffres dévoilés, découvrez les candidats qualifiés

Programme de Mounir Belhamiti à Nantes (NANTES MERITE MIEUX)

Un cadre de vie agréable

Le projet vise à améliorer le cadre de vie à Nantes avec de nouveaux parcs, des jeux pour enfants et des forêts urbaines. Il est essentiel de ne laisser aucun quartier de côté et de mettre en place un Plan “Ville Propre” et “Ville Éclairée”. Des équipements adaptés et une présence humaine sont prévus pour garantir un avenir prometteur pour la jeunesse.

Une ville sûre et apaisée

Pour assurer la sécurité des Nantais, le projet inclut l'augmentation du nombre de policiers sur le terrain et le renforcement de la vidéoprotection. La police municipale sera renforcée avec 300 agents présents 24h/24 et 7j/7. Une tolérance zéro sera appliquée face aux trafics pour garantir un environnement apaisé.

Des logements accessibles

Le plan prévoit la construction de 20 000 logements accessibles, bien isolés et pensés pour tous. Il est destiné à ceux qui travaillent à Nantes et souhaitent y vivre. De plus, une exonération de la taxe foncière sera offerte aux primo-accédants pour faciliter leur installation.

Une offre sportive et culturelle enrichie

Le projet ambitionne de créer 10 nouveaux équipements sportifs et culturels pour l'ensemble des usagers. L'inscription en centres de loisirs sera simplifiée, et le soutien aux associations sera renforcé. Une nouvelle avenue emblématique sera également développée pour dynamiser la vie culturelle de Nantes.