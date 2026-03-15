Résultat de l'élection municipale 2026 à Nantes : les chiffres dévoilés, découvrez les candidats qualifiés

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Nantes

Tête de listeListe
Alexandre Gauvin
Alexandre Gauvin Liste d'extrême-gauche
NPA -Révolutionnaires! Nantes ouvrières et Révolutionnaire
  • Alexandre Gauvin
  • Sarah Ferron
  • Pierre Briand
  • Brigitte Michelot
  • Marc Vinès
  • Louise Guibert
  • Admassou Taillefer
  • Juliette Onillon
  • Riwan Chani
  • Latifa El Kalkha
  • Quentin Molle
  • Anais Hourregue
  • Jacques Diaz
  • Pascale Uson
  • Simon Merrot
  • Audrey Verholleman
  • Joshua Pursey
  • Sonia Jolly
  • Arthur Courilleau
  • Marie Cren
  • Florent Davy
  • Soizic Collober
  • Léon Bannwarth
  • Maud Galeron
  • Jérémy Myard
  • Thelma Turrillo
  • Pierre Verdon
  • Saiko Tramarin
  • Jacques Perrat
  • Justyna Galikowska
  • Lael Gragnic--Benard
  • Gabriel Arnoux
  • Paul Potiron
  • Laura Villageois
  • Bernard Bain
  • Darerea Morvant-Galikowska
  • Oscar Grimaud
  • Anne Leboucq
  • Salem Loucif
  • Annae Papin
  • Paul Blandin
  • Fernanda Galvez-Ojeda
  • Charlie Raimbault
  • Odile Stahl
  • Joachim Vanoni
  • Zoé Pichaud--Dugast
  • Francois Jan
  • Catherine Labussiere
  • Jean-Marie David
  • Béatrice Grimaud
  • Dimitri Regnier
  • Marina Maulle
  • Kévin Costantini
  • Marine Le Mouroux
  • Jean Godard
  • Violette Guillet
  • Eric Le Borgne
  • Typhanie Le Guen
  • Maxime Santier
  • Marie Molle
  • Floriano Duchatelet
  • Awen Rolland
  • Enzo Le Picard
  • Rosa Bonte
  • Denise Delanous
  • Camille Arquilliere
  • Diam-Ly Kaouadio
  • Emma Pinel
  • Alexander Visser
  • Laura Migniere
  • Vincent Douce
Mounir Belhamiti
Mounir Belhamiti Liste divers centre
NANTES MERITE MIEUX
  • Mounir Belhamiti
  • Véronique Stéphan
  • Erwan Huchet
  • Françoise Beaumel
  • Frédéric Aubry
  • Sabrina Demane
  • Riadh Brahim
  • Sophie Van Goethem
  • Christophe Scavo
  • Frédérique Castaignède
  • Marc Lacoste
  • Iris Vincent
  • Bruno Chevalier
  • Violette Bedirboz
  • Matthieu Thibault
  • Nadia Carimalo
  • Elie Carpentier
  • Perrine Lomnicki
  • Nicolas Elleouet
  • Tifenn Le Pommelec
  • Nicolas Pichard
  • Christelle Garnier
  • Nicolas Leterrier
  • Elodie Corman
  • Benjamin Bordigoni
  • Annick Albert
  • Lionel Brossault
  • Christelle Meunier
  • Thierry Boutoute
  • Isabelle Lefèvre
  • Yannick Prud'Homme
  • Mayly Crand
  • Antoine Wallois
  • Emmanuelle Francois
  • Olivier Meunier-Herand
  • Mhaïa Barbotin
  • Abdessalem Kouiki
  • Anne Rouillard
  • Alain Konlac
  • Nathalie Menuet
  • Jean-Loup Touny
  • Eve Jarnoux
  • Martin Mahir Husejnov
  • Karine Dalmas
  • Jean Chapelain de la Villeguerin
  • Claire Chevalier
  • Ismaël Faouri
  • Marine Rialland
  • Patrice Neau
  • Ibtissem Belhamiti
  • Antoine Beasse
  • Claude Marsal
  • Camille Derriennic
  • Stéphanie Guilet
  • Anthony Denoual
  • Maud Orhon
  • Remi Airiau
  • Coline Stephan
  • Eric Buquen
  • Ilham Jalal
  • Mathieu Piana
  • Saliha Benalioua
  • Franck Van Goethem
  • Sonia Abidelli
  • Marc Vaugondy
  • Malika Le Galloudec
  • Jean-Luc Jaunatre
  • Marie-Thérèse Antomori
  • Vincent Lacoste
Nicolas Bazille
Nicolas Bazille Liste d'extrême-gauche
Lutte ouvrière-Le camp des travailleurs
  • Nicolas Bazille
  • Hélène Defrance
  • Stéphane Pellegrini
  • Hélène Dolidon
  • Philippe Sulpice
  • Emmanuelle Gardair
  • Philippe Defressine
  • Emmanuelle Clopeau
  • Pascal Déau
  • Séverine Pirovano
  • Ronan Jezequel
  • Myriam Coconnier
  • Paul Raynaud
  • Nabila Sifaoui
  • Clément Heuzé
  • Josiane Conan
  • Mahmoud Omidvar
  • Maëla Poulain
  • Daniel Boulo
  • Roselyne Tanvet
  • Pierrick Eon
  • Mélissa Jugé
  • Louis-Marie Audubert
  • Sandrine Gueneau
  • Nicolas Magdelaine
  • Martine Alcedo
  • Pascal Flament
  • Inès Morisson
  • Gilles Canneson
  • Delphine Bour
  • Patrick Lefèvre
  • Marie-Laure Juge
  • Ronan Olivier
  • Véronique Lalloué
  • Vladimir Lehec
  • Gwenhael Defressine
  • Thierry Bercial
  • Audrey Bruneau
  • Gaël Briant
  • Morgan Defressine
  • François Soubeyroux
  • Lysiane Frou
  • Marc Besson
  • Caroline Creton
  • Zohir Chaouadi
  • Laurence Auffret
  • Tristan Bisquay
  • Catherine Hamond
  • Philippe Dano
  • Isabelle Brosset
  • Olivier Burlot
  • Ticia Mahoudeau
  • Jérémy Frou
  • Shirley Delahaye-Brennetot
  • Wissam Semmar
  • Muriel Geffroy
  • Nelson Pereira Da Rocha
  • Hélène Durand
  • Daouda Konate
  • Orianne Perrichet
  • Jonathan Viot
  • Audrey Nédélec
  • Xavier Bidaud
  • Sandra Uriet
  • Abdelaziz Gabsi
  • Monique Niedzialeck
  • Pierre Frendo
  • Marthe Bertrand--Sulem
  • Philippe Katz
Margot Medkour
Margot Medkour Liste divers gauche
Nantes Populaire
  • Margot Medkour
  • Arnaud Kongolo
  • Victoria Pressigout
  • David Blanchard
  • Mariama Kagni
  • Amara Diomande
  • Alice Jamin
  • Florent Castagnino
  • Maud Guyonvarch
  • Ondine Césaire Ampion
  • Alexandra Benhamou
  • Nicolas Boulery
  • Christelle M'Pongo Mayola
  • Basile Rousseau
  • Louise Guerin
  • Henri Loua
  • Clarisse Crouïgneau
  • Paul Boschet
  • Amélie Nicolas
  • Mattias Golab
  • Amina Djellal
  • David Morin Ulmann
  • Néné Sebadji
  • Mustapha Mahamat
  • Laëtitia Lopez
  • Alban Chainon-Crossouard
  • Margot Liaigre
  • Philémon Jarnier
  • Aliou Niang
  • Silvère Nguie
  • Chloë Nounay
  • Oumar Sangare
  • Hanna Ka
  • Emilien Latrille
  • Emilie Fanic
  • Darius Monafi Gonde
  • Florence Oudin
  • Guillaume Maunier
  • Fatou Diop
  • Bernard Boyulu
  • Lena Chicon
  • Pierre Makana
  • Sarah Ghaffari
  • Liam David
  • Eléa Berrabah
  • Romain Papion
  • Margot Vince-Blanchard
  • Koffi Bentho
  • Azilys Caer-Mallejac
  • Nathan Barguillet
  • Maud Phelippot
  • Mathieu Kolie
  • Lou Tijou
  • Paul Veillaud
  • Sarah Oulbani
  • Gabriel Weil
  • Jeanne Charneau
  • Thomas Djama
  • Florence Leaute
  • Gervais Tekam
  • Marie-Béatrice Priou
  • Félix Cadot
  • Lou-Anne Ribeiro
  • Olivier Husson
  • Camille Guisset
  • Anthony James
  • Mboyo Muakalombo
  • Indah Yusuf
  • Louise Perret-Michaux
Jean-Claude Hulot
Jean-Claude Hulot Liste du Rassemblement National
Pour une Nantes Sûre
  • Jean-Claude Hulot
  • Christine Masson
  • Bryan Pecqueur
  • Isabelle Cornet
  • Enzo Moreau
  • Marie Leblay
  • Jocelyn Gillet
  • Florence Dugast
  • Gilbert Antoine
  • Sylvie Goutier
  • Louis Ascione
  • Reine Corgnet
  • Hémilion de la Hautiere
  • Klervi Carado
  • Henri Billouard
  • Evelyne Loubier
  • Victorien Tiger
  • Yvonne Buisset
  • David Prevost
  • Sylvia Gremigna
  • Jean-Baptiste Collart
  • Françoise Moret
  • Antoine Lafitte
  • Gisèle Fourrier
  • Raphaël Blot
  • Pierette Andrault
  • Vincent Cousin
  • Odile Le Lucques
  • Jean-Marie Raineau
  • Colette Riou
  • Christophe Letexier
  • Elodie Nester
  • Cédric Caruhel
  • Pauline Minot
  • Raphaël Aubert
  • Denise Bernard
  • Roland Moret
  • Vanessa Brandon
  • Bruno Colin
  • Marie Paris
  • Cédric Sonnet
  • Jeanne Lamy
  • Philippe Dursin
  • Marie-Jeanne Le Chevillier
  • Alexandre Fassel
  • Annie Attia
  • Michel Denis
  • Yvonne Boville
  • Eric Basile
  • Marie-José Mottier
  • Yacid Cretté
  • Isabelle Meunier
  • Philippe Fleury
  • Anita Raveleau
  • Jean Dijoux
  • Céline Mercier
  • Thomas Ramier-Ducoin
  • Bernadette Pecqueur
  • Georges Rogé
  • Laurence Pineau
  • Clément Bureau
  • Huguette Mesnard
  • David Henaff
  • Patricia Fricaud
  • Thierry Bageot
  • Michelle Pouplard
  • Grégory Chabot
  • Andrée Aubry
  • Aurélien Langlois
Johanna Rolland
Johanna Rolland Liste d'union à gauche
La gauche unie pour Nantes
  • Johanna Rolland
  • Olivier Chateau
  • Marie Vitoux
  • Simon Citeau
  • Mahaut Bertu
  • Bassem Asseh
  • Edith James
  • Elhadi Azzi
  • Aïcha Bassal
  • Robin Salecroix
  • Aziliz Gouez
  • Franckie Trichet
  • Delphine Bonamy
  • Jamal Ouggourni
  • Marlène Collineau
  • Aurélien Boulé Fournier
  • Cécile Bir
  • Romain Boutholeau
  • Mahel Coppey
  • Guillaume Benet
  • Myriam Nael
  • Ronan Dantec
  • Pauline Langlois
  • Aymeric Seassau
  • Anne-Lise Ceran
  • Christophe Jouin
  • Mélissa Hélary
  • Gildas Salaün
  • Cassandra Chaluleau
  • Thomas Quéro
  • Radia Essassi
  • Adam Brassart
  • Cécilia Blumental
  • Denis Talledec
  • Agathe Bergel
  • Philippe Legrand
  • Nadine Lucas
  • Thibaut Guiné
  • Severine Figuls
  • Yannick Glemarec
  • Chloé Girardot-Moitie
  • Geoffroy Verdier
  • Laurence Brosseau
  • Corentin Gautrault
  • Valérie Coussinet-Ndiaye
  • Mathias Mary
  • Yseult Arnal
  • Jérome Caille
  • Karine Nevers
  • Gaetan Laot
  • Emilie Bourdon
  • Michel Cocotier
  • Nadège Boisramé
  • Gaspard Florin-Camagna
  • Pauline Roy
  • Clément Deixonne
  • Sophie Lucas
  • Cyril Roussel
  • Jade Ait Ouakli-Dechaume
  • Antonin Rambault
  • Anouck Juraver
  • Romain Lemaire-Guénot
  • Séverine Papot
  • Hervé Maigret
  • Joëlle Fonteneau
  • Frédéric Polat
  • Soufia Habbita
  • Christian André
  • Marie-Héléne Nivollet
Foulques Chombart de Lauwe
Foulques Chombart de Lauwe Liste divers droite
VOTRE NOUVEAU SOUFFLE POUR NANTES
  • Foulques Chombart de Lauwe
  • Sarah El Hairy
  • Guillaume Richard
  • Valérie Oppelt
  • Pierre-Antoine Gourraud
  • Laurence Garnier
  • Bertrand Tertrais
  • Agnès Dupin
  • Patrick Lonchampt
  • Clara Purmah
  • Corentin Vinet
  • Marieke Delalonde
  • Raphaël Jarrige
  • Ginette Tchapda Tangang Porhel
  • Ronan Grippay
  • Olivia Delezinier
  • Serge Dréan
  • Élisabeth Scoarnec
  • Mamadou Balde
  • Catherine Saudray
  • Marc Jegaden
  • Frédérique David Créquer
  • Antoine Bertheas
  • Cynthia Cuzou
  • Richard Thiriet
  • Frédérique Barteau
  • Jean-Marie Favre
  • Charlotte Weitig
  • Gildas Perrot
  • Gina Van Parys
  • Max Rivet
  • Solenne Guezenec
  • Gilles Coutinho
  • Séverine Angelle
  • Enzo Chiron
  • Bory Henri
  • Paul Jaulin
  • Catherine Lecomte
  • Jean-Marc Dormoy
  • Camille Schil
  • Morgan- Paul Corbieres
  • Anne Mousseau
  • Pierre Samain
  • Nathalie de Widerspach-Thor
  • Antoine Armstrong
  • Laurence Saillard
  • Jérôme Beauvois
  • Patricia Dallet
  • David L'Hour
  • Océane Percheron
  • Olivier Guetto
  • Karine Bres-Ydais
  • Tony Jacquot
  • Jeanne Hazard
  • Olivier Deschanel
  • Catherine Postic
  • Alain Giampiccolo
  • Gilberte Berthou
  • Hervé Pourailly
  • Lydia Thouvenel
  • Didier Rousset
  • Elisabeth de Kerhor
  • Jean-Luc Losfeld
  • Martine Demiautte
  • Antonio Cerqueira
  • Laurence Jarnier
  • Jean-Yves Poirier
  • Claude Seyse
  • Jean-Paul Bertrand-Demanes
William Aucant
William Aucant Liste de La France insoumise
Nouvelle Nantes
  • William Aucant
  • Erika Cadersah
  • Mathieu Declercq
  • Anais Besse-Renard
  • Ibrahim Nidal Mahmoud
  • Marie-Astrid Leray
  • Patrice Boutin
  • Irina Yahi
  • Thomas Boutigny
  • Noémie Clautour
  • Martin Renou-Marzorati
  • Lila Bensebaa
  • Frédéric Yermia
  • Elisabeth Le Du
  • Théophile Pouillot-Chevara
  • Hawa Sankhon
  • Baptiste Martinez
  • Eva Grimaud-Berthou
  • Hugo Le Beuze
  • Carine Cesbron
  • Tristan Neveux
  • Alexia Sauvage
  • Cédric Trassaert
  • Margaux Chevalier
  • Alain Gripoix
  • Mathilde Constant-Dosset
  • Ludovic Broigniez
  • Charlotte Levenes
  • Baba Gallé Kide
  • Astrid Gourdon
  • Léonard Suzanne
  • Alizée Basset
  • Patrick Lourdais
  • Kenza Nidal Mahmoud
  • Florian Rezzoug
  • Valérie Roussille
  • Regnier Pirard
  • Chloé Prinborgne
  • Moussa Drame
  • Marie-Brigitte Huet-Bastide
  • Bruno Lorigny
  • Sarah Guyomarc'h
  • Yvonnig Jan
  • Marie-Hélène Baron
  • Nicolas Chenuet
  • Azélie Lesellier
  • Patrice Rouillon
  • Emily Morris
  • Didier Mottais
  • Marianne Roux
  • Olivier Davenel
  • Claire Compain
  • Emmanuel Delpiroux
  • Camille Goiny
  • Eliott Inguenaud
  • Julie Bachelard
  • Christian Compain
  • Nadine Macula
  • Nael Rabillard
  • Brigitte Ryo
  • Max Teillard
  • Maëla Chevalier
  • Yoann Hardy
  • Julie Barbaux
  • Loïck Gourdon
  • Carole Malard
  • Baptiste Laporte
  • Lucy Gil
  • Gérard Plantiveau

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Johanna Rolland
Johanna Rolland (56 élus) Ensemble nantes en confiance 		34 107 59,67%
  • Johanna Rolland
  • Ronan Dantec
  • Julie Laernoes
  • Florian Le Teuff
  • Mahaut Bertu
  • Ali Rebouh
  • Delphine Bonamy
  • Elhadi Azzi
  • Pauline Langlois
  • Aymeric Seassau
  • Élisabeth Lefranc
  • Hervé Fournier
  • Mahel Coppey
  • Nicolas Martin
  • Marlène Collineau
  • Aurélien Boulé
  • Aïcha Bassal
  • Bassem Asseh
  • Catherine Bassani
  • François Prochasson
  • Aziliz Gouez
  • Pascal Bolo
  • Jeanne Sotter
  • Franckie Trichet
  • Louise Vialard
  • Tristan Riom
  • Marie-Annick Benâtre
  • Denis Talledec
  • Pascale Robert
  • Thibaut Guiné
  • Marie Vitoux
  • Christophe Jouin
  • Nathalie Blin
  • André Sobczak
  • Fanny Vincent
  • Thomas Quéro
  • Severine Figuls
  • Robin Salecroix
  • Ghislaine Rodriguez
  • Yves Pascouau
  • Abbassia Hakem
  • Alassane Guissé
  • Cécile Bir
  • Gildas Salaün
  • Catherine Piau
  • Patrice Boutin
  • Helene Naulin
  • Olivier Chateau
  • Valérie Coussinet
  • Jamal Ouggourni
  • Emilie Bourdon
  • Pierre-Emmanuel Marais
  • Nadège Boisramé
  • Simon Citeau
  • Sandra Jen
  • Michel Cocotier
Laurence Garnier
Laurence Garnier (9 élus) Mieux vivre à nantes 		15 781 27,61%
  • Laurence Garnier
  • Richard Thiriet
  • Anne-Sophie Guerra
  • Marc Reneaume
  • Sophie Van Goethem
  • Guillaume Richard
  • Louisa Amrouche
  • Julien Bainvel
  • Pauline Weiss
Valérie Oppelt
Valérie Oppelt (4 élus) Nantes avec vous 		7 267 12,71%
  • Valérie Oppelt
  • Mounir Belhamiti
  • Sarah El Hairy
  • Erwan Huchet
Participation au scrutin Nantes
Taux de participation 30,96%
Taux d'abstention 69,04%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 59 107

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Johanna Rolland
Johanna Rolland Nantes en confiance 		22 713 31,36%
Laurence Garnier
Laurence Garnier Mieux vivre à nantes 		14 437 19,93%
Julie Laernoes
Julie Laernoes Nantes ensemble 		14 181 19,58%
Valérie Oppelt
Valérie Oppelt Nantes avec vous 		9 418 13,00%
Margot Medkour
Margot Medkour Nantes en commun 		6 479 8,94%
Eléonore Revel
Eléonore Revel Le bon sens pour nantes 		3 448 4,76%
Hugo Sonnier
Hugo Sonnier Nantes en exemple ! 		664 0,91%
Riwan Chami
Riwan Chami Anticapitalistes et revolutionnaires ! nantes aux travailleuses et travailleurs 		638 0,88%
Nicolas Bazille
Nicolas Bazille Faire entendre le camp des travailleurs 		442 0,61%
Participation au scrutin Nantes
Taux de participation 38,67%
Taux d'abstention 61,33%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 73 768

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Johanna Rolland
Johanna Rolland (51 élus) Nantes a de l'avenir 		51 990 56,21%
  • Johanna Rolland
  • Pascal Bolo
  • Pascale Chiron
  • Alain Robert
  • Marie-Annick Benatre
  • Jean-Paul Huard
  • Karine Daniel
  • André Sobczak
  • Catherine Piau
  • Stéphane Junique
  • Catherine Choquet
  • Ali Rebouh
  • Jeanne Sotter
  • Pierre-Emmanuel Marais
  • Catherine Touchefeu
  • Mounir Belhamiti
  • Aïcha Bassal
  • Aymeric Seasseau
  • Cécile Bir
  • David Martineau
  • Christine Meyer
  • Franckie Trichet
  • Rachel Bocher
  • Benoît Blineau
  • Fabienne Padovani
  • Robin Salecroix
  • Julie Laernoes
  • Thomas Quero
  • Elisabeth Lefranc
  • Pierre-Yves Le Brun
  • Nathalie Blin
  • Gilles Nicolas
  • Ghislaine Rodriguez
  • Ronan Dantec
  • Myriam Nael
  • Jean-Jacques Moreau
  • Mahel Coppey
  • Benjamin Mauduit
  • Abbassia Hakem
  • Nicolas Martin
  • Katell Favennec
  • Omer Demirel
  • Maguy Salomon
  • Bassem Asseh
  • Catherine Bassani-Pillot
  • Olivier Chateau
  • Ma-Woury Cisse
  • Franck Noury
  • Sonia Meziane
  • Alassane Guissé
  • Isabelle Roulleau
Laurence Garnier
Laurence Garnier (14 élus) Ensemble, nantes en grand 		40 490 43,78%
  • Laurence Garnier
  • Marc Reneaume
  • Stéphanie Houël
  • Hervé Grelard
  • Blandine Krysmann
  • Xavier Fournier
  • Rozenn Hamel
  • Guillaume Richard
  • Anne-Sophie Guerra
  • Julien Bainvel
  • Patricia Rio
  • Bernard Roussely
  • Yasmine Ghenaï
  • Benoit Stekr-Ridel
Participation au scrutin Nantes
Taux de participation 53,82%
Taux d'abstention 46,18%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 5,52%
Nombre de votants 97 887

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Johanna Rolland
Johanna Rolland Nantes a de l'avenir 		33 201 34,50%
Laurence Garnier
Laurence Garnier Ensemble, nantes en grand 		23 244 24,15%
Pascale Chiron
Pascale Chiron Liste ecologiste et citoyenne 		13 996 14,54%
Christian Bouchet
Christian Bouchet Nantes bleu marine 		7 834 8,14%
Sophie Van Goethem
Sophie Van Goethem "la chance pour nantes" 		5 376 5,58%
Guy Croupy
Guy Croupy Nantes à gauche toute place au peuple 		4 849 5,03%
Pierre Gobet
Pierre Gobet Le parti des nantais 		4 138 4,30%
Xavier Bruckert
Xavier Bruckert L'alternative pour nantes 		2 022 2,10%
Hélène Defrance
Hélène Defrance Lutte ouvriere faire entendre le camp des travailleurs 		1 119 1,16%
Arnaud Kongolo
Arnaud Kongolo Je suis la et je compte 		439 0,45%
Participation au scrutin Nantes
Taux de participation 54,49%
Taux d'abstention 45,51%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,93%
Nombre de votants 99 118

Villes voisines de Nantes

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