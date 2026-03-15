Résultat de l'élection municipale 2026 à Nantes : les chiffres dévoilés, découvrez les candidats qualifiés
Résultat de l'élection municipale 2026 à Nantes [EN DIRECT]
Le résultat de l'élection municipale à Nantes commence à se préciser ce dimanche 15 mars. Découvrez les scores de tous les candidats.
L'actu des élections municipales 2026 à Nantes
- L'élection municipale 2026 à Nantes se tient ce dimanche 15 mars pour le premier tour du scrutin. Huit listes de candidats sont en lice.
- Les résultats des sondages sur les municipales à Nantes, publiés jusqu'au vendredi 13 mars, donnaient le PS de Johanna Rolland en tête et deux autres candidats capables de se qualifier pour une triangulaire.
- Suivez la journée électorale à Nantes jusqu'à la publication des résultats des élections municipales 2026.
18:10 - Le taux d'abstention au 1er tour des municipales estimé à 44% par deux instituts
D'après le vice-président d'Opinionway, Bruno Jeanbart, invité sur CNews, le taux d'abstention à l'issue du premier tour des élections municipales est estimé à 44%, c'est moins qu'en 2020, mais plus qu'en 2014. Les estimations réalisées par Ipsos-BVA-Cesi école d'ingénieurs pour France Télévisions, Radio France et Public Sénat confirment cette tendance à 44% d'abstention à 20 heures.
17:57 - Que pèse le RN à Nantes aux municipales 2026 ?
Le mouvement nationaliste récoltait un résultat relativement faible lors des élections locales à Nantes il y a 6 ans. Pour le scrutin présidentiel en 2022, Marine Le Pen recueillait 8,13% des suffrages lors du premier passage aux urnes, puis s'inclinait face à Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 18,85% au tour décisif. Les législatives de 2022 avaient offert 5,61% aux représentants du parti au tour 1 sur l'ensemble des 5 circonscriptions associées à la ville. Un score trop décevant, à Nantes comme dans la circonscription, pour pouvoir rester en lice au second round. Le score de la liste menée par Jordan Bardella atteindra ensuite 11,12% aux européennes de juin 2024. Les législatives convoquées dans la foulée apporteront, lors du premier passage aux urnes, un résultat de 12,99% pour le parti d'extrême droite sur l'ensemble des circonscriptions de Nantes. Qualifié de ce fait, contrairement à 2022, il terminera avec 11,58% lors du vote final.
17:47 - Le taux de participation aux municipales 2026 à 17h en Loire-Atlantique dévoilé
Le taux de participation aux élections municipales 2026 à 17 heures en Loire-Atlantique est de 51,19% selon les chiffres du ministère de l'Intérieur. C'est moins que pour les élections municipales de 2014, 55,82% des inscrits s'étaient déplacés dans le même département, à la même heure.
17:33 - Le taux de participation toujours en hausse en Loire-Atlantique
Le taux de participation aux élections ce dimanche à est monté à 17h à 51,19% en Loire-Atlantique. Un pourcentage qui a grimpé par rapport aux municipales de 2020 où le taux s'élevait à 36,89%. Une tendance qui s'observe dans les grandes villes telles que Nantes avec un taux de 43,01% ou encore à Ancenis avec un taux de participation qui s'élève à 29,87%. Lire sur francebleu.fr.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Nantes
|Tête de listeListe
|
Alexandre Gauvin
Liste d'extrême-gauche
NPA -Révolutionnaires! Nantes ouvrières et Révolutionnaire
|
|
Mounir Belhamiti
Liste divers centre
NANTES MERITE MIEUX
|
|
Nicolas Bazille
Liste d'extrême-gauche
Lutte ouvrière-Le camp des travailleurs
|
|
Margot Medkour
Liste divers gauche
Nantes Populaire
|
|
Jean-Claude Hulot
Liste du Rassemblement National
Pour une Nantes Sûre
|
|
Johanna Rolland
Liste d'union à gauche
La gauche unie pour Nantes
|
|
Foulques Chombart de Lauwe
Liste divers droite
VOTRE NOUVEAU SOUFFLE POUR NANTES
|
|
William Aucant
Liste de La France insoumise
Nouvelle Nantes
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Johanna Rolland (56 élus) Ensemble nantes en confiance
|34 107
|59,67%
|
|Laurence Garnier (9 élus) Mieux vivre à nantes
|15 781
|27,61%
|
|Valérie Oppelt (4 élus) Nantes avec vous
|7 267
|12,71%
|
|Participation au scrutin
|Nantes
|Taux de participation
|30,96%
|Taux d'abstention
|69,04%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|59 107
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Johanna Rolland Nantes en confiance
|22 713
|31,36%
|Laurence Garnier Mieux vivre à nantes
|14 437
|19,93%
|Julie Laernoes Nantes ensemble
|14 181
|19,58%
|Valérie Oppelt Nantes avec vous
|9 418
|13,00%
|Margot Medkour Nantes en commun
|6 479
|8,94%
|Eléonore Revel Le bon sens pour nantes
|3 448
|4,76%
|Hugo Sonnier Nantes en exemple !
|664
|0,91%
|Riwan Chami Anticapitalistes et revolutionnaires ! nantes aux travailleuses et travailleurs
|638
|0,88%
|Nicolas Bazille Faire entendre le camp des travailleurs
|442
|0,61%
|Participation au scrutin
|Nantes
|Taux de participation
|38,67%
|Taux d'abstention
|61,33%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|73 768
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Johanna Rolland (51 élus) Nantes a de l'avenir
|51 990
|56,21%
|
|Laurence Garnier (14 élus) Ensemble, nantes en grand
|40 490
|43,78%
|
|Participation au scrutin
|Nantes
|Taux de participation
|53,82%
|Taux d'abstention
|46,18%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|5,52%
|Nombre de votants
|97 887
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Johanna Rolland Nantes a de l'avenir
|33 201
|34,50%
|Laurence Garnier Ensemble, nantes en grand
|23 244
|24,15%
|Pascale Chiron Liste ecologiste et citoyenne
|13 996
|14,54%
|Christian Bouchet Nantes bleu marine
|7 834
|8,14%
|Sophie Van Goethem "la chance pour nantes"
|5 376
|5,58%
|Guy Croupy Nantes à gauche toute place au peuple
|4 849
|5,03%
|Pierre Gobet Le parti des nantais
|4 138
|4,30%
|Xavier Bruckert L'alternative pour nantes
|2 022
|2,10%
|Hélène Defrance Lutte ouvriere faire entendre le camp des travailleurs
|1 119
|1,16%
|Arnaud Kongolo Je suis la et je compte
|439
|0,45%
|Participation au scrutin
|Nantes
|Taux de participation
|54,49%
|Taux d'abstention
|45,51%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,93%
|Nombre de votants
|99 118
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