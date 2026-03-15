Résultat de l'élection municipale à Grenoble : les premiers résultats sont là, les Ecologistes en difficulté ?
Résultat de l'élection municipale 2026 à Grenoble [EN DIRECT]
Le résultat du premier tour de l'élection municipale 2026 à Grenoble se précise ce dimanche 15 mars. Carignon, Ruffin… Le score de tous les candidats.
L'actu des élections municipales 2026 à Grenoble
- Pour l'élection municipale à Grenoble, les électeurs continuent de se rendre dans les bureaux de vote.
- Les résultats des sondages à Grenoble, publiés jusqu'au vendredi 13 mars, ont placé la candidate écologiste en tête, mais va-t-on vers un rapport de force inattendu pour le 2e tour
- Suivez en direct l'évolution du vote ci-dessous jusqu'à la tombée des résultats.
18:14 - Le taux d'abstention au 1er tour des municipales estimé à 44% par deux instituts
D'après le vice-président d'Opinionway, Bruno Jeanbart, invité sur CNews, le taux d'abstention à l'issue du premier tour des élections municipales est estimé à 44%, c'est moins qu'en 2020, mais plus qu'en 2014. Les estimations réalisées par Ipsos-BVA-Cesi école d'ingénieurs pour France Télévisions, Radio France et Public Sénat confirment cette tendance à 44% d'abstention à 20 heures.
17:57 - Vote RN à Grenoble : les données clés
Le RN restait loin du podium lors des municipales à Grenoble en mars 2020. Pour le scrutin présidentiel au cours de l'année 2022, Marine Le Pen amassait 10,21% des voix lors du tour préliminaire, puis s'inclinait face à Emmanuel Macron dans la ville avec 21,26% au tour décisif. Les législatives qui ont suivi avaient donné 7,39% au parti lepéniste lors du premier tour sur l'ensemble des 2 circonscriptions de la localité. Un score insuffisant, à Grenoble comme dans la circonscription, pour pouvoir apparaître au deuxième round. Le résultat de la liste conduite par Jordan Bardella culminera ensuite à 13,53% aux européennes de juin 2024. Les législatives anticipées déboucheront, lors du premier passage aux urnes, sur un résultat de 8,25% pour un bulletin d'union LR-RN (tendance Ciotti) sur l'ensemble des circonscriptions de Grenoble. Qualifié cette fois, contrairement à 2022, il clôturera le scrutin avec 10,21% lors du vote final.
17:48 - Le taux de participation aux municipales 2026 à 17h en Isère dévoilé
Le taux de participation aux élections municipales 2026 en Isère à 17h a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur, il est de 48,46%. C'est moins que lors des dernières élections législatives dans le département à la même heure (57,57%).
17:02 - Le taux de participation au 1er tour des Municipales
Le taux de participation à 17h du premier tour des élections municipales est connu et il est de 48,90% à l'échelle nationale.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Grenoble
|Tête de listeListe
|
Thomas Simon
Liste divers gauche
GRENOBLE ALPES COLLECTIF
|
|
Valentin Gabriac
Liste du Rassemblement National
RASSEMBLEMENT NATIONAL - GRENOBLE CAPITALE DES ALPES
|
|
Baptiste Anglade
Liste d'extrême-gauche
GRENOBLE OUVRIERE ET REVOLUTIONNAIRE
|
|
Allan Brunon
Liste de La France insoumise
Faire mieux pour Grenoble
|
|
Catherine Brun
Liste d'extrême-gauche
Lutte ouvrière - Le camp des travailleurs
|
|
Romain Gentil
Liste divers gauche
GRENOBLE CAPITALE CITOYENNE
|
|
Geneviève Krzyzak
Liste d'extrême-gauche
Réquisition des logements vacants, l'argent pour les services publics, pas pour la guerre
|
|
Hervé Gerbi
Liste divers centre
NOUS GRENOBLE
|
|
Laurence Ruffin
Liste d'union à gauche
OUI Grenoble
|
|
Alain Carignon
Liste des Républicains
Réconcilier Grenoble
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Eric Piolle (46 élus) Grenoble en commun
|16 169
|53,13%
|
|Alain Carignon (7 élus) La société civile avec alain carignon
|7 133
|23,44%
|
|Emilie Chalas (3 élus) Un nouveau regard sur grenoble
|3 803
|12,49%
|
|Olivier Noblecourt (3 élus) Grenoble nouvel air
|3 325
|10,92%
|
|Participation au scrutin
|Grenoble
|Taux de participation
|35,83%
|Taux d'abstention
|64,17%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|31 024
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Eric Piolle Grenoble en commun
|16 766
|46,67%
|Alain Carignon La société civile avec alain carignon
|7 114
|19,80%
|Emilie Chalas Un nouveau regard sur grenoble
|4 939
|13,75%
|Olivier Noblecourt Grenoble nouvel air
|4 782
|13,31%
|Bruno De Lescure La commune est à nous !
|1 162
|3,23%
|Mireille D'ornano Mieux vivre à grenoble
|725
|2,01%
|Catherine Brun Lutte ouvrière - faire entendre le camp des travailleurs
|429
|1,19%
|Participation au scrutin
|Grenoble
|Taux de participation
|42,25%
|Taux d'abstention
|57,75%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|36 556
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Eric Piolle (42 élus) Grenoble une ville pour tous
|19 677
|40,02%
|
|Jérôme Safar (8 élus) Aimer grenoble pour vous
|13 496
|27,45%
|
|Matthieu Chamussy (7 élus) Croire en grenoble, rassemblement de la droite, du centre et de la societe civile avec le soutien de l'ump et de l'udi
|11 795
|23,99%
|
|Mireille D'ornano (2 élus) Grenoble bleu marine
|4 193
|8,52%
|
|Participation au scrutin
|Grenoble
|Taux de participation
|59,05%
|Taux d'abstention
|40,95%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,85%
|Nombre de votants
|50 089
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Eric Piolle Grenoble une ville pour tous
|12 759
|29,40%
|Jérôme Safar Aimer grenoble pour vous
|10 982
|25,31%
|Matthieu Chamussy Croire en grenoble, rassemblement de la droite, du centre et de la societe civile avec le soutien de l'ump et de l'udi
|9 052
|20,86%
|Mireille D'ornano Grenoble bleu marine
|5 449
|12,55%
|Philippe De Longevialle Imagine grenoble
|1 956
|4,50%
|Denis Bonzy Nous citoyens
|1 533
|3,53%
|Lahcen Benmaza Grenoble en valeur
|788
|1,81%
|Catherine Brun Lutte ouvriere faire entendre le camp des travailleurs
|516
|1,18%
|Maurice Colliat Unite pour la defense des droits ouvriers et des services publics
|350
|0,80%
|Participation au scrutin
|Grenoble
|Taux de participation
|52,40%
|Taux d'abstention
|47,60%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,39%
|Nombre de votants
|44 447
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