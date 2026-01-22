Résultat des municipales 2026 à Toulon : nouveaux résultats de sondages et autres infos de campagne

Votre voisin est-il candidat à l'élection municipale 2026 à Toulon ?

Qui est candidat à Toulon pour l'élection municipale de 2026 et sur quelle liste ? Découvrez en détail les listes officielles dévoilées par le ministère de l'Intérieur. Les résultats du 1er tour des élections municipales à Toulon sont attendus le dimanche 15 mars 2026 dans la soirée.

Tête de listeListe
Magali Brunel
Magali Brunel Liste d'union à gauche
TOULON EN COMMUN
  • Magali Brunel
  • André de Ubeda
  • Isabelle Marie Christine Godefroy
  • Pèire Costa
  • Naziha Boulassel
  • Christophe Ruiz
  • Sonia Fredj
  • Jacques Blandin
  • Charlotte Clementi
  • Didier Quattropani
  • Marie-Christine Linck
  • Floryan Fabrol
  • Michelle Le Bas
  • Joris Vives
  • Marilu Gelormini
  • Gerard Permingeat
  • Isabelle Crouzet Godard
  • Patrick Villecroze
  • Nancy Fabre
  • Alain François Tournay
  • Marie-Elise Vidal
  • Maxime Fuhry
  • Laurence Rist
  • Philippe Leroy
  • Céline Le Normand
  • Philippe Mignoni
  • Marie-Helene Guyot
  • Michel Albenga
  • Elodie Calvard
  • Pierre François Barthelemy
  • Marie Aubry
  • Nicolas Rizzo
  • Salima Arrar
  • Daniel Madie
  • Feryel Illoul
  • Pierre Frontero
  • Patricia Jouve
  • Julien Carboni
  • Delphine Rolland
  • Laurent Defrance
  • Diane Barbier
  • Romaric Baudier
  • Anne-Marie Motte
  • Christophe Mendoze
  • Laurence Perrillat
  • Fabrice Marius Pelestor
  • Magali Catherine Dieux
  • Jean-Jacques Hazan
  • Mila Marchetti Ep Di Napoli
  • Yann Andre
  • Blandine Colomo
  • Régis Leucat
  • Denise Tahindro
  • Claude André Michel
  • Solange Giugiaro
  • Christophe Godard
  • Toby Gemperle Gilbert
  • Guy Rebec
  • Sabine Perez
  • Jean-Marie Queinnec
  • Marie-José Costille
Jean-Michel Ghiotto
Jean-Michel Ghiotto Liste d'extrême-gauche
LUTTE OUVRIÈRE - LE CAMP DES TRAVAILLEURS
  • Jean-Michel Ghiotto
  • Marie-Renée Balty
  • Medhi Jemiai
  • Pascale Morel
  • Yves Bastide
  • Estelle Pizzo
  • Marc Khomiakoff
  • Sonia Ghalleb
  • Wallid Jemiai
  • Corinne Cavazza
  • Dharma Chimea
  • Antonia Caron
  • Mohamed Boufferouk
  • Alexandra Goumidi
  • Alban Ferrari
  • Nathalie Palmieri
  • Yahia Atik
  • Michèle Bonnefoy
  • Olivier Salvietti
  • Marie-Claude Roux
  • Toufir Laribi
  • Mélanie Musa
  • Robert Cilluffo
  • Laetitia Vergne
  • Alain Lallement
  • Laure Kosnisky
  • Stéphane Humbert
  • Yvonne Marguerite
  • Zaza Aloyan
  • Brigitte Dupeyroux
  • Michel Calandri
  • Irène Nicolas
  • Hugues Mondoloni
  • Mauricette Baudet
  • Salah-Dine Mokhtari
  • Dominique Morvan
  • Aïmed Ben Hamouda
  • Nadine Siffer
  • Yvon Duvert
  • Pascale Jacques
  • Abdeljalil Djeffal
  • Samira Ayadi
  • Pierre Birrini
  • Gladys Dupoux
  • Mohamed Mathlouthi
  • Anaïs Tangour
  • Jacques Payet
  • Christiane Delhaye
  • Claude Salomon
  • Josette Michallat
  • Thierry Lagarde
  • Nassia Tafat
  • Benoît Aillaud
  • Paulette Fuchs
  • Mohamed Chaabane
  • Michele Zonta
  • Olivier Rosay
  • Mireille Canolle
  • Jonathan Duplaix
Isaline Cornil
Isaline Cornil Liste de La France insoumise
Liste d'union populaire avec la France Insoumise
  • Isaline Cornil
  • Pierre-Yves Denis
  • Hakima Jelassi
  • Léo Belloux Vanel
  • Lobna Aloui
  • Patrice Moulun
  • Sara Millan Rozas
  • Youssef Abdessalem
  • Françoise Pruleau-Denis
  • André Rives
  • Nadjett Melhaa
  • Jassim Sghaier
  • Elodie Schmit
  • Reza Forge
  • Colette Moulun Dutrey
  • Nicolas Taieb
  • Lilia Mebarkia
  • Jacques Versaveau
  • Nancie Herbin
  • Max Collin
  • Islème Amdouni
  • Jean Acquarone
  • Kenza El Bzioui
  • Maxence Pegurie
  • Nuray Sengul
  • Nathan Baixas
  • Olga Perez
  • Rachid Ed-Dhimine
  • Nadera Benstiti
  • Farouk Berkani
  • Nadia Agostini
  • Paul Mercier
  • Lily Trampenau
  • Pascal Lansaque
  • Sonia Jelassi
  • Philippe Froissart
  • Elsa Baixas
  • Thomas Reinero
  • Anissa Mehazzem
  • Salah Atay
  • Angélique Laftah
  • Thomas Ferrand
  • Fetiha Mecibah
  • Jérémy Zodi
  • Hélène Virgil
  • Dominique Canut
  • Françoise Martinez
  • Quoc Nam Ngo
  • Leïla Fellague Arriouat
  • Roberto Cossu
  • Maryvonne Mulochot-Fahy
  • Sophiene Guenfoud
  • Sherazade Chaouali
  • Christophe Vesperini
  • Hanine Saleh
  • Gérard Russo
  • France Jeramec-Mercier
  • Gilbert Gimenez
  • Zahia Verre-Boursas
  • Yves Patti
  • Sabrina Tourkia
Michel Bonnus
Michel Bonnus Liste des Républicains
TOULON EN GRAND !
  • Michel Bonnus
  • Valérie Mondone
  • Éric Goirand
  • Virginie Pin
  • Yannick Chenevard
  • Caroline Depallens
  • Thierry Di Manno
  • Audrey Pasquali Cerny
  • Mourad Boudjellal
  • Anaïs Dir
  • Christophe Moreno
  • Camille Royere
  • François Vial
  • Magali Turbatte
  • Laurent Bonnet
  • Amandine Layec
  • Robert Cavanna
  • Karima Dridi
  • Arnaud Lucien
  • Béatrice Manzanares
  • David Garavagno
  • Charlotte Barriol
  • Éric Briquet Campin
  • Antonia Celma Ribeton
  • Gilles Manchon
  • Donia Boudokhane
  • Rémi Tagliafico
  • Noémie Plumier
  • Amaury Charreton
  • Fabienne Gomes-Tmim
  • Luc de Saint-Sernin
  • Viviane Driquez
  • Mathieu Bayard
  • Constance Illien Bouton
  • Thierry Campus
  • Isabelle Brotons
  • Laurent Gabbanini
  • Magalie N'Kouka
  • Benoit Pelletier
  • Manon Fortias
  • Stéphane Marello
  • Audrey Schneider
  • Guillaume Melenchon
  • Pascale Janvier
  • Jean-Pierre Castelli
  • Sonia Moussaoui
  • Romain Pelissou
  • Léa Tristani
  • Stéphane Lagaye
  • Clémence Mounier
  • Érick Mascaro
  • Myriam Pareja Farsac
  • Ramzi Temine
  • Isabelle Gomez
  • Kelvin Mathieu--Delhal
  • Jennifer Coulon
  • Luigi Alfano
  • Sabrina Dob
  • Manuel Diaz
Laure Lavalette
Laure Lavalette Liste du Rassemblement National
UN AVENIR POUR TOULON
  • Laure Lavalette
  • David Gerard
  • Marine de Vandeul
  • Sébastien Soulé
  • Brigitte Perraud
  • Amaury Navarranne
  • Jamila Laronze
  • Fabien Sorrentino
  • Julie Cros
  • Jacques Mallard
  • Blandine Dartiguenave
  • Frédéric Seillier
  • Coralie Chatelain
  • Robin Cloedt
  • Julie O'Rorke
  • Stéphane Foucher
  • Camille Mathey
  • Philippe Vitel
  • Katia Mandraquiat
  • Louis Uguen
  • Jocelyne Caprile
  • Florian Villette
  • Anne-Caroline Ottombre
  • Gérard Axiotis
  • Valérie Jadot
  • Frank Giletti
  • Tracy Costa
  • Emmanuel Le Lostec
  • Martine Favereau
  • Loïc Repussard
  • Mélanie Auzoux
  • Ziad Belhassine
  • Clémentine Decombe
  • Patrick Loistron
  • Maëva Essaidi
  • Laurent Brun-Buisson
  • Manon Caulet
  • Jérôme de Angelis
  • Magali Estevez
  • Edouard Fauvage
  • Patricia Freire
  • Christian Guenet
  • Andrée Balmat
  • Pierre Dörr
  • Marcelle Sabarly
  • Michel Mazzoni
  • Laurence Perrier
  • Pascal Le Blanc
  • Dominique Blondëel
  • Antoine Di Martino
  • Priscillia Ravanello
  • Gilles Raclot
  • Gabrielle Bogliolo
  • Stéphane Diperi
  • Audrey Faure
  • Benoit Millot
  • Anita Fourestier
  • Daniel Arride
  • Priscille Schmitz
Josée Massi
Josée Massi Liste divers droite
TOULON MON PARTI
  • Josée Massi
  • Thomas Pison
  • Laurence Masson-Dubroc
  • Laurent Isnard
  • Lauren Boulay
  • Julien Orlandini
  • Valérie Marcel Arniaud
  • Serge Lhotellier
  • Camille Sztejnhorn
  • Patrice Cazaux
  • Margaux Lombard
  • Boris Touaty
  • Hélène Audibert
  • Pierre Bonnefoy
  • Brigitte Genetelli
  • Ali Khalfaoui
  • Martine Berard
  • Jean-Michel Permingeat
  • Corinne Jouve
  • Albert Tanguy
  • Isabelle Carrier
  • Jean-Charles Brochot
  • Stéphanie Slimani
  • Halim Dalla Gharbi
  • Claudie Defianas
  • Romain Turpin
  • Perrine Achard
  • Emilien Leoni
  • Fatou Cisse
  • Alain Etrioux
  • Laurie Lelli
  • Jérémy Kerignard
  • Armelle de Rincquesen
  • Olivier Dubuquoy
  • Pascale Robert
  • Stéphane Idée
  • Yassmine Khelifi
  • Alexandre Zittel
  • Marion Riva
  • Julien Carbone
  • Caroline Picard
  • Kassim Mbae
  • Geneviève Levy
  • Gérard Mougin
  • Peggy Le Goff
  • Romain Sirodot
  • Héloïse Ravet
  • Franck Bessiere
  • Laurène Roux
  • Jamel Mehdaoui
  • Sarah Kheciri
  • Arnaud Cortopassi-Motamri
  • Florence Aubert
  • Stéphane Perazzi
  • Solange Mercier
  • Christian Ramage
  • Régine Chopinot
  • Jean-Claude Mingues
  • Jacqueline Osty
  • Pierre Commene
  • Genevieve Babou

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Hubert Falco
Hubert Falco (50 élus) Pour toulon, toujours plus forts ensemble ! 		19 072 61,39%
  • Hubert Falco
  • Josée Massi
  • Yannick Chenevard
  • Magali Turbatte
  • Yann Tainguy
  • Virginie Pin
  • Robert Cavanna
  • Pascale Janvier
  • Erick Mascaro
  • Geneviève Levy
  • Michel Bonnus
  • Anaïs Dir
  • Patrice Cazaux
  • Corinne Jouve
  • Laurent Bonnet
  • Dominique Andreotti
  • Pierre Bonnefoy
  • Josy Chambon
  • Mohamed Mahali
  • Amandine Layec
  • Emilien Leoni
  • Brigitte Genetelli
  • Albert Tanguy
  • Valérie Mondone
  • Luc De Saint-Sernin
  • Audrey Pasquali-Cerny
  • Christophe Moreno
  • Béatrice Veyrat-Masson
  • Laurent Jerome
  • Hélène Audibert
  • Amaury Charreton
  • Martine Berard
  • Guy Raynaud
  • Marcelle Gherardi
  • Pierre Pardigon
  • Katia Bizat
  • Jean-Charles Brochot
  • Karima Dridi
  • Denis Gutierrez
  • Marisa Diaz
  • Léopold Trouillas
  • Caroline Depallens
  • Guy Le Berre
  • Manon Fortias
  • Benoît Pelletier
  • Béatrice Manzanares
  • Thierry Campus
  • Jade Valliorgues
  • Romain Pelissou
  • Sonia Moussaoui
Amaury Navarranne
Amaury Navarranne (4 élus) La force du renouveau pour toulon 		4 657 14,99%
  • Amaury Navarranne
  • Rachel Roussel
  • Hervé Toulzac
  • Laure Lavalette
Guy Rebec
Guy Rebec (3 élus) Toulon en commun. liste, citoyenne, ecologiste, sociale et solidaire 		2 835 9,12%
  • Guy Rebec
  • Magali Brunel
  • Philippe Leroy
Cécile Muschotti
Cécile Muschotti (2 élus) Un vrai cap pour toulon 		2 276 7,32%
  • Cécile Muschotti
  • Pierre-Jacques Depallens
Olivier Lesage
Olivier Lesage Oxygène toulon liste 100% ecologiste 		1 213 3,90%
Vincent Maurel
Vincent Maurel Mon parti c'est toulon 		739 2,37%
Jean-Michel Ghiotto
Jean-Michel Ghiotto Lutte ouvriere-faire entendre le camp des travailleurs 		274 0,88%
Participation au scrutin Toulon
Taux de participation 30,67%
Taux d'abstention 69,33%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 31 580

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Hubert Falco
Hubert Falco (50 élus) Pour toulon, le meilleur est à venir 		32 583 59,26%
  • Hubert Falco
  • Geneviève Levy
  • Robert Cavanna
  • Dominique Andreotti
  • Yannick Chenevard
  • Florence Feunteun
  • Yann Tainguy
  • Valérie Mondone
  • Jean-Guy Di Giorgio
  • Amandine Fumex
  • Laurent Jerome
  • Josette Massi
  • Philippe Sans
  • Audrey Pasquali-Cerny
  • Michel Bonnus
  • Hélène Audibert
  • Mohamed Mahali
  • Marcelle Gherardi
  • Amaury Charreton
  • Caroline Depallens
  • Jérôme Navarro
  • Martine Berard
  • Michel Landolfini
  • Christine Pagani Bezy
  • Léopold Trouillas
  • Béatrice Manzanares
  • Christophe Moreno
  • Vanessa Gerby-Gebellin
  • Emilien Leoni
  • Brigitte Genetelli
  • Jean-Marie Charriez
  • Sophie Verdery
  • Michel Cameli
  • Danielle Picconi
  • Guy Le Berre
  • Colette Gluck
  • Jean-Claude Averso
  • Gislaine Ruvira
  • Albert Tanguy
  • Manon Fortias
  • Alain Dho
  • Jacqueline Martin-Lombard
  • Benoît Pelletier
  • Karima Mathlouthi
  • Yann Guilhem
  • Elodie Escande
  • Serge Puget
  • Sonia Bendahbi
  • Stanislas Le Du
  • Elisabeth Billet-Jaubert
Jean-Yves Waquet
Jean-Yves Waquet (6 élus) Toulon bleu marine 		11 257 20,47%
  • Jean-Yves Waquet
  • Danièle Le Gac
  • Marc Desgorces
  • Laure Lavalette
  • Amaury Navarranne
  • Aline Bertrand
Robert Alfonsi
Robert Alfonsi (3 élus) Liste de la gauche et des ecologistes 		5 561 10,11%
  • Robert Alfonsi
  • Viviane Driquez
  • Guy Rebec
André De Ubeda
André De Ubeda La gauche citoyenne et ecologiste: l'alternative 		2 205 4,01%
Olivier Lesage
Olivier Lesage Alliance écologiste indépendante 		1 678 3,05%
Geneviève Esquier
Geneviève Esquier Tous pour la famille 		1 246 2,26%
Renée Defrance
Renée Defrance Lutte ouvriere faire entendre le camp des travailleurs 		447 0,81%
Participation au scrutin Toulon
Taux de participation 52,22%
Taux d'abstention 47,78%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,98%
Nombre de votants 56 087

