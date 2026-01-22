Résultat des municipales 2026 à Toulon : nouveaux résultats de sondages et autres infos de campagne
Résultat de l'élection municipale 2026 à Toulon [EN DIRECT]
Le résultat de l'élection municipale 2026 à Toulon se jouera sans doute sur les désistements ou rapprochement de 2e tour. La maire sortante doit faire face à une candidature concurrente à droite et à la montée de l'extrême droite donnée en tête.
L'actu des élections municipales 2026 à Toulon
- Les résultats des élections municipales à Toulon pourraient bien être historiques. Le scénario d'une victoire du RN, représenté par Laure Lavalette, est de plus en plus réaliste, même si le scrutin s'annonce très serré.
- La maire sortante Josée Massi, qui a succédé à Hubert Falco lorsqu'il a été déchu de son mandat, brigue un nouveau mandat mais doit faire à des divisions au sein de sa propre majorité. Le sénateur LR, Michel Bonnus, a décidé de se présenter aux municipales de Toulon et a reçu le soutien du parti de la droite. Une alliance entre les candidats semble toutefois possible au 2e tour.
- A gauche, plusieurs candidats sont en lice pour les municipales 2026 : Magalie Brunel est la tête de liste de l'alliance PS, PC, Écologistes, et Isaline Cornil représente LFI. Les candidatures officielles sont disponibles ci-dessus.
- Les résultats du sondage d'Elabe pour BFMTV et Nice Matin publié le lundi 2 mars pour les municipales de Toulon donne un net avantage à la candidate du RN qui est suivie de la maire sortante. Le score serait très serré au 2e tour et dépendrait du comportement des électeurs de gauche. Mais dans tous les cas de figure, la candidate d'extrême droite et donnée gagnante au 2e tour en cas de triangulaire.
06:16 - Les candidats débattent du stade à Toulon
À Toulon, le débat autour de l'avenir du stade Mayol fait rage à l'approche des élections municipales de 2026. Les candidats ont exprimé leurs positions sur un projet de stade moderne proposé par Bernard Lemaitre, tout en soulevant des préoccupations quant à son accessibilité et son impact visuel. La discussion marque un tournant, la délocalisation du stade n'étant plus un tabou, malgré des réserves exprimées par plusieurs candidats. Lire sur nicematin.com
09/03/26 - 19:37 - Toulon : renforcement la sécurité pour les municipales 2026
Les élections municipales de 2026 à Toulon mettent l'accent sur la sécurité et la tranquillité publique, avec des candidats présentant leurs programmes. Michel Bonnus propose la création d'un Grand Hôtel des polices pour optimiser la collaboration entre Polices nationale et municipale. Son projet inclut une présence renforcée de forces de sécurité et la sécurisation des abords des écoles. Lire sur info83.fr
09/03/26 - 19:36 - Toulon : Naziha Boulassel pour les municipales
Naziha Boulassel, figure des quartiers populaires à Toulon, se lance dans la campagne des élections municipales afin de défendre les droits des habitants. Son engagement découle de son expérience personnelle et de sa volonté de redonner confiance aux citoyens en leur montrant qu'ils peuvent porter leurs propres combats. Elle souhaite également sensibiliser les jeunes sur leur rôle en tant que citoyens et leur potentialité d'avenir. Lire sur lamarseillaise.fr
09/03/26 - 19:36 - Les commerçants de Toulon contestent Biltoki
À Toulon, les commerçants des Halles s'opposent à Biltoki sur des hausses de charges de 400% et des problèmes d'entretien, menaçant la viabilité de leurs stands. Les commerçants appellent à une meilleure gestion et consultation, alors que des changements d'horaires d'ouverture suscitent des frictions. Les élections municipales de 2026 pourraient influencer leur avenir. Lire sur actu.fr
Votre voisin est-il candidat à l'élection municipale 2026 à Toulon ?
Qui est candidat à Toulon pour l'élection municipale de 2026 et sur quelle liste ? Découvrez en détail les listes officielles dévoilées par le ministère de l'Intérieur. Les résultats du 1er tour des élections municipales à Toulon sont attendus le dimanche 15 mars 2026 dans la soirée.
|Tête de listeListe
|
Magali Brunel
Liste d'union à gauche
TOULON EN COMMUN
|
|
Jean-Michel Ghiotto
Liste d'extrême-gauche
LUTTE OUVRIÈRE - LE CAMP DES TRAVAILLEURS
|
|
Isaline Cornil
Liste de La France insoumise
Liste d'union populaire avec la France Insoumise
|
|
Michel Bonnus
Liste des Républicains
TOULON EN GRAND !
|
|
Laure Lavalette
Liste du Rassemblement National
UN AVENIR POUR TOULON
|
|
Josée Massi
Liste divers droite
TOULON MON PARTI
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Hubert Falco (50 élus) Pour toulon, toujours plus forts ensemble !
|19 072
|61,39%
|
|Amaury Navarranne (4 élus) La force du renouveau pour toulon
|4 657
|14,99%
|
|Guy Rebec (3 élus) Toulon en commun. liste, citoyenne, ecologiste, sociale et solidaire
|2 835
|9,12%
|
|Cécile Muschotti (2 élus) Un vrai cap pour toulon
|2 276
|7,32%
|
|Olivier Lesage Oxygène toulon liste 100% ecologiste
|1 213
|3,90%
|Vincent Maurel Mon parti c'est toulon
|739
|2,37%
|Jean-Michel Ghiotto Lutte ouvriere-faire entendre le camp des travailleurs
|274
|0,88%
|Participation au scrutin
|Toulon
|Taux de participation
|30,67%
|Taux d'abstention
|69,33%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|31 580
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Hubert Falco (50 élus) Pour toulon, le meilleur est à venir
|32 583
|59,26%
|
|Jean-Yves Waquet (6 élus) Toulon bleu marine
|11 257
|20,47%
|
|Robert Alfonsi (3 élus) Liste de la gauche et des ecologistes
|5 561
|10,11%
|
|André De Ubeda La gauche citoyenne et ecologiste: l'alternative
|2 205
|4,01%
|Olivier Lesage Alliance écologiste indépendante
|1 678
|3,05%
|Geneviève Esquier Tous pour la famille
|1 246
|2,26%
|Renée Defrance Lutte ouvriere faire entendre le camp des travailleurs
|447
|0,81%
|Participation au scrutin
|Toulon
|Taux de participation
|52,22%
|Taux d'abstention
|47,78%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,98%
|Nombre de votants
|56 087
