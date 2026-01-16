Résultat municipale 2026 à Aix-en-Provence : résultats du 1er tour ce dimanche, toute l'actualité
Résultat de l'élection municipale 2026 à Aix-en-Provence [EN DIRECT]
Les élections municipales 2026 sont lancées à Aix-en-Provence ce dimanche 15 mars. Les résultats du 1er tour sont dévoilés dès ce soir. Suivez toute l'actu de cette journée d'élection jusqu'au résultat dans la ville.
L'actu des élections municipales 2026 à Aix-en-Provence
07:21 - Les projets des candidats pour Aix-en-Provence
À Aix-en-Provence, le premier tour des élections municipales de 2026 commence dans quelques minutes. Plusieurs candidats aux visions divergentes s'affrontent pour accéder à la mairie. Mounir Ben-Ammar prône une écologie populaire et des mesures sociales, tandis que Julie Boronad vise un changement radical en faveur de la démocratie locale. Sophie Joissains, candidate sortante, défend un bilan axé sur la préservation de l'identité de la ville. Lire sur maritima.fr
06:38 - Six candidats s'affrontent au premier tour
Les élections municipales de 2026 à Aix voient six candidats s'affronter, dont la maire sortante Sophie Joissains. Elle a formé une liste d'union à droite, tout en renouvelant une partie de son équipe. Le premier tour se déroule ce dimanche 15 mars. Lire sur laprovence.com
14/03/26 - 09:36 - Près de cent mille électeurs aixois attendus aux urnes ce dimanche 15 mars
Le 15 mars 2026, 97 598 électeurs d'Aix-en-Provence sont attendus pour élire leur maire lors du premier tour des élections municipales. La ville compte 101 bureaux de vote ouverts de 8h à 18h. Six candidats se présentent, dont la maire sortante Sophie Joissains et d'autres représentants de divers partis. Lire sur laprovence.com
12/03/26 - 21:02 - Les candidats sont interpellés par un citoyen
À Aix-en-Provence, Amid Kerrouche, un citoyen engagé, présente des mesures axées sur le 'vivre ensemble' aux candidats des municipales de 2026. Son rapport apolitique aborde des problématiques locales comme le narcotrafic et le manque de lien social, proposant des solutions pour améliorer la vie dans les quartiers. Bien qu'il n'ait pas reçu de réponse depuis le dépôt de son document, il reste ouvert à toute discussion avec les candidats. Lire sur laprovence.com
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Aix-en-Provence
|Tête de listeListe
|
Sophie Joissains
Liste divers droite
PASSIONNEMENT AIXOIS
|
|
Mounir Ben-Ammar
Liste écologiste
vivante et populaire
|
|
Marc Pena
Liste d'union à gauche
AIX AVENIR
|
|
Philippe Klein
Liste Horizons
AIX POUR VOUS
|
|
Jean-Louis Geiger
Liste d'union à l'extrême-droite
AGIR POUR AIX
|
|
Julie Boronad
Liste de La France insoumise
AIX EN COMMUN
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Maryse Joissains-Masini (40 élus) La passion d'aix
|12 963
|43,53%
|
|Anne-Laurence Petel (9 élus) Aix au coeur
|9 565
|32,12%
|
|Marc Pena (6 élus) Aix en partage liste citoyenne soutenue par génération.s, gauche républicaine et socialiste, parti socialiste, nouvelle donne, ecologiste avec aep, mouvement national de lutte pour l'environnement, gilets jaunes d'aix, parti communiste français, ensemble
|7 250
|24,34%
|
|Participation au scrutin
|Aix-en-Provence
|Taux de participation
|33,85%
|Taux d'abstention
|66,15%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|30 469
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Maryse Joissains-Masini La passion d'aix
|9 507
|30,28%
|Anne-Laurence Petel Aix au coeur
|6 422
|20,45%
|Marc Pena Aix en partage liste citoyenne soutenue par génération.s, gauche républicaine et socialiste, parti socialiste, nouvelle donne, ecologiste avec aep, mouvement national de lutte pour l'environnement, gilets jaunes d'aix, parti communiste français, ensemble
|4 986
|15,88%
|Dominique Sassoon Mieux vivre aix / europe ecologie les verts
|2 912
|9,27%
|Jean-Marc Perrin Repondre aux aixois
|2 853
|9,08%
|Nathalie Chevillard Bien vivre à aix !
|1 741
|5,54%
|Stéphane Salord Vert aix
|1 474
|4,69%
|Valérie Michon Aix animaliste
|592
|1,88%
|Mohamed Laqhila Imagine aix
|553
|1,76%
|Jean Batista Pour aix
|354
|1,12%
|Participation au scrutin
|Aix-en-Provence
|Taux de participation
|35,60%
|Taux d'abstention
|64,40%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|32 014
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Maryse Joissains Masini (42 élus) La force pour aix
|26 942
|52,61%
|
|Edouard Baldo (10 élus) La dynamique en action
|18 687
|36,49%
|
|Catherine Rouvier (3 élus) Aix bleu marine
|5 577
|10,89%
|
|Participation au scrutin
|Aix-en-Provence
|Taux de participation
|58,99%
|Taux d'abstention
|41,01%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,64%
|Nombre de votants
|53 142
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Maryse Joissains Masini La force pour aix
|19 650
|37,79%
|Edouard Baldo La dynamique en action
|10 218
|19,65%
|Bruno Genzana "aix pour atout-union de la droite et du centre"
|5 885
|11,31%
|Catherine Rouvier Aix bleu marine
|5 416
|10,41%
|François-Xavier De Peretti Union pour aix
|4 214
|8,10%
|François Hamy Ensemble demain avec françois hamy europe ecologie les verts
|2 536
|4,87%
|Anne Mesliand Aix a gauche
|2 483
|4,77%
|Jean-Louis Keïta Un nouvel elan citoyen pour aix
|1 467
|2,82%
|Najia Jennane Aix 100 % populaire
|127
|0,24%
|Participation au scrutin
|Aix-en-Provence
|Taux de participation
|59,03%
|Taux d'abstention
|40,97%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,19%
|Nombre de votants
|53 161
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