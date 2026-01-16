Résultat municipale 2026 à Aix-en-Provence : résultats du 1er tour ce dimanche, toute l'actualité

Voir aussi :
Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Aix-en-Provence

Tête de listeListe
Sophie Joissains
Sophie Joissains Liste divers droite
PASSIONNEMENT AIXOIS
  • Sophie Joissains
  • Eric Chevalier
  • Dominique Augey
  • Laurent Dillinger
  • Karima Zerkani Raynal
  • Patrick Ardizzoni
  • Sylvaine Di Caro Antonucci
  • Marc Ceccaldi
  • Julie Davico-Pahin
  • Hervé Liberman
  • Elisabeth Huard
  • Michaël Zazoun
  • Kayané Bianco Roatta
  • Grégory Allione
  • Brigitte Devesa
  • Jean-Christophe Grossi
  • Solène Trividic
  • Gilles Donatini
  • Stéphanie Braise
  • Olivier Nasles
  • Brigitte Billot
  • Rémi Capeau
  • Frédérique Dumichel
  • Salah-Eddine Khouiel
  • Perrine Meggiato
  • Marc Feraud
  • Mireille Lazare
  • Jonathan Amiach
  • Laure Scandolera
  • Fathi Benjilali
  • Carole Briere-Rocchia
  • Pierre-Emmanuel Casanova
  • Valérie Michon
  • Sebastien Nourian
  • Stéphanie Lenoir
  • Francis Taulan
  • Marie-Pierre Sicard-Desnuelle
  • Sellam Hadaoui
  • Anne Meyer-Heine
  • Loris Martin
  • Antonia Sarasal
  • Jacques Boudon
  • Aliénor Coutiaux-Lacladere
  • Cyril Huet-Lambing
  • Nora Forte
  • Sébastien Molina
  • Laura Falgayrac
  • Luigi Aklil
  • Ornella Bouhana
  • Daniel Nahon
  • Françoise Roux
  • Jean Milon Boulhol
  • Annie Menakian-Jeuil
  • Christian Quesada
  • Sabria Mlili
  • Jean-Pierre Lanfrey-Moracchini
  • Arlette Maurin-Ollivier
Mounir Ben-Ammar
Mounir Ben-Ammar Liste écologiste
vivante et populaire
  • Mounir Ben-Ammar
  • Francoise Coux
  • Abdessalem Hariti
  • Nolwenne Lecrosnier
  • Rémy Jean
  • Radhia Kahlaoui
  • Abdelnasr Zair
  • Orietta Bonarota
  • Hamed Moussaoui
  • Valentine Aubard
  • Marouen Dardouri
  • Rakia Saïdi
  • Hervé Lemonnier
  • Messaouda Echinard-Boukhelif-Yahia
  • Ibrahim Kaplan
  • Farah Guelila
  • Samir Hamel
  • Carima Ouazzine
  • Mohammed Djaffar
  • Muriel Macari
  • Tidjani Hadj-Mohammed
  • Fatima Bettouche
  • Tayeb Harizi
  • Aicha Meziane
  • Bessaâdi Khennous
  • Janine Belzunce
  • Mohamed Berrouba
  • Fatiha Moussaoui
  • Sebastien Corriol
  • Fatiha Rouissi
  • Mohamed Osmani
  • Jacqueline Féraud
  • Chihab-Eddine Sebaa
  • Amal Bendani
  • Jean-Marie Cullet
  • Salma Bendellaa
  • Mohammed Sahki
  • Pascale Cerenys
  • Amin Djaffar
  • Rafika Hanafi
  • Jack Goulm
  • Joëlle-Jeanine Perez-Akuesson
  • Abdallah Bensabeur
  • Meriem Yaïci
  • Jean-Claude Esquembre
  • Françoise Deloste
  • Roger Grandi
  • Marie-Françoise Mille
  • Gerald Paulovics
  • Sophie Mahe
  • David Altun
  • Karima Boussellaoui
  • Marzek Cheraitia
  • Jamila Belabbes
  • Ali Guelila
  • Khedidja Guelila
  • Riad Kahlaoui
Marc Pena
Marc Pena Liste d'union à gauche
AIX AVENIR
  • Marc Pena
  • Magali Bailleul
  • Clément Frel-Cazenave
  • Agnès Daures
  • David Tessier
  • Eva Talha
  • Cyril Di Meo
  • Cécile Cristofari
  • Hervé Guerrera
  • Maryse Anbar
  • Stéphane Salord
  • Anne-Christel Fogliani
  • Emmanuel Henry
  • Linda Ben Jemaa
  • Sullivan Benavent
  • Zélikha Keloufi-Tessier
  • Jean-Yves Maurel
  • Ella Aubert
  • Alain Parra
  • Anne Alexandre
  • Régis Delalande
  • Aline Mineur
  • Jean-Michel Durafour
  • Anne Raffaelli
  • Arthur Patou
  • Catherine Richarté
  • Mohammed El Hamzaoui
  • Mano Grambert
  • Guy Laudren
  • Manon Bozicas
  • Lucien Schiltz Delthil
  • Anne-Laure Galmel
  • Franz Vasseur
  • Fanny Pouliquen
  • Guy Liégeois
  • Claire Bruna
  • Vincent Rouvier
  • Gaële Ansidei
  • Thomas Cuvillier
  • Julia Lazzerini
  • Jean-Yves Dalverny
  • Nathalie Mineo
  • Antoine Babajko
  • Florence Gattacceca
  • César Vermorel Forest
  • Anne Marie Gonzales
  • Paul Escourrou
  • Marie-José Valeta
  • Thierry Dutard
  • Annie Friolet
  • Jean-Michel Cordes
  • Evelyne Heckenroth
  • Raymond Follin
  • Michelle Einaudi
  • André Guinde
Philippe Klein
Philippe Klein Liste Horizons
AIX POUR VOUS
  • Philippe Klein
  • Laurence Demarchi
  • Cyrille Blint
  • Odile Miribel
  • Jean-Claude Glaichenhaus
  • Clemence Rochas
  • Guy Chetboun
  • Beatrice Bendele
  • Philippe de Saintdo
  • Isabelle Drujon d'Astros
  • Antoine Le Masson
  • Sylvie Roca
  • Nassim Lhasnaoui
  • Mailys Carbonell
  • Vincent Chauvin
  • Nurcan Turan
  • Jeremy Thiriet
  • Stephanie Pulcet
  • Flavien Lombardi
  • Fida Ben Ammar
  • Axel Breton
  • Eva Struillou
  • Herve Dufourneaud
  • Jacqueline Barbolosi
  • Philippe Ebren
  • Christine Pansier
  • Cedric Ferre
  • Marie-Paule Urtin
  • Olivier Girard
  • Aziza Bellioua
  • Bertrand Deneux
  • Ines Lacaille
  • Benoit Lopez
  • Essia Bouchareb
  • Aymen Hanine
  • Barbara Staletti
  • Gregoire Disdier
  • Fabienne Lacambre
  • Berenger Guillon
  • Francoise Cheval
  • Ethan Vitte
  • Isabelle Lauret
  • Ruben Virin
  • Charlotte Rouquette
  • Loic Compain
  • Claire Autran
  • Jean-Noel Auxiette
  • Laurence Dogat
  • Frederic Tambon
  • Yannick Bourrouilhou
  • Georges Tabardel
  • Caroline Sibaud
  • Pascal Carminati
  • Marie-Claude Ogna
  • Gerard Micallef
Jean-Louis Geiger
Jean-Louis Geiger Liste d'union à l'extrême-droite
AGIR POUR AIX
  • Jean-Louis Geiger
  • Nathalie Chevillard
  • Jean-Pierre Rayne
  • Muriel Hernandez
  • Paul Le Paih
  • Olivia Roussel
  • Didier Ballandras
  • Salomé Benyamin
  • Nathanael Zimbler
  • Morgane Roman
  • Serge Camillieri
  • Martine Amiel
  • Louis Harkous
  • Nadine Zoccola
  • Denys Du Crest
  • Josiane Perez
  • Michel Rey
  • Emilia Cartu
  • Thierry Dioulouffet
  • Céline Barnabé
  • Constantinos Pipérigos
  • Emmanuelle Baron
  • Jean Arlaud
  • Mireille Rossi
  • André Rousset
  • Martine Bernardini
  • Joris Faure
  • Sophie Valat
  • François Rigonnet
  • Valérie Ferrato
  • Marlone Senatore-Gourio
  • Jeanne Rousset
  • Yessine Guenaoui
  • Anaelle Le Quellec
  • Laurent André
  • Colomba Franche
  • Cedric Perrin
  • Pascale Jean
  • Aurelien Veran
  • Dominique Aharonian
  • Louis Vanel
  • Laure Carillier
  • Andre Gionovesio
  • Lorraine Vaur
  • Aristote Giraud
  • Roselyne Angelliaume
  • Eric Grouvel
  • Nathalie Coindet
  • Alain Ducasse
  • Colette Poujol
  • Jean-Frederic Millerin
  • Marie Marroc
  • Jean-Eudes Callet
  • Genevieve Perronny
  • Jean Fabre
  • Denise Larraud
  • Pierre Causse
Julie Boronad
Julie Boronad Liste de La France insoumise
AIX EN COMMUN
  • Julie Boronad
  • Guillaume Dalla Costa
  • Claudie Hubert
  • Franck Seraphini
  • Souad Hammal
  • Cyrille Lequerré
  • Lina Jammot
  • Sébastien La Mantia
  • Horia Djaouti
  • Jaâfar Hafraoui
  • Jomana Bouchellaleg
  • Younes Dufresne
  • Annie Honnorat
  • Emmanuel Blanco
  • Laura Gonzalez
  • Dominique Fortunato
  • Nicole Molinier
  • Alexandre Meyer
  • Florence Casolari
  • Nicolas Bonet
  • Ambre-Hamida Smaili
  • Yaniv Fitoussi
  • Sarah Abdelali
  • Thomas Schreiner
  • Miki Horiuchi
  • Alexis Juven
  • Fatiha Bouazza
  • Armand Saulnier-Maurupt
  • Clarisse Nabet
  • Yann Gouin
  • Muriel Werner
  • Bruno Francou
  • Bérénice Hemmer
  • Christophe Vitiello
  • Bernadette Bigand
  • Yann Castryck-Généreux
  • Nadine Croisard
  • Thierry Gras
  • Julie Roudaut
  • Laurent Badie-Barthés
  • Simonne Pagano
  • Simon Guennoun
  • Nelly Gibaja
  • Gaëtan Marabian
  • Anne Wix
  • Nicolas Gif-Fino
  • Krista Garcin
  • Vincent Avella
  • Pascale Barthès
  • Bernard Favier
  • Viviane Dumazert
  • Vincent Meyer
  • Marie-Thérèse Duval
  • Daniel Bernadi
  • Fernande Renoud-Genty
  • Laurent Nguyen
  • Martine Sintas

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Maryse Joissains-Masini
Maryse Joissains-Masini (40 élus) La passion d'aix 		12 963 43,53%
  • Maryse Joissains-Masini
  • Gérard Bramoullé
  • Sophie Joissains
  • Francis Taulan
  • Sylvaine Di Caro Antonucci
  • Jean-Louis Vincent
  • Brigitte Devesa
  • Michaël Zazoun
  • Dominique Augey
  • Jean-François Dubost
  • Karima Zerkani-Raynal
  • Stéphane Paoli
  • Marie-Pierre Sicard-Desnuelle
  • Eric Chevalier
  • Odile Bonthoux
  • Sylvain Dijon
  • Brigitte Billot
  • Moussa Benkaci
  • Stéphanie Fernandez
  • Gilles Donatini
  • Fabienne Vincenti
  • Laurent Dillinger
  • Perrine Meggiato
  • Jean-Christophe Gruvel
  • Kayané Bianco
  • Marc Feraud
  • Françoise Terme
  • Jonathan Amiach
  • Joëlle Canuet
  • Jules Susini
  • Solene Trividic
  • Jacques Boudon
  • Laure Scandolera
  • Pierre-Emmanuel Casanova
  • Amandine Janer
  • Sellam Hadaoui
  • Françoise Couranjou
  • Remi Capeau
  • Arlette Ollivier
  • Salah-Eddine Khouiel
Anne-Laurence Petel
Anne-Laurence Petel (9 élus) Aix au coeur 		9 565 32,12%
  • Anne-Laurence Petel
  • Philippe Klein
  • Sophie Meynet De Cacqueray
  • Guillaume Siard
  • Josy Pignatel
  • Pierre-Paul Calendini
  • Élisabeth Huard
  • Jean-Yves Maurel
  • Laurence Angeletti
Marc Pena
Marc Pena (6 élus) Aix en partage liste citoyenne soutenue par génération.s, gauche républicaine et socialiste, parti socialiste, nouvelle donne, ecologiste avec aep, mouvement national de lutte pour l'environnement, gilets jaunes d'aix, parti communiste français, ensemble 		7 250 24,34%
  • Marc Pena
  • Claudie Hubert
  • Cyril Di Meo
  • Agnès Daures
  • Pierre Spano
  • Gaelle Lenfant
Participation au scrutin Aix-en-Provence
Taux de participation 33,85%
Taux d'abstention 66,15%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 30 469

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Maryse Joissains-Masini
Maryse Joissains-Masini La passion d'aix 		9 507 30,28%
Anne-Laurence Petel
Anne-Laurence Petel Aix au coeur 		6 422 20,45%
Marc Pena
Marc Pena Aix en partage liste citoyenne soutenue par génération.s, gauche républicaine et socialiste, parti socialiste, nouvelle donne, ecologiste avec aep, mouvement national de lutte pour l'environnement, gilets jaunes d'aix, parti communiste français, ensemble 		4 986 15,88%
Dominique Sassoon
Dominique Sassoon Mieux vivre aix / europe ecologie les verts 		2 912 9,27%
Jean-Marc Perrin
Jean-Marc Perrin Repondre aux aixois 		2 853 9,08%
Nathalie Chevillard
Nathalie Chevillard Bien vivre à aix ! 		1 741 5,54%
Stéphane Salord
Stéphane Salord Vert aix 		1 474 4,69%
Valérie Michon
Valérie Michon Aix animaliste 		592 1,88%
Mohamed Laqhila
Mohamed Laqhila Imagine aix 		553 1,76%
Jean Batista
Jean Batista Pour aix 		354 1,12%
Participation au scrutin Aix-en-Provence
Taux de participation 35,60%
Taux d'abstention 64,40%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 32 014

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Maryse Joissains Masini
Maryse Joissains Masini (42 élus) La force pour aix 		26 942 52,61%
  • Maryse Joissains Masini
  • Gérard Bramoullé
  • Dominique Augey
  • Alexandre Gallese
  • Sophie Joissains
  • Francis Taulan
  • Irène Malauzat
  • Jules Susini
  • Danièle Brunet
  • Jean-Marc Perrin
  • Sylvaine Di Caro
  • Stéphane Paoli
  • Brigitte Devesa
  • Christian Rolando
  • Marie-Pierre Sicard-Desnuelle
  • Philippe De Saintdo
  • Karima Zerkani
  • Jean-Pierre Bouvet
  • Odile Bonthoux
  • Jacques Boudon
  • Reine Merger
  • Maurice Chazeau
  • Françoise Terme
  • Jean-Christophe Grossi
  • Christine Bernard
  • Moussa Benkaci
  • Abbassia Bachi
  • Eric Chevalier
  • Catherine Silvestre
  • Claude Maina
  • Muriel Hernandez
  • Gilles Donatini
  • Patricia Borricand
  • Gérard Deloche
  • Danielle Santamaria
  • Sylvain Dijon
  • Coralie Jaussaud
  • Michael Zazoun
  • Charlotte Benon
  • Laurent Dillinger
  • Liliane Pierron
  • Ravi Andre
Edouard Baldo
Edouard Baldo (10 élus) La dynamique en action 		18 687 36,49%
  • Edouard Baldo
  • Noëlle Ciccolini-Jouffret
  • Jean-Jacques Politano
  • Gaëlle Lenfant
  • Lucien-Alexandre Castronovo
  • Charlotte De Busschere
  • Jacques Agopian
  • Souad Hammal
  • Hervé Guerrera
  • Michele Einaudi
Catherine Rouvier
Catherine Rouvier (3 élus) Aix bleu marine 		5 577 10,89%
  • Catherine Rouvier
  • Raoul Boyer
  • Josyane Solari
Participation au scrutin Aix-en-Provence
Taux de participation 58,99%
Taux d'abstention 41,01%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,64%
Nombre de votants 53 142

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Maryse Joissains Masini
Maryse Joissains Masini La force pour aix 		19 650 37,79%
Edouard Baldo
Edouard Baldo La dynamique en action 		10 218 19,65%
Bruno Genzana
Bruno Genzana "aix pour atout-union de la droite et du centre" 		5 885 11,31%
Catherine Rouvier
Catherine Rouvier Aix bleu marine 		5 416 10,41%
François-Xavier De Peretti
François-Xavier De Peretti Union pour aix 		4 214 8,10%
François Hamy
François Hamy Ensemble demain avec françois hamy europe ecologie les verts 		2 536 4,87%
Anne Mesliand
Anne Mesliand Aix a gauche 		2 483 4,77%
Jean-Louis Keïta
Jean-Louis Keïta Un nouvel elan citoyen pour aix 		1 467 2,82%
Najia Jennane
Najia Jennane Aix 100 % populaire 		127 0,24%
Participation au scrutin Aix-en-Provence
Taux de participation 59,03%
Taux d'abstention 40,97%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,19%
Nombre de votants 53 161

Villes voisines d'Aix-en-Provence

En savoir plus sur Aix-en-Provence