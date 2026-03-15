Résultat municipale 2026 à Boulogne-Billancourt : suivez les résultats du 1er tour dans la ville
Résultat de l'élection municipale 2026 à Boulogne-Billancourt [EN DIRECT]
Les résultats des municipales 2026 à Boulogne-Billancourt sont dévoilés. Découvrez en direct tous les chiffres de l'élection et le score de chaque liste au 1er tour.
L'actu des élections municipales 2026 à Boulogne-Billancourt
17:57 - Municipales 2026 à Boulogne-Billancourt : le RN ne convainc pas
Le mouvement nationaliste n'avait pas fait d'étincelles lors des municipales à Boulogne-Billancourt il y a six ans. Lors de la course à l'Élysée au printemps 2022, Marine Le Pen engrangeait 6,52% des voix lors du premier round, puis s'inclinait face à Emmanuel Macron dans la ville avec 16,72% lors du tour final. Les législatives de 2022 avaient attribué 4,53% à la formation d'extrême droite au tour 1 sur l'ensemble des 2 circonscriptions associées à la ville. Un score bien en deçà des attentes et trop bas, à Boulogne-Billancourt comme dans la circonscription, pour pouvoir rester en lice au second round. Le résultat de la liste de Jordan Bardella, portant les couleurs du RN, s'élèvera ensuite à 11,63% lors du scrutin européen. Le mouvement nationaliste passait inaperçu dans l'urne sur l'ensemble des circonscriptions de Boulogne-Billancourt.
17:51 - Le taux de participation aux municipales 2026 à 17h communiqué dans les Hauts-de-Seine
Le taux de participation aux élections municipales 2026 à 17h dans le département des Hauts-de-Seine est de 40,55% selon les chiffres du ministère de l'Intérieur. C'est moins que lors du scrutin municipal de 2014 (44,76%).
16:58 - Résultats électoraux à Boulogne-Billancourt : le point sur la participation
En ce jour de municipales à Boulogne-Billancourt, la mobilisation sera suivie à la loupe. Les archives de 2020 indiquent que 25 623 électeurs étaient allés voter au premier tour des municipales, ce qui donnait un taux de participation de 36,08 %, une mobilisation modeste, bon nombre d'électeurs ayant préféré éviter les isoloirs à cause de la pandémie du coronavirus. Le scrutin municipal est pourtant, avec l'élection présidentielle, celui où les Français se rendent le plus aux urnes, les figures du maire et du président étant centrales. À l'occasion de la présidentielle 2022, ce sont ainsi 59 130 habitants qui ont voté au premier tour, soit 81,19 % de participation. La mobilisation atteignait pour sa part 59,87 % lors des élections européennes. Lors des législatives qui ont immédiatement suivi en 2024, elle a fortement progressé pour atteindre 74,29 %, contre seulement 55,00 % en 2022. Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une ville fortement mobilisée aux urnes.
15:59 - Les leçons de la dernière séquence électorale à Boulogne-Billancourt
Un retour sur les résultats de 2024 révèle que Boulogne-Billancourt restait à l'époque un fief de la majorité présidentielle. Lors du scrutin européen de juin 2024, les citoyens de Boulogne-Billancourt avaient en effet poussé en tête la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer avec 23,73% des votes. Les scrutins législatifs quelques semaines plus tard avaient ensuite offert l'avantage au mouvement 'Majorité présidentielle' (45,47%), devant l'Union de la gauche (23,44%) selon les résultats globaux calculés sur l'ensemble des 2 secteurs électoraux rattachées à la ville. Ce choix s'est trouvé conforté lors du second tour, Ensemble ! Majorité présidentielle culminant à 70,13% des voix dans la localité.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Boulogne-Billancourt
|Tête de listeListe
|
Yann Loussouarn
Liste Reconquête !
A la Reconquête de Boulogne-Billancourt
|
|
Antoine de Jerphanion
Liste divers droite
Aimer Boulogne-Billancourt
|
|
Pierre-Christophe Baguet
Liste des Républicains
Vivre à Boulogne-Billancourt
|
|
Judith Shan
Liste du Parti socialiste
Boulogne-Billancourt Nous Rassemble
|
|
Pauline Rapilly-Ferniot
Liste d'union à gauche
L'UNION DE LA GAUCHE ET DES ECOLOGISTES POUR BOULOGNE-BILLANCOURT.
|
|
Matteo Giammarresi
Liste du Rassemblement National
Union des patriotes pour Boulogne
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Pierre-Christophe Baguet (45 élus) Boulogne-billancourt, la ville plus facile
|14 166
|56,05%
|
|Antoine De Jerphanion (4 élus) Avec vous, pour boulogne-billancourt
|4 023
|15,91%
|
|Evangelos Vatzias (2 élus) Une nouvelle energie pour boulogne-billancourt
|2 426
|9,59%
|
|Judith Shan (2 élus) Nous sommes boulogne
|2 035
|8,05%
|
|Pauline Rapilly-Ferniot (2 élus) L'écologie pour boulogne-billancourt
|1 964
|7,77%
|
|Isabelle Goitia Boulogne-billancourt solidaire et humaine
|659
|2,60%
|Participation au scrutin
|Boulogne-Billancourt
|Taux de participation
|36,08%
|Taux d'abstention
|63,92%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|25 623
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Pierre-Christophe Baguet (44 élus) Majorité rassemblée pour boulogne-billancourt ump- udi- mouvement démocrate- nouveau centre- parti radical- pcd- mpf
|20 641
|57,84%
|
|Pierre-Mathieu Duhamel (7 élus) Un vrai projet pour boulogne-billancourt
|9 534
|26,72%
|
|Pierre Gaborit (4 élus) La ville citoyenne
|5 506
|15,43%
|
|Participation au scrutin
|Boulogne-Billancourt
|Taux de participation
|50,78%
|Taux d'abstention
|49,22%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,91%
|Nombre de votants
|36 749
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Pierre-Christophe Baguet Majorité rassemblée pour boulogne-billancourt ump- udi- mouvement démocrate- nouveau centre- parti radical- pcd- mpf
|18 744
|48,75%
|Pierre-Mathieu Duhamel Un vrai projet pour boulogne-billancourt
|10 731
|27,91%
|Pierre Gaborit La ville citoyenne
|5 269
|13,70%
|Julien Dufour Boulogne billancourt bleu marine
|2 378
|6,18%
|Isabelle Goïtia L'humain d'abord a boulogne-billancourt
|1 321
|3,43%
|Participation au scrutin
|Boulogne-Billancourt
|Taux de participation
|54,53%
|Taux d'abstention
|45,47%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,59%
|Nombre de votants
|39 464
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