Résultat de la municipale 2026 à Gap : l'actu de la campagne jusqu'aux résultats

Résultat de la municipale à Gap

Résultat des élections municipales 2020

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Roger Didier Roger Didier (34 élus) Ensemble pour gap 5 429 54,18%
Charlotte Kuentz Charlotte Kuentz (7 élus) Ambitions pour gap 3 281 32,74%
Marie-José Allemand Marie-José Allemand (2 élus) Gap autrement 1 310 13,07%
Participation au scrutin Gap
Taux de participation 35,58%
Taux d'abstention 64,42%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 10 317

Résultat des élections municipales 2014

Municipales 2014 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Roger Didier Roger Didier (34 élus) Gap devant 8 381 53,37%
Bernard Jaussaud Bernard Jaussaud (6 élus) Gap @venir 2014 4 224 26,90%
Jean-Claude Eyraud Jean-Claude Eyraud (2 élus) Tous capables g.a.u.c.h.e. 1 760 11,20%
Guy Blanc Guy Blanc (1 élu) Bien vivre a gap 1 337 8,51%
Participation au scrutin Gap
Taux de participation 57,41%
Taux d'abstention 42,59%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 4,33%
Nombre de votants 16 413

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Roger Didier Roger Didier Gap devant 7 873 49,03%
Bernard Jaussaud Bernard Jaussaud Gap @venir 2014 4 213 26,24%
Guy Blanc Guy Blanc Bien vivre a gap 1 993 12,41%
Jean-Claude Eyraud Jean-Claude Eyraud Tous capables g.a.u.c.h.e. 1 976 12,30%
Participation au scrutin Gap
Taux de participation 58,83%
Taux d'abstention 41,17%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 4,55%
Nombre de votants 16 821
