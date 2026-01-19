Résultat de la municipale 2026 à Gap : l'actu de la campagne jusqu'aux résultats
Le résultat de l'élection municipale 2026 à Gap (05000) est dévoilé les 15 et 22 mars 2026. Suivez la campagne dans la ville avec notre revue de presse jusqu'aux résultats.
18/01/26 - 20:31 - Les Insoumis soutiennent leur liste à Gap
À Gap, le meeting des Insoumis a été marqué par la présence de Manuel Bompard, qui a soutenu la liste locale dans le cadre des élections municipales de 2026. L'événement a attiré peu de personnalités politiques, illustrant un changement dans la dynamique des élections locales. Cela témoigne d'une certaine retenue face au contexte national actuel. Lire sur ledauphine.com
Résultat des élections municipales 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Roger Didier (34 élus) Ensemble pour gap
|5 429
|54,18%
|Charlotte Kuentz (7 élus) Ambitions pour gap
|3 281
|32,74%
|Marie-José Allemand (2 élus) Gap autrement
|1 310
|13,07%
|Participation au scrutin
|Gap
|Taux de participation
|35,58%
|Taux d'abstention
|64,42%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|10 317
Résultat des élections municipales 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Roger Didier (34 élus) Gap devant
|8 381
|53,37%
|Bernard Jaussaud (6 élus) Gap @venir 2014
|4 224
|26,90%
|Jean-Claude Eyraud (2 élus) Tous capables g.a.u.c.h.e.
|1 760
|11,20%
|Guy Blanc (1 élu) Bien vivre a gap
|1 337
|8,51%
|Participation au scrutin
|Gap
|Taux de participation
|57,41%
|Taux d'abstention
|42,59%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|4,33%
|Nombre de votants
|16 413
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Roger Didier Gap devant
|7 873
|49,03%
|Bernard Jaussaud Gap @venir 2014
|4 213
|26,24%
|Guy Blanc Bien vivre a gap
|1 993
|12,41%
|Jean-Claude Eyraud Tous capables g.a.u.c.h.e.
|1 976
|12,30%
|Participation au scrutin
|Gap
|Taux de participation
|58,83%
|Taux d'abstention
|41,17%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|4,55%
|Nombre de votants
|16 821
