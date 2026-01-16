Résultat des municipales à Marseille : le favori talonné par un autre candidat... Ce que disent les sondages

Votre voisin est-il candidat à l'élection municipale 2026 à Marseille ?

Qui est candidat à Marseille pour l'élection municipale de 2026 et sur quelle liste ? Découvrez en détail les listes officielles dévoilées par le ministère de l'Intérieur. Les résultats du 1er tour des élections municipales à Marseille sont attendus le dimanche 15 mars 2026 dans la soirée.

Tête de listeListe
Martine Vassal
Martine Vassal Liste divers droite
MARSEILLE JE T'AIME
  • Martine Vassal
  • Romain Simmarano
  • Fabienne Bendayan
  • Stéphane Pichon
  • Catherine Pila
  • André Bendano
  • Laure Agnès Caradec
  • Christophe Madrolle
  • Valérie Boyer
  • Sylvain Souvestre
  • Corinne Innesti
  • Bruno Gilles
  • Sandra Blanchard
  • Denis Rossi
  • Marine Pustorino
  • Omar Keddadouche
  • Sabine Bernasconi
  • Didier Réault
  • Marion Bareille
  • Bruno Genzana
  • Isabelle Campagnola Savon
  • Gérard Blanc
  • Aurore Bruna
  • Maxime Boudet
  • Solange Biaggi
  • Thierry Santelli
  • Christine Frontera
  • Robert Ciampi
  • Christine La Rocca
  • Ludovic Perney
  • Anne Claudius-Petit
  • Jordan Mangani
  • Nathalie Riguel
  • Sylvain Di Giovanni
  • Alison Devaux
  • Frédéric Guelle
  • Sarah Aubet-Boualem
  • Thierry Zaveroni
  • Djihane Dib
  • Patrick Malakian
  • Keltoum Tachekaft
  • Jean-Maurice Saal
  • Melanie Paolettoni
  • Thierry Mode
  • Juliette Bachelier
  • Gérard Michaël Bohbot
  • Laurence Mercadal
  • Richard Findykian
  • Catherine Chantelot
  • Igor Kovacevic
  • Sophie Goy
  • Léo Khozian
  • Chiara de Haro
  • Nathan Cohen
  • Corinne Birgin
  • Antoine Cirillo
  • Marie Seria Martinod
  • Jacques Tedesco
  • Patricia Rolland
  • Thierry Treglia
  • Nakia Doro
  • Charles Lankar
  • Deïla Léon-Ruiz
  • Philippe Berger
  • Morgane Moutte
  • Tom Ricci
  • Malika Aimeche
  • Jean-Michel Bert
  • Laurence Semerdjian
  • Louis Reynaud
  • Océane Chamy
  • David Souid
  • Jeanne Renaux
  • Mathieu Zarb
  • Sophie Furfaro
  • Lilian Ginoux
  • Laurence Fargier
  • Jean-François Suhas
  • Emmanuelle Chaix
  • Diégo Déléria
  • Vanessa Paineau
  • Didier Tani
  • Céline Aycard-Dieste
  • Eric Para
  • Juliette Gastaldello
  • Frederic Picarelli
  • Lilia Malagouen
  • Abdelkarim Bettira
  • Caroline Cisneros
  • Henri Rochand
  • Louise Ramos
  • Bruno Lefebure
  • Bouchra Fathi
  • Nicolas Lamberti
  • Patricia Pace
  • Julien Amarou
  • Mathilde Hauton
  • Kévin Corti
  • Mélanie Ordines
  • Jérémie Fischbach
  • Chiara Actis
  • Mathis Piffaretti
  • Marie Franceschi
  • Pierre Laget
  • Pascale Beaud'Huin
  • Anthony Berard
  • Sylviane Beaujard Giudicelli
  • David Galtier
  • Anne Blancquaert
  • Fanck Recoing
  • Lina Lanfranchi Le Roux
Christine Juste
Christine Juste Liste écologiste
MARSEILLE ECOLOGIE
  • Christine Juste
  • Bilal Boualem
  • Zoubida Meguenni
  • Jean-Yves Sayag
  • Myriam Zeddour
  • Fouadi Ahamada
  • Manon Stoltz
  • Yacine Cherid-Berkani
  • Maria Leonor Carvalho Alves
  • Waly Tirera
  • Suzanna Kaltachian
  • Marc Bourliere
  • Odile Marie
  • Azedine Younes
  • Sandra Touitou
  • Frank Sayag
  • Christine Long
  • Amir Redouane
  • Nina Carlini
  • Didier Malka
  • Brigitte Najean
  • Mourad Balaïd
  • Clémentine Franceschi
  • Brice Isableu
  • Anissa Zeddour
  • Thomas Fournier
  • Nadia Timricht
  • Mohamed-Amine Boughanmi
  • Dominique Hairion
  • Christophe Amar
  • Dalila Aissa-Mamoune
  • Cedrick Hamidou
  • Lena Lepretre
  • Mohamed Mostefaï
  • Sirine Saidi
  • Nicolas Sicard
  • Farida Lassouani
  • Abdelhatif Khennouf
  • Mélissa El Hamami
  • Pierre Litique
  • Linda Aboudou
  • Philippe Petit
  • Assya Zeddour
  • Karim Talbi
  • Faïza Boualia
  • Ismaiel Tavares Gomes
  • Mounia Boualia
  • Maxime Pasquale
  • Florence Cherid
  • Alphonse Luvunu
  • Sherley Sayag
  • Aïmen Ben Salah
  • Morgan Vernet
  • Ali Khayour
  • Anaïs Erika Belghomari
  • Fouzi Maidi
  • Sana Cherid
  • Mohamed Gacem
  • Annya Saadi
  • Nabil Hamadou
  • Fatima Nair
  • Ousseni Aly M'Hadji
  • Mounira Saadi
  • Carim Ali
  • Ghislaine Sayag
  • Alassane Sakho
  • Sanae Hamra Laamiri
  • Sliman Zenbout
  • Seraphine Moustafa Al Ali
  • Lucas Mostacci
  • Leila Hattabi
  • Fahami Mze Mbaba
  • Aminata Gackou
  • Adelen Salah
  • Nadine Abdallah
  • Benjamin Migliasso
  • Lynda Turki
  • Mohamed El Mouddene
  • Pauline Mlamali
  • Dinks Turki
  • Aïcha Cherki
  • Ahmed Abdelli
  • Hanane Dghoughi
  • Jawad Ben M Barek
  • Jessica Abdou
  • Mohamed Chirchouh
  • Sabrina Errera
  • Ethan Rossi
  • Alexia Lacroix
  • Jonathan Prevedan
  • Kheira Lakhezoum
  • Rida Messaoudi
  • Sandra Julien
  • Raouf Abidi
  • Cécylia Curtel
  • Islah Youssoufa
  • Maissane Terki
  • Zakari El Ouadji
  • Corinne Pizzo
  • Nabil Felah
  • Abla Bouderbala
  • Nassuf Ahamada
  • Nathalie Marchai
  • Wisem Bensahra
  • Zouhaïla Daoudou
  • Moussa Gackou
  • Salima Regad
  • Youssouf Mze Mbaba Mnemoi
  • Martine Chanoine
  • Sami Benfers
  • Michèle Leonelli
Benoît Payan
Benoît Payan Liste d'union à gauche
POUR MARSEILLE, LA GAUCHE RASSEMBLES
  • Benoît Payan
  • Michèle Rubirola
  • Amine Kessaci
  • Samia Ghali
  • Yoan Levy
  • Olivia Fortin
  • Julien Harounyan
  • Hanifa Taguelmint
  • Pierre Huguet
  • Audrey Garino
  • Anthony Krehmeier
  • Pascaline Lécorché
  • Anthony Gonçalves
  • Chahidati Soilihi
  • Arnaud Drouot
  • Sophie Camard
  • Didier Jau
  • Enda Amraoui
  • Pierre-Marie Ganozzi
  • Tina Biard Sansonetti
  • Joël Canicave
  • Nadia Boulainseur
  • Karim Touche
  • Nassera Benmarnia
  • Eric Mery
  • Katia Yakoubi
  • Mohamed Itrisso
  • Nina Palomba
  • Laurent Lhardit
  • Marie Batoux
  • Hervé Menchon
  • Audrey Gatian
  • Yannick Ohanessian
  • Nathalie Tessier
  • Ahmed Heddadi
  • Mirabelle Lamoureux
  • Jean-Marc Coppola
  • Perrine Prigent
  • Hedi Ramdane
  • Emilia Sinsoilliez
  • Gwenaël Richerolle
  • Sophie Guérard
  • Lucas Langomazino
  • Josette Furace
  • Thomas Roller
  • Capucine Edou
  • Azad Kazandjian
  • Rebecca Bernardi
  • Christophe Hugon
  • Anne-Sophie Sidani
  • Jean-Marc Signes
  • Juliette Masson
  • Martin Grand-Dufay
  • Clara Jaboulay
  • Ibrahim M'Ze
  • Farida Benaouda
  • Julien Rossi
  • Laure Rovera
  • Philippe Cahn
  • Lydia Frentzel
  • Nicolas Hue
  • Lisette Narducci
  • Romain Pastor
  • Cécile Vignes
  • Hassan Guenfici
  • Candice Le Tourneur
  • Yahya Güngörmez
  • Fatima Mostefaoui
  • Eric Semerdjian
  • Samia Chabani
  • Patrick Amico
  • Wassila Hammache
  • William Leday
  • Véronique Brambilla
  • Marcel Touati
  • Haouaria Hadj-Chikh
  • Marzouk Ferrat
  • Sofia Mabrouk
  • Hamza Aftis
  • Lynda Kherbache
  • Cyprien Vincent
  • Evelyne Bremondy
  • Ahmed Traoré
  • Eva Chevallier-Kausel
  • Christophe Monnier
  • Anne Pfister
  • Karim Lali
  • Nicole Thuet
  • Anthony Canali
  • Lia Taghianosyan
  • Julien Soret
  • Teïssir Ghrab
  • Aurélien Petit Jean Levonian
  • Nadia Zerdab
  • Karim Djebali
  • Ilyana Abidelli
  • Eric Vitale
  • Monique Rolbert
  • Pierre-Emmanuel Vidal
  • Laura Couzon
  • Pierre Semeriva
  • Stella Castellano
  • Frédéric-Joël Guilledoux
  • Romane Massip
  • Karim Boussalem
  • Marie-José Cermolacce
  • Robert Andrieu
  • Josette Sportiello
  • Nicolas Vidal-Naquet
  • Marie-Arlette Carlotti
  • Jérémy Bacchi
  • Jane Bouvier
  • Frédéric Rosmini
Franck Allisio
Franck Allisio Liste du Rassemblement National
MARSEILLE EN ORDRE
  • Franck Allisio
  • Eléonore Bez
  • Olivier Fayssat
  • Gisèle Lelouis
  • Samuel Ben-Hamou
  • Sandrine d'Angio
  • Olivier Rioult
  • Monique Griseti
  • Cédric Dudieuzere
  • Chantal Agius
  • Hugo Cartallier
  • Sophie Arrighi
  • Jean-Baptiste Rivoallan
  • Marie Bermejo
  • Thibaut Charpentier
  • Clara Salémeh
  • Thomas Battesti
  • Marie-Laurence Posteau
  • Jessy Nakache
  • Anne-Marie Gregori
  • Jean-Marc Graffeo
  • Céline Levieux
  • Antoine Baudino
  • Flavie Colombo
  • Gérard Audibert
  • Mireille Balletti
  • Blaise Rosato
  • Caroline Sicard
  • Mickael Salfati
  • Aurélie Quinquis
  • Arnaud Keller
  • Margie Liccioni
  • Dany Lamy
  • Elisa Crest
  • René Coulet
  • Roza Saadi
  • Patrick Thevenin
  • Clémence Parodi
  • Bernard Marandat
  • Giséle Triaire
  • Hubert Escavi
  • Gabrielle Occuly
  • Thomas Gensollen
  • Lucie Serra
  • Vincent Vidal
  • Linda Zoubir
  • Romain Couturier
  • Lugdivine Ponzio
  • Didier Monti
  • Domenica Lavarese
  • Emmanuel Bozzi
  • Jane Sampol
  • Florient Remondière
  • Anais Baltayan
  • Antoine Fleischmann
  • Aude Pover
  • Jean Darmagnac
  • Karine Fauchard
  • Paul Raybaud
  • Brigitte Benichou
  • Vincent Vendredi
  • Jeanne Vigier
  • Cyril Kestellikian
  • Monique Costa
  • Michel Outouzian
  • Nicole Gaudin Toussaint
  • Jean-Bernard Butavand
  • Martine Piazza
  • Richard Dubreuil
  • Sandra Avogadro
  • Lukas Kubicki
  • Nathalie Ramos
  • Franck Beaini
  • Lugdivine Alias
  • Pierre Couve
  • Marie-Claire Le Roy
  • Laurent Gonzalez de Gaspard
  • Nicole Pichinoty
  • César Gervais
  • Johanna Meline
  • Quentin Lasserre
  • Charlotte Roux
  • Fabien de Benedetti
  • Florence Ganay
  • Axel Chachuat
  • Yannick Drayon
  • Thierry Do Estanque
  • Vanessa Di Silvestro
  • Jean-Louis Brahim
  • Caroline Tiramani
  • Rahym Debiane
  • Marie-Hélène Claustre
  • Martin Rouxeau de L'Ecotais
  • Marie Macherey
  • Joris Jacquet
  • Ghislaine Ladame
  • Régis Bellon
  • Yane Bienfait
  • Philippe Manni
  • Deborah Partouche
  • Stephan Coti
  • Loane Sylvi
  • Albert Guigui
  • Marina Lucheux
  • Thomas Bonnand
  • Mireille Casassa
  • Yves Beauval
  • Christelle Saffy
  • Patrick Amodru
  • Marie-Jeanne Yacoub
  • Hervé Poletti
Erwan Davoux
Erwan Davoux Liste divers centre
MARSEILLE POUR TOUS
  • Erwan Davoux
  • Nora Preziosi
  • Christophe Benoit Dagot
  • Aurelie Falek
  • Saïd Ouichou
  • Isabelle Laurent
  • Maximilien Touat
  • Marielle Acunzo
  • Abdel Karim Bentahar
  • Nelly Garcia
  • Sebastien Moullet
  • Sophia Linda Bouchoucha
  • Romain Bares
  • Salima Litim
  • Marcel Slama
  • Elisabeth Said
  • Mohamed Aboudou
  • Yamina Ouertani
  • Laurent Michaut
  • Nicole Riquier
  • Bacar Zitoumbi
  • Nadia Zidane
  • Thibault Ciscardi
  • Miriam Beltifa
  • Saïd Mhamadi
  • Sabrina Hachouf
  • Quentin Bichi
  • Zohra Kebbal
  • Naïr Abdallah
  • Ouacella Tir
  • Gilles Tachon
  • Nahema Chenine
  • Julien Richard
  • Tasmalynn Bakari
  • Alain Michel Blondeau
  • Badiaa Bouyafran
  • Zaïnoudine Ali
  • Louisa Bellanti
  • Michel Polo
  • Sophie Bensamoun
  • Nadir Aouad
  • Victoire Arcostanzo
  • Ardit Halimi
  • Stéphanie Brun
  • Mohamed Firas Khayat
  • Hobna Bouden
  • Faycal Benzaid
  • Dalila Gasmi
  • Jean-Marc Thomi
  • Myriam Bahou
  • Christian Pilone
  • Hakima Remadnia
  • Saleh Eddin Zaghdoud
  • Natalia Zaïtseva
  • William Florent
  • Sahrah Brahmia
  • El-Hadje Assoumani
  • Azifati M Soili
  • Alphonse Basse
  • Adja Seck
  • Mohamed Bellahcene
  • Paloma Re
  • Paul Bellaiche
  • Linda Azegagh
  • André Desbarre
  • Halima Assoumani Aboudou
  • Mahammed Ghali
  • Nadia Bouhezza
  • Laurent Neglia
  • Kenza Khiati
  • Hocine Mzalla
  • Bruna Monteiro Ramos
  • Frédéric Sauveur Lledo
  • Rose Gomis
  • Guido Guiggi
  • Marie-José Bento Da Silva
  • Jean-Luc Nicolas
  • Kenza Haddou
  • Marco Darbera
  • Yasmina Zeroual
  • Steve Kugel
  • Oxana Alieva
  • Adham Zemour
  • Iman Ouichou
  • Hocine Charad
  • Kayliah Talbi
  • Raouf Guerram
  • Fatma Meddahi
  • Héddy Aggoun
  • Lila Allouache
  • M'Chami Ahamada
  • Sylvie Ristori
  • Alain Rajoelina
  • Nora Braia
  • Rémi Serge Vivian Moreau
  • Héloïse Dubois
  • Bruno Pottier
  • Maissa Kebbal
  • Malik Merabet
  • Emilie Grumbt
  • Saïd Ali
  • Lauriana Lignie
  • Mahdi Abdou-Saïd Mohamed
  • Laurence Martinez
  • Tahar Kheroubi
  • Linda Belhadj
  • Florent Djihalian
  • Abir Laboukhi
  • Aziz Chemani
  • Delphine Pantaleo
  • Jacques Preziosi
Sébastien Delogu
Sébastien Delogu Liste de La France insoumise
MARSEILLE FIÈRE ET POPULAIRE, AVEC SÉBASTIEN DELOGU
  • Sébastien Delogu
  • Paola Hartpence
  • Sébastien Barles
  • Léa Bijaoui
  • Mohamed Bensaada
  • Victoire Diethelm
  • Imrane Trocmé
  • Nouriati Djambaé
  • Axel Bruneau
  • Sihem Irouche
  • Sergio Coronado
  • Charlotte Deweerdt
  • El Hocine Mansri
  • Kalila Sevin
  • Maxime Champion
  • Anne-Laure Gaudin
  • Aurélien Bourneuf
  • Corinne Iehl
  • Antoine Bennahmias
  • Myriam Meghraoui
  • Alladine Abdallah Salim
  • Inès Bendaouadji
  • Alexis Feix
  • Maria Estevens Mouriès
  • Radhouane Ouachani
  • Rabyata Boinaheri
  • Alexandre Rupnik
  • Florence Heskia
  • Manuel Bompard
  • Elise Méouchy
  • Hassan Ali Said
  • Anne-Marie Delaubier
  • Dominique Dias-Lachèse
  • Julie Dupuy
  • Bernard Pruvost
  • Katia Bakri
  • Frédéric Espi
  • Lisa Soncin
  • Samuel Tracol
  • Daisy Riposati
  • Vincent Geisser
  • Valérie Voyer
  • Salim Benhaddi
  • Eve Brochart
  • Xavier Moiroux
  • Magalie Escot
  • Samy Lahmer
  • Magali Muraglia
  • Lucas Pepe-Cahuac
  • Regine Fiorani
  • Olivier Agullo
  • Laure Martin
  • Dorian Illoul
  • Rhizlane Mazmour
  • Blaise Pineau
  • Ratiba Sai
  • Vincent Aïn-Establet
  • Chantal Buro
  • David Simon
  • Yasmina Hebbache
  • Alain Hajjaj
  • Lola Hakimian-Perez
  • Mohamed Belaroussi
  • Djamilla Dallier
  • Paul Imbert
  • Karima Berriche
  • Pierre Brechet
  • Donia Hragua
  • Abderrahmane Marouane
  • Manon Nauroy
  • Philippe Blache
  • Nadine Yacoub
  • Benjamin Belhadj
  • Fayrouz Mazhri
  • Guillaume Ageorges
  • Jacqueline Giallo
  • Foukad Barek
  • Lucie Marchal
  • Amine Younès
  • Marie Cosma
  • David Jourdan
  • Habiba Aounallah
  • Nicolas Rigault
  • Sylvie Chevallier
  • Matthias Tosolini
  • Leslie Preynat
  • Cheikh-Oumar Ba
  • Sihem Amami
  • Charly Finette
  • Gabrielle Bordier
  • Nicolas Bolzer
  • Floriane Sire
  • Khaled Falek
  • Hélène Valadeau
  • Pierre Cherbero
  • Valérie-Elvina Dreyfus
  • Quentin Clausse
  • Alice Rabine
  • Otmane Aziz
  • Claire Ollier
  • Julian Billois
  • Véronique Veinberg
  • Lionel Descamps
  • Aminda Huille
  • Luc Cheminal
  • Heinda Khelifi
  • Michel Garin
  • Estelle Diaz
  • Rabah Timricht
  • Laura Marx
  • Rolland Escobar
Coralie Raynaud
Coralie Raynaud Liste d'extrême-gauche
UNE LISTE OUVRIÉRE ET JEUNE POUR LA DÉFENSE DES INTÉRÊTS DE LA POPULATION ET DES SERVICES PUBLICS
  • Coralie Raynaud
  • Thomas Aresu
  • Martine Dupuy
  • Mathieu Goron
  • Vanessa Robic
  • Marco Papalia
  • Djemila Tizi
  • Ibrahim Ali
  • Mai Nguyên-Van
  • Michel Barbe
  • Latifa Salmi
  • Luc Marchal
  • Julie Ledot
  • Pablo Laloum
  • Solène Moreno
  • Pascal Benalloul
  • Laurence Rouviere
  • René Cottyn
  • Christine Bonnaud
  • Francis Verweire
  • Nicole Bareau
  • Gabriel Chiesa
  • Adrienne Marquet
  • Smail Abdedou
  • Martine Brioude
  • Tom Rollet
  • Laurence Mazaud
  • Florent Bonello
  • Corinne Raynaud
  • Pierre Kerrien
  • Muriel Gerber
  • Bastien Lagier
  • Félicie Oletto
  • Omar Tizi
  • Soraya Mokeddem
  • Louis Bernabeu
  • Joëlle Picconi
  • Rémi Peyraud
  • Djamila Elguettaa
  • Patrick Moreno
  • Catherine Audegond
  • Francis Audic
  • Ienisseï Teicher
  • Pierre Tribouillard
  • Anne Ensenat
  • Christian de Vito
  • Joëlle Cangi
  • Peter Marchetti
  • Zaharia Madi
  • Claudy Lemoult
  • Annie Beladjal
  • Nicolas Ensenat
  • Muriel Le Corre
  • Léo Martin-Billamboz
  • Leila Tizi
  • Samuel Derischebourg
  • Renée Moriconi
  • Nicolas Boileau
  • Soifiata Mognimali
  • Gérard Manzano
  • Murielle Biou
  • Moussa Kheder
  • Catherine Amezieux
  • Ulysse Rollet
  • Karine Brenn
  • François Besson
  • Annie Agneessens-Sempot
  • Jérôme François
  • Marie-José de Haro
  • Sylvain Just
  • Florence Pravet
  • Emmanuel Brandely
  • Madeleine Personna
  • Nicolas Baurand
  • Véronique Choukroun
  • Jean-Christophe Murat
  • Anne Pernice
  • Claude Paillasseur
  • Marie Carmen Acevedo
  • Jacky Rouviere
  • Emmanuelle Rioufol
  • Philippe Grosse
  • Emmanuelle Welter
  • Jean Guigue
  • Nathalie Mohdi Maghrobi
  • Yacha Mignot
  • Fatiha Bensalah
  • Régis Gaspaillard
  • Clélia Mignot
  • Nikita Itenberg
  • Sylvette Gall
  • Hervé Maitte
  • Jeanne Calderon
  • Jacques Chappuis
  • Hassina Ameziane
  • Jean-Claude Jager
  • Nathalie Pejic
  • Jean Estrach
  • Delphine Opillard
  • Olivier Estran
  • Aminata Djegal
  • Éric Gaia
  • Sara Watson
  • Simon Costa
  • Hélène Valentin
  • Roland Mattei
  • Manuela Angelini
  • Stéphane Pernice
  • Maria Sutyrina
  • Jean-Luc Dumas
  • Yolande Gaertner
  • Jean-Luc Soler
  • Catherine Dazin
Rémy Bazzali
Rémy Bazzali Liste d'extrême-gauche
Lutte ouvrière
  • Rémy Bazzali
  • Isabelle Bonnet
  • Fréderic Gourc
  • Nathalie Malhole
  • Victor Léon
  • Danièle Pecout
  • François Roche
  • Annabel Ros
  • Marc Cecone
  • Iris Jalabert
  • Cyril Metral
  • Corinne Morel
  • Ali Boulafrad
  • Charlotte Maria
  • Nicolas Petillot
  • Iman Haddaoui
  • Thomas Rescigno
  • Agnes Benkemoun
  • Nourdine Badji
  • Orania Viaud
  • Pierre Deidon
  • Hadjira Korichi
  • Frederic Kechra
  • Djamila Redhouane
  • Nicolas Guillot
  • Chantal Sanna
  • Olivier Josué
  • Françoise Puy
  • Eric Fiorile
  • Nathalie Laclau
  • Olivier Bellot
  • Wendy Ptaszek
  • Patrick Rizzo
  • Edith Grosa
  • Omar Bekhechi
  • Anne Roche
  • Eric Teyssedre
  • Evelyne Robert
  • Gabriel Tchektchekian
  • Marie-Laure Satta
  • Elias Ventre
  • Sabrina Bakoum
  • Philippe Lyonnet
  • Jacqueline Grandel
  • Guenaël Filice
  • Mama Habbi
  • Maxence Lamy
  • Fatiha Tebib
  • Pierre Borel
  • Noelle Lagrange
  • Karim Chergui
  • Carole Devalle
  • Guillaume Bence
  • Emma Clabaut
  • Gérard Eppstein
  • Martine Bourdin
  • Jean-Baptiste Domengie
  • Hodha Jelassi
  • Jean-Louis Cuoq
  • Erika Sauerbronn
  • Moïse Guadalupe
  • Juliette Gilly
  • Jean-François Pelcot
  • Marina Amm
  • Alain Luque
  • Maryse Cuoq
  • Himed Jelassi
  • Elodie Clavel
  • Fréderic Stieau
  • Rachida Bezahaf
  • Aziz Baccouche
  • Claudine Rodinson
  • René Chassouan
  • Amandine Tibonnier
  • David Almosnino
  • Laura Sanna
  • Alexandre Bozier
  • Francien Jongsma
  • Christian Jalabert
  • Alexandra Catroux
  • Sebastien Archelas
  • Marie-France Fraticelli
  • Renaud Roche
  • Nadine Mistretta
  • Philippe Guégan
  • Faustine Houy
  • Bob Burtin
  • Anne Lévy
  • François Rodinson
  • Icram Tahraoui
  • Killian Allais
  • Géraldine Maltinti
  • Bruno Blouin
  • Sandrine Gay
  • Josué Novosel
  • Virginie Brunet
  • Balthazar Gautier
  • Christelle Keita
  • Karim Benguedih
  • Eva Roussel
  • Robin Ferraro
  • Delphine Le Goc
  • Karim Bouazouni
  • Nadia Dehouche
  • Marc Garibal
  • Lali Viguier
  • Bernard Ghiotto
  • Lucie Lanoé
  • Grégoire Varillon
  • Julie Rahil
  • Joseph Markiel

Résultat de l'élection municipale 2020

Marseille 1er Arrondissement - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Sophie Camard
Sophie Camard (9 élus) Le printemps marseillais - debout marseille la gauche, les écologistes et les citoyens rassemblés 		11 377 58,01%
  • Sophie Camard
  • Patrick Amico
  • Audrey Garino
  • Sébastien Barles
  • Mathide Chaboche
  • Laurent Lhardit
  • Zoubida Meguenni
  • Jean-Pierre Cochet
  • Aïcha Guedjali
Sabine Bernasconi
Sabine Bernasconi (2 élus) Une volonte pour marseille avec martine vassal 		6 114 31,17%
  • Sabine Bernasconi
  • Alain Gargani
Clémence Parodi
Clémence Parodi Avec stephane ravier, retrouvons marseille ! 		2 120 10,81%
Participation au scrutin Marseille 1er Arrondissement
Taux de participation 45,27%
Taux d'abstention 54,73%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 20 082
Résultat municipales à Marseille 1er Arrondissement

Marseille 2e Arrondissement - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Benoît Payan
Benoît Payan (6 élus) La gauche, les écologistes et les citoyens rassemblés 		4 452 46,28%
  • Benoît Payan
  • Nassera Benmarnia
  • Pierre-Marie Ganozzi
  • Marie-José Cermolacce
  • Ahmed Heddadi
  • Nouriati Djambaé
Solange Biaggi
Solange Biaggi (1 élu) Une volonté pour marseille avec martine vassal 		2 015 20,95%
  • Solange Biaggi
Lisette Narducci
Lisette Narducci (1 élu) Ensemble pour marseille avec bruno gilles 		1 910 19,85%
  • Lisette Narducci
Jeanne Marti
Jeanne Marti Avec stephane ravier, retrouvons marseille ! 		1 241 12,90%
Participation au scrutin Marseille 2e Arrondissement
Taux de participation 30,07%
Taux d'abstention 69,93%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 9 865
Résultat municipales à Marseille 2e Arrondissement

Marseille 3e Arrondissement - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Michèle Rubirola
Michèle Rubirola (9 élus) Le printemps marseillais, le rassemblement de la gauche, des ecologistes et des citoyens 		12 540 56,99%
  • Michèle Rubirola
  • Pierre Huguet
  • Marie Batoux
  • Fabien Perez
  • Audrey Gatian
  • Arnaud Drouot
  • Aurélie Biancarelli-Lopes
  • Théo Challande Nevoret
  • Perrine Prigent
Bruno Gilles
Bruno Gilles (2 élus) Ensemble pour marseille avec bruno gilles 		6 356 28,88%
  • Bruno Gilles
  • Marine Pustorino
Jean-François Luc
Jean-François Luc Avec stéphane ravier, retrouvons marseille! 		3 107 14,12%
Participation au scrutin Marseille 3e Arrondissement
Taux de participation 41,62%
Taux d'abstention 58,38%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 22 499
Résultat municipales à Marseille 3e Arrondissement

Marseille 4e Arrondissement - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Olivia Fortin
Olivia Fortin (11 élus) Le printemps marseillais, le rassemblement de la gauche, des écologistes et des citoyens 		14 477 41,78%
  • Olivia Fortin
  • Joël Canicave
  • Christine Juste
  • Eric Mery
  • Nathalie Tessier
  • Pierre Benarroche
  • Véronique Brambilla
  • Christophe Hugon
  • Sophie Roques
  • Didier El Rharbaye
  • Isabelle Laussine
Martine Vassal
Martine Vassal (3 élus) Une volonté pour marseille avec martine vassal 		13 569 39,16%
  • Martine Vassal
  • Yves Moraine
  • Catherine Pila
Bernard Marandat
Bernard Marandat (1 élu) Avec stéphane ravier retrouvons marseille! 		3 943 11,38%
  • Bernard Marandat
Yvon Berland
Yvon Berland Berland 2020 		2 658 7,67%
Participation au scrutin Marseille 4e Arrondissement
Taux de participation 43,92%
Taux d'abstention 56,08%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 35 223
Résultat municipales à Marseille 4e Arrondissement

Marseille 5e Arrondissement - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Lionel Royer-Perreaut
Lionel Royer-Perreaut (11 élus) Une volonté pour marseille avec martine vassal 		11 825 43,52%
  • Lionel Royer-Perreaut
  • Emmanuelle Charafe
  • Guy Teissier
  • Laure-Agnès Caradec
  • Didier Réault
  • Anne-Marie D'estienne D'orves
  • Daniel Sperling
  • Catherine Chantelot
  • Didier Tani
  • Aurore Bruna
  • Pierre Robin
Aïcha Sif
Aïcha Sif (3 élus) Le printemps marseillais, le rassemblement de la gauche, des écologistes et des citoyens 		9 561 35,18%
  • Aïcha Sif
  • Hervé Menchon
  • Sophie Guerard
Eléonore Bez
Eléonore Bez (1 élu) Avec stéphane ravier, retrouvons marseille! 		5 785 21,29%
  • Eléonore Bez
Participation au scrutin Marseille 5e Arrondissement
Taux de participation 33,83%
Taux d'abstention 66,17%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 27 812
Résultat municipales à Marseille 5e Arrondissement

Marseille 6e Arrondissement - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Julien Ravier
Julien Ravier (10 élus) Une volonte pour marseille avec martine vassal 		9 818 35,37%
  • Julien Ravier
  • Valérie Boyer
  • Didier Parakian
  • Isabelle Campagnola Savon
  • Julien Ruas
  • Sylvie Carrega
  • Pierre Laget
  • Laurence Luccioni
  • Sylvain Souvestre
  • Mireille Balletti
Yannick Ohanessian
Yannick Ohanessian (2 élus) Le printemps marseillais, le rassemblement de la gauche, des écologistes et des citoyens 		9 466 34,10%
  • Yannick Ohanessian
  • Rebecca Bernardi
Franck Allisio
Franck Allisio (1 élu) Avec stephane ravier, retrouvons marseille! 		5 878 21,17%
  • Franck Allisio
Robert Assante
Robert Assante Ensemble pour marseille avec bruno gilles 		2 593 9,34%
Participation au scrutin Marseille 6e Arrondissement
Taux de participation 34,99%
Taux d'abstention 65,01%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 28 309
Résultat municipales à Marseille 6e Arrondissement

Marseille 7e Arrondissement - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
David Galtier
David Galtier (12 élus) Une volonte pour marseille avec martine vassal 		10 080 50,97%
  • David Galtier
  • Marion Bareille
  • Denis Rossi
  • Camelia Makhloufi
  • Sami Benfers
  • Aurelie Falek
  • Jean-Yves Sayag
  • Hayat Atia
  • Jean-Michel Turc
  • Doudja Boukrine
  • Christian Bosq
  • Farida Benaouda
Stéphane Ravier
Stéphane Ravier (4 élus) Avec stephane ravier, retrouvons marseille ! 		9 693 49,02%
  • Stéphane Ravier
  • Sandrine D'angio
  • Cédric Dudieuzere
  • Gisèle Lelouis
Participation au scrutin Marseille 7e Arrondissement
Taux de participation 26,05%
Taux d'abstention 73,95%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 22 128
Résultat municipales à Marseille 7e Arrondissement

Marseille 8e Arrondissement - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Samia Ghali
Samia Ghali (8 élus) Tous unis avec samia ghali 		5 025 38,16%
  • Samia Ghali
  • Roland Cazzola
  • Nadia Boulainseur
  • Sébastien Jibrayel
  • Marguerite Pasquini
  • Hattab Fadhla
  • Josette Furace
  • Hedi Ramdane
Jean-Marc Coppola
Jean-Marc Coppola (2 élus) Le printemps marseillais, le rassemblement de la gauche, des ecologistes et des citoyens 		4 639 35,23%
  • Jean-Marc Coppola
  • Lydia Frentzel
Sophie Grech
Sophie Grech (2 élus) Avec stephane ravier, retrouvons marseille ! 		3 501 26,59%
  • Sophie Grech
  • Arezki Selloum
Participation au scrutin Marseille 8e Arrondissement
Taux de participation 28,29%
Taux d'abstention 71,71%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 13 556
Résultat municipales à Marseille 8e Arrondissement

Marseille 9e Arrondissement - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Lionel ROYER-PERREAUT
Lionel ROYER-PERREAUT (11 élus) Une volonté pour Marseille avec Martine Vassal 		11 825 43,52%
  • Lionel ROYER-PERREAUT
  • Emmanuelle CHARAFE
  • Guy TEISSIER
  • Laure-Agnès CARADEC
  • Didier RÉAULT
  • Anne-Marie D'ESTIENNE D'ORVES
  • Daniel SPERLING
  • Catherine CHANTELOT
  • Didier TANI
  • Aurore BRUNA
  • Pierre ROBIN
Aïcha SIF
Aïcha SIF (3 élus) Le Printemps Marseillais, le Rassemblement de la Gauche, des écologistes et des citoyens 		9 561 35,18%
  • Aïcha SIF
  • Hervé MENCHON
  • Sophie GUERARD
Eléonore BEZ
Eléonore BEZ (1 élu) Avec Stéphane Ravier, retrouvons Marseille! 		5 785 21,29%
  • Eléonore BEZ
Participation au scrutin Marseille 9e Arrondissement
Taux de participation 33,83%
Taux d'abstention 66,17%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,53%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,77%
Nombre de votants 27 812
Résultat municipales à Marseille 9e Arrondissement

Marseille 10e Arrondissement - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Lionel ROYER-PERREAUT
Lionel ROYER-PERREAUT (11 élus) Une volonté pour Marseille avec Martine Vassal 		11 825 43,52%
  • Lionel ROYER-PERREAUT
  • Emmanuelle CHARAFE
  • Guy TEISSIER
  • Laure-Agnès CARADEC
  • Didier RÉAULT
  • Anne-Marie D'ESTIENNE D'ORVES
  • Daniel SPERLING
  • Catherine CHANTELOT
  • Didier TANI
  • Aurore BRUNA
  • Pierre ROBIN
Aïcha SIF
Aïcha SIF (3 élus) Le Printemps Marseillais, le Rassemblement de la Gauche, des écologistes et des citoyens 		9 561 35,18%
  • Aïcha SIF
  • Hervé MENCHON
  • Sophie GUERARD
Eléonore BEZ
Eléonore BEZ (1 élu) Avec Stéphane Ravier, retrouvons Marseille! 		5 785 21,29%
  • Eléonore BEZ
Participation au scrutin Marseille 10e Arrondissement
Taux de participation 33,83%
Taux d'abstention 66,17%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,53%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,77%
Nombre de votants 27 812
Résultat municipales à Marseille 10e Arrondissement

Marseille 11e Arrondissement - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Julien RAVIER
Julien RAVIER (10 élus) UNE VOLONTE POUR MARSEILLE AVEC MARTINE VASSAL 		9 818 35,37%
  • Julien RAVIER
  • Valérie BOYER
  • Didier PARAKIAN
  • Isabelle CAMPAGNOLA SAVON
  • Julien RUAS
  • Sylvie CARREGA
  • Pierre LAGET
  • Laurence LUCCIONI
  • Sylvain SOUVESTRE
  • Mireille BALLETTI
Yannick OHANESSIAN
Yannick OHANESSIAN (2 élus) Le printemps Marseillais, le rassemblement de la gauche, des écologistes et des citoyens 		9 466 34,10%
  • Yannick OHANESSIAN
  • Rebecca BERNARDI
Franck ALLISIO
Franck ALLISIO (1 élu) AVEC STEPHANE RAVIER, RETROUVONS MARSEILLE! 		5 878 21,17%
  • Franck ALLISIO
Robert ASSANTE
Robert ASSANTE ENSEMBLE POUR MARSEILLE AVEC BRUNO GILLES 		2 593 9,34%
Participation au scrutin Marseille 11e Arrondissement
Taux de participation 34,99%
Taux d'abstention 65,01%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,15%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,81%
Nombre de votants 28 309
Résultat municipales à Marseille 11e Arrondissement

Marseille 12e Arrondissement - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Julien RAVIER
Julien RAVIER (10 élus) UNE VOLONTE POUR MARSEILLE AVEC MARTINE VASSAL 		9 818 35,37%
  • Julien RAVIER
  • Valérie BOYER
  • Didier PARAKIAN
  • Isabelle CAMPAGNOLA SAVON
  • Julien RUAS
  • Sylvie CARREGA
  • Pierre LAGET
  • Laurence LUCCIONI
  • Sylvain SOUVESTRE
  • Mireille BALLETTI
Yannick OHANESSIAN
Yannick OHANESSIAN (2 élus) Le printemps Marseillais, le rassemblement de la gauche, des écologistes et des citoyens 		9 466 34,10%
  • Yannick OHANESSIAN
  • Rebecca BERNARDI
Franck ALLISIO
Franck ALLISIO (1 élu) AVEC STEPHANE RAVIER, RETROUVONS MARSEILLE! 		5 878 21,17%
  • Franck ALLISIO
Robert ASSANTE
Robert ASSANTE ENSEMBLE POUR MARSEILLE AVEC BRUNO GILLES 		2 593 9,34%
Participation au scrutin Marseille 12e Arrondissement
Taux de participation 34,99%
Taux d'abstention 65,01%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,15%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,81%
Nombre de votants 28 309
Résultat municipales à Marseille 12e Arrondissement

Marseille 13e Arrondissement - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
David GALTIER
David GALTIER (12 élus) UNE VOLONTE POUR MARSEILLE AVEC MARTINE VASSAL 		10 080 50,97%
  • David GALTIER
  • Marion BAREILLE
  • Denis ROSSI
  • Camelia MAKHLOUFI
  • Sami BENFERS
  • Aurelie FALEK
  • Jean-Yves SAYAG
  • Hayat ATIA
  • Jean-Michel TURC
  • Doudja BOUKRINE
  • Christian BOSQ
  • Farida BENAOUDA
Stéphane RAVIER
Stéphane RAVIER (4 élus) AVEC STEPHANE RAVIER, RETROUVONS MARSEILLE ! 		9 693 49,02%
  • Stéphane RAVIER
  • Sandrine D'ANGIO
  • Cédric DUDIEUZERE
  • Gisèle LELOUIS
Participation au scrutin Marseille 13e Arrondissement
Taux de participation 26,05%
Taux d'abstention 73,95%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 6,45%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 4,19%
Nombre de votants 22 128
Résultat municipales à Marseille 13e Arrondissement

Marseille 14e Arrondissement - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
David GALTIER
David GALTIER (12 élus) UNE VOLONTE POUR MARSEILLE AVEC MARTINE VASSAL 		10 080 50,97%
  • David GALTIER
  • Marion BAREILLE
  • Denis ROSSI
  • Camelia MAKHLOUFI
  • Sami BENFERS
  • Aurelie FALEK
  • Jean-Yves SAYAG
  • Hayat ATIA
  • Jean-Michel TURC
  • Doudja BOUKRINE
  • Christian BOSQ
  • Farida BENAOUDA
Stéphane RAVIER
Stéphane RAVIER (4 élus) AVEC STEPHANE RAVIER, RETROUVONS MARSEILLE ! 		9 693 49,02%
  • Stéphane RAVIER
  • Sandrine D'ANGIO
  • Cédric DUDIEUZERE
  • Gisèle LELOUIS
Participation au scrutin Marseille 14e Arrondissement
Taux de participation 26,05%
Taux d'abstention 73,95%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 6,45%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 4,19%
Nombre de votants 22 128
Résultat municipales à Marseille 14e Arrondissement

Marseille 15e Arrondissement - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Samia GHALI
Samia GHALI (8 élus) TOUS UNIS AVEC SAMIA GHALI 		5 025 38,16%
  • Samia GHALI
  • Roland CAZZOLA
  • Nadia BOULAINSEUR
  • Sébastien JIBRAYEL
  • Marguerite PASQUINI
  • Hattab FADHLA
  • Josette FURACE
  • Hedi RAMDANE
Jean-Marc COPPOLA
Jean-Marc COPPOLA (2 élus) LE PRINTEMPS MARSEILLAIS, LE RASSEMBLEMENT DE LA GAUCHE, DES ECOLOGISTES ET DES CITOYENS 		4 639 35,23%
  • Jean-Marc COPPOLA
  • Lydia FRENTZEL
Sophie GRECH
Sophie GRECH (2 élus) AVEC STEPHANE RAVIER, RETROUVONS MARSEILLE ! 		3 501 26,59%
  • Sophie GRECH
  • Arezki SELLOUM
Participation au scrutin Marseille 15e Arrondissement
Taux de participation 28,29%
Taux d'abstention 71,71%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,96%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,92%
Nombre de votants 13 556
Résultat municipales à Marseille 15e Arrondissement

Marseille 16e Arrondissement - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Samia GHALI
Samia GHALI (8 élus) TOUS UNIS AVEC SAMIA GHALI 		5 025 38,16%
  • Samia GHALI
  • Roland CAZZOLA
  • Nadia BOULAINSEUR
  • Sébastien JIBRAYEL
  • Marguerite PASQUINI
  • Hattab FADHLA
  • Josette FURACE
  • Hedi RAMDANE
Jean-Marc COPPOLA
Jean-Marc COPPOLA (2 élus) LE PRINTEMPS MARSEILLAIS, LE RASSEMBLEMENT DE LA GAUCHE, DES ECOLOGISTES ET DES CITOYENS 		4 639 35,23%
  • Jean-Marc COPPOLA
  • Lydia FRENTZEL
Sophie GRECH
Sophie GRECH (2 élus) AVEC STEPHANE RAVIER, RETROUVONS MARSEILLE ! 		3 501 26,59%
  • Sophie GRECH
  • Arezki SELLOUM
Participation au scrutin Marseille 16e Arrondissement
Taux de participation 28,29%
Taux d'abstention 71,71%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,96%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,92%
Nombre de votants 13 556
Résultat municipales à Marseille 16e Arrondissement

Résultat de l'élection municipale 2014

Marseille 1er Arrondissement - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Dominique Tian
Dominique Tian (9 élus) "marseille en avant" avec jean-claude gaudin 		11 279 44,89%
  • Dominique Tian
  • Sabine Bernasconi
  • Frédérick Bousquet
  • Catherine Pila
  • Jean Roatta
  • Maliza Said Soilihi
  • Frédéric Jeanjean
  • Marie-José Battista
  • René Baccino
Patrick Mennucci
Patrick Mennucci (2 élus) Un nouveau cap à gauche - socialistes, front de gauche, écologistes et société civile marseillaise avec patrick mennucci 		10 175 40,49%
  • Patrick Mennucci
  • Josette Sportiello
Dominique Demeester
Dominique Demeester Marseille bleu marine (1er secteur) 		3 670 14,60%
Participation au scrutin Marseille 1er Arrondissement
Taux de participation 60,18%
Taux d'abstention 39,82%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,28%
Nombre de votants 25 975
Résultat municipales à Marseille 1er Arrondissement

Marseille 2e Arrondissement - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Solange Biaggi
Solange Biaggi (6 élus) Marseille en avant avec jean-claude gaudin 		7 215 47,69%
  • Solange Biaggi
  • Michel Dary
  • Lisette Narducci
  • Gérard Chenoz
  • Marie-Claude Bruguiere
  • Smaïl Ali
Eugène Caselli
Eugène Caselli (1 élu) Un nouveau cap pour les marseillais avec patrick mennucci 		4 937 32,63%
  • Eugène Caselli
Jeanne Marti
Jeanne Marti (1 élu) Marseille bleu marine 		2 974 19,66%
  • Jeanne Marti
Participation au scrutin Marseille 2e Arrondissement
Taux de participation 50,00%
Taux d'abstention 50,00%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 4,16%
Nombre de votants 15 783
Résultat municipales à Marseille 2e Arrondissement

Marseille 3e Arrondissement - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Solange Biaggi
Solange Biaggi (6 élus) Marseille en avant avec jean-claude gaudin 		7 215 47,69%
  • Solange Biaggi
  • Michel Dary
  • Lisette Narducci
  • Gérard Chenoz
  • Marie-Claude Bruguiere
  • Smaïl Ali
Eugène Caselli
Eugène Caselli (1 élu) Un nouveau cap pour les marseillais avec patrick mennucci 		4 937 32,63%
  • Eugène Caselli
Jeanne Marti
Jeanne Marti (1 élu) Marseille bleu marine 		2 974 19,66%
  • Jeanne Marti
Participation au scrutin Marseille 3e Arrondissement
Taux de participation 50,00%
Taux d'abstention 50,00%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 4,16%
Nombre de votants 15 783
Résultat municipales à Marseille 3e Arrondissement

Marseille 4e Arrondissement - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Bruno Gilles
Bruno Gilles (8 élus) Marseille en avant avec jean-claude gaudin 		14 773 47,75%
  • Bruno Gilles
  • Marine Pustorino
  • Maurice Di Nocera
  • Marie-Louise Lota
  • Patrick Padovani
  • Monique Daubet-Grundler
  • Julien Ruas
  • Marie-Hélène Feraud-Gregori
Marie-Arlette Carlotti
Marie-Arlette Carlotti (2 élus) Cap a gauche avec marie-arlette carlotti 		10 328 33,38%
  • Marie-Arlette Carlotti
  • Benoit Payan
Jean-Pierre Baumann
Jean-Pierre Baumann (1 élu) Marseille bleu marine 		5 834 18,85%
  • Jean-Pierre Baumann
Participation au scrutin Marseille 4e Arrondissement
Taux de participation 61,05%
Taux d'abstention 38,95%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,59%
Nombre de votants 32 088
Résultat municipales à Marseille 4e Arrondissement

Marseille 5e Arrondissement - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Bruno Gilles
Bruno Gilles (8 élus) Marseille en avant avec jean-claude gaudin 		14 773 47,75%
  • Bruno Gilles
  • Marine Pustorino
  • Maurice Di Nocera
  • Marie-Louise Lota
  • Patrick Padovani
  • Monique Daubet-Grundler
  • Julien Ruas
  • Marie-Hélène Feraud-Gregori
Marie-Arlette Carlotti
Marie-Arlette Carlotti (2 élus) Cap a gauche avec marie-arlette carlotti 		10 328 33,38%
  • Marie-Arlette Carlotti
  • Benoit Payan
Jean-Pierre Baumann
Jean-Pierre Baumann (1 élu) Marseille bleu marine 		5 834 18,85%
  • Jean-Pierre Baumann
Participation au scrutin Marseille 5e Arrondissement
Taux de participation 61,05%
Taux d'abstention 38,95%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,59%
Nombre de votants 32 088
Résultat municipales à Marseille 5e Arrondissement

Marseille 6e Arrondissement - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Claude Gaudin
Jean-Claude Gaudin (13 élus) " marseille en avant avec jean-claude gaudin " 		21 527 50,07%
  • Jean-Claude Gaudin
  • Martine Vassal
  • Yves Moraine
  • Laure-Agnès Caradec
  • Xavier Mery
  • Dominique Fleury Vlasto
  • Guillaume Jouve
  • Catherine Giner
  • Patrick Zaoui
  • Nora Preziosi
  • André Malrait
  • Marie-Laure Rocca-Serra
  • Jean-Luc Ricca
Annie Levy Mozziconacci
Annie Levy Mozziconacci (1 élu) "un nouveau cap pour les marseillais avec patrick mennucci" 		8 200 19,07%
  • Annie Levy Mozziconacci
Michel Cataneo
Michel Cataneo (1 élu) Marseille bleu marine 		7 440 17,30%
  • Michel Cataneo
Marie-Françoise Palloix
Marie-Françoise Palloix Marseille a gauche l'humain d'abord dans notre ville 		3 017 7,01%
André Jollivet
André Jollivet Changer la donne 		2 803 6,52%
Participation au scrutin Marseille 6e Arrondissement
Taux de participation 56,51%
Taux d'abstention 43,49%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,61%
Nombre de votants 44 141
Résultat municipales à Marseille 6e Arrondissement

Marseille 7e Arrondissement - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Dominique Tian
Dominique Tian (9 élus) "marseille en avant" avec jean-claude gaudin 		11 279 44,89%
  • Dominique Tian
  • Sabine Bernasconi
  • Frédérick Bousquet
  • Catherine Pila
  • Jean Roatta
  • Maliza Said Soilihi
  • Frédéric Jeanjean
  • Marie-José Battista
  • René Baccino
Patrick Mennucci
Patrick Mennucci (2 élus) Un nouveau cap à gauche - socialistes, front de gauche, écologistes et société civile marseillaise avec patrick mennucci 		10 175 40,49%
  • Patrick Mennucci
  • Josette Sportiello
Dominique Demeester
Dominique Demeester Marseille bleu marine (1er secteur) 		3 670 14,60%
Participation au scrutin Marseille 7e Arrondissement
Taux de participation 60,18%
Taux d'abstention 39,82%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,28%
Nombre de votants 25 975
Résultat municipales à Marseille 7e Arrondissement

Marseille 8e Arrondissement - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Claude Gaudin
Jean-Claude Gaudin (13 élus) " marseille en avant avec jean-claude gaudin " 		21 527 50,07%
  • Jean-Claude Gaudin
  • Martine Vassal
  • Yves Moraine
  • Laure-Agnès Caradec
  • Xavier Mery
  • Dominique Fleury Vlasto
  • Guillaume Jouve
  • Catherine Giner
  • Patrick Zaoui
  • Nora Preziosi
  • André Malrait
  • Marie-Laure Rocca-Serra
  • Jean-Luc Ricca
Annie Levy Mozziconacci
Annie Levy Mozziconacci (1 élu) "un nouveau cap pour les marseillais avec patrick mennucci" 		8 200 19,07%
  • Annie Levy Mozziconacci
Michel Cataneo
Michel Cataneo (1 élu) Marseille bleu marine 		7 440 17,30%
  • Michel Cataneo
Marie-Françoise Palloix
Marie-Françoise Palloix Marseille a gauche l'humain d'abord dans notre ville 		3 017 7,01%
André Jollivet
André Jollivet Changer la donne 		2 803 6,52%
Participation au scrutin Marseille 8e Arrondissement
Taux de participation 56,51%
Taux d'abstention 43,49%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,61%
Nombre de votants 44 141
Résultat municipales à Marseille 8e Arrondissement

Marseille 9e Arrondissement - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Guy Teissier
Guy Teissier (12 élus) Marseille en avant avec jean claude gaudin 		22 851 51,44%
  • Guy Teissier
  • Anne-Marie D'estienne D'orves
  • Lionel Royer-Perreaut
  • Nathalie Simon
  • Didier Reault
  • Catherine Chantelot
  • Patrice Vanelle
  • Séréna Zouaghi
  • Daniel Sperling
  • Danielle Casanova
  • Thierry Santelli
  • Colette Babouchian
Laurent Comas
Laurent Comas (2 élus) Marseille bleu marine 		11 704 26,35%
  • Laurent Comas
  • Anne Toso
Karim Zeribi
Karim Zeribi (1 élu) Un nouveau cap pour les marseillais avec patrick mennucci 		9 860 22,19%
  • Karim Zeribi
Participation au scrutin Marseille 9e Arrondissement
Taux de participation 57,60%
Taux d'abstention 42,40%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,58%
Nombre de votants 46 064
Résultat municipales à Marseille 9e Arrondissement

Marseille 10e Arrondissement - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Guy Teissier
Guy Teissier (12 élus) Marseille en avant avec jean claude gaudin 		22 851 51,44%
  • Guy Teissier
  • Anne-Marie D'estienne D'orves
  • Lionel Royer-Perreaut
  • Nathalie Simon
  • Didier Reault
  • Catherine Chantelot
  • Patrice Vanelle
  • Séréna Zouaghi
  • Daniel Sperling
  • Danielle Casanova
  • Thierry Santelli
  • Colette Babouchian
Laurent Comas
Laurent Comas (2 élus) Marseille bleu marine 		11 704 26,35%
  • Laurent Comas
  • Anne Toso
Karim Zeribi
Karim Zeribi (1 élu) Un nouveau cap pour les marseillais avec patrick mennucci 		9 860 22,19%
  • Karim Zeribi
Participation au scrutin Marseille 10e Arrondissement
Taux de participation 57,60%
Taux d'abstention 42,40%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,58%
Nombre de votants 46 064
Résultat municipales à Marseille 10e Arrondissement

Marseille 11e Arrondissement - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Roland Blum
Roland Blum (10 élus) Marseille en avant avec jean-claude gaudin 		20 559 46,68%
  • Roland Blum
  • Valérie Boyer
  • Robert Assante
  • Caroline Pozmentier-Sportich
  • Didier Parakian
  • Sylvie Carrega
  • Maurice Rey
  • Isabelle Savon
  • Julien Ravier
  • Mireille Balletti
Elisabeth Philippe
Elisabeth Philippe (2 élus) Marseille bleu marine 		13 189 29,95%
  • Elisabeth Philippe
  • Loïc Barat
Christophe Masse
Christophe Masse (1 élu) Un nouveau cap pour les marseillais avec patrick mennucci 		10 287 23,36%
  • Christophe Masse
Participation au scrutin Marseille 11e Arrondissement
Taux de participation 58,98%
Taux d'abstention 41,02%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,37%
Nombre de votants 45 569
Résultat municipales à Marseille 11e Arrondissement

Marseille 12e Arrondissement - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Roland Blum
Roland Blum (10 élus) Marseille en avant avec jean-claude gaudin 		20 559 46,68%
  • Roland Blum
  • Valérie Boyer
  • Robert Assante
  • Caroline Pozmentier-Sportich
  • Didier Parakian
  • Sylvie Carrega
  • Maurice Rey
  • Isabelle Savon
  • Julien Ravier
  • Mireille Balletti
Elisabeth Philippe
Elisabeth Philippe (2 élus) Marseille bleu marine 		13 189 29,95%
  • Elisabeth Philippe
  • Loïc Barat
Christophe Masse
Christophe Masse (1 élu) Un nouveau cap pour les marseillais avec patrick mennucci 		10 287 23,36%
  • Christophe Masse
Participation au scrutin Marseille 12e Arrondissement
Taux de participation 58,98%
Taux d'abstention 41,02%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,37%
Nombre de votants 45 569
Résultat municipales à Marseille 12e Arrondissement

Marseille 13e Arrondissement - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Stéphane Ravier
Stéphane Ravier (11 élus) Marseille bleu marine 		15 971 35,33%
  • Stéphane Ravier
  • Sandrine D'angio
  • Antoine Maggio
  • Marie Mustachia
  • Jacques Besnaïnou
  • Maryvonne Ribiere
  • Yves Beauval
  • Sandra Duguet
  • Georges Maury
  • Gisèle Lelouis
  • Dany Lamy
Garo Hovsepian
Garo Hovsepian (3 élus) Un nouveau cap pour les marseillais avec patrick mennucci 		14 696 32,51%
  • Garo Hovsepian
  • Florence Masse
  • Stéphane Mari
Richard Miron
Richard Miron (2 élus) Marseille en avant avec jean-claude gaudin 		14 529 32,14%
  • Richard Miron
  • Monique Cordier
Participation au scrutin Marseille 13e Arrondissement
Taux de participation 56,87%
Taux d'abstention 43,13%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,03%
Nombre de votants 46 608
Résultat municipales à Marseille 13e Arrondissement

Marseille 14e Arrondissement - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Stéphane Ravier
Stéphane Ravier (11 élus) Marseille bleu marine 		15 971 35,33%
  • Stéphane Ravier
  • Sandrine D'angio
  • Antoine Maggio
  • Marie Mustachia
  • Jacques Besnaïnou
  • Maryvonne Ribiere
  • Yves Beauval
  • Sandra Duguet
  • Georges Maury
  • Gisèle Lelouis
  • Dany Lamy
Garo Hovsepian
Garo Hovsepian (3 élus) Un nouveau cap pour les marseillais avec patrick mennucci 		14 696 32,51%
  • Garo Hovsepian
  • Florence Masse
  • Stéphane Mari
Richard Miron
Richard Miron (2 élus) Marseille en avant avec jean-claude gaudin 		14 529 32,14%
  • Richard Miron
  • Monique Cordier
Participation au scrutin Marseille 14e Arrondissement
Taux de participation 56,87%
Taux d'abstention 43,13%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,03%
Nombre de votants 46 608
Résultat municipales à Marseille 14e Arrondissement

Marseille 15e Arrondissement - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Samia Ghali
Samia Ghali (9 élus) Un nouveau cap pour les marseillais 		10 716 45,54%
  • Samia Ghali
  • Jean-Marc Coppola
  • Lydia Frentzel
  • Roland Cazzola
  • Nadia Boulainseur
  • Rébiaï Benarioua
  • Valérie Diamanti
  • Hattab Fadhla
  • Marguerite Pasquini
Bernard Marandat
Bernard Marandat (2 élus) Marseille bleu marine 		7 206 30,62%
  • Bernard Marandat
  • Marjorie Bulot
Arlette Fructus
Arlette Fructus (1 élu) Marseille en avant avec jean-claude gaudin 		5 607 23,83%
  • Arlette Fructus
Participation au scrutin Marseille 15e Arrondissement
Taux de participation 52,64%
Taux d'abstention 47,36%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,80%
Nombre de votants 24 458
Résultat municipales à Marseille 15e Arrondissement

Marseille 16e Arrondissement - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Samia Ghali
Samia Ghali (9 élus) Un nouveau cap pour les marseillais 		10 716 45,54%
  • Samia Ghali
  • Jean-Marc Coppola
  • Lydia Frentzel
  • Roland Cazzola
  • Nadia Boulainseur
  • Rébiaï Benarioua
  • Valérie Diamanti
  • Hattab Fadhla
  • Marguerite Pasquini
Bernard Marandat
Bernard Marandat (2 élus) Marseille bleu marine 		7 206 30,62%
  • Bernard Marandat
  • Marjorie Bulot
Arlette Fructus
Arlette Fructus (1 élu) Marseille en avant avec jean-claude gaudin 		5 607 23,83%
  • Arlette Fructus
Participation au scrutin Marseille 16e Arrondissement
Taux de participation 52,64%
Taux d'abstention 47,36%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,80%
Nombre de votants 24 458
Résultat municipales à Marseille 16e Arrondissement

