Résultat des municipales à Marseille : le favori talonné par un autre candidat... Ce que disent les sondages

L'élection municipale de Marseille approche et un candidat s'impose comme le favori dans les résultats des sondages, un autre candidat peut cependant le concurrencer. Des alliances pourraient le conforter ou, au contraire; lui couter la victoire.

L'essentiel Les élections municipales de Marseille se tiendront les dimanches 15 et 22 mars 2026 et opposeront huit candidats dont les listes sont détaillées dans cet article.

Quatre candidats se disputent sérieusement la mairie de Marseille : Benoît Payan (PS, PCF, EELV) qui veut reconduire la gauche à l'Hôtel de ville, Martine Vassal (LR, REN et HOR) qui souhaite récupérer le siège que la droite a occupé pendant trente ans, Franck Allisio (RN) qui veut conquérir la deuxième ville de France et Sébastien Delogu (LFI) qui nourrit la même ambition.

Le résultat du dernier sondage sur l'élection municipale 2026 à Marseille confirme la tenue d'un duel entre Benoît Payan et Franck Allisio, mais il donne l'avantage au maire sortant au 1er et au 2e tour. Le candidat de la gauche aurait entre 4 et 10 points d'avance sur son rival au second tour selon les configurations envisagées.

Le jeu des alliances peut cependant bousculer l'issue des municipales à Marseille. La gauche refuse une alliance avec la liste LFI qui, en cas de maintien, pourrait la fragiliser et donner l'avantage au RN. La candidate de la droite n'envisage pas non plus une alliance avec la gauche. Mais LFI et LR qui ont promis de faire barrage au RN formeront-ils un cordon sanitaire autour de Benoît Payan ? Les résultats du dernier sondage des municipales à Marseille Sondage Ifop Fiducial pour LCI, La Provence et Sud Radio du 1er mars 2026. Le sondage a également testé plusieurs scénarios pour le second tour des élections municipales à Marseille. Il en teste trois, et à chaque fois Benoît Payan est donné en tête. C'est dans une quadrangulaire entre l'union de la gauche, LFI, le droite et l'extrême droite qui le score serait le plus serré : le maire sortant est crédité de 38% des intentions de vote, contre 34% pour le candidat du RN, 18% pour celle de la droite et 13% pour l'insoumis. Benoît Payan aurait en revanche 10 points d'avance sur son principal rival du RN en cas de triangulaire avec la candidate de la droite (46% contre 36%) et en cas de duel (55% contre 45%).

En direct

12:14 - Les candidats proposent des solutions à Marseille À Marseille, les candidats aux élections municipales de 2026 discutent des enjeux cruciaux tels que la sécurité, la propreté et le logement. Benoît Payan, Franck Allisio, Martine Vassal et Sébastien Delogu présentent leurs solutions, notamment l'augmentation des policiers municipaux et des caméras de surveillance. La sécurité apparaît comme la priorité indiscutable des Marseillais. Lire sur france3-regions.franceinfo.fr 12:13 - Les citoyens marseillais dénoncent l'insalubrité du logement À Marseille, le débat autour des élections municipales de 2026 met en lumière l'insalubrité des logements sociaux, un sujet brûlant sur la campagne du Printemps marseillais. Les candidates soulignent la nécessité d'une gestion différenciée et d'importants investissements, alors que des critiques s'élèvent face aux problèmes systémiques rencontrés par divers bailleurs sociaux. L'enjeu est de démontrer une politique efficace de rénovation face à l'habitat indigne. Lire sur lamarseillaise.fr 12:12 - Marseille connaît une désinformation contre Sébastien Delogu À Marseille, à l'approche des élections municipales de 2026, Sébastien Delogu, élu de La France insoumise, est la cible d'une campagne de désinformation portant des accusations fausses et infondées. Des contenus trompeurs circulent sur les réseaux sociaux pour ternir son image et nuire à sa candidature. Delogu a déposé une plainte pour ces attaques malveillantes. Lire sur laprovence.com 12:12 - Les écoles de Marseille au cœur des municipales 2026 À Marseille, les élections municipales de 2026 suscitent des tensions concernant l'avenir des 75 écoles des 11e et 12e arrondissements. Le maire sortant, Sylvain Souvestre, dénonce l'absence de travaux, tandis que Yannick Ohanessian promet des rénovations prioritaires. Chaque candidat s'engage à améliorer les conditions d'enseignement dans les écoles. Lire sur laprovence.com 12:11 - Municipales :Les habitants de Saint-Barnabé s'inquiètent de la circulation À Marseille, les habitants de Saint-Barnabé expriment leurs préoccupations concernant le stationnement et la circulation, sur fond d'une campagne pour les élections municipales de 2026. Malgré un cadre de vie apprécié, beaucoup estiment que l'arrivée du métro n'a pas suffi à résoudre les problèmes de trafic et de parking. Ils réclament des solutions pour améliorer la situation dans leur quartier. Lire sur laprovence.com 12:11 - Marseille subit une ingérence numérique sur les municipales 2026 Les élections municipales de 2026 à Marseille sont au cœur d'une polémique d'ingérence numérique, visant le candidat LFI Sébastien Delogu. Des investigations révèlent que des faux comptes diffusent des diffamations liées à sa campagne, possiblement orchestrées par des groupes étrangers. Delogu et son équipe dénoncent ces manipulations et appellent à la protection du processus électoral. Lire sur maritima.fr 11:13 - Marseille met l'écologie au cœur des élections À Marseille, les élections municipales de 2026 s'annoncent avec les projets écologiques de la liste "Marseille je t'aime". Les colistiers Christophe Madrolle et Anne Claudius-Petit critiquent le bilan environnemental du maire sortant tout en présentant des initiatives visant à faire de la ville une "capitale de l'écologie". Des propositions concrètes comme l'augmentation de l'énergie photovoltaïque et la végétalisation des espaces publics sont évoquées. Lire sur lamarseillaise.fr 11:12 - Des insultes racistes à Marseille durant les municipales À Marseille, Hanifa Tagulemin, candidate de Benoît Payan, dénonce des insultes racistes reçues de la part de militants du Rassemblement national lors d'une distribution de tracts. Elle a été visée par des attaques verbales dans le 13e arrondissement, une situation que le RN réfute. Benoît Payan condamne fermement ces comportements inacceptables. Lire sur 20minutes.fr LIRE PLUS

Un mode de scrutin différent à Marseille

Les élections municipales à Marseille auront lieu les dimanches 15 et 22 mars 2026. Et le Parlement a définitivement adopté la réforme du scrutin municipal, à Paris, Lyon et Marseille, jeudi 10 juillet. Pour les trois plus grandes villes de France. Jusqu'ici, les électeurs votaient pour une liste de conseillers dans chaque arrondissement ou secteur. Les élus qui étaient placés en haut de cette liste entraient au conseil municipal de la ville et élisaient ensuite le ou la maire.

Avec ce nouveau suffrage, les électeurs voteront pour leur conseiller municipal comme dans toutes les autres communes de France. Il y aura ensuite une élection distincte pour élire les maires d'arrondissement. Cela devrait se passer le même jour, avec deux urnes différentes. Le Conseil constitutionnel doit encore donner son aval, notamment concernant la prime majoritaire de 25 % au lieu de 50 %. Dans toutes les communes de France, la liste du vainqueur gagne 50 % des sièges au conseil municipal. Si le Conseil constitutionnel est d'accord, cela passera à 25 % pour ces trois grandes villes, ce qui serait une exception nationale.