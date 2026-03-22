Résultat de l'élection municipale 2026 à Villeurbanne : les résultats du 2e tour

Programme de Jean-Paul Bret à Villeurbanne (AVEC JEAN-PAUL BRET POUR VILLEURBANNE)

Élections municipales

Les élections municipales de mars 2026 se déroulent en deux tours, avec un taux d'abstention préoccupant. Un électeur sur deux a participé au premier tour, ce qui reflète un désenchantement vis-à-vis de la politique. La liste qui remportera le second tour dirigera Villeurbanne jusqu'en 2032.

Engagement citoyen

Les citoyens, rassemblés autour de Jean-Paul Bret et de Didier Vulliemer, se définissent comme humanistes et progressistes. Ils sont impliqués dans diverses organisations associatives et syndicales, promouvant des valeurs de solidarité et de démocratie locale. Leur engagement se manifeste par une volonté de changement dans la gestion de la ville.

Propositions politiques

Le groupe propose un audit des finances publiques pour assurer une gestion saine des fonds. Ils souhaitent également renforcer la police municipale et soutenir les associations par des subventions pluriannuelles. Un service public fort est envisagé, avec un contrôle accru sur des aspects tels que le stationnement et la propreté des espaces publics.

Refus de certaines politiques

Les citoyens s'opposent fermement à l'augmentation des impôts pour couvrir des dépenses mal maîtrisées. Ils rejettent également les baisses de subventions aux associations et l'abandon du service public au profit d'intérêts privés. Leur vision inclut une ville propre et sécurisée, loin des politiques communautaristes qui menacent l'unité républicaine.