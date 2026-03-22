Résultat de l'élection municipale 2026 à Villeurbanne : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Villeurbanne [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Villeurbanne sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Villeurbanne.
L'actu des élections municipales 2026 à Villeurbanne
11:53 - Les résultats du premier tour de l'élection à Villeurbanne
Les élections municipales 2026 à Villeurbanne ont vu Cédric Van Styvendael (Union de la gauche) prendre la première place il y a une semaine avec 37,94 % des votes. Dans son sillage, Jean-Paul Bret (Divers gauche) a pris la position de dauphin avec 17,99 %. La confrontation a abouti à un ascendant très fort du leader. Cédric Van Styvendael a conservé le premier rang qu'il occupait déjà en 2020, et il a même consolidé ses appuis avec un gain de 4,65 points. Pour compléter ce tableau, avec 17,53 %, Mathieu Garabedian, étiqueté La France insoumise, s'est classé troisième et a gagné également le droit de potentiellement se maintenir. En quatrième position, Sophie Cruz, portant la nuance Divers droite, a récolté 13,47 % des suffrages, un score suffisant pour figurer éventuellement au second tour. Pour rappel, lors de ce scrutin à Villeurbanne, le vote a mobilisé 51,24 % des électeurs, malgré une abstention historiquement haute en France.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Villeurbanne
Le deuxième tour des élections municipales à Villeurbanne a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Jean-Paul Bret
Liste divers gauche
AVEC JEAN-PAUL BRET POUR VILLEURBANNE
|
|
Sophie Cruz
Liste divers droite
COEUR VILLEURBANNE
|
|
Cédric Van Styvendael
Liste d'union à gauche
ENGAGE.E.S POUR VILLEURBANNE- LA GAUCHE SOCIALE, ECOLOGISTE ET CITOYENNE RASSEMBLEE
|
|
Gérald Canon
Liste du Rassemblement National
RENDEZ-NOUS VILLEURBANNE
|
|
Mathieu Garabedian
Liste de La France insoumise
Villeurbanne Insoumise
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Villeurbanne
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Cédric VAN STYVENDAEL (Ballotage) ENGAGE.E.S POUR VILLEURBANNE- LA GAUCHE SOCIALE, ECOLOGISTE ET CITOYENNE RASSEMBLEE
|16 896
|37,94%
|Jean-Paul BRET (Ballotage) AVEC JEAN-PAUL BRET POUR VILLEURBANNE
|8 010
|17,99%
|Mathieu GARABEDIAN (Ballotage) Villeurbanne Insoumise
|7 809
|17,53%
|Sophie CRUZ (Ballotage) COEUR VILLEURBANNE
|5 999
|13,47%
|Gérald CANON (Ballotage) RENDEZ-NOUS VILLEURBANNE
|5 190
|11,65%
|Nadia BOUHAMI Lutte ouvrière - Le camp des travailleurs
|632
|1,42%
|Participation au scrutin
|Villeurbanne
|Taux de participation
|51,24%
|Taux d'abstention
|48,76%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|0,69%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,70%
|Nombre de votants
|45 164
Source : ministère de l’Intérieur
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