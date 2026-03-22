Résultat de l'élection municipale 2026 à Nîmes : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Nîmes [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Nîmes sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Nîmes.
L'actu des élections municipales 2026 à Nîmes
11:53 - Que retenir des premiers résultats des élections 2026 à Nîmes ?
Les élections municipales 2026 à Nîmes ont vu Julien Sanchez (Rassemblement National) terminer en tête dimanche dernier avec 30,39 % des suffrages exprimés. Vincent Bouget (Union de la gauche) s'est classé deuxième avec 30,05 %. L'écart minime de moins de 5 points a promis un second tour indécis. Par ailleurs, en franchissant la barre des 10 %, Franck Proust, étiqueté Union de la droite, a atterri sur la troisième marche et a gagné également le droit de potentiellement se maintenir. Derrière, Julien Plantier, portant la nuance Divers droite, a terminé avec 15,55 % des voix, lui garantissant le cas échéant une place au second tour. Enfin, concernant la participation à Nîmes, l'élection a mobilisé 51,04 % des électeurs, alors que 57,17 % des électeurs ont boudé les urnes dans le pays.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Nîmes
Le deuxième tour des élections municipales à Nîmes a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Julien Sanchez
Liste du Rassemblement National
FIERS D'ÊTRE NÎMOIS !
|
|
Franck Proust
Liste d'union à droite
NÎMES PAR-DESSUS TOUT
|
|
Vincent Bouget
Liste d'union à gauche
Nîmes en commun
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Nîmes
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Julien SANCHEZ (Ballotage) FIERS D'ÊTRE NÎMOIS !
|14 414
|30,39%
|Vincent BOUGET (Ballotage) Nîmes en commun
|14 251
|30,05%
|Franck PROUST (Ballotage) TOUT NÎMES
|9 270
|19,55%
|Julien PLANTIER (Ballotage) L'Avenir Nîmois
|7 376
|15,55%
|Pascal DUPRETZ NIMES ÉCOLOGIQUE ET SOLIDAIRE
|2 114
|4,46%
|Participation au scrutin
|Nîmes
|Taux de participation
|51,04%
|Taux d'abstention
|48,96%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|0,83%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,68%
|Nombre de votants
|48 151
Source : ministère de l’Intérieur
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