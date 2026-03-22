Résultat de l'élection municipale 2026 à Nîmes : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Nîmes

Le deuxième tour des élections municipales à Nîmes a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Julien Sanchez
Julien Sanchez Liste du Rassemblement National
FIERS D'ÊTRE NÎMOIS !
  • Julien Sanchez
  • Sylvie Josserand
  • Thierry Jacob
  • Christine Tournier Barnier
  • Maxime Jegat
  • Laenny Brito de Sousa
  • Jean-Marie Launay
  • Loumy Bourghol
  • Titouan Thomas
  • Monique Boissiere
  • Marc Taulelle
  • Anne-Marie Collard
  • Yvan Corbière
  • Sabine Adam
  • Jean-Francois Durand-Coutelle
  • Alice-Anne Pauleau
  • François Heer
  • Daniela de Vido-Nuzzo
  • Patrice Adam
  • Marie-Ange Jardin
  • Jérôme Lapp
  • Christine Laune
  • Bruno Portelli
  • Sandrine Nicolas
  • Jean-Michel Martin
  • Florence Massota
  • Pierre Rey
  • Catherine André
  • Patrick Schwerdorffer
  • Annick Marcellin Rivry
  • Jahmy Santana
  • Florence Vial
  • François Consigny
  • Patricia Jacob
  • Philippe Kerckhove
  • Therese Angotti
  • Jean Billaud
  • Florence Dumas
  • Alain Pinsard
  • Christiane Cancel
  • Claude Ayme
  • Mireille Mollar
  • Jean-Pierre Pollono
  • Nadine Otende
  • Philippe Cagnon
  • Nadine Causse
  • Alain Drouillat
  • Magali Magnet-Leveziel
  • Laurent Vettese
  • Josilene Brito Da Paixao Ferreira
  • Yoann Gillet
  • Hélène Bouhourd
  • René Revest
  • Mireille Gibiard
  • Bruno Guisset
  • Chantal Ramel
  • René Monticelli
  • Francine Durand
  • Bernard Monrreal
  • Rachel Sembach
Franck Proust
Franck Proust Liste d'union à droite
NÎMES PAR-DESSUS TOUT
  • Franck Proust
  • Valérie Rouverand
  • Julien Plantier
  • Valentine Wolber
  • Thierry Procida
  • Sophie Roulle
  • Julien Devèze
  • Ludivine Furnon
  • François Courdil
  • Dominique Lacambra
  • Xavier Douais
  • Tiphaine Leblond
  • David Tebib
  • Dolorès Orlay-Moureau
  • Pierre-Édouard Thibaud
  • Ariane Deruydts
  • Karim Hazza
  • Monique Marzo
  • Frédéric Pastor
  • Yiter Sitzia
  • Jean-Marc Campello
  • Aurélie Prohin-Marguet
  • Corentin Carpentier
  • Marie Menetrier
  • Nicolas Delprat
  • Bénédicte Bozio
  • Nicolas Rainville
  • Géraldine Rey-Deschamps
  • Rachid Benmahrouz
  • Anne Colomb-Cuillery
  • Bruno Rochard
  • Annabelle Carbo
  • Christian Douillet
  • Pascale Venturini
  • François Lalanne
  • Muriel Thomas
  • Bernard Angelras
  • Michèle El Baz
  • Richard Tiberino
  • Marine Theulon
  • Alexandre Autin
  • Laurence Remaud
  • Emmanuel Carriere
  • Marie-Anne Dalmas-Commeinhes
  • Alain Espeisse
  • Sylvie Berthiot
  • Farid M'Chita
  • Anne-Florence Gaujoux
  • François Ericher
  • Aude Mifsud
  • Benjamin Cuille
  • Béatrice Durand
  • Julien Garcia
  • Joëlle Pellissier
  • Daniel Kohen
  • Brigitte Dumas
  • Laurent Burgoa
  • Mary Bourgade
  • Jean-Paul Fournier
Vincent Bouget
Vincent Bouget Liste d'union à gauche
Nîmes en commun
  • Vincent Bouget
  • Amal Couvreur
  • Pierre Jaumain
  • Sibylle Jannekeyn
  • Bruno Ferrier
  • Soukaïna Ben Jaafar
  • Denis Lanoy
  • Marianne Bernede
  • Dimitri Pialat
  • Corinne Giacometti
  • François Seguy
  • Sonia Benkirat
  • Colin Gril
  • Sylvette Fayet
  • Dominique Nuti
  • Cécile Jourdan
  • Nicolas Nadal
  • Agnès Charaix-Py
  • Nicolas Cadène
  • Jo Menut
  • Christian Bastid
  • Chloé Ridel
  • Pierre-Edouard Detrez
  • Janie Arnéguy
  • Laurent Mespoulet
  • Sabine Oromi
  • Jullien Pacioni
  • Maya Amer Moussa
  • Olivier Benezet
  • Catherine Fenech
  • Gilles Guillaud
  • Nadia Goudard
  • Emmanuel Bois
  • Houria Chaida
  • Jean-Yves Chabanel
  • Fanny Daguenet
  • Laurent Bastide
  • Christine Pralong
  • Sylvain Meyre
  • Pascale Seguin
  • Julien Roussel
  • Dominique Andrieu-Bonnet
  • Frédéric Deschamps
  • Marion Ramos
  • Marius Baudin
  • Fatima El Hadi
  • Sébastien Saguer
  • Pascale Thoirey
  • Philippe Marchal
  • Carla Lippens
  • Matthieu Sauze
  • Florence Thiébaut
  • Assani Saïd
  • Marie-Pierre Quessada-Chabal
  • Christophe Fastelli
  • Nadja Flank
  • Jacques Giust
  • Mariette Gutherz
  • Eddie Pons

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Nîmes

Tête de listeListe Voix % des voix
Julien SANCHEZ
Julien SANCHEZ (Ballotage) FIERS D'ÊTRE NÎMOIS ! 		14 414 30,39%
Vincent BOUGET
Vincent BOUGET (Ballotage) Nîmes en commun 		14 251 30,05%
Franck PROUST
Franck PROUST (Ballotage) TOUT NÎMES 		9 270 19,55%
Julien PLANTIER
Julien PLANTIER (Ballotage) L'Avenir Nîmois 		7 376 15,55%
Pascal DUPRETZ
Pascal DUPRETZ NIMES ÉCOLOGIQUE ET SOLIDAIRE 		2 114 4,46%
Participation au scrutin Nîmes
Taux de participation 51,04%
Taux d'abstention 48,96%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,83%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,68%
Nombre de votants 48 151

Source : ministère de l’Intérieur

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LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

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