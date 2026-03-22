Résultat de l'élection municipale 2026 à Lille : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Lille [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Lille sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Lille.
L'actu des élections municipales 2026 à Lille
11:53 - L'élection municipale a déjà livré un verdict instructif
A l'ouverture de l'élection municipale à Lille, alors que le pays a connu une démobilisation importante, le scrutin a vu 51,98 % des inscrits se déplacer dans la ville. Pour ce premier tour, c'est Arnaud Deslandes (Union de la gauche) qui s'est arrogé la première place en s'adjugeant 26,26 % des votes. À sa suite, Lahouaria Addouche (La France insoumise) est arrivée en deuxième position avec 23,36 %. Le duel s'est avéré serré. Par ailleurs, en franchissant la barre des 10 %, Stéphane Baly (Europe Ecologie-Les Verts) s'est classé troisième et a gagné également le droit de potentiellement se maintenir. En quatrième position, Violette Spillebout, portant la nuance Union du centre, a terminé avec 11,14 % des bulletins, ce qui pouvait lui permettre, sauf accord ou retrait, de se maintenir pour la suite du scrutin.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Lille
Le deuxième tour des élections municipales à Lille a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Arnaud Deslandes
Liste d'union à gauche
TOUT POUR LILLE DEMAIN
|
|
Violette Spillebout
Liste d'union au centre
FAIRE RESPIRER LILLE
|
|
Matthieu Valet
Liste du Rassemblement National
UNE AUTRE LILLE
|
|
Lahouaria Addouche
Liste de La France insoumise
LILLE INSOUMISE, ÉCOLOGISTE ET POPULAIRE
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Lille
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Arnaud DESLANDES (Ballotage) TOUT POUR LILLE
|16 948
|26,26%
|Lahouaria ADDOUCHE (Ballotage) LILLE INSOUMISE, ÉCOLOGISTE ET POPULAIRE
|15 076
|23,36%
|Stéphane BALY (Ballotage) Lille Demain avec Stéphane Baly
|11 455
|17,75%
|Violette SPILLEBOUT (Ballotage) FAIRE RESPIRER LILLE
|7 189
|11,14%
|Matthieu VALET (Ballotage) UNE AUTRE LILLE
|7 049
|10,92%
|Louis DELEMER LILLE AU COEUR AVEC LOUIS DELEMER
|5 457
|8,46%
|Damien SCALI NPA-Révolutionnaires: Lille Ouvrière et Révolutionnaire
|541
|0,84%
|Pierre MADELAIN Lutte ouvrière - Le camp des travailleurs
|482
|0,75%
|Béryl BENYOUCEF Contre leur économie de guerre - Lille pour les travailleurs
|333
|0,52%
|Participation au scrutin
|Lille
|Taux de participation
|51,98%
|Taux d'abstention
|48,02%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|0,82%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,68%
|Nombre de votants
|65 516
Source : ministère de l’Intérieur
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