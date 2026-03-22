Résultat de l'élection municipale 2026 à Lille : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Lille

Le deuxième tour des élections municipales à Lille a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Arnaud Deslandes
Arnaud Deslandes Liste d'union à gauche
TOUT POUR LILLE DEMAIN
  • Arnaud Deslandes
  • Charlotte Brun
  • Stéphane Baly
  • Faustine Balmelle-Delauzun
  • Olivier Caremelle
  • Audrey Linkenheld
  • Maroin Al-Dandachi
  • Anissa Baderi
  • Frédéric Laroche
  • Marie-Pierre Bresson
  • Franck Gherbi
  • Nadjah Ouali
  • Eddie Jacquemart
  • Aneth Hembert
  • Julien Pilette
  • Justine Ratelade
  • Julien Poix
  • Beverley Joliet
  • Maël Guiziou
  • Delphine Blas
  • Stanislas Dendievel
  • Florence Collet
  • Martin David-Brochen
  • Nathalie Sedou
  • Valentin Martin
  • Anne Goffard
  • Emmanuel Quinchez
  • Amy Bah
  • Mathieu Chassignet
  • Souad Marty-Zaomi
  • Arnaud Taisne
  • Marianne Duvoux
  • Jean-Claude Menault
  • Julie Nicolas
  • Ézékiel Lucas
  • Nathalie Niedzwialowska
  • Laurent Perin
  • Camille Stievenard
  • Jérémy Hoel
  • Laura Verdugo Beyrie
  • Stéphane Lepetit
  • Agnès Durvin Kadak
  • Franck Hanoh
  • Manon Bargès
  • Hakim Agouni
  • Margaux Rouchet
  • Vincent Herbuvaux
  • Sarah Bourgois
  • Laurent Matejko
  • Verena Priem
  • Florent Dixneuf
  • Caroline Naphegyi
  • Sofian Bétrancourt
  • Béatrice Delporte
  • Mohamad Ajouz
  • Christelle Libert
  • Louis Leroy
  • Catherine Morell Sampol
  • Khalid Bouanani
  • Blanche Hoareau
  • Maël Zouareg-Truffier
Violette Spillebout
Violette Spillebout Liste d'union au centre
FAIRE RESPIRER LILLE
  • Violette Spillebout
  • Bertrand Lesain
  • Vanessa Duhamel
  • Simon Lebrun
  • Ingrid Brulant-Fortin
  • Louison Bastien
  • Samira Herizi
  • Philippe Froguel
  • Christine Vandenbulcke
  • Romain Duriez
  • Fabienne Liagre
  • Emmanuel Chatelain
  • Emmania Fede
  • Laurent Petrynka
  • Isa Kherroubi
  • Killian Hourdel
  • Eloïse Grisez
  • Benoît Hivon
  • Romane Bouillez
  • Christian Belpaire
  • Sarah Leclercq
  • Sophian Jaarane
  • Annie Mérac
  • Romuald Menegatti
  • Emma Pouchain
  • Aïssa El Morabiti
  • Jamila Ould Djilali
  • Didier Pourbaix
  • Isabelle Loncke
  • Paul Makoba
  • Catherine de Ruyter
  • Edouard Devos
  • Agnès Angelini
  • Moumen Arfaoui
  • Marina Elbaz
  • Jean-Michel Descamps
  • Emmy Lebrec
  • David Pouilliez
  • Anne Créach Vincent
  • Alexandre Noël
  • Astrid-Cecile Oyamigu Odounga
  • Rémi Spriet-Guastalli
  • Juliette Castel
  • Eric Diers
  • Véronique Dalle
  • Michel Coursil
  • Sophie Nikula
  • Tony Derouet
  • Céline Motti
  • Bruno Duflot
  • Dorothée Parzy
  • Hichem Ben Nasr
  • Sylvie Merviel
  • Mehdi Kheredine
  • Véronique Pacanowski
  • Bernard Petit
  • Prune Richmond
  • Dieudonné Muteba
  • Mélody Amankwaah
  • Louis-Dominique Laugier
  • Christine Petitprez
  • Antoine Goulet
Matthieu Valet
Matthieu Valet Liste du Rassemblement National
UNE AUTRE LILLE
  • Matthieu Valet
  • Ludivine Macrez
  • Éric Cattelin-Denu
  • Isabelle Bukowicki
  • Stéphane Ovide
  • Denise Syssau
  • Nicholaï Dhesse
  • Océane Valente
  • Gaël Reliquet
  • Zoé Poziemski
  • Julien Faisant
  • Céline Migraine
  • Laurent Buyens
  • Véronique Monchiet
  • Philippe Guérard
  • Clara Debaralle
  • Yanis Zwertvaegher
  • Caroline Laréjouissance
  • Michel Saintenoy
  • Marie Gobert
  • Francis Lohez
  • Nathalie Moorthamer
  • Alan Parent
  • Patricia Hilde
  • Victor Guerin
  • Catherine Facon
  • Grégory François
  • Nadège Fruleux
  • Serge Henri
  • Annick Way
  • Michel Bequembois
  • Françoise Valet
  • Frédéric Henssens
  • Amandine Hennebelle
  • Cyrvan Dupré
  • Valérie Windels
  • Josselin Evrard
  • Christine Cattelin
  • Pascal de Cauwer
  • Jennifer Lohez
  • Richard Tran Van
  • Liliane Baillieu
  • Xavier Coatsaliou
  • Sarah Debaralle
  • Ludovic Lotin
  • Estelle Gobert
  • Mickaël Beauprez
  • Stéphanie Delevois
  • Sylvain Boogaerts
  • Roselyne Démaret
  • Djany Imbrasse
  • Aline Ryckewaert
  • Jacques Doremus
  • Danielle Cattelin-Denu
  • Julien Garniaux
  • Martine Abraham
  • Max Caux
  • Priscillia Hennebelle
  • Yves Duprez
  • Arlette Doboeuf
  • Bruno Desmon
Lahouaria Addouche
Lahouaria Addouche Liste de La France insoumise
LILLE INSOUMISE, ÉCOLOGISTE ET POPULAIRE
  • Lahouaria Addouche
  • Lucas Fournier
  • Khadija Gorwa-Ghomari
  • Roland d'Argy
  • Julie Garcia
  • Patrick Kolebacki
  • Yousra Bafouloulou
  • Stephan Benayad
  • Marianne Guilbert
  • Victor Aïtouche
  • Binta Top
  • Aurélien Riche
  • Alexandra Mouton
  • Raphaël Yvan
  • Élodie Cloez Vanden Wildenberg
  • Nicolas Sokoloff
  • Joëlle Moncel
  • Nicolas Heyn
  • Marie El Moujahid
  • Jean-Paul Haddad
  • Caroline Vast
  • Daniel Chauvat
  • Mireille Gabrelle
  • Imrane Siefert
  • Juliette Babilotte
  • Dominique Pilate
  • Fanny Fredouelle
  • Clément Echene
  • Marie Boucknooghe
  • Benjamin Lemaire
  • Natacha Sciezka
  • Thibaud Debreyne
  • Monique Ladesou
  • Théophile Denis
  • Ornella Nsonde
  • Julian Leprêtre
  • Virginie Benayad
  • Valentin Marrer
  • Hadile Bentamouch
  • Habib Haddou
  • Lauriane Dufour
  • Romain Vermersch
  • Sylvie Pino
  • Kamal Baddou
  • Safia Zekhnini
  • Pierre Rouffaud
  • Camille Duchemin--Demard
  • Julien Tirloir
  • Camélya Raouh
  • Youri Pulliat
  • Edith Pieters
  • Jérémy Debruyne
  • Anne Delava
  • Aurélien Duffuler
  • Margaux Guibert
  • Arthur Pédeboscq
  • Clotilde Leire
  • Kévin Dunglas
  • Michèle Sabattier
  • Aurélien Le Coq
  • Bénédicte Vidaillet

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Lille

Tête de listeListe Voix % des voix
Arnaud DESLANDES
Arnaud DESLANDES (Ballotage) TOUT POUR LILLE 		16 948 26,26%
Lahouaria ADDOUCHE
Lahouaria ADDOUCHE (Ballotage) LILLE INSOUMISE, ÉCOLOGISTE ET POPULAIRE 		15 076 23,36%
Stéphane BALY
Stéphane BALY (Ballotage) Lille Demain avec Stéphane Baly 		11 455 17,75%
Violette SPILLEBOUT
Violette SPILLEBOUT (Ballotage) FAIRE RESPIRER LILLE 		7 189 11,14%
Matthieu VALET
Matthieu VALET (Ballotage) UNE AUTRE LILLE 		7 049 10,92%
Louis DELEMER
Louis DELEMER LILLE AU COEUR AVEC LOUIS DELEMER 		5 457 8,46%
Damien SCALI
Damien SCALI NPA-Révolutionnaires: Lille Ouvrière et Révolutionnaire 		541 0,84%
Pierre MADELAIN
Pierre MADELAIN Lutte ouvrière - Le camp des travailleurs 		482 0,75%
Béryl BENYOUCEF
Béryl BENYOUCEF Contre leur économie de guerre - Lille pour les travailleurs 		333 0,52%
Participation au scrutin Lille
Taux de participation 51,98%
Taux d'abstention 48,02%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,82%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,68%
Nombre de votants 65 516

Source : ministère de l’Intérieur

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LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

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